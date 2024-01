Les tarifs du Dacia Duster de troisième génération s'envolent

Conçu sur la plateforme CMF-B de Renault , le SUV de troisième génération fait un bond en avant en prestations.Né en 2010 et renouvelé une première fois en 2017, le Duster est devenu une référence sur le marché des SUV compacts accessibles ainsi qu'uneLe Duster était en 2022 le SUV le plus vendu en Europe, tous segments confondus, sur le marché des particuliers.Le Duster a été produit à plus de 2,2 millions d'exemplaires en 13 années de carrière.Près de 1 000 Duster sortent chaque jour des lignes de production de l'usine Dacia de Pitesti en Roumanie, soit environ un véhicule toutes les minutes.Le SUV Duster de troisième génération sera commercialisé dans le réseauà partir du printemps 2024.Ledu Duster de troisième générationLe Duster conserve les caractéristiques esthétiques qui ont fait le succès des précédentes générations, notamment un solide caractère de robuste SUV, mais les porte à un niveau supérieur en adoptant la nouvelle identité visuelle Dacia.Les proportions simples du véhicule Dacia lui donnent une posture forte.Les designers Dacia ont commencé à travailler en partant de volumes simples : l'habitacle, le capot, les ailes, etc. Ils ont ensuite assemblé tous les éléments de façon nette et tranchante, pour donner au modèle un style moderne et construit.Les lignes sont volontairement tendues et affirmées.Le design du Duster se caractérise par une face avant très verticale, des passages de roues avec des pans coupés nets en chanfrein, un large hayon à l'arrière et un vitrage latéral qui s'étend dans un seul mouvement de la proue à la poupe.Le Duster est protégé par une ceinture qui fait tout le tour du véhicule, sans aucune interruption : les protections latérales de bas de caisse se prolongent autour des passages de roues qui sont eux-mêmes connectés aux boucliers avant et arrière.Les skis avant et arrière sont teintés dans la masse. Egratignés ou rayés, les skis ne perdent jamais leur couleur d'origine du fait de la non-utilisation de peinture.Les protections latérales de bas de caisse et des passages de roues, les triangles de bouclier avant et la jupe de bouclier arrière sont réalisés dans un matériau robuste conçu par les ingénieurs de Dacia et le chimiste LyondellBasell. Le matériau Starkle comprend jusqu'à 20 % de matière issue du recyclage. Cette composition se traduit par des particules de couleur blanche donnant un effet moucheté.Le Duster reçoit la signature lumineuse en Y à l'avant et dans les optiques arrière. Un Y que l'on retrouve dans le dessin des jantes en alliage.Le Duster propose une palette de sept teintes : Sandstone, Kaki Lichen, Vert Cèdre, Brun Terracotta, Gris Schiste, Noir Nacré et Blanc Glacier.La planche de bord, haute, verticale et large intègre un large bandeau.La cohérence avec le style extérieur est exprimée par la forme des aérateurs qui s'inspire du design des passages de roues.L'ergonomie est soignée avec un écran central de 10,1 pouces situé dans le champ de vision et orienté de 10° vers le conducteur.Le volant, avec ses deux méplats supérieur et inférieur, facilite l'accès à bord.Le Duster repose sur la plateforme CMF-B de Renault, plateforme que l'on retrouve sur les dernières Sandero et Logan et sur le Jogger L'utilisation de la plateforme CMF-B permet d'offrir un volume intérieur supérieur à celui de la génération précédente, pour les passagers comme pour les bagages, tout en conservant une longueur totale identique.La plateforme permet également au Duster un meilleur confort de conduite ainsi qu'une réduction des bruits et des vibrations issus du roulement.La plateforme CMF-B permet au Duster de proposer des motorisations utilisant les technologies mild hybrid et full hybrid.Le Duster propose des capacités augmentées en version 4x4 sans pour autant être doté de rapports courts.Le Duster est disponible avec une transmission 4x4 Terrain Control qui peut être pilotée à travers cinq modes de conduite : Auto : la transmission répartit automatiquement le couple entre les essieux avant et arrière en fonction de l'adhérence et de la vitesse.- Snow : la transmission optimise les trajectoires sur routes glissantes grâce à des réglages spécifiques de l'ESC et de l'antipatinage.- Mud/Sand : pour circuler sur des surfaces meubles comme des chemins boueux ou sablonneux.- Off-Road : la transmission offre les meilleures capacités de franchissement en tout terrain et sur les chemins difficiles. La transmission distribue de manière automatique le couple entre les roues avant et arrière en fonction des conditions d'adhérence relevées et de la vitesse du véhicule.- Eco : la transmission optimise la distribution de couple moteur entre les essieux avant et arrière pour limiter la consommation de carburant tout en s'adaptant aux conditions d'adhérence de la route.La version 4x4 affiche une garde au sol de 217 mm entre les essieux à l'épreuve du tout-terrain .Les angles d'approche et de fuite sont plus favorables au franchissement d'obstacles sur la version 4x4: jusqu'à 31° à l'avant et 36° à l'arrière, et un angle ventral de 24°.Le système de contrôle de la vitesse en descente agit sur les freins pour éviter l'emballement du véhicule et assurer ainsi une vitesse adaptée (selon des sollicitations du conducteur) de 0 à 30 km/h lors de roulages off-road ou en forte descente. Le système fonctionne sur tous les rapports de la boîte de vitesses, marche arrière comprise. Le conducteur ne se préoccupe plus des pédales d'accélérateur et de frein, uniquement du volant.De nombreuses informations utiles lors de la conduite off-road s'affichent sur l'écran central de 10,1 pouces sur la version 4x4:- Angle d'inclinaison latérale droite/gauche du véhicule- Angle de tangage pour apprécier les pentes en montée comme en descente- Répartition du couple entre les essieux avant et arrièreEco-G 100Le Duster est disponible en première monte en version bicarburation essence et GPL Eco-G 100.En roulant au GPL, le Duster ECO-G 100 émet en moyenne 10 % de CO2 de moins qu'une motorisation essence équivalente. Il offre jusqu'à 1 300 km d'autonomie grâce à ses deux réservoirs affichant près de 100 litres de contenance utile cumulée : 50 litres d'essence et 50 litres de GPL (installé sous le plancher du coffre). Le passage d'un carburant à l'autre se fait de façon rapide et imperceptible via un commutateur intégré au tableau de bord.TCe 130La motorisation TCe 130 combine une nouvelle génération de moteur essence 3 cylindres 1.2 L turbocompressé basé sur le cycle Miller avec un système d'hybridation légère 48V. Le système 48V vient en appui du moteur thermique lors des phases de démarrage et d'accélération, permettant d'abaisser la consommation moyenne et les émissions de CO2 d'environ 10 % par rapport à un moteur thermique de puissance équivalente (estimation Dacia). Le véhicule est plus réactif et sa conduite plus souple. Le freinage régénératif permet de recharger la batterie de 0,8 kWh de façon totalement transparente pour le conducteur.Le TCe 130 est associé à une boîte de vitesses manuelles à 6 rapports pour les versions 4x2 et 4x4.Hybrid 140La motorisation Hybrid 140 est composée d'un moteur 4 cylindres 1.6 L essence de 94 ch, de deux moteurs électriques (un moteur de 49 ch et un démarreur/générateur haute tension) et d'une boîte de vitesses automatique électrifiée. La boîte à crabots est dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique, ainsi que 2 autres alloués à l'électrique. Cette technologie combinée est rendue possible par l'absence d'embrayage. Le freinage récupératif, associé à la capacité de récupération d'énergie de la batterie de 1,2 kWh (230V) et au rendement de la boîte automatique, offrent jusqu'à 80 % du temps de roulage en ville en tout électrique, un gain de consommation de 20 % en cycle mixte et jusqu'à 40 % en cycle urbain sans changer ses habitudes de conduite par rapport à un moteur thermique équivalent en cycle urbain (estimation Dacia). Le démarrage se fait systématiquement en mode 100 % électrique.Sur le niveau de finition Essential, le système multimédia Media Control est pilotable depuis les commandes au volant, avec affichage des informations média et appels téléphoniques sur l'écran 3,5 pouces du tableau de bord à compteurs analogiques. Il comprend 4 haut-parleurs, une connexion Bluetooth, un port USB et un support smartphone intégré dans la planche de bord. Lorsqu'il est connecté à l'application Dacia Media Control, le conducteur peut piloter les fonctions radios / média et accéder à d'autres fonctionnalités depuis l'écran de son smartphone.Un système multimédia avec un écran central tactile de 10,1 pouces est monté en série à partir de la finition Expression.L'écran est disponible avec les deux offres multimédia de Duster : Media Display et Media Nav Live.Le système Media Display, en série sur le Duster Expression et Extreme, offre un dispositif audio à 4 haut-parleurs ainsi qu'une connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.Le système Media Nav Live, en série sur la finition Journey et en option sur Extreme et Expression, offre en plus une navigation connectée intégrant des informations en temps réel sur les conditions de circulation et une cartographie à jour pendant 8 ans. Le système Media Nav Live offre également un système audio Arkamys 3D Sound System à 6 haut-parleurs.Les véhicules équipés de Media Display et de Media Nav Live disposent de la fonction FOTA (Firmware Over The Air) qui permet des mises à jour software à distance sans déplacement dans le réseau après-vente Dacia.Le Duster dispose d'un tableau de bord numérique de 7 pouces, en couleurs, personnalisable, qui permet d'afficher les informations que le conducteur juge les plus utiles.Le tableau de bord numérique est monté en série sur le Duster à partir de la finition Expression.Sur tous les niveaux de finition, le conducteur dispose d'un emplacement dédié pour son téléphone.Les versions équipées de Media Display et de Media Nav Live sont dotées d'un support smartphone YouClip, de 2 prises USB C placées à l'avant et de 2 à l'arrière pour alimenter jusqu'à 4 appareils.Le régulateur/limiteur de vitesse est en série à partir de la finition Essential.La fonction allumage automatique des feux de croisement est disponible sur tous les niveaux de finition.La commutation automatique des feux de croisement et des feux de route est de série sur les Duster Extreme et Journey.De nouvelles aides à la conduite viennent enrichir l'équipement du Duster pour répondre aux dernières normes européennes de sécurité : le freinage automatique d'urgence (urbain/péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos), la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l'aide au parking arrière, le signal d'arrêt d'urgence, l'alerte de changement de voie, l'aide au maintien dans la voie, le système de surveillance de l'attention du conducteur et l'appel d'urgence (eCall).Le Duster propose un seuil de chargement abaissé et une ouverture de coffre plus large et plus haute.L'espace de chargement affiche un volume de 472 litres VDA (volume sous tablette pour le Duster 4x2).La gamme du Dacia Duster s'articule sur quatre niveaux : Essential, Expression, Extreme et Journey.Les principaux équipements de série du Dacia Duster:Duster Essential : Media Control, barres de toit fixes, climatisation manuelle, 6 airbags, radars de stationnement arrière…Duster Expression : Essential plus jantes en alliage de 17 pouces, tableau de bord numérique 7 pouces, écran central tactile de 10,1 pouces avec système multimédia Media Display et réplication Apple CarPlay/Android Auto sans fil, caméra de recul…Duster Extreme : Expression plus barres de toit modulaires, sellerie lavable en TEP microcloud, tapis de sol et de coffre en caoutchouc, climatisation automatique, système YouClip « 3 en 1 », éléments décoratifs intérieurs et extérieurs en Brun Cuivré,…Duster Journey : Expression plus jantes en alliage de 18 pouces, climatisation automatique, frein de parking électrique, chargeur sans fil pour smartphone, système multimédia Media Nav Live avec navigation connectée, système audio Arkamys 3D Sound System à 6 haut-parleurs,…Le Dacia Duster démarre à partir de(Eco-G 100 4x2 Essential).On est très loin desdu Duster de première génération de 2010 et desdu Duster de deuxième génération de 2017 .Les tarifs France du Dacia Duster :Eco-G 100 4x2 Essential: 19 690 eurosEco-G 100 4x2 Expression: 21 600 eurosEco-G 100 4x2 Extreme: 23 100 eurosEco-G 100 4x2 Journey: 23 100 eurosTCe 130 4x2 Expression: 23 400 eurosTCe 130 4x2 Extreme: 24 900 eurosTCe 130 4x2 Journey: 24 900 eurosTCe 130 4x4 Expression: 25 700 eurosTCe 130 4x4 Extreme: 27 200 eurosTCe 130 4x4 Journey: 27 200 eurosHybrid 140 Expression: 26 600 eurosHybrid 140 Extreme: 28 100 eurosHybrid 140 Journey: 28 100 eurosEQUIPEMENTS :Siège conducteur réglable en hauteurLève-vitres avant électriquesBanquette arrière avec dossier rabattable et fractionnable 1/3 - 2/3Media control (Streaming audio bluetooth avec support téléphone, 4 haut-parleurs, 1 USB)Volant Soft Feel réglable en hauteur et profondeurClimatisation manuelleAssistance au freinage d'urgence allumage des warningsRadar de reculRégulateur et limiteur de vitesseAide au démarrage en côteLecture des panneaux de signalisation alerte survitesseOrdinateur de bord avec écran TFT 3,5 poucesDESIGN :Jantes acier 16 poucesBarres de toit longitudinales noirRétroviseurs extérieurs noirPoignées de porte noirSellerie Essential= ESSENTIAL plusEQUIPEMENTS :Lève-vitres arrière électriquesLève-vitre conducteur impulsionnelCombiné d'instrument numérique 7 poucesCaméra de reculPlafonnier central avant avec spot de lecture dédié au passagerPoches aumônières au dos des sièges avantPrise 12V pour passagers arrièreEssuie-glaces automatiquesMedia Display 10 pouces: radio DAB, réplication smartphone sans fil, téléphonie Bluetooth, 4 haut-parleurs, écran tactile 10 poucesConsole centrale semi-haute avec accoudoirDESIGN :Jantes alliage 17 pouces diamantéesPoignées de portes extérieures ton carrosserieEléments décoratifs intérieurs gris acierHarmonie intérieure noire titaneCerclage des commandes de climatisation gris acierCoques de rétroviseur chrome teinté avec clignotant intégréSellerie Denim= EXPRESSION plusEQUIPEMENTS :Projecteurs antibrouillardClimatisation automatiqueCommutation automatique feux de route"Media Nav 10 pouces: navigation connectée, radio DAB, réplication smartphone, téléphonie Bluetooth, 6 haut-parleurs (4 haut-parleurs 2 tweeters), écran tactile 10,1 pouces avec système audio ArkamysFrein de parking électriqueCartographie Europe de l'OuestRétroviseurs rabattables électriquementChargeur à inductionCarte mains-libresDESIGN :Jantes alliage diamantées 18 poucesBarres de toit gris megalitheCoques de rétroviseur gris megalitheVitres arrière surteintées= EXPRESSION plusEQUIPEMENTS :Projecteurs antibrouillardCarte mains-libresClimatisation automatiqueCommutation automatique feux de routeYouclip 3-en-1Rétroviseurs rabattables électriquementProtective box dans le coffreTapis avant/arrière caoutchouc avec motif topographiqueDESIGN :Jantes alliage semi-diamantées noires 17 pouces avec cabochon de roue Brun CuivréCoques de rétroviseur Brun CuivréEnjoliveurs d'aérateurs Brun CuivréInscription Dacia Brun Cuivré sur le hayonBarres de toit modulablesSellerie en TEP MicroCloud lavableSeuil de portes avant sérigraphiésLiens vidéos