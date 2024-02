Le pick-up électrique T90-EV de Maxus assure une autonomie WLTP jusqu'à 330 km

Motors, marque du groupe chinois SAIC, dévoile leLe pick-up électrique T90-EV embarque un(177 ch) développant unLe groupe motopropulseur est alimenté par une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) d'une capacité de 88,5 kWh.Le pick-up électrique T90-EV assure une autonomie jusqu'à 330 km en cycle combiné (norme WLTP).Un système de freinage régénératif permet de porter l'autonomie jusqu'à 471 km en ville (norme WLTP urbain).Au quotidien, la batterie LFP de 88,5 kWh se recharge sur une Wallbox de 11 kWh en 9 heures.Lors de longs trajets, la batterie LFP de 88,5 kWh se recharge de 20 à 80 % en 45 minutes sur une borne rapide.Recouverte d'un revêtement robuste, la benne présente des dimensions généreuses de 1 485 mm par 1 510 mm (hauteur au bord du hayon : 530 mm).La charge utile du pick-up électrique T90-EV est de 1 000 kg et son PTAC de 3 300 kg.Le pick-up électrique Maxus affiche une capacité de remorquage maximale de 1 000 kg.Le pick-up électrique T90-EV est un deux roues motrices (2WD) avec des capacités de franchissement.Son angle d'attaque est de 27° et celui de fuite, de 24°. Grâce à sa garde au sol de 187 mm, il est capable de franchir des gués, jusqu'à 550 mm.Le Maxus T90-EV double cabine peut accueillir jusqu'à 5 personnes avec une commande rotative de sélection des vitesses qui libère de l'espace à l'avant et un dossier de banquette arrière qui se bascule.Cette configuration donne la possibilité de ranger des bagages à l'intérieur de l'habitacle.Le poste de conduite du Maxus T90-EV combine affichage analogique et digital.Le tableau de bord est lisible avec un écran central couleur et tactile de 10,25 pouces qui regroupe toutes les informations du véhicule.Les fonctions de la climatisation se règlent via l'écran central.L'écran dispose d'une connexion smartphone via Apple CarPlay, QD-link (Android Mirroring) et Bluetooth.Concernant la sécurité, le Maxus T90-EV dispose de huit airbags, du programme électronique de stabilité (ESP), de l'aide au démarrage en côté (HSA) et du contrôle de descente en pente (HDC).En matière de confort, le Maxus T90-EV reçoit une climatisation, des radars de recul couplés à une caméra, des essuie-glaces automatiques, des feux de jour et des feux arrière à LED, un écran tactile 10,25 pouces compatible avec les smartphones du marché et une sellerie en simili-cuir réglable en six directions.Le Maxus T90-EV est commercialisé au prix de 59 880 euros.5 ans (ou 100 000 km) sur le véhicule.8 ans (ou 160 000 km) sur la batterie haute tension.