Le break compact électrique Peugeot e-308 SW affiche une autonomie de 392 km

Leadopte une motorisationLong deet haut de 1,44 mètre, le break e-308 SW est une silhouette à part avec une silhouette élancée proposant un empattement de 2,73 mètres.Le pare-brise s'incline et recule.L'empattement allongé permet d'étirer la silhouette et d'offrir davantage d'espace aux passagers arrière tandis que la hauteur de 1,44 mètre associée à un soft-nose allonge visuellement le capot.Le break électrique Peugeot e-308 SW apporte du caractère tout en proposant unComme pour la berline e-308, c'est l'optimisation architecturale de la structure qui a permis de dessiner unet d'pour modeler l'arrière.La peau de la Peugeot e-308 SW est ajustée au plus près de sa structure.C'est notamment visible au niveau des sculptures d'ailes très prononcées, sans augmentation des voies.Le dessin du médaillon latéral de vitre qui chute plus vite que le pavillon crée une divergence de matière (épaississement de la couleur caisse).La face arrière dispose de feux full LED ultra fins, mais sans le bandeau noir qui les lie sur la berline électrique e-308.Le break électrique e-308 SW cherche plutôt à augmenter la quantité de carrosserie perçue au niveau du volet arrière.L'arrière a été dessiné à partir des lignes optimales de décrochement des flux d'air au profit de la performance aérodynamique. Ainsi, la jupe est particulièrement imposante, puisque c'est elle qui agit en prolongement de la partie basse du flanc comme un déflecteur aérodynamique en cassant le flux d'air venu des portes.Le volume maximum du coffre profond et logeable de la e-308 SW atteintLa banquette arrière est(fractionnable en 40/20/40) etUne fois la banquette rabattue, il est possible de charger un objet d'uneLefacilite l'accès bras chargés au quotidien.Ancrée dans l'ADN Peugeot, la e-308 SW s'inscrit dans un univers plus haut de gamme et plus dynamique.La Peugeot e-308 SW porte le blason de la marque Peugeot dans une calandre qui lui est entièrement dédiée. La présence du lion est renforcée par le motif de la grille qui converge vers lui progressivement.Le radar pour les aides à la conduite disparait derrière le blason (technologie radôme utilisant de l'indium compatible des ondes radar) pour le laisser seul orner la calandre.La plaque d'immatriculation migre tout en bas de la face avant.Lesbénéficient de la. Ciselés et fins, ils participent à l'identité dynamique de la e-308 SW. Ils sont prolongés par des feux de jour en forme de crocs sur le bouclier avant. La signature lumineuse, identifiable dès le premier regard de jour comme de nuit, s'inscrit dans le style Peugeot actuel.Sur le niveau GT, les projecteurs Full LED sont encore plus fins et intègrent la technologie Peugeot Matrix LED.A l'arrière, lesadoptent laaffichant les 3 griffes de la signature lumineuse de la marque Peugeot.La Peugeot e-308 SW est disponible avec sept teintes (Bleu Avatar, Rouge Elixir, Blanc Perle nacré, Blanc Banquise, Gris Artense, Gris Platinium et Noir Perla Nera).On retrouve à l'intérieur de la e-308 SW uneLe volant regroupe les commandes de radio, du média, du téléphone et des aides à la conduite.Leintègre des capteurs capables de détecter la préhension du volant par le conducteur lors de l'usage des aides à la conduite.Lesitué à hauteur des yeux, intègre une dalle numérique 10 pouces.En finition GT, le combiné passe en 3 dimensions. Paramétrable et personnalisable, Le combiné numérique possède plusieurs modes d'affichages (Navigation connectée TomTom, Radio/média, Aides à la conduite, Flux d'énergie…) directement modifiable depuis le commodo du volant.La planche de bord de la e-308 SW repose sur unequi place les aérateurs juste en face de la tête des occupants. Cette architecture permet à l'écran tactile central de 10 pouces en série, implanté légèrement plus bas que le combiné digital de se rapprocher de la main du conducteur en s'intégrant naturellement au milieu du volume général de la planche de bord.La e-308 SW reçoit desentièrement configurables, disposés en vis à vis de l'écran central. Chaque i-toggle tactile est une touche de raccourci vers les réglages de climatisation, un contact téléphonique, une station radio, ou une application.Le i-Cockpit de la e-308 SW garde le principe de l'qui optimise l'ergonomie de conduite, sans que le passager ne s'en sente exclu.La console centrale est délibérément ouverte vers le passager. Son organisation regroupe sur une arche côté conducteur les commandes dynamiques de la voiture : une commande compacte pour sélectionner par impulsion les modes (Reverse, Neutral, Drive) et deux boutons (Parking et Manual) pour la boite de vitesses automatique à 8 rapports et un sélecteur de Mode de conduite (Electric, Hybrid, Eco, Normal et Sport) selon la motorisation.L'arche de la console centrale se prolonge jusqu'à un emplacement dédié à la recharge sans fil du téléphone.Tout le reste de la console est entièrement dédié aux rangements, à la praticité et à un accoudoir.Le design intérieur met en valeur laqui le composent.L'à leds (avec 8 couleurs au choix) caché derrière l'écran central se diffuse sur le décor principal jusqu'aux panneaux de portes, qui selon les niveaux de finition peut être moussé, en tissu, en Alcantara ou constitués de pièces d'aluminium embouti.L'du système d'info-divertissement i-Connect est entièrement et facilement personnalisable, multi-fenêtres avec des « widgets » ou raccourcis, faciles d'usage et réactifs à la manière d'une tablette. Inspiré de l'univers des smartphones, il est aisé de balayer les différents menus de gauche à droite, de haut de bas pour les notifications ou avec un appui à 3 doigts pour faire apparaitre le mur des applications. A tout moment il est facile de revenir à la page principale en appuyant sur le bouton tactile « Home », comme sur un smartphone.La fonction mirroring se fait sans fil et il est possible de connecter deux téléphones en Bluetooth en même temps.La commande « OK Peugeot », de reconnaissance vocale en langage naturel, permet l'accès à toutes les demandes liées aux fonctions de l'info-divertissement.Desde dernière génération viennent compléter l'offre existante des technologies embarquées Peugeot (surveillance d'angle mort, alerte arrière de trafic, caméra de recul haute définition à 180°, aide au stationnement à 360° grâce quatre caméras, régulateur de vitesse adaptatif avec consigne de distance inter-véhicules ajustable, freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision, alerte active de franchissement involontaire de ligne avec correction de trajectoire, alerte d'attention du conducteur, commutation automatique des feux de route, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, etc.).Leest composé du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et de l'aide au maintien de la position dans la voie. Il dispose des fonctions changement de voie semi-automatique, préconisation anticipée de la vitesse et adaptation de la vitesse en courbe sur les voies à chaussés séparées.Le changement de voie semi-automatique propose au conducteur le dépassement du véhicule le précédent puis de se rabattre, à partir de 70 km/h jusqu'à 170 km/h.Le système de préconisation anticipée de la vitesse propose d'adapter la vitesse (accélération ou ralentissement) selon les panneaux de limitation de vitesse.L'adaptation de la vitesse en courbe optimise la vitesse en fonction de la courbe du virage, jusqu'à 170 km/h.La Peugeot e-308 SW est construite à partir d'une évolution de la plateforme multi-énergie EMP2 (Efficient Modular Platform), qui permet de déployer une offre complète de versions électrifiées, y compris une version 100% électrique sur cette silhouette.Afin d'améliorer le confort vibratoire, la rigidité de caisse est optimisée grâce au collage des éléments de structure.La e-308 SW électrique est animée par une motorisation électrique développant(156 ch) et offrant une autonomie de 392 à 409 km en cycle WLTP.La(51 kWh utiles) bénéficie d'une composition chimique, avec 80% de Nickel, 10% de Manganèse et 10% de Cobalt, qui fonctionne sous 400 Volts.La batterie Lithium-Ion de 51 kWh de capacité utile est constituée deetpour un poids de 340 kg.L'efficience a été au centre des préoccupations des ingénieurs de la Peugeot e-308 SW.L'association des efforts en matière de motorisation, de batterie, d'aérodynamique (optimisation de la face avant et du soubassement), d'optimisation des masses (plateforme EMP2) et de réduction des pertes par frottement (pneumatiques classe A) permet uneUne jante aluminium aérodynamique de 18 pouces a été spécifiquement développée pour la version électrique de la Peugeot 308 SW.La motorisation électrique de 115 kW (156 ch) développe unavec une réactivité immédiate au démarrage.La voiture électrique Peugeot deatteint unesur circuit (vitesse limitée électroniquement) et accélère deLe réducteur de la e-308 SW optimise l'autonomie, tout en préservant la réactivité propre aux motorisations électriques.Pour gérer au mieux sa consommation d'énergie, le conducteur a la possibilité de sélectionner son mode de conduite (Eco, Normal et Sport).Le mode « Brake » permet d'accentuer la décélération de la berline e-308 au lâcher de la pédale d'accélérateur afin d'optimiser la récupération d'énergie.La e-308 SW, sans émission de CO2 locales, se singularise par son silence et l'absence de vibration.La batterie supporte une tension totale de 375 V.Le chargeur embarqué de type triphasé bénéficie d'uneUnest livré en série.La prise de recharge accepte tous les modes de charge.Le temps de charge sur une prise domestique AC de 1,8 kW est de 20 heures 40.Le temps de charge sur une borne de recharge AC de 7,4 kW est de 4 heures 40.Le temps de charge sur une borne de recharge AC de 11kW est de 3 heures 10.Depuis une, il est possible de passer de 20% à 80% de charge en 27 minutes.L'application MyPeugeot, disponible sur smartphone, permet de programmer une charge à distance, ou de lancer un pré-conditionnement thermique à distance du break e-308 SW.L'application sur smartphone Free2Move e-solutions permet de programmer un parcours en prévoyant les étapes de recharge grâce à l'intégration des stations de recharge présentes sur le parcours.La Peugeot e-308 SW est optimisée en aérodynamique avec un Cx de 0,277 et un SCx de 0,618 m.Toutes les pièces de carrosserie sont optimisées en style (les boucliers, les déflecteurs de custode, le diffuseur, les montants de caisse, les rétroviseurs, les écrans sous caisse, les roues, etc.).La e-308 SW est produite dans l'usine deen France.La Peugeot e-308 SW est disponible enLa Peugeot e-308 SW est commercialisée à partir de(115 kW - 54 kWh Allure).115 kW - 54 kWh Allure: 43 900 €115 kW - 54 kWh GT: 46 250 €Aide au stationnement arrièreAlerte active de franchissement involontaire de ligneAir conditionné automatique bi-zoneChargeur embarqué triphasé 11 kWCâble de recharge mode 3 triphasé 22 kWCapacité batterie 54 kWhCoques de rétroviseurs extérieurs NoirDémarrage mains-libresEcran central tactile 10 poucesFrein de stationnement électriqueMirror Screen sans filPeugeot i-Cockpit avec instrumentation numérique 10 pouces personnalisableProjecteurs LEDRétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquementSellerie tri-matières tissuEquipements en plus d'Active PackActive Safety Brake piloté par caméra et radarAir Quality SystemCalandre avant Noir avec inserts chromés et écopes NoirCaméra de reculCommutation automatique des feux de routeJantes alliage 18 pouces spécifiquesLécheurs de vitres Noir BrillantMonogramme électrique e-308 SW sur volet de coffreNavigation connectée avec écran central tactile 10 pouces et écran avec i-Toggles virtuels personnalisablesPré-conditionnement thermique et charge différée via l'écran centralRégulateur de vitesse adaptatifSélecteur de modes de conduite : Éco, Normal ou SportSellerie tri-matières TEP / tissuSièges chauffantsVitres latérales et lunette arrière surteintéesVolant chauffantEquipements en plus d'AllureAccès et démarrage mains-libresAide au stationnement avantBarres de toit Alu / Noir OnyxCalandre avant spécifique Noir verni avec inserts chromés et écopes Noir BrillantDécor Alu sur panneaux de porteEclairage d'ambiance (8 couleurs)Elargisseurs de pare-chocs avant et de bas de caisse latérauxPeugeot i-Cockpit avec instrumentation numérique 10 pouces 3D personnalisablePédalier sport et repose-pied AluProjecteurs Matrix LEDSellerie tri-matières TEP / AlcantaraSurveillance d'angles-morts longue portée et alerte de trafic arrière transversal