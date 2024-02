Le SUV coupé Rafale porte-étendard de la marque Renault en approche

Le SUV coupé du segment D Renault Rafale part à la conquête de nouveaux horizons sur un territoire ou les modèles Renault n'ont enregistrés que très peu de succès, d'où l'arrêt de la commercialisation des Renault Talisman, Renault Latitude, Renault Koleos, etc.



Le nom Rafale évoque le vent et la référence aéronautique est écrite en lettres d'or dans la lointaine histoire de Renault.



Celles des records du Caudron Renault Rafale qui atteignit notamment 445 km/h en 1934.



Quatre vingt dix ans après de record de vitesse, le SUV coupé Rafale entend devenir le fleuron de la marque Renault.



Le Rafale, véhicule central de la Renaulution, symbolise la montée en gamme de la marque de Billancourt.



DESIGN EXTERIEUR



Basée sur la plateforme CMF-CD de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le Renault Rafale affiche des proportions de SUV coupé avec une carrosserie fastback légèrement surélevée.



Le Renault Rafale présente une silhouette dynamique. Le long capot horizontal évoque la puissance. Il surplombe une proue sculptée.



Des épaules très marquées font masse autour des roues arrière pour suggérer la force d'impulsion. La remontée du ski arrière dans le bouclier projette le véhicule vers l'avant, tandis que la chute du pavillon ponctuée d'un ressaut évoque la vitesse.



Le langage formel du Renault Rafale reprend l'ADN des modèles Renault, avec sa dimension très sculptée et ses galbes généreux, tout en y associant des détails techniques et en intégrant des lignes de caractère qui viennent comme tirer la peau de la carrosserie. Des plis surgissent, se diffusent, puis disparaissent dans le modelé de la carrosserie.



L'apparition de lignes de carre ou arêtes au cœur des galbes permet de développer des traits de lumière maîtrisés sur la carrosserie.



La calandre est constituée d'une multitude de petits losanges qui organisent l'espace en 3D autour de l'emblème central. La déclinaison de losanges en Noir Grand Brillant évoque les grilles alvéolées des calandres haut de gamme d'antan.



Le Rafale affiche la nouvelle signature lumineuse de la marque avec un graphisme dérivé du losange,.



Afin de gagner visuellement en stature, les deux feux arrière sont largement séparés



La forme des feux s'inspire des jeux graphiques chinois du tangram (carré découpé en 7 pièces : 5 triangles, 1 parallélogramme et 1 carré). Ils sont animés par la technologie micro-optiques lorsqu'ils sont allumés et affichent un effet visuel de « glaçon flottant » lorsqu'ils sont éteints.



Le Renault Rafale est proposé en cinq teintes de carrosserie: Blanc Nacré Satin, Bleu Alpine, Rouge Flamme, Noir Étoilé et Gris Schiste Brillant.



DIMENSIONS EXTERIEURES



Long de 4,71 mètres, large d'1,86 mètre et haut de 1,61 mètre, le Renault Rafale s'inscrit dans le segment D, avec un empattement long de 2,74 mètres.



Le Renault Rafale profite d'une ligne de pavillon profilée fluide, qui préserve la garde au toit aux places arrière, sans qu'il soit nécessaire de briser la ligne au niveau de la lunette arrière.



L'angle d'inclinaison de la lunette arrière respecte les 17°, chiffre-clé de l'efficacité aérodynamique qui permet de s'affranchir d'un essuie-vitre arrière.



DIMENSIONS INTERIEURES



Le Rafale offre un rayon aux genoux aux places arrière de 302 mm.



L'empattement long est bénéfique pour la garde au toit qui atteint 880 mm malgré une silhouette de coupé.



Le Rafale affiche un volume de coffre de 647 litres.



PLATEFORME



Le Renault Rafale utilise la plateforme modulaire CMF-CD de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.



Un train arrière multi-bras est couplé au système à quatre roues directrices 4Control Advanced.



La suspension multi-bras permet d'adopter des réglages performants en termes de tenue de route sans compromettre le confort. Elle diminue également les remontées acoustiques.



Le système des quatre roues directrices 4Control Advanced apporte un gain significatif en maniabilité à basse vitesse, à moyenne et haute vitesse.



Dans les virages négociés au-dessus de 50 km/h, un micro-braquage (jusqu'à 1 degré) des roues arrière dans le même sens que les roues avant améliore la stabilité de la voiture en réduisant l'inertie du train arrière.



A basse vitesse, le braquage des roues arrière dans le sens opposé (jusqu'à 5 degrés) procure une agilité hors pair, notamment en ville, avec un diamètre de braquage de 10,4 mètres.



Proposées de série sur la finition Esprit Alpine, les roues arrière directrices apportent un gain significatif en maniabilité pour enchaîner les virages à plus haute vitesse.



Le système de pilotage électronique du train arrière Véhicle Motion Control (VMC 2) anticipe les pertes d'adhérence pour obtenir une meilleure vitesse de passage en courbe ainsi que garantir un placement optimal des quatre roues sur les routes aux surfaces inégales et dégradées.



Le Rafale bénéficie de réglages spécifiques des ressorts, des amortisseurs et de la barre antiroulis.



L'agilité du châssis est amplifiée par la calibration de la direction qui bénéficie d'une démultiplication directe (13), permettant d'enchaîner les virages, en quelques coups de volant.



MOTORISATION



Le Renault Rafale embarque une motorisation hybride essence E-Tech full hybrid de 200 chevaux, associée à une boîte automatique multimode à crabots sans embrayage.



D'une architecture hybride dite « série-parallèle », la motorisation E-Tech full hybrid 200 ch est composée d'un moteur thermique 3 cylindres essence 1.2 litre turbocompressé de 130 chevaux (96 kW) et 205 Nm de couple et de deux moteurs électriques.



Le moteur thermique essence réunit un cycle de combustion Miller, une recirculation des gaz d'échappement basse pression, un turbo à géométrie variable, et une architecture à course longue à la manière d'un Diesel.



Côté électrique, le moteur principal développe 50 kW (70 ch) et 205 Nm. Alimenté par une batterie lithium-ion de 2 kWh/400V, il assure les roulages en électrique.



Le moteur électrique secondaire de type HSG (High-voltage Starter Generator) de 25 kW et 50 Nm de couple prend à son compte les démarrages du moteur thermique et les changements de rapports de la boîte à crabots sans embrayage.



Avec des démarrages électriques, une récupération d'énergie activée automatiquement à la décélération et au freinage, la motorisation E-Tech full hybrid permet jusqu'à 80% de temps de roulage électrique en ville avec des sensations de conduite typées « voiture électrique ».



Grâce à la gestion automatique de la charge, la batterie est rechargée par les différents moteurs.



Le conducteur dispose de quatre niveaux de freinage régénératif sélectionnables via les palettes au volant.



La boîte de vitesses automatique multimode à crabots combine deux rapports pour le moteur électrique principal et quatre rapports pour le moteur thermique. Les 15 combinaisons possibles de fonctionnement entre les différents moteurs (électriques et thermique) permettent selon l'usage d'optimiser l'agrément de conduite, la consommation et les émissions de CO2.



La boîte multimode sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement du groupe motopropulseur, qu'il soit électrique, thermique, hybride dynamique (moteurs thermique et électrique entrainent les roues ensemble), e-drive (l'électrique en mode motrice et le thermique en mode recharge) ou en récupération d'énergie (le moteur électrique récupère l'énergie cinétique).



Le Renault Rafale E-Tech full hybrid 200 affiche des émissions de CO2 de 105 grammes de CO2/km et une consommation mixte de 4,7 litres/100 km (sous réserve d'homologation finale).



HABITACLE



A l'intérieur, le Renault Rafale profite d'un double écran OpenR et d'une toit en verre opacifiant Solarbay.



Le cockpit digital OpenR est composé de deux dalles ajustées d'un seul tenant en forme de « L » : un écran TFT horizontal de 321 cm² et 12,3 pouces de diagonale sur le tableau de bord (1920 x 720 pixels, format paysage) et un écran vertical tactile de 453 cm² et 12 pouces de diagonale au milieu de la console (1250 x 1562 pixels, format portrait).



Positionné pour être vu et touché facilement, l'écran OpenR permet au conducteur de profiter du système multimédia OpenR Link sans quitter la route des yeux.



Le toit en verre panoramique (1 470 x 1 117 mm), développé par Saint-Gobain, s'affranchit de la présence d'un vélum grâce à sa technologie « AmpliSky ». Il s'agit d'un système actif qui s'opacifie par segments à la demande et qui est basé sur un déplacement de molécules provoqué par un champ électrique. La protection solaire est maximale et immédiate.



Le toit en verre se pilote à la voix via Google Assistant ou par l'intermédiaire d'un bouton situé au niveau du plafonnier.



Le conducteur et ses passagers peuvent choisir entre quatre positions : toit entièrement transparent, toit entièrement opaque, toit transparent dans sa partie avant et opaque dans sa partie arrière, et vice versa.



Le toit en verre opacifiant Solarbay utilise la technologie du PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal, cristaux liquides dispersés de polymère), inspirée du monde de la construction et qui ici a été adaptée aux besoins des occupants de l'habitacle d'un véhicule.



Dotés de renforts latéraux, les sièges offrent un maintien soigné aussi bien en latéral qu'en longitudinal.



La sellerie en Alcantara participe à l'ambiance sportive.



Le Renault Rafale utilise l'ardoise et le liège teinté dans son habitacle.



L'affichage tête haute (9,3 pouces) projette directement dans le pare-brise la vitesse du véhicule, les aides à la conduite activées, l'alerte de survitesse et les indications de la navigation.



Les réglages Multi-Sense permettent de choisir la couleur de la lumière d'ambiance « Living Lights » issue de bandeaux LED sur la planche de bord et les panneaux de porte.



ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES



Le Renault Rafale bénéficie des équipements technologiques liés à la plateforme CMF-CD de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.



Le Renault Rafale est équipé de 32 aides à la conduite (ADAS) appartenant à trois catégories : conduite, sécurité et stationnement.



Les projecteurs du Renault Rafale bénéficient de la technologie LED Adaptive Vision qui permet d'adapter les feux de croisement aux conditions de conduite.



La technologie LED Matrix Vision, disponible sur les versions hautes, permet de rouler en feux de route en permanence



Le Système Active Driver Assist (assistant autoroute et trafic) offre une prestation de délégation de conduite de niveau 2 sur tout type de route. Le système combine le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction de centrage dans la voie, à la lumière des données de géolocalisation associées à une cartographie spécifique, ce qui permet au véhicule de s'adapter de manière prédictive au tracé de la route.



Intégrée au système Active Driver Assist, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse (OSP, Over Speed Prevention) peut aussi être utilisée seule. Le conducteur peut choisir d'asservir les limiteurs et régulateurs de vitesse à ce système de reconnaissance des panneaux.



Les autres ADAS



- Pour la conduite : Régulateur et limiteur de vitesse / Régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop & Go (Adaptative Cruise Control soit ACC) / Distance de suivi (Distance Warning soit DW) / Caméra 3D vision 360° (Around View monitor soit AVM) / Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist, HSA)



- Pour la sécurité : Freinage automatique d'urgence en marche avant, arrière, avec la fonction intersection (Active Emergency Braking System soit AEBS et Rear AEB) / Avertisseur d'angle mort (Blind Spot Warning soit BSW) / Assistant de maintien dans la voie (Lane Keeping Assist soit LKA) / Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning soit LDW) / Alerte de changement de voie (Lane Change Warning soit LCW) / Système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Attention Alert soit DAA) / Assistance de stabilité remorque (Trailer stability assist soit TSA).



- Pour les manœuvres de stationnement : Aides au parking avant, arrière et latéraux, Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière (Rear Cross Traffic Alert pour RCTA) / Visionnage aérien (Bird's eye view) / Alerte sortie sécurisée des occupants (Occupant Safe Exit Alert soit OSE).



CONNECTIVITÉ



Le Renault Rafale abolit les frontières entre les usages numériques en dehors et dans l'habitacle, entre le smartphone et le système multimédia du véhicule OpenR Link avec Google intégré.



Le système OpenR Link donne accès aux services de Google Maps, Google Assistant et de nombreuses applications (50 et plus selon pays et versions) via le catalogue Google Play. L'interface est également totalement personnalisable et reste compatible avec ou sans fil avec les smartphones sous Android Auto ou Apple Carplay.



Le système multimédia OpenR Link de Nouveau Rafale bénéficie d'un logiciel basé sur Android Automotive 12.



Le système OpenR Link connecté au cloud intègre automatiquement les mises à jour préconisées via la technologie FOTA (firmware over the air).



La maintenance prédictive progresse également avec de nouvelles pièces pouvant faire l'objet d'une signalisation, à savoir le parallélisme et la climatisation.



GAMME



La montée en gamme du SUV coupé fleuron de la marque Renault est constituée de deux niveaux d'équipements : Techno et Esprit Alpine et d'une motorisation hybride de 200 chevaux.



Une version haute performance 4 roues motrices E-Tech 4x4 de 300 chevaux sera proposée d'ici la fin de l'année 2024. La version haute performance sera équipée d'un moteur électrique supplémentaire sur le train arrière et bénéficiera de réglages châssis spécifiques.



PRIX



Le Renault Rafale E-Tech full hybrid 200 ch est disponible au prix de 45 000 euros en finition Techno et au prix de 49 000 euros en finition Esprit Alpine.



Les tarifs du Renault Rafale:



E-Tech full hybrid 200 Techno: 45 000 €

E-Tech full hybrid 200 Esprit Alpine: 49 000 €



Les premières livraisons du Renault Rafale débuteront avant l'été 2024.



Liens vidéos:



Renault Rafale

Toit en verre opacifiant Solarbay

Système des quatre roues directrices 4Control Advanced - Haute vitesse

Système des quatre roues directrices 4Control Advanced - Basse vitesse