Le SUV coupé électrique smart #3 affiche une allure sportive premium

Créée par l'équipe de design Mercedes -Benz, leaffiche une allure sportive premium.Partageant la même philosophie en termes de design que la smart #1, la smart #3 affiche des lignes rondes et des courbes athlétiques visant à améliorer son aérodynamisme.A l'avant, les projecteurs à LED sont associés au « nez de requin » smart et à une large calandre.Sur les côtés, le toit bicolore proéminent rencontre une ligne continue qui relie le montant A au montant C.A l'arrière le becquet, le montant C et le passage de roues alliés au pare-chocs, créent une courbure moderne.Les feux arrière aux éléments pixelisés donnent un sentiment premium au SUV coupé de smart.A l'intérieur, l'habitacle rappelle l'allure extérieure sportive à travers des courbures circulaires évoquant les entrées d'air des turbines.Le tableau de bord sculpté se fond dans une console haute, qui abrite un écran central surélevé de 12,8 pouces et un écran d'ordinateur.La lumière naturelle que le toit panoramique laisse passer combinée à l'éclairage ambiant d'intérieur, mettent en valeur un habitacle spacieux.L'empattement allongé de la smart #3 rend l'intérieur visiblement plus grand.Les appuie-têtes intégrés offrent un look intérieur sportif.Le système audio Beats complète l'expérience branchée de l'habitacle de la smart #3.Le tarif de la smart #3 débute à partir de(Pro).La smart #3 offre une gamme riche de cinq lignes de finition.Pro 49 kWh (brute)/47 kWh (nette):: 37 315 €Pro Plus 66 kWh (brute)/62 kWh (nette): 42 315 €Premium 66 kWh (brute)/62 kWh (nette): 45 315 €25th Anniversary Edition 66 kWh (brute)/62 kWh (nette): 46 140 €Brabus 66 kWh (brute)/62 kWh (nette): 49 815 €Autonomies électriques (cycle mixte WLTP): 325 km (Pro) / 435 km (Pro Plus)/ 455 km (Premium) 415 km (Brabus) Consommations électriques (cycle mixte WLTP): 17,2 kWh/100 km (Pro) / 16,8 kWh/100km (Pro Plus) / 16,3 kWh/100km (Premium) / 17,6 kWh/100km (Brabus)ProToit panoramique HaloHayon électriqueAssistant smart PilotSièges avant chauffantsProjecteurs CyberSparks LED avec feux de route automatiquesRecharge DC 130 kWCaméra 360°Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & GoJantes 19 pouces design “Flux”Écran central 12,8 poucesChargeur smartphone à inductionPro PlusSièges en cuir synthétiqueRecharge DC 150 kWChargeur embarqué 22 kWSièges chauffantsToit panoramique HaloProjecteurs CyberSparks LED avec feux de route automatiquesCaméra 360°Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & GoJantes 19 pouces design “Flux”Hayon électriqueAssistant smart PilotPremiumSièges et volant en cuir DuoSystème audio BeatsProjecteurs matrix CyberSparks LED plus avec feux de route adaptatifsAide au stationnement automatiqueAffichage tête haute 10 poucesÉclairage d'ambiance plusRecharge DC 150 kW et chargeur embarqué 22 kWJantes 19 pouces design “Torque”Hayon électrique avec ouverture mains libresPoignées de porte dissimulées et éclairéesBrabusAffichage tête haute 10 poucesJantes 20 pouces design “Synchro”Mode de conduite spécifique BrabusSièges en microfibre et volant en AlcantaraÉtriers de frein peints en rougeProjecteurs matrix CyberSparks LED plus avec feux de route adaptatifsSystème audio Beats composé de 13 haut-parleursÉclairage d'ambiance plus