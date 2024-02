Le SUV fastback Peugeot 3008 opte pour un style dynamique

L'actuelest un best-seller qui a séduit plus d'1 320 000 clients dans 130 pays depuis 7 ans.Conçu sur la nouvelle, destinée aux véhicules électriques , le SUV fastback Peugeot 3008 entre dans une nouvelle dimension.Le 3008 concilie unavec une efficience optimisée à travers une(Cx de 0,28).La gamme du Peugeot 3008 s'articulera autour de deux motorisations électrifiées (hybrides et hybrides rechargeables) et deux finitions, Allure et GT avec 3 packs d'options pour un choix simple.Le 3008 affiche une face avant high-tech. Dessinée autour de l'emblème Peugeot, la face avant intègre la signature lumineuse emblématique de la marque au lion et une calandre sans délimitation.La signature lumineuse à trois griffes est affirmée avec force, alors que le traitement des projecteurs et de la calandre est radicalement moderne.Surmontant la calandre et enveloppant toute la partie avant, un bandeau fin intègre des projecteurs ultra-compacts.Les projecteurs sont à LED sur toutes les versions. Le 3008 GT reçoit de série la technologie Pixel LED de Peugeot qui adapte automatiquement le faisceau des phares aux conditions de circulation, en maintenant un éclairage optimal sans gêner les autres usagers de la route.Le SUV fastback Peugeot 3008 embarque un becquet « flottant » qui muscle l'inclinaison traditionnelle de la ligne fastback à l'arrière de la voiture tout en optimisant l'aérodynamisme.La partie arrière permet d'offrir un style visuel dynamique.La dissimulation des joints d'étanchéité des vitres latérales dans les portes contribue au design épuré des flancs de la voiture Peugeot Le nombre d'inserts décoratifs sur la carrosserie a été réduit et les parties chromées sont supprimées.Les pièces chromées sont bannies, au profit de touches de laque sur certains éléments : Gris Météore sur la jupe avant et le bouclier arrière, Noir Orbital sur les coques des rétroviseurs et la partie inférieure de la ceinture de caisse.Le 3008 est doté de jantes de 19 pouces ou 20 pouces, au dessin technique et géométrique.Le 3008 est disponible dans une palette de six couleurs (Blanc Okenite, Noir Perle, Gris Artense, Gris Titane et Bleu Obsession).Le 3008 propose en série un bi-ton avec un toit noir brillant sur la version GT.Les parties inférieures de pare-chocs avant et arrière, les arches de roues et les protections de bas de porte sont également en noir brillant.Le dynamisme de la ligne du 3008 trouve également son origine dans l'équilibre des dimensions du véhicule (longueur : 4,54 mètres, largeur : 1,89 mètre, hauteur : 1,64 mètre) tout en délivrant un volume de coffre de 520 litres.Le 3008 embarque un écran panoramique flottant et incurvé de 21 pouces (Peugeot Panoramic i-Cockpit).L'écran panoramique HD flottant réunit le combiné tête haute et l'écran central tactile pour s'étendre de l'extrémité gauche de la planche de bord jusqu'à l'aplomb de la console centrale.L'effet « flottant » est accentué par l'éclairage d'ambiance à LEDS.L'écran panoramique est légèrement incurvé vers le conducteur, tout en restant accessible au passager.La partie centrale de la planche de bord accueille les i-Toggles, des touches tactiles entièrement personnalisables qui permettent de programmer un accès rapide à 10 fonctions préférées de l'utilisateur : appeler un contact favori, lancer la navigation vers une destination fréquente, régler la radio sur une station appréciée, fixer la température idéale de la climatisation, etc.La commande de la boite de vitesses automatique est positionnée sur la planche de bord. La commande est désormais située à droite du volant, à côté du bouton stop/start de la voiture.Le volant compact embarque de nouvelles commandes.Les sièges avant allient TEP et tissu sur Allure et TEP et Alcantara sur GT). Leur assise intègre une mousse à haute densité.Les sièges avant ont reçu le label AGR (Aktion Gesunder Rücken), décerné par une association allemande de médecins et de thérapeutes qui encourage la recherche sur la prévention des maux de dos.Sur la version GT, les sièges avant sont également ventilés et massant, et le chauffage est étendu aux sièges arrière.Les sièges avant peuvent être équipés des soutiens latéraux adaptatifs qui se gonflent ou se dégonflent électriquement pour s'adapter parfaitement à la morphologie du passager.L'habitacle offre 17 espaces de rangement différents, pour un volume total d'environ 34 litres : recharge sans fil du téléphone sur la console centrale, espace réfrigéré sous l'accoudoir central, porte lunettes sur la console de toit, porte-gobelets, et boite-à-gants.Le coffre offre un volume utile de 520 litres sous tablette.La plateforme STLA Medium intègre des trains avant et arrière dont la conception privilégie le dynamisme du comportement routier.L'architecture de la plateforme contribue au dynamisme en maximisant l'utilisation de matériaux légers et rigides, et en abaissant le centre de gravité du véhicule grâce au positionnement le plus bas possible entre les roues, de la batterie monocouche.Le 3008 affiche 'un rayon de braquage de 10,6 mètres adapté à la circulation urbaine.Pour faciliter les manœuvres, le 3008 est équipé d'une caméra arrière proposant deux angles au conducteur : vue arrière ou vue d'oiseau. Cette caméra est équipée d'une buse de nettoyage pour conserver une image parfaite dans toutes les conditions.Le système Peugeot VisioPark 360° offre une vision à 360° de l'environnement, grâce à 4 caméras positionnées au plus proche des roues avant et arrière ainsi que 12 capteurs répartis autour de la voiture.Le système Drive Assist Plus assiste le conducteur en s'appuyant sur l'ensemble des capteurs de la voiture (caméras, radars …) et sur les informations du système de navigation connectée.Les systèmes d'assistance à la conduite sont destinés à alléger la charge de travail du conducteur sur les axes à voies multiples de type autoroutes ou voies rapides.Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et aide au maintien de la position dans la voie gère la direction et la vitesse pour maintenir le e-3008 dans une file et à une allure prédéfinie par le conducteur.Le changement de voie semi-automatique réalise le changement de file à la place du conducteur lorsque celui-ci le souhaite. Il suffit d'actionner le clignotant et d'appuyer sur le bouton « ok » situé sur le volant pour que le système pilote la direction vers la nouvelle file de circulation souhaitée.La préconisation anticipée de la vitesse détecte tout changement de limitation de vitesse en lisant les panneaux de signalisation et en recueillant les informations du système de navigation connectée, et propose au conducteur d'adapter le réglage de l'Adaptative Cruise Control. Si de la pluie est détectée, le dispositif suggère immédiatement de réduire l'allure conformément aux limites de vitesse, par exemple de 130 à 110 km/h sur autoroute.Le 3008 reçoit les dernières technologies Peugeot en matière de sécurité active, notamment :- Freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision : il détecte les véhicules, piétons et cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu'à 140 km/h.- Alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire.- Alerte d'attention du conducteur détectant les troubles de vigilance au moyen d'analyses des mouvements du véhicule.- Reconnaissance étendue avec affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement, en plus des habituelles signalisations relatives à la vitesse.- Surveillance d'angle mort à longue portée (jusqu'à 75 mètres).- Contrôle en descente : réduit les risques de dérapage ou de perte de contrôle du véhicule en descente à moins de 30 km/h, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, en régulant automatiquement la vitesse.- Contrôle de traction avancé : permet d'optimiser l'adhérence sur les surfaces glissantes. Il peut être actionné sur 3 positions : neige, boue et sable.Le système Peugeot Hybrid 48V 136 e-DCS6 associe une motorisation essence PureTech 136 ch (100 kW) et une boite de vitesses électrifiée e-DCS6 à 6 vitesses à double embrayage qui intègre un moteur électrique.La boite de vitesses électrifiée e-DCS6 (Dual Clutch System) à 6 rapports à double embrayage sans rupture de couple a été spécialement conçue pour les systèmes hybrides . Le carter de la boite de vitesses accueille également le moteur électrique, l»onduleur et le calculateur ce qui permet d»optimiser l»encombrement ainsi que la masse.Le moteur électrique synchrone à aimants permanents e-Motor, intégré à la boîte de vitesses, développe en pic une puissance de 21 kW (28 ch) et un couple de 55 Nm. Il permet de déplacer le véhicule en électrique pour des faibles demandes de couple et il assiste le moteur thermique pour limiter sa consommation . Dans les phases de décélération, ce moteur fait office de générateur pour recharger la batterie 48V du système hybride . Il assure également le démarrage principal du moteur thermique avec l»assistance du belt-starter.Le démarreur alimenté en 48V belt-Starter permet des démarrages rapides et transparents et assure les redémarrages du moteur thermique via la courroie d»accessoires.La batterie Lithium-Ion hybride 48V a une capacité brute de 898 Wh et une capacité disponible de 432 Wh. Elle est conçue pour conserver le même niveau de performances pendant toute la durée de vie du véhicule.Le Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DCS6 intègre deux réseaux électriques. Un réseau basse tension 12V pour l»alimentation des équipements de la voiture et un réseau haute tension 48V pour alimenter le système hybride. La production d»électricité est uniquement assurée par le e-motor 48V. Un convertisseur de tension continue, permet de transférer l»électricité produite vers le réseau 12V de la voiture.Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, la technologie offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu'à 15 % de la consommation de carburant, soit une économie de carburant moyenne d'environ 1 litre aux 100 km. En conduite urbaine, le SUV du segment C Peugeot équipé du système Hybrid peut fonctionner plus de 50% du temps en mode 100% électrique zéro émission. Cette économie est principalement obtenue en ville (moins 2,5 litres aux 100 km) et sur route (moins 0,7 litres aux 100 km), la consommation sur autoroute est inchangée.Le conducteur est informé du fonctionnement du système hybride via le combiné du Peugeot i-Cockpit, l'activation des différents modes est totalement automatique.Lorsque la charge de la batterie l'autorise, le système Hybrid 48V permet de démarrer, de manœuvrer et de circuler à faible vitesse dans une circulation dense en 100 % électrique.En conduite quotidienne, les moteurs thermique et électrique travaillent ensemble ou séparément pour optimiser la consommation d'énergie.Lors des fortes accélérations, le moteur électrique apporte un surcroit de couple au moteur essence à bas régime avec un « coup de boost » ponctuel.Lors des décélérations, le moteur essence se coupe et le moteur électrique se transforme en générateur pour recharger la batterie 48V.En ville sur de courtes distances et lors des manœuvres, le véhicule est propulsé par le seul moteur électrique, donc en mode zéro émission.En conduite urbaine, le Peugeot 3008 Hybrid peut fonctionner plus de 50 % du temps en 100 % électrique zéro émission.Aux allures supérieures (jusqu'à 145 km/h), le moteur thermique s'arrête lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur à vitesse stabilisée et lors des ralentissements.Le moteur thermique 1.2 litre du 3008 Hybrid 136 e-DCS6 délivre un couple de 230 Nm à 1 750 tr/mn.Le moteur électrique de 15,6 kW délivre un couple de 51 Nm de 750 à 2 499 tr/mn.La puissance cumulée du système hybride léger est de 100 kW / 136 ch pour un couple de 230 Nm.Le 3008 Hybrid 136 e-DCS6 de 1 648 kg atteint une vitesse maximale de 201 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,2 secondes.La finition Allure bénéficie du système Peugeot i-Connect qui offre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto ).Le Peugeot i-Connect Advanced est doté d'une navigation connectée TomTom intégrant une fonction « trip planner » qui planifie les trajets afin de maximiser l'autonomie de la voiture et faciliter la recharge. Pour calculer l'itinéraire idéal, le système prend en compte de nombreuses informations, parmi lesquelles la distance à parcourir, le niveau de charge de la batterie au départ, le niveau de charge de la batterie souhaité à l'arrivée, la vitesse, la consommation d'énergie, le trafic, le type de route, le dénivelé et les bornes de recharge disponibles vers la destination.La commande « ok Peugeot » de reconnaissance vocale en langage naturel permet l'accès aux fonctions de l'info-divertissement, du chauffage et de la climatisation, ainsi qu'au téléphone. La reconnaissance vocale est capable de dissocier les commandes effectuées par le conducteur ou le passager.Les mises à jour du système se réalisent « over the air ».Le 3008 embarque plus de 500 kg de matériaux "verts" dans l'ensemble du véhicule (métaux plus polymères).L'acier et l'aluminium verts représentent 60% de la masse totale des matériaux verts.Plus de 30 pièces en polymère sont produites avec des matériaux verts.Le plastique recyclé est utilisé dans les pare-chocs, les déflecteurs, les bacs de rangement ainsi que pour les tapis.Le Peugeot 3008 hybride léger est produit exclusivement dans l'usine de Sochaux en France.Le Peugeot 3008 démarre à partir de 38 490 euros (Hybrid 136 e-DCS6 Allure).Hybrid 136 e-DCS6 Allure: 38 490 €Hybrid 136 e-DCS6 GT: 42 990 €Le 3008 est disponible en deux niveaux de finition, Allure et GT.Le 3008 Allure reçoit une peinture monocolore et une sellerie mi TEP mi tissu avec des motifs embossés. On retrouve parmi les principaux équipements de série : entrée et démarrage sans clé, caméra arrière-HD, capteurs de stationnement arrière, projecteurs et feux à LED, jantes en alliage 19 pouces, Peugeot i-Cockpit avec deux dalles numériques de 10 pouces, système d'information connecté Peugeot i-Connect.Le 3008 GT reçoit une peinture bicolore avec toit noir et une sellerie en Alcantara. On retrouve parmi les principaux équipements de série, en plus de ceux de la version Allure : jantes en alliage de 20 pouces, projecteurs Pixel LED, capteurs de stationnement avant, hayon motorisé, sièges avant et volant chauffants, chargeur de smartphone à induction, éclairage d'ambiance personnalisable, Peugeot Panoramic i-Cockpit avec écran incurvé de 21 pouces, i-Toggles personnalisables, système d'information connecté Peugeot i-Connect Advanced…SÉCURITÉ6 Airbags Frontaux conducteur et passager auto-adaptatifs (passager neutralisable par clé), latéraux conducteur et passager avant (thorax et bassin), rideaux aux places avant et arrière (tête et thorax)ESP avec aide au démarrage en pente et détection de sous-gonflage indirecteFixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrièreKit de dépannage pneumatiqueCompresseur 12 volts, flacon de produit de colmatage, anneau de remorquage, deux cales de roueFeux arrière 3 griffes à LEDProjecteurs Peugeot Full LED Technology, feux diurnes 3 griffes à LEDAIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVREPack Safety Plus:- Régulateur / Limiteur de vitesse- Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision, pilotée par caméra et radar- Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse- Alerte attention conducteurVisiopark 1 : caméra de recul et aide au stationnement arrière, graphique et sonoreESTHÉTIQUE EXTÉRIEUREEléments de style:- Bandeau entre les projecteurs Noir laqué avec logo '3008'- Calandre couleur caisse, écopes latérales Noir laqué, décor inférieur Gris Meteor, jupe inférieure Noir grainé- Vitres arrière, vitres de custode et lunette arrière surteintées- Lécheurs de vitres masqués- Enjoliveurs de passages de roues et protections inférieures de portes Noir grainé- Bandeau entre les feux arrière Noir laqué avec lettrage 'Peugeot'- Pare-chocs arrière avec décor Gris Meteor et jupe inférieure Noir grainé- Becquet arrière couleur caisseMonogrammes avant : 'blason Peugeot' et '3008'Monogrammes arrière '3008' et 'Hybrid'ESTHÉTIQUE INTÉRIEUREEléments de style:- Planche de bord moussée avec décor tissu Rimini chiné et alcôve Graphène, façade et aérateurs Noir laqué avec décor Gris Stène- Panneaux de portes avec décor tissu Rimini chiné, alcôve Graphène et jonc Gris Stène, accoudoirs TEP Isabella, surpiqûres Quartz à l'avant- Console centrale avec décor tissu Rimini chiné, façade Noir laqué et jonc Gris Stène, accoudoir tissu RIMINI chinéHabitacle et ciel de pavillon NoirVolant compact croûte de cuir avec commandes intégrées Noir laqué, décors Gris StèneCONFORTAccès et démarrage mains libres Proximity:- 2 Télécommandes 3 boutons (verrouillage, coffre, déverrouillage)Air conditionné automatique bi-zoneAllumage automatique des projecteursEssuie-vitre avant à déclenchement automatiqueEclairage intérieur:- Plafonnier avant et liseuses arrière à LED- Boite à gants et rangement de console éclairés à LED- Eclairage des caves à pieds avant à LEDFrein de stationnement électriqueLève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et antipincementPare-brise feuilleté acoustiquePeugeot i-Cockpit panoramique avec Double-écran HD flottant (2 x 10 pouces)Plancher de coffre modulable 2 positions4 poignées de maintien rétractablesRétroviseur intérieur électrochromeRétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, éclairage de seuilVitres arrière, custodes et lunette arrière teintéesGARNISSAGES & SIÈGESBanquette arrière avec dossier rabattable 40/20/40Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuelSellerie tissus Uziris embossé et Irize embossé:- Accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu Rimini et surpiqûres QuartzJANTES & ROUESJantes alliage 19 pouces diamantées Breda Noir Orbital, vernis brillantMULTIMEDIA & NAVIGATIONPeugeot i-Connect:- Radio DAB, Bluetooth (connexion 2 téléphones)- Mirror Screen sans fil (Apple CarPlay / Android Auto)- Peugeot Connect SOS & Assistance- 1 prise USB-C (Data & charge)Connect One- Fonctionnalités principales à bord (Mises à jour Over The Air, Géolocalisation)- Services de sécurité (Appel d'urgence, Peugeot Assistance)- Services d'entretien (Télémaintenance, guide d'utilisation digital)- Divertissement (Jeux)- Abonnement 10 ans inclusConnect Plus- Services de sécurité: alarme connectée (Si véhicule équipé de l'alarme)- Services à distance (E Remote Control, Remote Control, Find My Car, My Trip- Report, Peugeot Skill for Alexa)- e-Routes par Free2move charge- Abonnement 6 mois inclus, renouvellement 8 € / mois6 haut-parleurs:- 2 tweeters et 2 woofers à l'avant, 2 haut-parleurs large-bande à l'arrière3 prises 12 V (Console centrale, arrière de la console centrale, coffre)Equipements en plus d'ALLURESÉCURITÉFeux arrière 3 griffes à LED 3DProjecteurs Peugeot Pixel LED avec feux diurnes 3 griffes à LED:- Eclairage adaptatif, commutation automatique des feux de route, feux de route avec fonctions anti-éblouissement et boostAIDES À LA CONDUITE ET À LA MANŒUVREVisiopark 1 (caméra de recul) et aide au stationnement avant et arrière, graphique et sonore Drive AssistRégulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & GoESTHÉTIQUE EXTÉRIEUREEléments de style:- Becquet arrière Noir brillant- Monogrammes ailes avant : 'blason Peugeot'Toit et becquet arrière Black DiamondESTHÉTIQUE INTÉRIEUREEléments de style:- Planche de bord moussée avec décor tissu Rimini chiné, décor d'alcôve en Aluminium sérigraphié, façade et aérateurs Noir laqué avec décor Cast Iron- Panneaux de portes avec décor tissu Rimini chiné, décor d'alcôve en Aluminium sérigraphié et jonc Cast Iron, accoudoirs TEP Isabella, surpiqûres- Iced Clay à l'avant- Console centrale avec décor tissu Rimini chiné, façade Noir laqué et jonc Cast Iron, accoudoir tissu Rimini chinéEclairage d'ambiance indirect, jour et nuit sur la planche de bord, les panneaux de portes avant et sous l'écran panoramique 21 pouces, associé aux modes de conduite, personnalisable en 8 couleursPédalier et repose-pied aluminiumSeuil de portes avant inox avec lettrage ‘Peugeot'Surtapis avant et arrière avec surpiqûres Iced Clay et logo 'GT'Volant compact, cuir fleur lisse et perforé avec commandes intégrées Noir Laqué, décors Cast Iron, surpiqûres Iced Clay, insert Noir laqué avec badge ‘GT'CONFORTAllumage automatique et commutation adaptative des projecteursHayon motorisé avec accès mains libresEclairage intérieur:- Miroirs de courtoisie conducteur et passager occultables éclairés à LED- Plafonnier avant et lisseuses arrière i-Dome tactiles à LEDPeugeot i-Cockpit panoramique avec écran incurvé 21 pouces HD et Peugeot i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisablesRétroviseur intérieur électrochrome sans cadreGARNISSAGES & SIÈGESBanquette arrière avec dossier rabattable 40/20/40 avec accoudoir centralSiège conducteur et passager chauffantsSiège conducteur à réglage lombaire manuelSellerie Alcantara Reflection embosséAccompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné, surpiqûres Iced ClayMULTIMEDIA & NAVIGATIONPeugeot i-Connect Advanced:- Navigation 3D connectée- 4 prises USB : 1 prise USB-C (Data & charge) et 1 prise USB-C (Charge) à l'avant,- 2 prises USB-C (Charge) à l'arrièreConnect Plus- Reconnaissance vocale connectée en langage naturel- Services de sécurité: alarme connectée (Si véhicule équipé de l'alarme)- Services à distance (E Remote Control, Remote Control, Find My Car, My Trip Report, Peugeot Skill for Alexa)- Fonctions de Navigation (Trafic en temps réel, prévisions météorologiques, parking, recherche TomTom, limitations de vitesse, prix du carburant, mise à jour cartographie Over The Air, Send to Nav, Geofencing)- Abonnement 6 mois inclus, renouvellement 12 € / moisRecharge smartphone sans fil (15 W)