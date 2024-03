L'Hyper-GT électrique Lotus Emeya fait partie des GT électriques les plus rapides au monde

La première berline quatre portes de grand tourisme électriqueproduite par la marqueentend marier l'histoire de Lotus avec leset desL'Hyper-GT quatre portes électrique de Lotus utilise un(CTP).La Lotus Emeya possède des, comme une calandre active, un déflecteur d'air actif et un becquet arrière actif. Combinés à un centre de gravité bas, ces éléments aérodynamiques augmentent la force d'appui et la stabilité du véhicule électrique Lotus lorsqu'ils sont déployés.À l'avant, la Lotus Emeya possède une calandre active et un déflecteur d'air actif (Active Air Dam) sous le pare-chocs.Lapermet une réduction de la traînée et une augmentation de l'efficacité du véhicule électrique Lotus lorsqu'elle est fermée mais aussi le refroidissement des batteries et du système de freinage lorsqu'elle est ouverte.Lepermet d'augmenter la force d'appui à haute vitesse, améliorant ainsi la maniabilité et la stabilité de la Lotus Emeya.Le diffuseur arrière et lecontribuent à améliorer la stabilité arrière.Lecontribue à un meilleur passage de l'air sous le véhicule, améliorant ainsi l'efficacité aérodynamique, la stabilité et la maniabilité.L'aileron arrière actif double lame mesure 296 mm de large. Sa force d'appui nette dépasse 215 kg. Combiné au diffuseur arrière actif, il permet une tenue de route extrêmement stable à haute vitesse.Les éléments de l'aérodynamique active de la Lotus Emeya réduisent la traînée lorsqu'ils sont repliés.La Lotus Emeya possède huit conduits qui assurent un flux d'air régulier, optimisent l'efficacité aérodynamique et améliorent les performances et l'autonomie tout en refroidissant les freins, les moteurs et les batteries.La Lotus Emeya est proposée en six couleurs: Gris Boréal, Orange Fireglow, Jaune Solar, Blanc Akoya, Noir Stellar et Gris Kaimu.La Lotus Emeya dispose d'un système deà commande électronique. Les capteurs embarqués analysent la route 1 000 fois par seconde et ajustent automatiquement la configuration du véhicule.Le modèle supérieur de la gamme Emeya est équipé d'unLotus (avant / arrière) développant une puissance deet unLe modèle supérieur de la gamme Emeya est équipé d'un double moteur Lotus qui permet d'atteindre unesur circuit et d'. L'accélération de 80 à 120 km/h prend moins de 2,0 secondes.La Lotus Emeya fait partie desJusqu'àsont proposés: Range, Tour, Sport, Individual et Track. Le conducteur de la Lotus Emeya peut contrôler la hauteur de caisse, la rigidité de la suspension pneumatique, la réponse à l'accélération, la configuration du siège (avec des renforts latéraux réglables) pour optimiser l'efficacité, les performances et le confort dans n'importe quel environnement Lesréduisent le poids et la distance de freinage tout en doublant la durée de vie des composants.Lessimplifient l'accueil des occupants. Des capteurs détectent d'éventuels obstacles et empêchent l'ouverture de la porte s'il y a risque de dommages.Cinq modes de massage à trois niveaux d'intensité différents garantissent à tous les occupants un voyage relaxant. Unintelligent, que les conducteurs peuvent rendre opaque ou transparent, permet aux occupants de profiter d'une sensation d'espace à n'importe quelle heure de la journée. Il est possible d'opacifier certaines sections afin de bloquer la lumière directe du soleil tout en gardant le reste du toit ouvert.Le conducteur accède rapidement aux informations cruciales sur l'environnement extérieur grâce à l'affichage tête haute (HUD - Head Up Display) de 55 pouces à réalité augmentée (AR - Augmented Reality).Le système combine les informations routières en temps réel avec des données de navigation et des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS - Advanced Driver Assistance Systems) : clignotants, alertes d'obstacles, alertes de sortie de voie, alertes anti-collision avant et surveillance des angles morts.L'intérieur de la Lotus Emeya fait un large usage de: Aluminium PVD, Alcantara, Ultrafabrics PU et cuir Nappa.Le(RNC - Road Noise Cancellation) garantit que le monde extérieur ne gêne en rien l'expérience intérieure. Disposés sur la carrosserie, des capteurs de vibrations détectent les mouvements des pneumatiques et de la suspension tandis que des algorithmes génèrent des signaux acoustiques anti-phasiques dans les haut-parleurs pour gommer toute interférence.Lede 15,1 pouces propose un affichage 3D interactif pour accéder aux différentes fonctions. Alimenté par la technologie Unreal Engine en provenance de l'univers du jeu vidéo, le véhicule électrique Lotus est capable de réagir rapidement en temps réel à tous les changements effectués par le conducteur et de s'adapter en conséquence.Leest capable d'apprendre les habitudes de conduite du conducteur telles que les heures de départ, les destinations et les itinéraires, pour offrir à chaque conducteur une expérience personnalisée.L'permet au conducteur de voir clairement les données importantes du véhicule sans quitter la route des yeux.Les, livrées directement, permettent à Lotus d'améliorer l'expérience de conduite avec des évolutions techniques.Le volume de chargement du coffre peut atteindre 509 litres. Un capteur de coups de pied sous le hayon permet d'ouvrir le coffre même lorsque l'on a les mains occupées.L'usage d'aluminium et de fibre de carbone, l'aérodynamisme et la batterie de 112 kWh permettent une. L'autonomie réelle du véhicule électrique varie en fonction de facteurs tels que les caractéristiques du véhicule, les conditions météorologiques et le style de conduite. Cette autonomie maximale WLTP de 610 km serait suffisante pour effectuer le trajet Amsterdam - Paris sur une seule charge, et sans avoir tout consommé en utilisant les routes nationales. Sur une autoroute à une vitesse de 130 km/h l'autonomie réelle est inférieure de 40%.Les caractéristiques de refroidissement de la batterie double couche permettent d'améliorer la répétabilité et la durabilité dans des conditions de conduite extrêmes, comme sur un circuit.Grâce à un(courant continu), la batterie de la Lotus Emeya peut obtenir une autonomie de 150 km en cinq minutes environ et augmenter l'autonomie jusqu'à 80% en 18 minutes.Combinant une expertise de 75 ans d'ingénierie et de design avec les dernières innovations, la Lotus Emeya sera le modèle phare de la gamme Lotus de véhicules électriques de luxe à haute performance.Commentant le lancement de la GT électrique Emeya, Feng Qingfeng, CEO de Lotus Group, a déclaré : « Les véhicules électriques ne doivent pas être ennuyeux. Pour se faire, nous combinons notre riche héritage de sportives avec les technologies les plus avancées pour proposer une nouvelle définition de la conduite d'un véhicule électrique. Emeya allie parfaitement une qualité de conduite exceptionnelle au luxe, à la performance, au confort, à la connectivité et à une autonomie de classe mondiale – offrant ainsi aux conducteurs le nec plus ultra des modèles de grand tourisme (GT) avec l'expérience de conduite inégalée d'une véritable Lotus. »Trois versions de l'Hyper-GT électrique Lotus Emeya sont disponibles: Emeya, Emeya S et Emeya R.La Lotus Emeya démarre à partir deLes premières livraisons en Europe de la Lotus Emeya interviendront dans le courant du troisième trimestre 2024.Emeya: 109 190 €Emeya S: 129 890 €Emeya R: 154 090 €Liens vidéos