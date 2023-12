La Citroën ë-C3 électrique 83 kW 44 kWh démarre à partir de 23 300 euros

La quatrième génération de la Citroën C3 a été réinventée avec un look frais et affirmé.PLATEFORMELarepose sur la plateforme internationale de Stellantis « Smart Car » conçue dès le départ pour être entièrement électrique.DESIGN EXTERIEURLa Citroën C3 a été conçue dans le studio de Citroën au sein du Automotive Design Network à Velizy-Villacoublay près de Paris.Pluset dotée d'un, la C3 de quatrième génération introduit unpour la marque Citroën, dans lequel la verticalité contraste avec des lignes horizontales et des surfaces techniquement sculptées.Présentée pour la première fois sur le concept Citroën Oli en 2022, le nouveau langage stylistique oppose des éléments verticaux, des lignes horizontales et des surfaces techniquement sculptées dans l'ensemble du véhicule.À l'avant, laaffiche un logo ovale intégrant les chevrons qui trône fièrement au centre. Il est renforcé de chaque côté par des grilles horizontales noires brillantes présentant une interprétation technique des chevrons, inspirée par des dessins architecturaux paramétriques.Le design distinctif desprésente une signature lumineuse à trois niveaux avec une barre verticale et deux barres horizontales, qui ressemblent presque à des lames.Leprésente des surfaces techniquement sculptées, qui contrastent avec le profil avant plus vertical, et se prolonge par un pare-brise plus grand et plus droit.Sur le profil latéral, on remarque les lignes de contre-dépouille techniquement sculptées sur les ailes à l'avant et à l'arrière. Elles se prolongent dans la ceinture de caisse jusqu'aux blocs optiques et jusqu'aux plis subtils des panneaux de porte.La signature identitaire se poursuit à l'arrière avec des sculptures techniques dans la partie inférieure du hayon, au-dessus desquelles se trouve une bande décorative horizontale noir brillant reprenant le motif technique à chevrons utilisé sur la face avant verticale.Les blocs de feux arrière s'inscrivent dans les angles du véhicule et comprennent deux barres horizontales et une barre verticale qui font écho aux blocs avant.Sous le hayon, le pare-chocs raccourci aux angles extérieurs rehausse l'allure affirmée de la voiture Les roues dotées de grandes jantes en tôle et en alliage diamanté de 16 et 17 pouces (de série sur les versions « Max ») sont poussées vers les coins.DIMENSIONSLa Citroën C3 conserve une empreinte réduite avec seulement, 1,76 mètre de large et une hauteur de 1,57 mètre.Proposant une, plus d'espace à bord, mais avec une empreinte au sol similaire, la C3 bénéficie d'une hauteur de caisse et d'une garde au sol plus élevées (garde au sol de 163 mm).CONFORTLa Citroën ë-C3 électrique procure l'en associant leavec desInvisibles pour le conducteur et les occupants, les suspensions Citroën Advanced Comfort offrent aux occupants du véhicule une sensation unique de confort sur la route grâce à l'utilisation de butées hydrauliques progressives. Elles permettent aux ingénieurs de régler plus librement la suspension de la ë-C3 électrique pour donner l'impression que la voiture glisse lorsqu'elle roule sur un sol irrégulier. Deux butées sont utilisées à chaque coin du véhicule conjointement à l'amortisseur et le ressort au lieu de butées mécaniques; l'une pour la compression et l'autre pour la décompression (c'est à dite la détente).Le système plébiscité fonctionne en deux étapes. Pour une compression et une décompression légère, le ressort et l'amortisseur contrôlent ensemble les mouvements verticaux, sans l'aide des butées hydrauliques.En cas de chocs importants, le ressort et l'amortisseur travaillent de concert avec les butées hydrauliques de compression ou de décompression, pour ralentir progressivement le mouvement et éviter les secousses en fin de course.Contrairement à une butée mécanique qui absorbe l'énergie et en restitue une partie sous forme de choc, la butée hydraulique absorbe et dissipe cette énergie.HABITACLEL'intérieur de la ë-C3 électrique est conçu autour de surfaces simples.Les sièges Citroën Advanced Comfort utilisent des mousses supplémentaires pour offrir une sensation de douceur et un bon maintien quelle que soit la distance parcourue.Les occupants des sièges avant disposent d'une assise haute et dominante, avec un sentiment de contrôle et de sécurité.Tous les occupants bénéficient d'une grande visibilité vers l'extérieur, ce qui contribue à renforcer le sentiment de bien-être à bord.L'habitacle comporte des espaces de rangement utiles sur les panneaux de porte, la console centrale et sous l'accoudoir central.Un tapis de recharge sans fil est disponible pour la console centrale.Le coffre affiche underrière les sièges arrière avec une banquette arrière rabattable en 60-40 optionnelle.La Citroën ë-C3 électrique propose une collection complète d'équipements.Le concept d'habitacle C-Zen Lounge réinvente le traditionnel tableau de bord. Le conducteur et le passager avant bénéficient d'une vue dégagée vers l'avant grâce au grand pare-brise et au large tableau de bord horizontal qui s'étire graphiquement sur l'ensemble du véhicule. La planche de bord est divisée en deux niveaux distincts, avec les éléments techniques au-dessus, et une section confortable inspirée des canapés, en dessous. L'absence d'un combiné d'instruments traditionnel constitue une nouveauté pour le niveau supérieur du tableau de bord.L'affichage tête haute, Citroën Head Up Display, reflète les informations du véhicule sur une partie noire brillante, située entre le haut du tableau de bord et le bas du pare-brise. Cette solution permet aux conducteurs d'accéder facilement à toutes les informations dont ils ont besoin sans quitter la route des yeux.Le volant multifonction compact est plus petit et plus facile à manipuler. Il est réglable en hauteur et en inclinaison, pour s'adapter à la morphologie de tous.Un support intégré pour smartphone permet de « fixer » un appareil et de lancer automatiquement une application dédiée grâce à la technologie sans fil NFC (Near Field Communication). Grâce à cette application, le conducteur utilise son appareil pour accéder à des raccourcis vers les services du téléphone, de la radio, de la navigation et de l'application musicale.Les commandes au volant de la ë-C3 électrique permettent aux conducteurs de garder les mains sur le volant, et le bouton « Home » facilite le retour à la page d'accueil de l'application.Un écran d'info-divertissement couleur de 10,25 pouces, légèrement orienté vers le conducteur, flotte au centre du tableau de bord sur la version supérieure. L'écran couleur central de 10,25 pouces utilise une architecture de widgets inspirée des smartphones pour donner accès, par des raccourcis virtuels, aux principales fonctions de navigation, de téléphone, de radio, d'applications et de médias.La fonction WiFi sans fil permet la mise en miroir du smartphone et la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto TECHNOLOGIES D'AIDE A LA CONDUITEL'ensemble des technologies d'de la ë-C3 électrique est conçu pour prendre soin du corps et de l'esprit de tous les occupants, en particulier du conducteur.L'est un système de freinage d'urgence fonctionnant de 5 à 135 km/h, de jour comme de nuit, qui contribue à limiter les blessures des occupants du véhicule ainsi que des piétons et des cyclistes.L'aide le conducteur à se positionner correctement entre les marquages au sol en corrigeant doucement la direction lorsque la voiture dérive de sa trajectoire, ou en alertant le conducteur en cas de dérive à faible vitesse. Elle fonctionne entre 60 et 180 km/h, et est désactivée lorsque les clignotants sont utilisés.L'informe le conducteur si la trajectoire du véhicule n'est pas appropriée dans sa voie. Cette alerte en deux étapes détecte d'abord les oscillations du véhicule et alerte le conducteur par un son et un message « Conduisez prudemment », puis émet une alerte supplémentaire et un message « Conduite dangereuse » dès que quatre oscillations sont détectées.L'alerteconseille au conducteur de faire une pause après 2 heures de conduite continue à plus de 65 km/h, et est répétée toutes les heures si aucune pause n'est prise.Lalit les panneaux de limitation de vitesse et les affiche sur l'affichage tête haute afin d'en informer le conducteur. Le système exploite les données relatives aux limitations de vitesse contenues dans le système de navigation et peut lire les panneaux de limitation de vitesse temporaires.Lepermet au conducteur de limiter sa vitesse maximale.Le(EPB) est appliqué automatiquement lorsque le moteur s'arrête et se desserre automatiquement lorsque l'on appuie sur l'accélérateur. Le conducteur peut actionner le frein de stationnement manuellement à l'aide d'un levier de commande situé sur la console centrale.L'retient le véhicule pendant plusieurs secondes sur les pentes supérieures à 3 % pour aider le conducteur à éviter tout mouvement indésirable.Lautilise la caméra montée sur le pare-brise pour passer automatiquement des feux de croisement aux feux de route lorsque des véhicules venant en sens inverse sont détectés, permettant un croisement en toute sécurité.L'avertit de manière sonore le conducteur de la proximité d'obstacles, y compris d'enfants, lors des manœuvres de recul.Uneest activée lorsque la marche arrière est enclenchée. Elle permet de voir l'arrière du véhicule et d'avertir le conducteur de la présence d'obstacles éventuels via l'écran couleur de 10,25 pouces (si la C3 en est équipée).MOTORISATIONLa citadine électrique Citroën embarque unde 113 ch (83 kW) qui fournit la puissance et le couple nécessaires aux déplacements quotidiens et aux longs trajets.Avec son moteur de 113 ch (83 kW) et sa transmission automatique, la e-C3 atteint une vitesse maximale de 135 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 11 secondes environ.La ë-C3 offre une puissance et des performances suffisantes dans les environnements urbains et péri-urbains pour faire face à la conduite et la circulation quotidienne.AUTONOMIELa batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh permet une autonomie réduite d'environ(cycle WLTP) qui limite le champs d'action de la citadine électrique Citroën aux trajets du quotidien.RECHARGEUn câble Mode 3 fourni en standard permet d'accéder aux installations de recharge en courant alternatif à domicile et dans les lieux publics. Le câble peut être utilisé avec une Wall box monophasée deou triphasée deLa recharge de 20% à 80% en courant alternatif standard prend environen utilisant une puissance deComptezavec une puissance de charge deLa recharge rapide en courant continu (DC) depermet une recharge de 20 à 80 % de capacité enL'application « e-Routes » permet de planifier les trajets et d'optimiser les longs trajets en accédant en permanence et en direct aux données du réseau de chargement et du véhicule.La ë-C3 83 kW 44 kWh est proposée à partir de(version « You »).La version « Max » est à partir de 27 800 euros.83 kW 44 kWh « You »: 23 300 €83 kW 44 kWh « Max »: 27 800 €C'est la première citadine électrique du segment B proposée par un constructeur européen à ce niveau de prix, la Dacia Spring étant une mini-citadine électrique du segment A.FABRICATIONLa voiture électrique Citroën sera fabriquée en Europe dans l'usine de Stellantis Trnava en Slovaquie.FINITIONSLapropose (prix net de 23 300 euros) les suspensions Citroën Advanced Comfort, le système d'affichage tête haute Citroën Head Up Display, et My Citroën Play avec Smartphone Station pour l'info-divertissement.Elle est dotée de l'Active Safety Brake (système de freinage d'urgence), de l'aide au stationnement arrière, d'un régulateur-limiteur de vitesse, d'une alerte active de franchissement involontaire de ligne, de la reconnaissance des panneaux de vitesse, de l'alerte attention conducteur, de la climatisation, des airbags frontaux, latéraux avant et rideaux, de l'allumage automatique des feux de croisement et des projecteurs LED.La(prix net de 27 800 euros) se présente avec des jantes alliage 17 pouces Atacamite Diamantées, une peinture Biton avec toit contrasté, des barres de toit Noir Brillant, et des vitres et lunette arrière surteintées.Elle inclut, notamment en plus, My Citroën Drive avec navigation sur tablette tactile 10,25 pouces, la recharge sans fil pour smartphone, des sièges Citroën Advanced Comfort, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants, un volant gainé, une banquette arrière fractionnable 2/3-1/3, des feux arrière 3D à LED, la climatisation automatique et une caméra de recul.La ë-C3 83 kW 44 kWh sera disponible dans le réseau Citroën au deuxième trimestre 2024. Photos : Copyright William Crozes @ Continental ProductionsLiens vidéos