Le cabriolet sportif Ford Mustang au style plus affirmé arrive en Europe

La septième génération de larenforce son caractère avec un style affûté, un cockpit numérique et la quatrième génération du V8 5.0 litres pour des performances supérieures sur route comme sur piste.La Ford Mustang Convertible combine les éléments de style historiques de la Pony Car à une modernité affirmée.La Mustang Convertible se distingue par sonet son design inspiré par six décennies d'héritage.Influencée par le style original des années 1960, ladu cabriolet sportif Ford se sépare enavec des phares à LED pour créer une face avant plus agressive.Leet le galbe des ailes arrière soulignent une présence musclée.Leet des jupes latérales améliorent l'aérodynamisme, tandis que des diodes électroluminescentes modernisent les feux arrière classiques à trois barres.La, son arrière-type Fastback et son porte-à-faux arrière raccourci sont fidèles aux proportions de la première génération.Les hanches arrière plus larges affirment la puissance dans le plus pur style Mustang Convertible.Le diffuseur assure également un meilleur équilibre aérodynamique.La Mustang Convertible combine un style accrocheur à la liberté deLaentièrement doublée et isolée peut être déployée ou rabattue en quelques secondes.Sa conception compacte limite la perte de volume du coffreChaque modèle de la Mustang Convertible affirme sa propre personnalité avec une face avant spécifique.La Mustang Convertible GT propose desconçues pour augmenter le flux aérodynamique et ainsi la puissance et les performances. L'aérodynamisme est également optimisé avec l'ajout de nouvelles entrées d'air sur le capot.Sous la silhouette extérieure de la septième génération de la Ford Mustang Convertible se cache lele plus technologiquement avancé de toutes les Mustang à ce jour.L'évolution la plus notable repose sur la disparition du tableau de bord à double sourcils qui laisse place à une large console centrale flottante.Le cockpit inspiré de l'aviation est doté d'un double affichage, de la connectivité Sync 4 et de commandes "toucher - glisser" optimisées par le logiciel Unreal Engine.Derrière le volant à méplat, un écran numérique de 12,4 pouces affiche les différents écrans personnalisables en fonction des modes de conduite.Regroupés sous le même support physique transparent, le panneau d'instrumentation numérique s'associe à la console centrale Sync 4 de 13,2 pouces inclinée vers le conducteur.Le positionnement ergonomique des écrans fournit des informations visuelles claires et des commandes numériques faciles à atteindre.L'ambiance intérieure peut être configurée par l'utilisateur, tandis que les jauges d'instruments s'adaptent au mode de conduite sélectionné.Lors du choix des paramètres personnalisés du mode de conduite, une visualisation de la configuration de la voiture est affichée sur la console centrale à l'aide du logiciel de jeu informatique Unreal Engine 3D. En interagissant avec l'écran tactile, les paramètres du véhicule peuvent être ajustés, en faisant glisser le graphique pour faire pivoter la voiture virtuellement.La Mustang Convertible propose un volant et des sièges en cuir ainsi que des plastiques doux sur toutes les zones tactiles de l'habitacle.La console centrale intègre un chargeur à induction.Le système Sync 4 de Ford, entièrement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto , s'intègre à l'application FordPass et propose la fonction de mise à jour sans fil Ford Power-Up.Des ports USB installés au-dessus du cockpit sont placés pour des accessoires tels que des caméras permettant un branchement simple.Le système audio B&O dispose de 12 haut-parleurs et d'un caisson de basses qui intègre une amplification des sons du moteur directement dans l'habitacle.D'un doigt, on peut ouvrir ou fermer la capote en tissu entièrement doublée et isolée du cabriolet Mustang dont la conception compacte garantit un espace de chargement dans le coffre capable d'accueillir deux sacs de golf.Sous le capot, l'esthétique du moteur a été retravaillée avec un cache moteur, des badges et des flexibles largement dissimulés.Le cabriolet Mustang est équipé de plusieurs fonctions d' assistance à la conduite Ford.Il dispose notamment de la reconnaissance des panneaux de vitesse, du régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go, de l'assistance au centrage de la voie, de la manœuvre d'évitement ou encore de l'assistance au freinage.Une autre caractéristique clé est le système actif contre les nids-de-poule, qui surveille en permanence la suspension, la direction et le freinage et ajuste la réponse de la suspension en conséquence.L'application FordPass, disponible par téléchargement, permet de piloter des fonctions à distance, telles que le démarrage et l'arrêt à distance du véhicule, le verrouillage et le déverrouillage des portes, la programmation d'une heure de démarrage, la localisation du véhicule et les vérifications de l'état du véhicule.La Mustang Convertible GT reçoit un système d'admission avec une double prise d'air et une conception de papillon double corps afin de favoriser des débits plus élevés.Six modes de conduite interactifs et personnalisables optimisent les performances dans une large variété de conditions de conduite : Normal, Sport, Glissant, Dragster, Track et un réglage personnalisable avec plusieurs profils disponibles.Que ce soit en automatique ou en manuelle, les différents modes de conduite agissent sur l'interface numérique, les paramètres du moteur, de la suspension et de la direction.Le touché de route est optimisé grâce à une direction plus directe et un meilleur ressenti de la liaison au sol et de l'adhérence des pneumatiques.De série sur la version GT, le talon/pointe automatique permet de maintenir le couple maximal disponible sans perte de charge entre les changements de vitesses manuels afin de rendre la Mustang plus performante sur circuit.Le pack Performance de la version GT comprend des jantes alliage de 19 pouces, un différentiel mécanique à glissement limité, des freins Brembo de 19 pouces et un échappement à clapet actif qui optimise la sonorité du moteur en fonction des modes de conduite.La suspension active MagneRide, en option, surveille les conditions mille fois par seconde et utilise un fluide à commande électronique pour adapter la résistance à l'amortissement aux conditions de route.La Mustang Cabriolet peut recevoir une transmission automatique à 10 vitesses ou une transmission manuelle à six vitesses.Le moteurde quatrième génération de la Mustang Convertible affiche des émissions de CO2 de 260 à 275 g/km et une consommation de carburant prévue de 11,1 à 11,8 litres aux 100 km selon la norme WLTP (chiffres provisoires en attente d'homologation).Le système d'admission à double entrée permet au V8 de respirer plus librement alors que le système actif de l'échappement donne au conducteur la possibilité de modifier sa sonorité selon son utilisation, que la voiture évolue en milieu urbain ou sur circuit.Jusqu'àpermettent d'ajuster le comportement du véhicule, qu'il s'agisse d'évoluer sur route mouillée, sur un tracé sinueux ou sur un circuit de vitesse. Les modes Normal, Sport, Glissant, Drag et Track 67 peuvent être sélectionnés avec la possibilité d'en personnaliser les réglages.Au cours de ses 60 années de production, la Mustang a enregistré plus de 10 millions de voitures vendues.Depuis le lancement de la dernière génération en 2014, la Mustang est devenue, chaque année, le coupé sportif le plus vendu au monde.V8 5.0 446 GT: 63 800 €V8 5.0 446 BVA10 GT: 66 800 €