La citadine du segment B Toyota Yaris de quatrième génération mise à jour en approche

La Toyota Yaris de quatrième génération bénéficie d'une série d'optimisations avec une nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable et des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite Toyota T-Mate améliorés.



En plus d'élargir l'offre de motorisations hybrides auto-rechargeables et d'augmenter la portée des systèmes de sécurité active et d'assistance à la conduite, la Toyota Yaris reçoit un combiné d'instruments numérique personnalisable, un système multimédia plus puissant et une connectivité plus complète.



MOTORISATIONS HYBRIDES AUTO-RECHARGEABLES



Lorsque le système hybride 1.5 litre 116 ch a fait ses débuts, il a été salué par les automobilistes pour son efficience ainsi que pour sa capacité à permettre de rouler plus longtemps en mode électrique. La quatrième génération de la Toyota Yaris a été élue Voiture de l'Année en Europe en 2021. Avec la cinquième génération de l'hybride de Toyota, il offre désormais plus de puissance, plus de couple et de meilleures accélérations et reprises.



La Yaris Hybride est désormais disponible avec une motorisation Hybride 116 (116 ch/85 kW et 141 Nm de couple) et avec la motorisation Hybride 130 (130 ch/96 kW et 185 Nm de couple) aux performances supérieures.



Le nouvel ensemble boîte-pont intègre un moteur-générateur électrique plus grand et plus puissant ainsi qu'une unité de contrôle de puissance (PCU) optimisée.



La puissance totale du système Hybride 130 atteint à 130 ch (96 kW). Cela s'accompagne d'un couple du moteur électrique MG2 à tous les régimes de 185 Nm.



L'accélération de 0 à 100 km/h s'effectue en 9,2 secondes et il faut 7,5 secondes pour passer de 80 à 120 km/h.



Le couple de 185 Nm à tous les régimes moteur contribue à offrir une conduite plus réactive.



Ces performances s'accompagnent d'émissions de CO2 à partir de 92 g/km en cycle mixte WLTP (Hybride 116) et de 96 g/km en cycle mixte WLTP (Hybride 130).



SYSTEMES D'AIDE A LA CONDUITE



La Yaris reçoit des systèmes d'aide à la conduite Toyota Safety Sense de dernière génération.



La Toyota Yaris offre en série des technologies sophistiquées qui sont souvent des options, voire indisponibles, sur les modèles concurrents du segment B.



L'utilisation d'une nouvelle caméra et d'un radar qui peut balayer plus loin et plus largement qu'auparavant permet d'augmenter considérablement la portée de la détection des risques d'accident.



Le système de pré-collision (PCS) peut détecter le risque d'un impact frontal et un plus large éventail d'objets et de véhicules, incluant les piétons, les cyclistes et les motos sur la trajectoire de la voiture.



Le système d'évitement de collision aux intersections a un champ d'action plus large, identifiant le trafic qui approche sur deux voies ainsi que les cyclistes et les véhicules arrivant par le côté à un carrefour.



L'aide au contrôle d'accélération intervient pour tempérer toute accélération brutale lorsqu'il détecte un risque de collision avec un véhicule qui précède.



L'aide à la conduite proactive (PDA) aide à éviter au quotidien les risques d'accident lors de la conduite à basse vitesse.



L'assistance de décélération garantit une décélération en douceur lorsque le conducteur relâche l'accélérateur pour ralentir à l'approche d'un véhicule plus lent devant lui ou à l'entrée d'un virage.



L'assistance de direction identifie qu'un virage va se présenter et ajuste le niveau d'assistance de la direction pour aider le conducteur à prendre ce virage en douceur et sereinement.



Le système d'arrêt d'urgence (EDSS) vient en aide au conducteur en cas de malaise ou d'incapacité si l'assistant de trajectoire (LTA) est activé. Si le système détecte que le conducteur n'a effectué aucune action (direction, freinage, accélération) pendant un certain temps, il émet un avertissement. S'il n'y a pas de réaction du conducteur, il arrête doucement la Yaris, active les feux de détresse et déverrouille les portes.



Le Toyota T-Mate offre également une protection lorsque la voiture est à l'arrêt, avec la fonctionnalité d'alerte de détection des cyclistes et véhicules à l'ouverture des portes (SEA). Le système d'avertissement visuel et sonore aide à empêcher qu'une porte ne soit ouverte par inadvertance sur la trajectoire de véhicules ou de cyclistes venant de l'arrière.



Le système de rappel de siège arrière (RSRS) alerte le conducteur via des notifications visuelles et acoustiques s'il sort du véhicule en oubliant un enfant ou un animal domestique sur un siège arrière.



En plus de ces fonctions supplémentaires, la Yaris bénéficie également d'optimisation des fonctionnalités Toyota Safety Sense dont elle disposait déjà.



Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) réagit plus rapidement et fonctionne de façon plus naturelle. Lorsqu'un autre véhicule s'engage sur la route devant la Yaris, la décélération est plus progressive. Le conducteur peut également sélectionner une distance de sécurité supérieure avec le véhicule qui le précède, enfin la réduction de la vitesse en courbe du système est activée plus tôt, ce qui permet un contrôle de l'allure plus fluide.



De nouveaux dispositifs ont été ajoutés au régulateur de vitesse adaptatif : l'assistance préventive aux dépassements empêche les dépassements involontaires du mauvais côté d'un véhicule, et la décélération préventive aide le conducteur à rejoindre en toute sécurité sa voie de circulation à une vitesse et à une distance appropriées des autres véhicules.



L'aide au maintien dans la file (LDA) comprend lorsque le conducteur a quitté sa voie pour essayer d'éviter un obstacle (piéton ou autres usagers de la route) et annule temporairement l'alerte de franchissement de ligne.



La fonction de centrage sur la voie (LTA) modifiée offre une sensation plus naturelle.



Le système de lecture des panneaux de signalisation a été amélioré: une seule action sur le limiteur de vitesse suffit pour l'adapter aux limitations de vitesse informations des panneaux de signalisation.



SYSTEME MULTIMEDIA



Le système multimédia et le module de communication de données (DCM) permettent des mises à jour logicielles à distance.



Les fonctions Toyota Safety Sense et multimédia peuvent être mises à jour sans qu'il soit nécessaire d'emmener la voiture chez un concessionnaire. Les téléchargements peuvent avoir lieu pendant que la voiture roule, puis être installés quand cela convient au conducteur.



La Toyota Yaris revendique une nouvelle expérience numérique. Elle s'appuie sur un combiné d'instruments numérique personnalisable (7 ou 12,3 pouces) ainsi que sur un système multimédia (de 9 ou 10,5 pouces) plus rapide et plus puissant avec des fonctionnalités supplémentaires.



Le combiné d'instruments numérique présente des cadrans, des informations et des graphiques pour une visibilité optimale quelle que soit la luminosité. Leur affichage est personnalisable selon quatre modes de personnalisation.



Le système multimédia Toyota Smart Connect dispose d'une interface plus intuitive et réactive, et offre en série une navigation basée dans le cloud.



Le système « toujours connecté » garantit que la planification des trajets s'appuie sur des informations actualisées en temps réel sur les conditions de circulation.



La Yaris permet l'intégration de smartphones sans fil à l'aide d'Apple CarPlay et d'Android Auto.



Les mises à jour du système multimédia peuvent être effectuées à distance sans déplacement en concession.



DESIGN EXTERIEUR



La Yaris conserve à l'identique les lignes musclées et ramassées qui la distinguent des autres modèles du segment B avec un design particulièrement dynamique. Son profil sportif a été rendu possible en utilisant la plateforme GA-B de Toyota : la hauteur et la longueur sont réduites, mais la générosité de l'empattement et des voies avant/arrière lui donne une posture solide et lui permet d'offrir un habitacle spacieux. Les porte-à-faux courts ajoutent au caractère agile de la Yaris en conduite urbaine. Le faible rayon de braquage (5,20 m avec des roues de 16 pouces), est idéal en centre-ville et dans les espaces de stationnement étroits.



HABITACLE



L'habitacle a été conçu selon le principe « less is more ». Il se singularise par un rembourrage doux au toucher sur le tableau de bord, des inserts en feutre doux sur les panneaux de porte, une console centrale généreuse, un combiné d'instrument positionné bas pour préserver la vision du conducteur, et un volant de petit diamètre.



FABRICATION



La Toyota Yaris est fabriquée à Valenciennes en France pour le marché européen des citadines.



les ventes de Yaris restent solides en Europe avec 170 000 unités en 2023, faisant de ce modèle le best-seller de Toyota sur le continent.



PRIX



La Toyota Yaris Hybride démarre à partir de 24 450 euros (116h Dynamic).



Les prix de la Toyota Yaris Hybride :



116h Dynamic: 24 450 €

116h Design: 26 450 €

116h Collection: 29 450 €

130h GR Sport: 30 450 €

130h Première: 31 450 €



Les options de la Toyota Yaris Hybride :



Pack Confort (avertisseur d'angles morts, alerte de détection des cyclistes et véhicules à l'ouverture des portes, rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, siège conducteur avec support lombaire électrique, siège passager réglable en hauteur, radars de stationnement avant et arrière, avertisseur de circulation arrière) (sur Design): 850 €

Pack Techno Plus (affichage tête haute 10 pouces, chargeur smartphone à induction, clé digitale, système Audio JBL à 8 haut-parleurs (sur GR Sport): 1 200 €

Toit Panoramique (sur Collection et GR Sport) - incompatible avec la Roue de secours temporaire: 600 €

Pack Techno (Affichage tête haute 10 pouces, Système Audio JBL à 8 haut-parleurs) (sur Collection): 800 €

Peinture métallisée monoton (sur Dynamic et Design): 600 €

Peinture Blanc Lunaire Nacré et Rouge Intense (sur Dynamic et Design): 800 €

Crochet d'attelage (indisponible GR Sport): 750 €

Pack Protection: 190 €



ÉQUIPEMENTS



Les équipements de la Toyota Yaris Hybride :



DYNAMIC



Disponible en motorisation 116 ch



LIGNE ET AÉRODYNAMISME



- Antenne de toit type requin

- Carrosserie monoton

- Feux arrière à LED (hors clignotants)

- Feux de jour à LED

- Feux de route halogènes

- Jantes avec enjoliveur 15 pouces



SÉCURITÉ ET CONDUITE



- Airbags conducteur, passager, centraux et latéraux

- Frein de parking électrique

- Système d'appel d'urgence automatique “E-Call”

- Toyota Safety Sense:

Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file, assistant de trajectoire et détecteur de fatigue (LDA).

Commutation automatique des feux de route (AHB).

Lecture des panneaux de signalisation routière (RSA)

Alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file (LTA)

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)



CONFORT ET AGRÉMENT



- Accoudoir central

- Allumage automatique des feux

- Banquette arrière rabattable 60/40

- Caméra de recul

- Climatisation automatique

- Détecteur de pluie

- Double plancher de coffre

- Rétroviseur intérieur électrochromatique

- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

- Sellerie tissu noir (nouveau motif)

- Services connectés MyT (applications payantes après 10 ans)

- Système audio Toyota Touch 3 : écran tactile 9 pouces, radio digitale (DAB), système de téléphonie (appareils non fournis) Bluetooth, 2 ports USB-C et 6 haut-parleurs

- Systèmes de connectivité smartphone sans fil Apple CarPlay et Android Auto:

Connectivité smartphone sans fil

Navigation connectée

Smart parking

Assistant vocal ” Hey Toyota “

4 ans de mises à jour

- Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”

- Vitres électriques avant et arrière

- Volant cuir



DESIGN



Disponible en motorisation 116 ch



ÉQUIPEMENTS EN PLUS DE DYNAMIC



LIGNE ET AÉRODYNAMISME



- Feux antibrouillard à LED

- Feux de croisement et de route à LED

- Nouvelles jantes alliage 16 pouces

- Vitres et lunette arrière surteintées



CONFORT ET AGRÉMENT



- Écran TFT 7 pouces

- Sellerie tissu noir et gris

- Services connectés MyT avec contrôle à distance (applications payantes après 4 ans)

- Système multimédia Toyota Smart Connect avec écran couleur tactile 10,5 pouces et navigation connectée:

Connectivité Smartphone Sans Fil

Navigation Connectée

Smart Parking

Assistant vocal ”Hey Toyota“

4 ans de mises à jour



OPTIONS



- Pack confort :

• Alerte de détection des cyclistes et véhicules à l'ouverture des portes (SEA)

• Avertisseur d'angles morts

• Avertisseur de circulation arrière

• Radars de stationnement avant et arrière

• Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

• Siège conducteur avec support lombaire électrique

• Siège passager réglable en hauteur



COLLECTION



Disponible en motorisation 116 ch



ÉQUIPEMENTS EN PLUS DE DESIGN



LIGNE ET AÉRODYNAMISME



- Carrosserie bi-ton

- Contours de vitres noir laqué

- Jantes alliage 17 pouces



SÉCURITÉ ET CONDUITE



- Alerte de détection des cyclistes et véhicules à l'ouverture des portes (SEA)

- Avertisseur d'angles mort

- Avertisseur de circulation arrière

- Radars de stationnement avant et arrière



CONFORT ET AGRÉMENT



- Climatisation automatique bizone

- Chargeur smartphone (appareils non fournis) à induction

- Compteur numérique personnalisable 12,3 pouces

- Purificateur d'air ionique Nanoe X

- Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

- Sellerie similicuir et tissu

- Siège conducteur avec support lombaire électrique

- Siège passager avant réglable en hauteur

- Sièges avant chauffants

- Volant chauffant



OPTIONS



- Toit panoramique

- Pack Techno : Affichage tête haute 10 pouces et Système audio JBL à 8 haut-parleurs



GR SPORT



Disponible en motorisation 130 ch



ÉQUIPEMENTS EN PUS DE DESIGN



LIGNE ET AÉRODYNAMISME



- Calandre avant spécifique GR Sport

- Carrosserie bi-ton

- Contours de vitres noir laqué

- Diffuseur arrière

- Insert inférieur de calandre noir

- Jantes alliage 18 pouces GR Sport



SÉCURITÉ ET CONDUITE



- Alerte de détection des cyclistes et véhicules à l'ouverture des portes (SEA)

- Avertisseur d'angles morts

- Avertisseur de circulation arrière

- Radars de stationnement avant et arrière

- Suspensions raffermies



CONFORT ET AGRÉMENT



- Climatisation automatique bizone

- Compteur numérique personnalisable 12,3 pouces

- Logo GR Sport (volant, bouton ”Start“ et appuis-tête avant)

- Pédalier en aluminium

- Purificateur d'air ionique Nanoe X

- Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

- Sellerie similicuir et UltraSuede noir perforé rouge, avec surpiqûres rouges et logo GR Sport

- Siège conducteur avec support lombaire électrique

- Siège passager avant réglable en hauteur

- Sièges avant chauffants

- Volant cuir avec surpiqûres rouges

- Volant chauffant



OPTIONS



- Toit panoramique

- Pack Techno Plus : Affichage tête haute 10 et chargeur smartphone(appareils non fournis) à induction

- Clé digitale

- Système audio JBL à 8 haut-parleurs



PREMIÈRE



Disponible en motorisation 130 ch



ÉQUIPEMENTS EN PLUS DE COLLECTION



LIGNE ET AÉRODYNAMISME



- Jantes alliage 17 pouces



SÉCURITÉ ET CONDUITE



- Affichage tête haute 10 pouces

- Clé digitale



CONFORT ET AGRÉMENT



- Inserts décoratifs bleus dans l'habitacle

- Sellerie similicuir et tissu avec surpiqûres bleues

- Système audio JBL à 8 haut-parleurs

- Toit panoramique