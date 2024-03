La citadine du segment B Fiat 600 embarque un moteur thermique électrifié

Larepose sur la plateforme multi-énergie CMP Stellantis.La Fiat 600 affiche des(4,17 mètres de long, 1,78 mètre de large et 1,52 mètre de haut), un style italien marqué et une habitabilité permettant d'accueillir cinq personnes avec un empattement de 2,56 mètres.L'aspect extérieur est rehaussé par des jupes et des passages de roue noirs et mats, le nom « 600 » en chrome à l'avant et sur les bas de caisse.Lese retrouve jusque dans le drapeau italien embossé dans le pare-chocs arrière.À l'intérieur, les passagers peuvent sélectionner jusqu'à 8 couleurs différentes pour personnaliser l'éclairage d'ambiance et l'écran tactile de 10,25 pouces, avec un total de 64 combinaisons chromatiques possibles.Le siège conducteur est équipé d'un réglage électrique à 6 positions et d'une fonction de massage dorsal.Tapis de sol en velours, sièges arrière 40/60, USB type A et type C plus type C aux places arrière, chargeur sans fil pour smartphone et ouverture sans clé avec capteur de proximité constituent l'équipement de la Fiat 600.La Fiat 600 offre unedans le coffre et 15 litres de volume de rangement intérieur. Les passagers peuvent loger leurs effets personnels au niveau du tunnel central, dans les vide-poches des sièges avant et dans les espaces de rangement situés à l'avant du véhicule.La Fiat 600 est disponible endéveloppant 100 ch pour 110 g de CO2 estimé (sous réserve d'homologation définitive).Leéquipant la Fiat 600 Hybrid offre une véritable expérience de conduite électrique, permettant de profiter d'une conduite ultra douce et silencieuse. Les phases de conduite en mode électrique sont multiples : en ville en deçà de 30 km/h d'une part, mais également sur la route, lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur dans des conditions de vitesse stabilisée ou en descente.Le véhicule permet une conduite et un voyage en douceur grâce au démarreur à courroie, qui assure une transition silencieuse et efficace entre le moteur à essence et le moteur électrique.Lerepose sur un moteur thermique 3 cylindres de 1.2 litre qui peut délivrer jusqu'à 100 ch, une batterie Li-ion de 48 volts et une transmission électrique à double embrayage à 6 vitesses qui intègre le moteur électrique de 21 kW, l'onduleur et l'unité centrale de la transmission.Laaméliore l'élasticité à bas régime et pendant la phase d'accélération, offrant une réponse rapide, avec des transitions fluides et instantanées. La technologie permet de récupérer de l'énergie lorsque le véhicule ralentit. Dans des conditions de conduite normales, le moteur est conçu pour optimiser la consommation de carburant et économiser jusqu'à 15 % d' émissions de CO2 par rapport à un moteur à essence doté d'une transmission automatique, grâce au cycle de Miller.La Fiat 600 Hybrid se caractérise par uneet par un couple pratiquement instantané fourni par le moteur électrique. Les performances du moteur à combustion sont rapidement soutenues lors du redémarrage.En cas de démarrage en mode électrique pur, le moteur à combustion est enclenché pour répondre à la demande de puissance.L'alimentation hybride permet le démarrage en mode électrique (e-launch).Le moteur électrique améliore l'efficacité et les performances du véhicule, ce qui permet à la voiture de rouler avec le moteur thermique coupé dans certaines situations. Ce mode est activé en ville à moins de 30 km/h, avec 1 km d'autonomie électrique complète sur les routes urbaines et de campagne, sous réserve d'une conduite souple, lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur dans des conditions de conduite stabilisées ou en descente, et sur autoroute, à iso-conditions.L'alimentation électrique peut également être utilisée pour la fonction e-creeping, qui permet d'effectuer une série de courts mouvements vers l'avant sans pression sur l'accélérateur dans un embouteillage (e-queueing).La voiture peut être garée en mode 100 % électrique, soit en première, soit en marche arrière (e-parking).L'alimentation hybride est conçue pour récupérer l'énergie lors de la décélération.La Fiat 600 est équipée dedont une conduite assistée de niveau 2.Lepermet de freiner ou d'accélérer en fonction du trafic.Lerelève les limitations de vitesse et préconise leur application.Leutilise des capteurs à ultrasons pour surveiller les angles morts et avertir de la présence d'obstacles grâce à des témoins lumineux situés sur les rétroviseurs extérieurs.Parmi les équipements technologiques figurent, lepour la détection des cyclistes et des piétons, ainsi que la détection de la somnolence pour surveiller le niveau de concentration du conducteur.Leset laavec quadrillage dynamique permettent d'éviter les obstacles lors des manœuvres de stationnement ou les manœuvres complexes.En termes de confort, la Fiat 600 est dotée d'un, d'un siège conducteur avec fonction massage, d'une climatisation automatique et de détecteurs de pluie et de luminosité.En termes de connectivité, unà 6 haut-parleurs, un écran tactile de 10,25 pouces avec système de navigation, une connectivité Smartphone Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un combiné numérique de 7 pouces et des services connectés UConnect Services complètent l'offre.La Fiat 600 propose les, notamment les commandes vocales pour dialoguer avec la navigation connectée embarquée. Les cartes du système de navigation TomTom fournissent des informations en temps réel sur les places de parking gratuites disponibles sur la voie publique.L'application Fiat permet de bénéficier commander à distance plusieurs fonctions du véhicule : éclairage, klaxon, ouverture/fermeture centralisée des portes, chauffage ou air conditionné.La Fiat 600 marque le retour de la marque Fiat sur le segment B thermique.La Fiat 600 des années 50 était connue comme une voiture familiale et accessible par excellence.La motorisation hybride sera proposée sur deux niveaux de finition : la Fiat 600 Hybrid, la version la plus accessible, et la Fiat 600 Hybrid La Prima, la version la plus exclusive.La Fiat 600 La Prima est disponible en quatre coloris métallisés différents: Orange Sun of Italy, Sable Earth of Italy, Bleu Sea of Italy, Vert Sky of Italy.L'aspect extérieur de la Fiat 600 La Prima est rehaussé par des jantes en alliage 18 pouces diamantées.Les premières livraisons de la Fiat 600 thermique en France interviendront à partir du mois de juin 2024.Question tarif, la Fiat 600 démarre à partir de(Hybrid 100 ch).Une version développant 136 ch. complètera l'offre de motorisation hybride légère et sera disponible à la commande avant l'été 2024.Hybrid 100 ch: 24 900 €Hybrid 100 ch La Prima: 29 900 €