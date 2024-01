La berline compacte à hayon Skoda Scala mise à jour en approche

Lamise à jour présente un design retravaillé, de nouveaux moteurs plus efficients, une connectivité repensée et un niveau de sécurité accru.La Skoda Scala mise à jour bénéfice d'une, de phares effilés plus fins, de boucliers redessinés à l'avant et à l'arrière et de rideaux d'air marquants.La calandre reprend les traditionnelles lamelles verticales Skoda et joue sur l'alternance de surfaces mates et brillantes.La prise d'air centrale est divisée par des ailes latérales et flanquée de rideaux d'air plus prononcés.La grille d'entrée d'air a un design en forme de maille et comporte des segments en forme de diamant qui créent un aspect tridimensionnel.Les phares de base de la Scala sont entièrement basés sur la technologie LED.Les jupes avant et arrière mettent l'accent sur la sportivité et rappellent le concept Vision RS.La jupe arrière comprend un diffuseur encadré par deux éléments d'aile peints dans la couleur de la carrosserie, reflétant le design de la jupe avant.La lunette arrière caractéristique en verre noir, qui s'étend jusqu'aux feux arrière, est en option.Les feux arrière sont à LED. Par rapport à la version de base, une variante optionnelle dispose de clignotants dynamiques et d'un graphisme lumineux en forme de L.Avec ses, la Scala paraît dynamique.La Scala actualisée peut être commandée avec neuf finitions de peinture.Le modèle compact à hayon est proposé en option avec les. Les modules LED cristallins ont été conçus pour évoquer de petits blocs de glace étincelants. Les phares Matrix LED permettent aux conducteurs de laisser les feux de route allumés en permanence, sans éblouir les autres usagers de la route. Les véhicules venant en sens inverse sont détectés par une caméra et automatiquement exclus du cône lumineux.Une proportion accrue de matériaux recyclés et naturels permet une plus grande durabilité. Le réservoir d'eau situé sous le pare-brise et les revêtements des passages de roue sont fabriqués à partir de plastiques recyclés. Dans l'habitacle, des fibres végétales naturelles de chanvre et de kénaf sont utilisées dans les panneaux de garniture des portes et dans la structure du ciel de toit, ainsi que des tissus recyclés pour la sellerie, les revêtements de sol et les tapis.Un digital cockpit de 8 pouces de diagonale et un écran d'Infotainment de 8,25 pouces sont intégrés à la dotation de série de tous les modèles.L'écran tactile central indépendant d'une diagonale de 8,25 pouces présente une façade vitrée.Avec le pack de navigation, l'écran numérique de huit pouces change et mesure 9,2 pouces.Le système offre la réception radio numérique (DAB) ainsi que la connectivité Bluetooth pour les appels mains libres et le transfert de signaux audio depuis un smartphone. Deux ports USB-C d'une puissance de 15 watts et quatre haut-parleurs sont de série.Unpersonnalisable de 10,25 pouces est disponible en option.Quatre ports USB-C d'une puissance de 45 watts, pour le chargement rapide d'appareils mobiles ou d'ordinateurs portables, sont disponibles en option.Basée sur la, la berline compacte à hayon de Mlada Boleslav est équipée de trois moteurs TSI de la génération evo2 développant des puissances comprises entre 95 ch (70 kW) et 150 ch (110 kW).Le moteur d'entrée de gamme est un trois cylindres(70 kW) avec une transmission manuelle à 5 vitesses.Le(85 kW) est disponible avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou une DSG à 7 rapports.Le quatre cylindres(110 kW) est doté du système ACT de désactivation des cylindres, qui désactive automatiquement les deux cylindres du milieu lorsque leur puissance n'est pas nécessaire. Cette désactivation est pratiquement imperceptible pour le conducteur et permet de réduire la consommation de carburant Une(avec une garde au sol augmentée de 15 millimètres) et le(abaissé de 15 millimètres) sont disponibles en option.La berline compacte à hayon Scala offre un haut niveau de sécurité active et passive, grâce à uneet à de nombreuxL'équipement de série de sécurité active et passive comprend, entre autres, l'assistance frontale avec surveillance des piétons Front Assist, l'assistance au maintien de la trajectoire Lane Assist et la reconnaissance des panneaux de signalisation.Le système d'aide à la manœuvre utilise les capteurs de stationnement arrière pour détecter les obstacles potentiels lors des manœuvres et arrête automatiquement le véhicule si une collision est imminente.Le système Hands-on Detection vérifie à intervalles réguliers si le conducteur a les mains sur le volant et s'il a le contrôle du véhicule.Le système Side Assist, avertit dans les rétroviseurs le conducteur de l'approche d'un véhicule par l'arrière, jusqu'à une distance de 70 mètres.Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et le Lane Assist adaptatif sont également proposés.Le Lane Assist adaptatif reconnaît les marquages de voie non permanents et, le cas échéant, effectue des interventions actives sur la direction pour aider le véhicule à rester dans sa voie.Le Crew Protect ferme automatiquement les fenêtres ouvertes et resserre les ceintures de sécurité avant en cas de collision imminente.Jusqu'à neuf airbags protègent les occupants de la Scala.Un pack sécurité comprenant un airbag genoux conducteur, des airbags latéraux arrière et Crew Protect est disponible en option.La Skoda Scala a obtenu la note maximale de cinq étoiles lors des tests Euro NCAP , grâce à une carrosserie très rigide en torsion, jusqu'à neuf airbags et une large gamme de systèmes d'assistance avancés.Depuis le début de sa commercialisation en 2019, près de 230 000 unités de la Skoda Scala ont été livrées sur 57 marchés dans le monde.La Skoda Scala est produite à l'usine historique du constructeur tchèque à Mlada Boleslav.La berline compacte Skoda Scala est disponible à partir deLa structure de gamme du modèle se compose derichement dotées, avec six variantes d'intérieur et des packs d'équipements complémentaires.Les premières livraisons interviendront en avril prochain.1.0 TSI Evo 2 95 Active: 24 530 €1.0 TSI Evo 2 95 Selection: 27 200 €1.0 TSI Evo 2 116 Selection: 28 200 €1.0 TSI Evo 2 116 DSG7 Selection: 29 890 €1.0 TSI Evo 2 116 DSG7 Monte-Carlo: 35 460 €1.5 TSI 150 ACT Selection: 29 690 €1.5 TSI 150 DSG7 ACT Selection: 31 380 €1.5 TSI 150 DSG7 ACT Monte-Carlo: 36 950 €• Care Connect 3 ans• Climatisation manuelle• Design intérieur Studio : sellerie tissu noir "Satin Black" et gris "Grey Melange"• Détecteur de fatigue• Digital Display 8 pouces• Ecran d'info-divertissement 8,25 pouces• Entourage de calandre avant chromée• Front Assist (aide au freinage d'urgence incluant détection des piétons)• Lane Assist (système d'aide au maintien dans la voie) Radars de stationnement arrière• Régulateur et limiteur de vitesse• Rétroviseurs couleur carrosserie• Roue de secours temporaire• Traffic Sign Recognition (système de reconnaissance des panneaux de signalisation)• Verrouillage centralisé incluant 2 clés pliantes• Vitres avant et arrière électriques à impulsion• Volant multifonction 2 branches(en plus)• 2 prises USB-C à l'arrière (recharge uniquement 45W)• Accoudoir avant Jumbobox avec surpiqûres• Aide au démarrage en côte• Aumônières au dos des sièges avant, incluant des rangements pour téléphone• Climatronic (Climatisation automatique bi-zones et fonction Air Care)• Détecteur de pluie• Design intérieur Loft (sellerie tissu noir "Satin Black" et matériau recyclé gris "Krepp recycled")• Ecran d'info-divertissement 8,25 pouces (8 haut-parleurs, Radio AM/FM, DAB, 2 ports USB-C 45W à l'avant)• Feux arrière Full LED avec clignotants à défilement• Jantes alliage 16 pouces• Kessy Go (système démarrage sans clé)• Réglage lombaire manuel des sièges avant• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, électrochromatique côté conducteur• Smartlink incluant Android Auto , Apple Carplay (sans fil pour Apple Carplay)• Volant multifonction 2 branches en cuir avec palettes(en plus)• ACC (régulateur de vitesse adaptatif incluant limiteur de vitesse)• Caméra de recul• Diffuseur arrière noir glossy• Digital Cockpit 10,25 pouces (compteurs digitaux personnalisables)• Ecran d'info-divertissement 9,2 pouces avec système de navigation (8 haut-parleurs, AM/FM, DAB, Web radio, 2 ports USB-C 45W)• Entourage de calandre avant noire• Infotainment Online 3 ans• Jantes alliage 17 pouces Aero noires• Kessy Full : système d'ouverture des portes et de démarrage sans clé• Kit carrosserie spécifique• Lane Assist avec Travel Assist (maintien du véhicule au centre de la voie)• Lettrage noir à l'arrière du véhicule• Look intérieur sportif• Radars de stationnement avant et arrière• Rétroviseurs extérieurs noirs glossy• Side Assist (détecteur d'angles morts)• Sièges sport• Toit vitré panoramique avec store électrique• Vitres et lunette arrière surteintées• Volant sport 3 branches