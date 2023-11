La Jeep Wrangler incarne l'esprit aventure de la marque Jeep

Laincarne l'esprit aventure et l'âme de la marque Jeep Depuis son introduction, la marque américaine de 4x4 a vendu cinq millions de Wrangler dans le monde, établissant lors de chaque nouvelle génération, de nouveaux standards de franchissement.La Jeep Wrangler 2024 arrive avec une, unpour les amateurs de franchissement, deet unavec des sièges avant à réglages électriques 12 voies, des airbags rideaux et un écran multimédia de 12,3 pouces associé au système Uconnect 5 avec connexion sans fil à Apple CarPlay et Android Auto Le Wrangler2024, seul modèle commercialisé en France, est le Wrangler le plus performant à ce jour grâce à la combinaison d'un puissant moteur à combustion interne et d'un moteur électrique qui délivre un couple immédiat à la demande.Offrant des capacités tout-terrain légendaires, le Wrangler est équipé de deux systèmes 4x4 :Transmission intégrale Rock-Trac Full TimeTransmission intégrale Selec-Trac Full TimeEt présente des caractéristiques destinées au tout-terrain:Rapports de démultiplication allant jusqu'à 77:1Passage de gué jusqu'à 760 mm à une vitesse maximale de 8 km/hAngles de franchissement et garde au sol sans compromis :Angle d'attaque : jusqu'à 36,6 degrésAngle de sortie : jusqu'à 31,8 degrésGarde au sol : jusqu'à 253 mmLe Wrangler équipé du badge Trail Rated dispose d'une liste de caractéristiques comprenant des essieux avant et arrière Dana, une boîte de transfert à deux rapports, un contrôle de la traction, des crochets de remorquage, des freins à disque aux quatre roues, quatre plaques de protection et une taille minimale de pneu de 81 cm de diamètre.Le Wrangler 2024 élève la barre avec l'essieu arrière Dana 44 HD sur la version Rubicon.La capacité de franchissement du Wrangler Rubicon provient d'une liste complète de caractéristiques tout-terrain comprenant notamment :Essieu arrière Dana 44 HDBoîte de transfert Rock-Trac avec rapport de 4:1 (en mode 4LO)Déconnexion électronique de la barre stabilisatrice avantBlocage des différentiels avant et arrière Tru-LokJantes en alliage de 17 pouces avec pneus tout-terrain BFGoodrichLa Jeep Wrangler 2024 proposeDes coussins gonflables rideaux, pour les première et deuxième rangées, complètent les coussins gonflables latéraux installés dans les sièges avant, augmentant ainsi la sécurité des occupants en cas de choc latéral.Le Wrangler 2024 est équipé de ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteurs de charge, ainsi que d'améliorations structurelles pour les performances en cas de choc latéral.La liste des systèmes d'aide à la conduite et à la sécurité (ADAS) comprend la détection anti-collision avant, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, la surveillance des angles morts avec détection de présence arrière, un détecteur de somnolence du conducteur, un système d'avertissement de franchissement de ligne avec correction et un système de reconnaissance des panneaux de signalisation.L'aide au stationnement avant et arrière ParkSense, de série sur toutes les versions, est complétée par la caméra de recul ParkView sur la version Sahara, tandis que la version Rubicon est équipée de la caméra tout-terrain avec vue avant et arrière.Le contrôle de la traction et le contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec atténuation électronique du roulis sont de série sur tous les modèles.La Jeep Wrangler 2024 s'appuie sur un design immédiatement reconnaissable avec des détails caractéristiques Jeep Ladu Wrangler 2024 incarne le modèle de 1941 tout en arborant des fentes texturées en noir, des cerclages coloris gris neutre métallisé et un entourage de calandre couleur carrosserie (fentes et cerclages coloris gris platine sur le Sahara).La calandre arbore des fentespour améliorer le refroidissement.La face avant ne porte pas le logo Jeep dessus.Une antenne cachée est intégrée au pare-brise avant de type "Gorilla Glass". Elle remplace l'antenne métallique fixée sur l'aile avant droite, éliminant ainsi les accrochages de brosses ou de branches d'arbres sur les sentiers.De multiples options de toits sont disponibles, notamment deux hard-tops (noir et couleur carrosserie), un toit ouvrant panoramique électrique Sky One-Touch exclusif et une capote souple Sunrider.L'intérieur est doté de technologies de pointe, tout en conservant la fonctionnalité et la polyvalence typiques du Wrangler.La console centrale présente une forme simple et sculptée qui complète le design horizontal de la planche de bord.Le tableau de bord enveloppé présente des surfaces tactiles douces, en tissu ou en polyuréthane, avec des surpiqûres de couleur contrastées.Le Wrangler adopte le réglage électrique des sièges. Ces derniers ont subi des tests rigoureux de passages de gués dans les conditions de conduite en tout-terrain.Tous les modèles sont équipés d'une reconnaissance vocale qui utilise la technologie de microphone à réseau.Les versions Rubicon et Sahara reçoivent un vitrage avant acoustique, une moquette épaisse et une mousse d'insonorisation supplémentaire dans le cadre du pare-brise, le capot avant et les montants B pour des trajets plus silencieux.L'écran tactile de 12,3 pouces trône de manière proéminente au-dessus de la console centrale, juste au-dessus des aérateurs centraux longitudinaux et abrite le système Uconnect 5 de cinquième génération.Les bouches d'aération extérieures conservent leur forme circulaire typique.Le système Uconnect 5 offre des vitesses de fonctionnement cinq fois plus rapides par rapport à la génération précédente.Le point d'accès WiFi 4G LTE peut accueillir jusqu'à huit appareils.Enfin, le système de navigation intégré TomTom avec mises à jour du trafic en temps réel et de recherche prédictive offre un confort d'utilisation particulièrement apprécié des utilisateurs.En utilisant un système d'exploitation Android et des mises à jour à distance (over-the-air), il évoluera en continu pour offrir de nouveaux contenus, fonctionnalités et services.Le(Over the Air) permet de télécharger les logiciels actualisés du véhicule sans avoir à passer par le garage.Lede la Jeep Wrangler 4xe associe un moteur électrique et une batterie de 400 volts (capacité de 17 kWh) avec un moteur quatre cylindres à essence turbo de 2.0 litres et une transmission automatique TorqueFlite à huit vitesses.Cette configuration maximise l'efficience des composants de la propulsion hybride et les associe à la transmission éprouvée du Wrangler.Le système hybride rechargeable 2.0 T 380 ch BVA8 débite uneet un. Le bloc essence 2.0 Turbo développe une puissance de 272 ch et 400 Nm de couple alors que le moteur électrique délivre 145 ch et 245 Nm de couple.Le Wrangler 2024atteint uneet accélère de zéro à 100 km en 6,5 secondes. Le Wrangler 2024 Sahara affiche des émissions de CO2 74 g/km et une consommation mixte WLTP de 3,3 litres aux 100 km. Le système de propulsion hybride maximise l'efficacité tout en offrant jusqu'à 42 km de conduite purement électrique selon le cycle WLTP (Données à titre indicatif, sous réserve d'homologation définitive).Le Wrangler 2024atteint uneet accélère de zéro à 100 km en 6,5 secondes. Le Wrangler 2024 Rubicon affiche des émissions de CO2 91 g/km et une consommation mixte WLTP de 4,1 litres aux 100 km. Le système de propulsion hybride maximise l'efficacité tout en offrant jusqu'à 38 km de conduite purement électrique selon le cycle WLTP (Données à titre indicatif, sous réserve d'homologation définitive).Lesde la Jeep Wrangler 4xe permettent au conducteur d'ajuster le groupe motopropulseur hybride en fonction de chaque trajet, que ce soit pour répondre aux besoins de la plupart des trajets quotidiens en mode purement électrique, pour une sortie en ville ou pour une exploration silencieuse de la nature en tout-terrain.Les premiers véhicules arriveront chez les concessionnaires européens Jeep au premier semestre 2024.Aux Etats-Unis, la Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable est le modèle hybride rechargeable le plus vendu.En France, le Wrangler est exclusivement associé à la motorisation 4xe hybride rechargeable 2.0 T 380 ch BVA8 et disponible en versions Sahara et Rubicon.Sahara: 81 700 €Rubicon: 84 200 €Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux (avant et arrière) / Airbag passager neutralisableAlarme périmétriqueAllumage des feux automatique (capteurs de luminosité)Allume-cigare et cendrierBanquette arrière fractionnée 60/40 rabattableBarres de Protection latérales noiresCâble type 2 mode 2 : recharge domestique (8 A / 1,8 kW)Climatisation automatiqueCombiné d'instrumentation numérique multifonction à écran TFT 7,0 poucesCalandre couleur carrosserie avec croisillons de calandre chromeDétecteur de somnolence conducteurElargisseurs d'ailes couleur carrosserieEnter-N-Go : système d'ouverture et de démarrage sans cléESP (Système de régulation de comportement dynamique)Feux arrière à LEDHard-top modulaire Freedom Top couleur carrosserie (3 pièces)Housse de protection de la roue de secours noirJantes alliage 18 poucesLumière intérieure d'ambiance LEDMedia Hub (SD, USB, Aux)Pare-brise "Gorilla Glass" avec antenne integréePare-soleil avec miroir de courtoisie illuminéProjecteurs à Halogène feux de route / LED feux de croisementProjecteurs antibrouillard avant et arrièreRéglage lombaire sièges conducteur et passager électrique 4 voiesRégulateur de vitesse adaptatif / Limiteur de vitesseRétroviseur extérieurs coques noirs : électriques / chauffantsRétroviseur intérieur photochromiqueRoue de secours taille réelleRevêtement insonorisant sur le Hard TopSac de rangement pour éléments amovibles du toitSelec-Speed (régulation de la vitesse en conditions tout terrain)Sellerie TEP Premium noir avec inserts cuir "McKinley" et surpiqures jaunesSièges conducteur et passager électriques réglable 8 voies / chauffantsSmartbeam: commutation automatique feux de route/feux de croisementSystème antilouvoiement en conditions de tractageSystème audio premium AlpineSystème d'avertissement de franchissement de ligne avec correctionSystème de reconnaissance des panneaux de signalisationSystème de surveillance des angles morts et détection de présence arrièreSystème d'infodivertissement Navigation "Uconnect 5 à écran tactile 12,3 poucesSystème ParkSense (aide au stationnement avant et arrière)Système ParkView (caméra de recul avec affichage sur l'écran multimédia)Tapis de solVitres arrière surteintéesVolant TEP multifonction chauffant(en plus de Sahara)Barre stabilisatrice avant à désengagement électroniqueCalandre couleur carrosserie / Noir avec Croisillons de calandre noirCaméra avantElargisseurs d'ailes noirsEssieu arrière Dana 44 HDHard Top 3 Parties couleur noirJantes alliage 17 poucesSellerie TEP Premium noir avec inserts cuir* "Nappa" et surpiqures bleuesSticker de capot "Rubicon"Suspension RenforcéeTransmission intégrale Rock-Trac Full Time 4:1en moins de Sahara:Calandre couleur carrosserie avec croisillons de calandre chromeElargisseurs d'ailes couleur carrosserieHard-top modulaire Freedom Top couleur carrosserie (3 pièces)Jantes alliage 18 poucesSellerie TEP Premium noir avec inserts cuir* "McKinley" et surpiqures jaunesSystème ParkView (caméra de recul avec affichage sur l'écran multimédia)