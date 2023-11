Le SUV compact sept places électrique Mercedes EQB mis à jour en approche

Les'offre: une calandre noire avec motif étoilé sur la version avec AMG Line, un système multimédia MBUX de nouvelle génération, des systèmes d'aide à la conduite mis à jour et la technologie de charge Plug & Charge.Avec une calandre noire avec un motif étoilé à l'avant sur la version avec AMG Line, l'EQB rattrape visuellement ses homologues de grande taille.Une bande lumineuse relie les feux de position des phares tandis que le pare-chocs souligne l'effet large de l'avant du véhicule.Les concepteurs ont également changé l'intérieur des feux arrière.Les changements à l'intérieur comprennent le volant de génération actuelle avec panneaux de commande tactiles ainsi que la garniture en bois brun citron vert à pores ouverts en option, motif Mercedes-Benz sur la version Progressive et motif Mercedes-Benz rétroéclairé sur la version AMG Line.La fonction « surveillance de l'autonomie » est utile dans l'utilisation quotidienne : les consommateurs d'énergie tels que l'écran ou la climatisation peuvent être éteints ou leur fonctionnalité limitée en faveur d'une plus grande autonomie.La fonction « surveillance de l'autonomie » affiche plusieurs options d'économie d'énergie sur l'écran central. Il est possible de sélectionner le programme de conduite Eco et DAuto ainsi que de passer à la fonction de climatisation Eco plus. Selon la situation, une vitesse de conduite maximale à laquelle un arrêt de charge supplémentaire peut être évité est suggérée. Cette vitesse est affichée sous la forme d'une ligne rouge sur le compteur de vitesse.Les systèmes d'assistance de régulation de distance Distronic actif (en option) et d'aide à la conduite du régulateur de vitesse suivent les recommandations de vitesse du système.Avec la fonction Mercedes me Charge Plug & Charge, le modèle EQB peut être rechargé plus facilement aux bornes de recharge publiques compatibles Plug & Charge : lorsque le câble de charge est branché, le processus de charge démarre automatiquement. Il n'est pas nécessaire de s'authentifier en plus. Le véhicule et la station de charge communiquent directement via le câble de charge.La condition préalable est que le service Plug & Charge ait été activé.En plus des plus de 2 400 stations de recharge rapide Ionity en Europe, la fonction Plug & Charge est disponible dans plus de 1 400 stations de recharge Aral pulse en Allemagne.Afin de pouvoir utiliser le service de connexion Mercedes me « Mercedes me Charge », un contrat de recharge séparé avec un fournisseur tiers sélectionné est nécessaire via lequel le paiement et la facturation des processus de recharge ont lieu. L'utilisation des services Mercedes me connect nécessite un identifiant Mercedes me ID personnel.Mercedes me Charge donne accès à plus de 1,2 million de points de recharge AC et DC dans le monde, dont plus de 500 000 en Europe.Le véhicule familial et de loisirs électrique Mercedes EQB dispose d'une génération mise à jour du système multimédia MBUX. L'apparence des écrans peut être personnalisée avec trois styles d'affichage (discret / sportif / classique) et trois modes (navigation / assistance / service). La présentation des fonctions de charge au sein du système MBUX a été améliorée. En activant les services en ligne dans l'application Mercedes me, l'assistant vocal intelligent devient encore plus capable de dialogue et d'apprentissage.La technologie de capteurs améliorée comprend une caméra mono-polyvalente et une caméra de recul.Le Pack d' assistance à la conduite en option contient des fonctions améliorées.L'Avertisseur de franchissement de ligne actif fonctionne plus confortablement avec une intervention de direction au lieu d'un ESP.Grâce à des capteurs d'environnement plus puissants, les systèmes de stationnement peuvent mieux soutenir le conducteur lors des manœuvres. Intégrés dans MBUX, ils peuvent être utilisés de manière plus intuitive et plus rapide. Le Pack de stationnement avec caméra 360 degrés assiste le conducteur lors du stationnement dans et hors des places de stationnement longitudinales et transversales.L'EQB offre la possibilité d'activer des fonctions supplémentaires du véhicule via la technologie over-the-air (OTA) dans un certain nombre de domaines fonctionnels. Cela signifie qu'après l'achat et la configuration d'origine de l'EQB, certains équipements peuvent être ajustés. Les systèmes et les fonctions supplémentaires peuvent être activés via la technologie OTA. Il s'agit notamment de l'Assistant de régulation de distance Distronic actif, du détecteur de panneaux de signalisation, de la réalité augmentée MBUX pour la navigation et l'intégration des smartphones.La version mise à jour du SUV compact électrique accueillant sept places EQB arrivera chez les concessionnaires Mercedes-Benz dès le début de 2024.En tant que SUV sept places, l'EQB peut accueillir une grande variété de familles nombreuses.Les deux sièges de la troisième rangée peuvent être utilisés par des personnes mesurant jusqu'à 1,65 mètre et des sièges enfants peuvent y être installés.Le volume de chargement de 465 à 1 620 litres présente les qualités d'un break de taille moyenne.Les dossiers des sièges de la deuxième rangée peuvent être réglés en plusieurs positions, et cette rangée peut être déplacée de 140 millimètres dans le sens de la longueur en option. Cela permet d'agrandir le coffre à bagages en plusieurs étapes jusqu'à 190 litres et de l'utiliser de différentes manières.La chaleur résiduelle de l'entraînement électrique peut être utilisée pour le chauffage intérieur grâce à la pompe à chaleur. Cela réduit le besoin d'alimentation par batterie pour le chauffage et augmente l'autonomie.L'intérieur du modèle électrique compact peut être pré-climatisé avant le démarrage.MOTORISATION ELECTRIQUE / BATTERIEPuissance électrique nominale maxi (kW [ch]) 140 [190]Couple électrique maxi (Nm) 385Capacité utile de la batterie haute tension (kWh) 70,5Puissance de charge en courant alternatif AC série (kW) 11Puissance de charge maxi en courant continu DC (kW) 100Temps de charge 10-80% en courant continu DC (min) 35Puissance fiscale (cv) 7PERFORMANCEVitesse maxi (km/h) 160Accélération 0 à 100 km/h (s) 8,9TRANSMISSIONPropulsion CONSOMMATION ELECTRIQUEConsommation électrique cycle combiné WLTP (kWh/100km) 15,2 – 17,5AUTONOMIE ELECTRIQUEAutonomie électrique cycle combiné WLTP (kWh/100km) 464 – 534MASSEA vide en ordre de marche (kg) 2 105Charge utile (kg) 435Remorque non freinée/freinée (kg) 750 / 1 400DIMENSIONSDiamètre de braquage mur à mur (m) 11,7Volume du coffre (L) 495 / 1710MOTORISATION ELECTRIQUE / BATTERIEPuissance électrique nominale maxi (kW [ch]) 215 [292]Couple électrique maxi (Nm) 520Capacité utile de la batterie haute tension (kWh) 66,5Puissance de charge en courant alternatif AC série (kW) 11Puissance de charge maxi en courant continu DC (kW) 100Temps de charge 10-80% en courant continu DC (min) 32Puissance fiscale (cv) 10PERFORMANCEVitesse maxi (km/h) 160Accélération 0 à 100 km/h (s) 6,2TRANSMISSIONTransmission intégraleCONSOMMATION ELECTRIQUEConsommation électrique cycle combiné WLTP (kWh/100km) 17,2 – 19,2AUTONOMIE ELECTRIQUEAutonomie électrique cycle combiné WLTP (kWh/100km) 396 – 447MASSEA vide en ordre de marche (kg) 2 165Charge utile (kg) 435Remorque non freinée/freinée (kg) 750 / 1 1700DIMENSIONSDiamètre de braquage mur à mur (m) 11,7Volume du coffre (L) 495 / 1710Le Mercedes EQB électrique débute à partir de 46 950 euros (EQB 250 plus Edition).EQB 250 plus Edition: 46? 950 €EQB 250 plus Progressive Line: 59? 200 €EQB 250 plus Business Line: 59? 700 €EQB 250 plus AMG Line: 61 ?200 €EQB 350 4MATIC AMG Line: 68 ?150 €EXTERIEURBaguettes de ligne de ceinture et entourages de vitres en aluminium poliBande lumineuse à LED (fonction : feux arrière et éclairage antibrouillard arrière) entre les feux arrière à LEDBande lumineuse à LED sur la face supérieure de la calandreBandeau lumineux à LED (fonction : feux arrière et éclairage antibrouillard arrière) entre les feux arrière à LEDBandeau lumineux à LED sur la partie supérieure de la calandreCapot moteur avec bossages stylisésÉclairage de proximité avec projection du logoPhares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs et éléments bleus spécifiques à l'EQRampes de toit en aluminium poliINTERIEUR3ème rangée de sièges pour 2 personnesAccoudoir arrière rabattable (400) avec 2 porte-gobeletsCiel de pavillon en tissu noirDossiers des sièges arrière rabattables selon un rapport de 40/20/40Double porte-gobeletINFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉConnexion Bluetooth pour téléphone portableEclairage d'ambianceÉcran média de 10,25 pouces (26 cm)Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25 pouces (26 cm)Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connectNavigation haute résolution par disque dur MBUX Premium avec mises à jour des données cartographiques gratuites jusqu'à 7 ans à partir de l'activationPack USB Plus :- 1 port USB-C dans le vide-poche- 2 ports USB-C sous l'accoudoir central- 1 port USB-C pour l'arrière- Prise 12 volts dans le vide-pochesPré-équipement pour la surveillance du véhicule incluant la localisation du véhicule et la notification en cas de mouvementPré-équipement pour les Remote et Services de navigationPré-équipement pour Live Traffic Information et communication Car-to-X, utilisable gratuitement pendant 7 ans à partir de l'activationPré-équipement pour service de partage de clé (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me)Pré-équipement pour services à distance via l'application Mercedes me sur smartphone (service gratuit pendant 3 ans après activation Mercedes me) incluant notamment :- Réglage de la température intérieure- Envoi d'adresses au système de navigation- Verrouillage des portesRéception radio numérique DABSystème de commande vocale et assistant personnel activable grâce à "Hey Mercedes"Système multimédia MBUX avec fonctionnalités élargies (profils personnalisés, fonctions prédictives)CONFORT ET FONCTIONNALITÉSCapteur de pluie et de luminositéClimatisation automatique Thermatic à 1 zone avec filtre à poussières fines à charbon actifFonction de démarrage sans clé Keyless-GoHayon Easy-PackPack Confort sièges, avec réglages de la hauteur et de l'approche du siège, de l'inclinaison du dossier, de l'inclinaison de l'assise, de la profondeur d'assise (siège conducteur uniquement)Pack Rétroviseurs avec :- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement- Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatiquePack Stationnement avec :- Aide au Parking Active (APA) avec Parktronic (capteurs à ultrasons intégrés aux pare-chocs avant et arrière)- Caméra de recul haute résolution avec lignes de guidagePack visibilité intégrant lampes d'éclairage intérieur avant et arrière, du plancher, du porte gobelets, spots de lecture, miroirs de courtoisie éclairésRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseSièges avant chauffantsSoutien lombaire à 4 réglagesSÉCURITÉ ET TECHNIQUEABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, pré-remplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passager avantAirbags latéraux conducteur et passager avant (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAssistant d'angle mortAssistant de franchissement de ligne actifAssistant de limitation de vitesse par lecture des panneaux grâce à une caméraAssistant de stabilisation en cas de vent latéralAttention Assist : système de détection de somnolenceCapot moteur actif pour la protection des piétonsDésactivation automatique de l'airbag passagerDirection paramétrique avec assistance asservie à la vitesseDynamic Select avec 4 programmes de conduite (Eco, Confort, Sport et Individual)Feux de stop adaptatifsFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFrein de stationnement électriqueFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Système d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de charge à courant alternatif (charge avec du courant alternatif avec jusqu'à 11 kW)Système de charge à courant continu (charge avec du courant continu jusqu'à 100 kW)Système de contrôle de la pression des pneusTrain de roulement confort surbaisséEdition (en plus)EXTERIEURCalandre Black Panel avec Mercedes-Benz Pattern en noir brillantJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branches noir/argentJupe arrière avec insert décoratif chroméJupe avant avec insert décoratif chroméPeinture métalliséeINTERIEURGarnitures Artico/tissu BertrixInserts décoratifs avec motif en étoileTapis de sol en veloursProgressive Line (en plus)EXTERIEURJantes alliage 45,7 cm (18 pouces) à 5 branches, optimisation aérodynamique, finition noir/naturel brillantPeinture non métalliséeINTERIEURSièges confort à l'avantVolant sport multifonctions à 3 branches en cuir avec commandes tactiles à gauche et à droite et palettes de changement de rapport au volant noiresBusiness Line (en plus). Les Business Line sont réservées aux professionnels.EXTERIEURPeinture métalliséeINTERIEURAMG Line (en plus)EXTERIEURCalandre Black Panel avec Mercedes-Benz Pattern en chrome brillantHabillages de passages de roue dans le ton carrosserieJantes alliage AMG 45,7 cm (18 pouces) à 5 doubles branches, optimisées en termes d'aérodynamisme, finition noir brillant/naturel brillantJupe arrière AMG façon diffuseur avec insert décoratif chroméJupe avant spécifique AMG avec des inserts décoratifs chromés et des Air Curtains fonctionnelsPeinture non métalliséeVitrage athermique foncéINTERIEURGarniture Artico/microfibre Dinamica noire avec double surpiqûre rouge, partie centrale des contre-portes/accoudoirs en microfibre Dinamica noire avec doubles surpiqûres rougesInserts décoratifs avec motif en étoile rétroéclairésPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirsSièges sport avec appuie-tête réglable avec Pack Confort siègesTapis de sol AMGVolant sport multifonction à 3 doubles branches en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure, perforation dans la zone de préhension et panneaux de commande tactiles