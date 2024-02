La citadine sportive Toyota GR Yaris profite de nombreuses optimisations techniques

Le modèle emblématique de la gamme GR debénéficie de nombreuses optimisations renforçant encore sa sportivité.Au cours des trois années qui ont suivi la sortie de la première, des efforts intensifs ont été réalisés pour la rendre encore plus puissante, plus réactive et plus gratifiante à conduire.Les ingénieurs de Toyota et de la branche performance Toyota Gazoo Racing ont travaillé dans un esprit d'amélioration constante pour enrichir le caractère « driver-first » de la GR Yaris.La liste des changements est longue. Les éléments clés sont l'évolution du moteur 3 cylindres turbo, pour offrir plus de puissance et de couple, ainsi que la nouvelle « Gazoo Racing Direct Automatic Transmission» à huit rapports, conçue pour des changements de vitesse extrêmement rapides.Leà la Toyota GR Yaris a été renforcé.Dans l'habitacle, la disposition duet laont été optimisées pour une sensation de conduite sur route plus sportive.Laa été ajustée pour offrir un meilleur contrôle et des performances améliorées à haute vitesse, avec des raideurs de ressort révisées et des amortisseurs avant renforcés.La gamme de la GR Yaris comprend une unique, avec un pack de refroidissement « performance » comprenant un radiateur supplémentaire, un brumisateur pour l'intercooler et une prise d'air modifiée.La GR Yaris entend accroitre son avance sur la concurrence.Depuis le lancement de la GR Yaris en 2020, plus de 18 000 Toyota GR Yaris ont été vendues en Europe, avec un taux de satisfaction client de 99 %.La plupart des GR Yaris vendues depuis 2020 l'ont été en finition « Track ».Au lancement, le moteur 3 cylindres turbo de la GR Yaris développait une puissance de 261 ch et un couple de 360 Nm.Le 3 cylindres turbo de la GR Yaris offre désormais une puissance de 280 ch (en augmentation de 19 ch) et un couple total de 390 Nm (soit 30 Nm de couple supplémentaires).Parallèlement à l'augmentation de la puissance du moteur, des mesures ont été prises pour garantir que sa durabilité est conservée.Le système de soupapes a été renforcé, un nouveau matériau adopté pour les soupapes d'échappement et la pression d'injection de carburant augmentée.De nouveaux pistons légers avec des segments résistants à l'usure ont été installés et un nouveau capteur de pression d'admission a été ajouté.L'introduction d'une « Gazoo Racing Direct Automatic Transmission » à huit rapports est l'un des changements les plus importants apportés à la nouvelle GR Yaris.La boîte automatique est disponible en option, la GR Yaris restant équipée en série d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports.La boîte automatique permet au conducteur de se concentrer sur la direction et l'utilisation des pédales de frein et d'accélérateur.Alors que sur une boîte de vitesses automatique classique le changement de rapport dépend du comportement du véhicule, comme la force g de décélération et la vitesse, le logiciel optimisé de la transmission « Gazoo Racing Direct Automatic Transmission » prend également en compte la manière dont le conducteur utilise les freins et l'accélérateur. Le logiciel anticipe le moment où un changement de rapport est nécessaire avant que des modifications dans le comportement du véhicule ne se produisent, de sorte que la sélection du rapport reflète les intentions du conducteur.Lors des essais sur piste, la transmission automatique a permis d'obtenir des temps au tour plus rapides que la boîte manuelle.Le comportement est également optimisé par le montage en série de différentiels à glissement limité Torsen à l'avant et à l'arrière.Les ingénieurs de Toyota Gazoo Racing ont procédé à de nombreux tests de matériaux et de logiciels pour résoudre des problèmes tels que la vulnérabilité des boîtes automatiques aux dommages causés par la chaleur et la nécessité de trouver le bon équilibre entre la rapidité et le contrôle des changements de rapports.Lors de la conception de cette la boîte de vitesses automatique, Toyota s'est concentré sur la rapidité des rétrogradages.L'utilisation d'un matériau très résistant à la chaleur dans l'embrayage et les réglages du logiciel de commande permettent d'obtenir des vitesses de changement de rapports conformes aux standards de la compétition. La fonction de sélection prédictive des rapports s'aligne sur les intentions du conducteur.L'augmentation du nombre de vitesses de six à huit permet à la transmission d'avoir des rapports rapprochés.La boîte de vitesses automatique bénéficie d'un système de contrôle du couple et d'un solénoïde linéaire compact à haute réponse. Les besoins en refroidissement sont satisfaits grâce à l'installation d'un refroidisseur de l'huile de transmission automatique.Une fonction de sélection du mode de conduite est disponible pour adapter la voiture à la conduite sportive ou à une utilisation quotidienne.Les modes Sport, Normal et Eco déterminent des réglages spécifiques pour la direction assistée électrique, le fonctionnement de la climatisation, la réponse de l'accélérateur et l'affichage du tableau de bord.Sur les modèles équipés de la « Gazoo Racing Direct Automatic Transmission », le choix du mode de conduite influe également sur la boîte de vitesses.En mode Sport, la boîte est optimisée pour offrir une réponse la plus rapide possible, alors que dans les modes Normal et Eco elle offre un équilibre entre rapidité et agrément.En mode Sport, le mode M garantit les changements de vitesses les plus rapides.Le conducteur constatera qu'il sera au plus fort de l'action dans la plage de régime comprise entre 4 900 tr/min et 7 200 tr/min, le début de la zone rouge.Une adhérence et une traction optimales sont obtenues grâce au système de transmission intégrale permanente à commande électronique GR-Four. Développé spécifiquement pour la première GR Yaris, ce système ajuste la motricité entre les roues avant et arrière selon trois modes : Normal, Sport et Track.La carrosserie légère de la GR Yaris a été rendue encore plus rigide avec une augmentation d'environ 13 % du nombre de soudures par points et l'application d'environ 24 % d'adhésif structurel en plus.La réponse de la voiture, le ressenti dans la direction et la sensation d'adhérence ont été améliorés.La plateforme a été spécialement conçue pour la GR Yaris, combinant la partie avant de la plate-forme GA-B de la Yaris et une partie arrière fabriquée à partir de la plus grande plate-forme GA-C de Toyota.Les suspensions rigides ont été conservées (MacPherson à l'avant et double triangulation avec bras oscillants à l'arrière) avec des ajustements apportés en réponse au feedback des pilotes de course.L'ajout de boulons supplémentaires pour fixer les amortisseurs avant à la carrosserie supprime les changements d'alignement qui peuvent se produire lors d'une conduite à rythme élevé.Les ressorts avant et arrière ont été ajustés pour des performances optimales et un meilleur contrôle du comportement.Des changements importants ont été apportés à l'intérieur de la GR Yaris pour que le poste de conduite offre une sensation authentiquement sportive fidèle aux principes « driver first » qui définissent la voiture.Les ingénieurs se sont inspirés des retours des pilotes de rallye pour repositionner les commandes et offrir au conducteur un accès plus rapide et plus clair.Les commandes qui doivent souvent être utilisées en compétition, telles que le brumisateur de l'intercooler, le VSC-OFF et les feux de détresse, ont été rapprochées du conducteur afin qu'elles puissent être atteintes rapidement et facilement quand il utilise un harnais de course.Du côté passager, le plateau du tableau de bord a été agrandi afin de laisser de la place pour des compteurs supplémentaires ou pour installer un moniteur destiné au co-pilote.Le champ de vision du conducteur a été augmenté en abaissant le bord supérieur du tableau de bord de 50 mm, en modifiant la position du rétroviseur et en inclinant le panneau des commandes de 15 degrés supplémentaires vers le conducteur.Le tableau de bord reçoit un combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces configurable selon deux modes : normal et sport, le mode sport offrant un affichage des données axé sur les performances.Le design est exempt de toute information superflue, de sorte que les graphiques soient clairs et que les informations puissent être instantanément visualisées et comprises.Sur la GR Yaris à boîte automatique, le combiné affiche également la température de l'huile de transmission et un signal visuel associé à une alarme sonore pour alerter le conducteur lorsque le régime du moteur est trop élevé afin qu'il passe le rapport.Des changements subtils ont été apportés pour offrir la meilleure position de conduite possible.Le siège a été abaissé de 25 mm et le volant ajusté en conséquence.Le fonctionnement de la commande boîte de vitesses a été modifié pour s'adapter à la conduite en compétition, de sorte que le conducteur pousse le levier vers l'avant pour rétrograder et le recule pour monter les rapports.Les modifications apportées à l'extérieur de la GR Yaris sont loin d'être de simples ajustements esthétiques.L'essentiel a été conservé : la GR Yaris est une voiture e à 3 portes, inspirée de la Yaris standard (les deux voitures ont en commun uniquement les optiques arrière, l'antenne et les rétroviseurs).Chaque élément a été adapté pour obtenir une adhérence, un appui et un aérodynamisme optimaux.À l'avant de la voiture, la calandre inférieure reçoit un treillage en acier optimisé pour offrir le meilleur équilibre entre résistance et légèreté.La grille latérale a une ouverture plus grande et le bouclier inférieur est fabriqué en deux parties, ce qui rend sa réparation et son remplacement plus faciles et moins coûteux.À l'arrière, une ouverture dans le bord inférieur du bouclier permet à l'air provenant du dessous de l'auto de s'échapper plus facilement, réduisant ainsi la traînée, améliorant la stabilité et dispersant la chaleur de l'échappement.Les feux antibrouillards et de recul ont été déplacés du bouclier inférieur vers les blocs feux arrière, réduisant ainsi le risque de dommages.Le troisième feu stop a été déplacé du becquet arrière vers le hayon afin que tous les feux arrière soient alignés et bien visibles des conducteurs qui suivent. Le déplacement du feu stop facilite le changement ou la personnalisation du becquet.La GR Yaris est disponible en cinq couleurs: Rouge Intense, Noir Eclipse, Blanc Pur, Blanc Lunaire nacré et Gris Platine.Deux ambiances intérieures sont disponibles, au choix : noir avec surpiqûres blanches ou noir avec des touches de rouge (surpiqûres et ceintures).La GR Yaris reçoit des équipements tels que les systèmes de sécurité Toyota Safety Sense et une navigation de dernière génération, ainsi qu'une clé digitale.Toyota propose des accessoires GR, notamment des pièces conçues pour une utilisation sur piste, des pièces permettant l'amélioration des performances aérodynamiques et des éléments de style GR.La Toyota GR Yaris est disponible en deux versions : avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et avec boîte de vitesses automatique à 8 rapports.Deux options sont proposées, disponibles sur les deux versions.Les options disponibles sur la GR Yaris sont les radars de stationnement, avertisseur d'angle mort et un système audio premium JBL avec 8 hauts parleurs.- GR Yaris avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports : 46 300 €- GR Yaris avec boîte de vitesses automatique à 8 rapports : 48 800 €-Jantes forgées 18 pouces : 2 500 -Pack Techno (radars avant/arrière, détecteur d'angle mort, aide à la sortie sécurisée, avertisseur de circulation arrière, système audio premium JBL) : 1 200 €Les voitures seront livrées avant la fin de l'année 2024.Liens vidéos