Le quadricycle électrique Fiat Topolino en approche

Leporte un patronyme célèbre et évocateur.Le nom a ouvert la voie à la mobilité urbaine et rappelle la première Fiat 500 Produite par Fiat de 1936 à 1955, la Fiat 500 , communément appelée « Topolino », a inventé le concept de mobilité populaire en Italie.La Topolino est désormais un quadricycle électrique audécliné de la Citroën Ami.La Topolino électrique affiche uneet dispose d'uneLe quadricycle électrique Fiat offreet 63 litres de rangements.Le quadricycle Fiat seConçue pour la mobilité électrique urbaine, la Topolino revendique la fraîcheur de la Fiat 500.La Fiat Topolino est disponible, quelle que soit la silhouette (ouverte ou fermée), au prix deavant déduction du bonus écologique de 900 euros.La Fiat Topolino est disponible en une seule couleur, un seul type de jantes, une seule harmonie intérieure, mais avec plusieurs possibilités de personnalisation. Et une seule option, sur la version ouverte : une douchette pour les retours salés des bords de mer.La Topolino estLa Topolino vise la génération Z, les séniors à la recherche d'une solution de mobilité de proximité et les conducteurs s'étant vus retirer le permis de conduire.Les premières livraisons de la Topolino électrique auront lieu dans le courant du mois de janvier 2024.