La Volkswagen Passat SW de neuvième génération bénéficie d'innovations technologiques

La neuvième génération de la Volkswagen Passat SW arrive sur le marché.



Disponible uniquement en break SW, la classe affaires selon Volkswagen est dotée d'une silhouette aérodynamique affirmée.



Avec l'avènement de la neuvième génération, Volkswagen a revisité le design de la Passat pour la projeter dans l'ère moderne. Par rapport au modèle remplacé, les surfaces sont devenues plus sculpturales, les lignes plus dynamiques et les dimensions plus grandes.



À la fois épurée et athlétique, la silhouette de la Passat break réussit à en faire un modèle Volkswagen clairement identifiable quel que soit l'angle de vue.



La longueur totale gagne 144 mm pour atteindre 4 917 mm. La largeur gagne 20 mm, atteignant 1 852 mm. La hauteur reste inchangée à 1 506 mm (avec antenne).



L'empattement de 2 841 mm bénéficie de 50 mm d'empattement supplémentaires.



Le volume du coffre augmente de 40 litres, passant à 690 litres jusqu'à la hauteur des dossiers des sièges arrière.



Avec la banquette arrière rabattue, le volume augmente de 140 litres, passant à 1 920 litres.



Le tableau de bord s'appuie sur la dernière génération du système d'infodivertissement modulaire MIB4, qui repose sur nouveau concept d'affichage à bord et offre davantage d'intuitivité à l'utilisateur.



Les différentes fonctionnalités du tableau de bord numérique ont été entièrement revisitées.



La neuvième génération de la Passat SW inaugure avec le Tiguan la plateforme MQB Evo. La plateforme modulaire transversale (MQB evo) qui bénéficie des dernières innovations technologiques et de nouvelles caractéristiques techniques.



La gamme de motorisations de la Passat SW se compose de trois motorisations à hybridation légère ou hybrides rechargeables ainsi que de cinq motorisations essence et diesel.



La Passat SW peut être équipée d'une motorisation à hybridation légère (mild-hybrid) eTSI de 48 V développant 110 kW (150 ch) qui assure la transformation de l'énergie cinétique en énergie électrique et permet de circuler en mode roue libre sans utiliser le moteur thermique.



Deux motorisations essence turbo de 150 kW (204 ch) et 195 kW (265 ch) (2.0 TSI) ainsi que trois motorisations diesel turbo (2.0 TDI) développant 90 kW (122 ch), 110 kW (150 ch) et 142 kW (193 ch) complètent la gamme de moteurs disponibles.



La dotation de série comprend une boîte de vitesses automatique à double embrayage (DSG).



Les versions essence turbo 195 kW (265 ch) et diesel turbo 195 kW (265 ch) sont équipées de série de la transmission intégrale 4Motion, tandis que les autres variantes sont à traction avant.



Les deux motorisations hybrides rechargeables (eHybrid) développent une puissance de respectivement 150 kW (204 ch) et 200 kW (272 ch). Associés à une nouvelle batterie de 19,7 kWh de capacité nette, les moteurs électriques permettent d'atteindre près de 100 km d'autonomie en mode entièrement électrique.



Les moteurs électriques combinés à un moteur essence 1.5 TSI evo permettent d'atteindre une autonomie totale de près de 1 000 km.



La batterie peut être rechargée sur une borne AC de 11 kW.



Les deux motorisations hybrides rechargeables (eHybrid) permettent d'effectuer une recharge rapide en courant continu (CC) avec une puissance allant jusqu'à 50 kW.



La Passat SW peut procéder de manière autonome aux manœuvres de stationnement et assurer les longs trajets en mode conduite assistée.



La Passat SW peut être dotée en option du système Park Assist Plus, du système Park Assist Pro et d'une fonction mémoire pour le système Park Assist Pro.



Le dispositif d'aide à la conduite Park Assist Pro permet de diriger une manœuvre de stationnement ou de sortie de place à l'aide de son smartphone.



Lorsque la Passat SW est dotée de la fonction mémoire pour le système Park Assist Pro, ce dernier enregistre sur demande les derniers 50 mètres parcourus. Lorsque la Passat SW effectue de nouveau le même trajet (arrivée à sa place de stationnement habituelle), elle propose d'assurer la manœuvre de stationnement de manière autonome.



La Passat SW peut effectuer une sortie de stationnement autonome.



Le système de suspension adaptative « DCC Pro », disponible en option sur les finitions 'Elegance' et 'R-Line', est associé à des amortisseurs à deux valves.



La Passat SW est équipée de série du système de gestion de la dynamique de conduite « Vehicle Dynamics Manager », qui a fait son apparition sur la Golf GTI actuelle. Le système assure le contrôle des fonctions de blocage de différentiel électronique XDS ainsi que des éléments de dynamique latérale des amortisseurs pilotés du système DCC Pro. En intervenant sur le freinage de chaque roue individuellement et en adaptant la fermeté (compression et détente) des amortisseurs de manière ciblée, le dispositif améliore le confort et les performances du système lors des manœuvres de changement de direction dynamiques, offrant ainsi une plus grande stabilité, une plus grande agilité et une plus grande précision directionnelle.



Les sièges ergoActive Plus avec dispositif pneumatique de massage à 10 points de pression contribuent à améliorer le confort pour les passagers.



Depuis 50 ans, la Passat fait partie des modèles Volkswagen les plus populaires au monde.



Forte de plus de 34 millions d'exemplaires écoulés, la Passat est le modèle Volkswagen le plus vendu de tous les temps après la Golf et devant la Coccinelle.



La Passat break de neuvième génération sera disponible sur le marché Français à partir du premier trimestre 2024.



Côté tarif, la Volkswagen Passat SW est disponible à partir de 42 990 euros avec le moteur 1.5 eTSI (essence à hybridation légère) de 150 ch en finition 'Passat'.



La Passat SW est disponible en finitions 'Passat', 'Life Plus', 'Elegance' et 'R-Line'.



Dans la version d'entrée de gamme 'Passat', la Passat offre des projecteurs avant et arrière à LED, l'écran d'instrumentation numérique 'Digital Cockpit Pro' 10 pouces, le système audio et infotainment 'Ready 2 Discover' avec écran tactile de 12,9 pouces, la climatisation automatique bi-zones, le démarrage sans clé 'Keyless Go', l'App-Connect sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.



La version d'entrée de gamme 'Passat' reçoit également des assistances à la conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif 'ACC' avec limiteur de vitesse, des radars de stationnement avant et arrière, une caméra de recul, l'assistant de maintien dans la voie 'Lane Assist', le détecteur d'angles morts 'Side Assist', la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'assistant de freinage d'urgence 'Front Assist' .



Dans sa finition 'Passat', le break est équipé de jantes en alliage léger 'Bari' de 16 pouces et de rampes de pavillon noires.



Dans sa finition 'Life Plus', la Passat SW reprend les équipements de la finition 'Passat', et y ajoute plusieurs équipements technologiques. On compte, l'ajout de l'assistant aux manœuvres de stationnement 'Intelligent Park Assist' et la régulation des feux de route 'Light Assist'.



Pour plus de confort à bord, la finition 'Life Plus' s'équipe de la climatisation automatique tri-zone, de l'éclairage d'ambiance 10 couleurs, d'un chargeur à induction et du système de navigation et d'Infotainment 'Discover Media' avec son écran de 12,9 pouces (taille similaire à celui disponible sur l'entrée de gamme 'Passat') et commande vocale.



La finition 'Life Plus' propose une sellerie en Microfleece 'ArtVelours' avec des sièges avant à réglage lombaire et massants sur 3 points de pression.



La Passat 'Life Plus' présente des jantes en alliage léger de 17 pouces dans le design 'Bologna' et des rampes de pavillon anodisées en argent.



Dans la finition 'Elegance', la Passat SW reprend les équipements de la finition 'Life Plus', et ajoute de série, entre autres, les projecteurs IQ.Light - Matrix LED avec la régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist et bandeau lumineux à l'avant et à l'arrière, le toit ouvrant panoramique, l'ouverture et fermeture du coffre main-libre 'Easy Open / Easy Close' et l'accès à bord et démarrage sans clé 'Keyless Advanced'.



A l'intérieur, la Passat 'Elegance' dispose de sièges avants Confort, chauffants et massants sur 10 points de pression et de l'éclairage d'ambiance 30 couleurs.



Les jantes de 'Napoli' en 17 pouces sont équipées de série.



En finition 'R-Line', la Passat SW affiche un look plus sportif et affirmé. Le style résolument sportif se traduit par un pack R-Line extérieur avec un bouclier avant et arrière spécifiques et des jantes en alliage léger de 18 pouces au design 'Coventry'. Le look sportif se traduit également à l'intérieur avec un pack intérieur R-Line incluant le pédalier en acier inoxydable et des sièges sport avec appui-tête intégré.



Au niveau des équipements, la Passat 'R-Line' reprend les équipements de la finition 'Life Plus', et complète la dotation de série avec les projecteurs IQ.Light - Matrix LED avec la régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist et bandeau lumineux à l'avant et à l'arrière, le toit ouvrant panoramique, l'ouverture et fermeture du coffre main-libre 'Easy Open / Easy Close', de l'accès à bord et démarrage sans clé 'Keyless Advanced' ou encore de l'éclairage d'ambiance 30 couleurs.



Plusieurs packs d'options sont disponibles sur la Passat SW, selon le niveau de finition.



Entre autres, un pack 'Aide à la conduite' permet d'ajouter l'assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist avec le système de vision périmétrique 'Area View'.



Un second pack 'Techno' permet d'ajouter le pack 'Aide à la conduite' associé au système 'Discover Pro' avec écran de 15 pouces, à l'affichage tête haute, ou encore au système audio premium Harman Kardon.



Les prix de la Volkswagen Passat SW:



Essence



1.5 eTSI DSG7 150 Passat: 42 990 €

1.5 eTSI DSG7 150 Life Plus: 47 290 €

1.5 eTSI DSG7 150 Elégance: 53 090 €

1.5 eTSI DSG7 150 R-Line: 54 090 €



Diesel



2.0 TDI Evo SCR DSG7 150 Life Plus: 50 490 €

2.0 TDI Evo SCR DSG7 150 Elégance: 56 290 €

2.0 TDI Evo SCR DSG7 150 R-Line: 57 290 €



Les équipements de série de la Volkswagen Passat SW:



Finition ‘Passat'



Assistance à la conduite



– Assistant au démarrage en côte

– Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold

– Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC (avec limiteur de vitesse)

– Assistant de freinage d'urgence ‘Front Assist' avec système de détection des piétons et des cyclistes

– Assistant de maintien sur la voie ‘Lane Assist'

– Détection d'angles morts ‘Side Assist' avec assistance de sortie de stationnement

– Système de détection de signalisation routière



Sécurité



– Airbag conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant

– Airbags rideaux et latéraux à l'avant et à l'arrière, airbag central

– Airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant

– Radars de stationnement avant et arrière

– Caméra de recul

– Détecteur de fatigue

– Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant

– Système de contrôle de l'état des pneus

– Kit de crevaison : compresseur 12 V et produit de colmatage des pneus

– Service d'appel d'urgence e-call

– Œillets de retenue Isofix pour sièges pour enfants sur sièges arrières extérieurs et sur siège passager avant, compatibles i-Size



Extérieur



– Allumage automatique des projecteurs, avec feux de jour à LED et fonctions Leaving Home et Coming Home

– Rampes de pavillon noires

– Boitiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la teinte du véhicule

– Jantes en alliage léger 16“ ‘Bari'

– Pneus 215/60 R16

– Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, avec fonction dégivrage

– Écrous antivol avec protection antivol étendue



Intérieur



– Accoudoir central à l'avant

– Banquette arrière coulissante et dossier divisés, rabattables

– 2 prises USB-C et prise 12 V dans la console centrale

– Volant multifonction en cuir, avec palettes de changement de vitesse

– Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

– Sièges avant avec réglage en hauteur

– Tapis de sol en textile

– Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil

– Prise 12 V dans le coffre à bagages



Confort



– Climatisation automatique

– Dispositif start/stop

– Détecteur de pluie

– Démarrage sans clé ‘Keyless Go'

– Verrouillage centralisé, avec radiocommande et 2 clés pliantes



Infotainment



– 8 haut-parleurs

– Interface Bluetooth pour téléphone portable

– Tableau de bord Digital Cockpit 10 pouces

– Réception de radio numérique DAB plus

– Système Audio & Infotainment ‘Ready 2 Discover' avec “Services de streaming et radio via Internet” via carte eSIM intégrée

– Ecran tactile de 12,9 pouces



Finition ‘Life Plus'



Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition ‘Passat'



Assistance à la conduite



– Intelligent Park Assist : système d'assistance aux stationnement en créneau et en bataille, inclus radars de stationnement avant et arrière



Sécurité



– Appui-têtes avant (2) à sécurité optimisée, réglables en hauteur et en profondeur sur les sièges conducteur et passager

– Light Assist : activation ou désactivation des feux de route en fonction des sources lumineuses en présence (dès 60 km/h)

– Roue de secours à encombrement réduit avec cric et outillage, suppression du kit de dépannage



Extérieur



– Jantes en alliage léger 17 pouces ‘Bologna' 7 J x 17 et pneumatiques 215/55 R17 autocolmatants, avec écrous antivol

– Rampes de pavillon anodisées argent



Intérieur



– Applications décoratives brillant sur le tableau de bord et les revêtements de portes

– Revêtement de porte en style cuir

– Sellerie en Microfleece ‘ArtVelours'

– Seuils de porte avant et arrière en acier inoxydable

– Eclairage d'ambiance 10 couleurs

– 2 USB à l'avant et à l'arrière avec puissance de charge optimisée



Confort



– Climatisation automatique ‘Pure Air Climatronic' tri-zones avec commande tactile à l'avant et à l'arrière

– Keyless Go: Système de verrouillage/déverrouillage sans clé

– Pack Cargo : plancher variable pour le compartiment à bagages, filet de coffre, prise 230V dans le coffre

– Sièges avant réglables en hauteur et appui lombaire avec réglage pneumatique des 2 côtés

– Fonction massage pour les sièges avant sur 3 points de pression

– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement



Infotainment



– Interface téléphonique avec fonction de chargement à induction pour 2 téléphones (compartiment réfrigéré)

– Assistant vocal intelligent ‘IDA'

– Préparation pour ‘VW Connect' pour ‘Discover Media'

– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media' de 12,9 pouces avec «Services de streaming et radio via Internet» via carte eSIM intégrée



Finition ‘Elegance'



Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition ‘Life Plus'



Assistance à la conduite



– Park Assist Pro : système d'assistance aux stationnement en créneau et en bataille, inclus radars de stationnement avant et arrière



Sécurité



– Projecteurs IQ.Light - Matrix LED : Éclairage à technologie LED avec adaptation dynamique du faisceau lumineux en fonction des sources lumineuses en présence afin de ne pas éblouir les différents usagers de la route. Les informations de la caméra frontale, les données cartographiques numériques de la navigation, les informations GPS, l'angle du volant et la vitesse de conduite actuelle activent individuellement des LED spécifiques pour un éclairage optimal.

– Projecteurs avant matriciels à LED avec feux de jour à LED et clignotants défilants

– Feux arrière LED avec clignotants arrière défilants

– Feux arrière de brouillard des deux côtés, feux de recul des deux côtés

– Réglage dynamique du site des phares

– ‘Dynamic Light Assist' : Régulation du faisceau lumineux permettant un usage permanent des feux de route tout en préservant les zones qui risquent d‘éblouir les autres automobilistes (à partir de 60 km/h)

– Alarme antivol

– Keyless Advanced : Système de vérouillage / dévérouillage sans clé et démarrage avec bouton Start/Stop



Extérieur



– Jantes en alliage léger 17 pouces ‘Napoli' 7 J x 17 et pneumatiques 215/55 R17 autocolmatants, avec écrous antivol

– Bandeau lumineux à l'avant et à l'arrière

– Vitres surteintées à l'arrière



Intérieur



– Sellerie en Microfleece ArtVelours

– Eclairage d'ambiance 30 couleurs

– Volant multifonctions en cuir, chauffant et avec palettes au volant



Confort



– Toit relevable / coulissant panoramique

– Buses de lave-glaces avant dégivrantes

– Ouverture et fermeture du coffre mains-libres Easy-Open / Easy Close

– Sièges avant Confort, chauffants et massants sur 10 points de pression



Infotainment



Finition ‘R-Line'



Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition ‘Life Plus'



Assistance à la conduite



Sécurité



Extérieur



– Jantes en alliage léger 18 pouces ‘Coventry' 8 J x 18 et pneumatiques 235/45 R18 autocolmatants, avec écrous antivol

– Bandeau lumineux à l'avant et à l'arrière

– Pack Design Extérieur R-Line



Intérieur



– Ciel de pavillon noir

– Sellerie en tissu

– Sièges sport à l'avant

– Eclairage d'ambiance 30 couleurs

– Volant sport multifonctions en cuir, chauffant et avec palettes au volant

– Pack Design Intérieur R-Line

– Pédalier en acier inoxydable brossé



Confort



– Toit relevable / coulissant panoramique

– Buses de lave-glaces avant dégivrantes

– Ouverture et fermeture du coffre mains-libres Easy-Open / Easy Close

– Sièges avant chauffants et massants sur 10 points de pression



Infotainment



Liens vidéos:



Volkswagen Passat SW 2024 (Extérieur)

Volkswagen Passat SW 2024 (Intérieur)

Volkswagen Passat SW e-Hybrid 2024 (Extérieur)

Volkswagen Passat SW e-Hybrid 2024 (Intérieur)