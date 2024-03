Le crossover urbain Nissan Juke mis à jour en approche

Le Nissan Juke bénéficie de mises à jour en matière de design intérieur, d'ergonomie, de confort, de finition et de connectivité.



Les designers de Nissan ont apporté des modifications à l'habitacle du Juke avec une console centrale et un tableau de bord redessinés.



Le Juke reçoit une connectivité de dernière génération avec un écran central de 12,3 pouces (sur les des versions supérieures) et des fonctionnalités supplémentaires.



Le crossover urbain Nissan Juke mis à jour arrivera dans le réseau Nissan dans le courant du mois d'Avril.



INFODIVERTISSEMENT



Le changement le plus visible sur les versions supérieures est l'augmentation de la taille de l'écran central d'infodivertissement. Il mesure 12,3 pouces et a été incliné de 8° vers le conducteur pour amener les commandes tactiles situées à l'extrémité de l'écran à portée de main.



L'écran haute résolution (1920 x 720 pixels) du combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces permet de configurer l'affichage pour organiser l'affichage des informations.



La structure du combiné d'instruments offre le choix entre deux présentations différentes. La disposition classique présente deux cadrans et un espace central contenant des informations supplémentaires. L'autre disposition affiche la vitesse et le régime moteur sur une paire de cadrans inclinés avec une perspective tridimensionnelle. Cela dégage une zone d'affichage centrale plus grande où des informations supplémentaires peuvent être affichées.



Dans la section centrale entre les cadrans, le conducteur peut afficher les instructions de la navigation, y compris une carte, ainsi que la consommation de carburant, les informations du système audio, les performances d'éco-conduite, la pression des pneus et d'autres données. Les commandes permettant de régler l'affichage sont situées sur le volant.



Le système d'infodivertissement bénéficie d'une reconnaissance vocale avec une capacité de « compréhension du langage naturel ». Le système comprend un plus large éventail de phrases et d'expressions, et ignore les hésitations ou les pauses. La connectivité Android Auto sans fil est disponible aux côtés d'Apple CarPlay sans fil. Le système d'infodivertissement peut maintenant lire le contenu vidéo des appareils connectés par USB lorsque la voiture est à l'arrêt.



INTERIEUR



Les versions N-Connecta, N-Design et Tekna bénéficient de sièges procurant un confort amélioré.



L'intérieur du Juke N-Sport présente une ligne jaune en forme de boomerang qui longe le haut du tableau de bord, avant de s'incliner vers le bas, d'encadrer la base de l'écran central et de se terminer au niveau des aérateurs.



Les sièges N-Sport reçoivent des inserts en Alcantara recyclé jaune, assortis à la peinture extérieure, qui recouvrent la partie supérieure du siège, et se prolongent au centre au niveau des renforts latéraux.



L'assise et le dossier du siège sont matelassés avec un motif exclusif, tandis que « Juke » figure en relief à hauteur d'épaules sur le dossier. Des surpiqûres jaunes complètent ce design impactant.



EQUIPEMENTS



Toutes les versions de Juke bénéficient d'une boîte à gants de 7,8 litres.



L'accoudoir central a été repensé pour être plus pratique, avec un design asymétrique qui augmente sa portée de 25 mm.



Tous les Juke sont équipés d'un frein à main électrique, dégageant de l'espace entre les sièges avant.



À partir de la version N-Connecta, tous les Juke sont équipés d'un chargeur sans fil pouvant accueillir un smartphone de la taille de l'iPhone 12 Pro Max. Des prises USB-A et C sont disponibles pour les passagers avant. Les enfants (ou adultes) férus de technologie à l'arrière disposent de points de chargement USB-A et USB-C.



Les sièges N-Sport reçoivent des inserts en Alcantara recyclé jaune, assortis à la peinture extérieure jaune, qui recouvrent la partie supérieure du siège, et se prolongent au centre au niveau des renforts latéraux. L'assise et le dossier du siège sont matelassés avec un motif exclusif, tandis que « Juke » figure en relief à hauteur d'épaules sur le dossier. Des surpiqûres jaunes complètent le design des sièges N-Sport.



Les versions N-Connecta, N-Design et Tekna bénéficient de sièges au confort amélioré. Les sièges N-Connecta sont dotés d'un tissu appelé Kira Melange qui se compose de PVC avec des éléments en tissu qui viennent compléter les inserts en relief.



Sur les modèles Tekna, le matériau est un PVC noir avec des inserts matelassés sur l'assise et le dossier. L'ouverture dans le dossier du siège, qui confère à l'intérieur du Juke une ambiance sportive, est située derrière la tête des passagers et est recouverte d'une finition noir piano.



TECHNOLOGIES D'AIDE A LA CONDUITE



Le Juke reçoit en série l'avertissement de sortie de voie (Lane Departure Warning) ainsi que le maintien d'urgence dans la voie (Emergency Lane Keep). Il surveille la position de la voiture dans la voie et lorsque la voiture s'approche trop près des lignes blanches, il déclenche une vibration dans le volant pour attirer l'attention du conducteur. Si celui-ci n'intervient pas, le système corrige la direction pour maintenir le Juke dans la voie.



La caméra de recul est en série sur toutes les finitions du Juke.



Le moniteur de vue panoramique (Around View Monitor) combine les images de quatre caméras autour de la voiture pour créer une « vue d'oiseau » de la position de la voiture pour les manœuvres de stationnement.



MOTORISATIONS



Le Juke offre le choix entre deux motorisations : une motorisation non électrifiée et un moteur hybride.



Le moteur essence turbo DIG-T 3 cylindres de 1.0 litre développe une puissance de 114 ch et 200 Nm de couple (overboost). Le Juke 1.0 litre DIG-T 3 cylindres 114 est disponible avec une transmission manuelle à 6 vitesses ou automatique à double embrayage (DCT) à 7 vitesses, avec un sélecteur de mode de conduite (Eco, Standard, Sport).



Le Juke DIG-T 114 atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 10,7 secondes (11,8 secondes avec une boîte DCT).



Le Juke Hybrid 143 intègre un moteur thermique Nissan, spécialement développé pour fonctionner avec un système hybride, qui développe 69 kW/94 ch et 148 Nm de couple. Il est associé à un moteur électrique offrant 36 kW/49 ch et 205 Nm, renforcé par un alterno-démarreur haute tension de 15 kW, qui fonctionne via un onduleur et une batterie de 1,2 kWh à refroidissement liquide.



Les deux moteurs électriques sont utilisés en combinaison pour offrir une accélération souple et réactive.



La boîte de vitesses multimodes à faible frottement transmet aux roues la puissance du moteur thermique, électrique ou mixte, de manière fluide.



Pour réduire les frottements, la boîte de vitesses utilise des embrayages à crabots au lieu des bagues de synchronisation conventionnelles pour passer les 4 rapports "ICE" (moteur à essence) et les 2 rapports "EV" (moteur électrique). Pour réduire encore davantage les frottements, la boîte de vitesses n'utilise pas d'embrayage. Tous les démarrages du véhicule sont électriques. Les deux moteurs électriques (le moteur électrique principal et l'alterno-démarreur) sont utilisés en combinaison pour synchroniser les vitesses, offrant une accélération douce et réactive.



La boîte de vitesses est contrôlée par un algorithme qui gère les points de passage, la régénération de la batterie ainsi que l'architecture sophistiquée série-parallèle.



La motorisation choisit automatiquement entre les différents types d'hybridation possibles (série, parallèle, série-parallèle), en fonction des besoins d'accélération et de puissance, de manière transparente et sans intervention du conducteur.



La motorisation offre à tout moment une accélération efficace ainsi que de faibles émissions.



Le système de gestion du Juke Hybrid pilote la motorisation en fonction de nombreux paramètres dans le but d'optimiser le temps que le Juke passe en mode électrique.



Lors des tests réalisés par Nissan, les ingénieurs de Nissan ont atteint jusqu'à 80 % de conduite urbaine en mode électrique, avec de courtes phases hybrides pour recharger la batterie avant de revenir en mode électrique.



Le Juke Hybrid démarre systématiquement en mode électrique. Il peut atteindre une vitesse de 55 km/h en mode électrique, le conducteur profitant ainsi d'une expérience de conduite électrique constante et soutenue.



Le système maximise automatiquement le fonctionnement en mode électrique, mais le Juke Hybrid dispose également d'un mode EV (électrique) « forcé » qui peut être actionné par le conducteur lorsqu'il ne veut pas que le moteur essence tourne, comme dans les zones résidentielles, autour des écoles, dans les parkings ou dans les embouteillages. Tant que l'état de charge de la batterie le permet, le mode EV (électrique) « forcé » impose au Juke Hybrid de fonctionner comme un véhicule 100% électrique.



Lors des ralentissements, le moteur électrique capte l'énergie cinétique et agit comme un générateur, transformant cette énergie en électricité qui est stockée dans la batterie de propulsion hybride.



La fonction « Regenerative Cooperative Brake » associe le freinage régénératif et le freinage à friction traditionnel pour obtenir une sensation de pédale naturelle et une récupération d'énergie efficace. La sensation à la pédale de frein reste constante et intuitive, de sorte que le conducteur n'est pas conscient des ajustements entre les deux systèmes.



Le Juke Hybrid dispose d'un sélecteur de mode de conduite, permettant au conducteur de choisir entre les modes Eco, Normal et Sport.



Le mode de conduite modifie l'assistance de direction, le fonctionnement de la climatisation et la réponse de la pédale d'accélérateur. Il agit également sur le fonctionnement du freinage régénératif et l'état de charge de la batterie. En mode Sport, la régénération au freinage est réglée à un niveau élevé afin de maximiser la puissance électrique récupérée et ainsi la restituer pour une accélération optimale.



Le Juke Hybrid est équipé du système e-Pedal step de Nissan. Une fois activé, le système e-Pedal step permet de contrôler la progression de la voiture hybride à l'aide de la seule pédale d'accélérateur. Lorsque le pied est levé de l'accélérateur, un freinage modéré est appliqué (jusqu'à 0,15 g) et décélère le Juke Hybrid jusqu'à une vitesse lente d'environ 5 km/h. Afin de décélérer davantage, il est nécessaire d'appliquer une action supplémentaire sur la pédale de frein. Une action sur la pédale de frein est également nécessaire pour obtenir un arrêt complet.



L'utilisation de l'e-Pedal step devient rapidement intuitive et réduit la charge de travail du conducteur en ville. L'e-Pedal step offre une expérience de conduite douce et relaxante, tout en maximisant les possibilités de régénération de la batterie hybride.



Le résultat net est une motorisation fournissant 25 % de puissance en plus que le moteur essence classique, avec une réduction de la consommation de carburant allant jusqu'à 40 % en cycle urbain et jusqu'à 20 % en cycle mixte.



TARIFS



Le Nissan Juke actualisé démarre à partir de 25 400 euros (DIG-T 114 Acenta).



Les prix du Nissan Juke :



ESSENCE



DIG-T 114 Acenta: 25 400 €

DIG-T 114 Business Edition: 26 250 €

DIG-T 114 N-Connecta: 27 600 €

DIG-T 114 Tekna: 29 700 €

DIG-T 114 N-Sport: 30 350 €

DIG-T 114 N-Design: 31 350 €

DIG-T 114 DCT 7 Acenta: 27 100 €

DIG-T 114 DCT 7 Business Edition: 27 950 €

DIG-T 114 DCT 7 N-Connecta: 29 300 €

DIG-T 114 DCT 7 Tekna: 31 400 €

DIG-T 114 DCT 7 N-Sport: 32 050 €

DIG-T 114 DCT 7 N-Design: 33 050 €



HYBRIDE ESSENCE



Hybrid 143 Acenta: 30 700 €

Hybrid 143 Business Edition: 31 550 €

Hybrid 143 N-Connecta: 32 900 €

Hybrid 143 Tekna: 35 000 €

Hybrid 143 N-Sport: 35 650 €

Hybrid 143 N-Design: 36 650 €



EQUIPEMENTS DE SERIE



Les équipements de série du Nissan Juke :



ACENTA



SÉCURITÉ



ESP / ABS / EBD / NBAS

Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux

Freinage d'urgence intelligent avec détection piétons et cyclistes

Prévention de franchissement de ligne intelligent

Feux de route adaptatifs

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur et limiteur de vitesse

Appel d'urgence

Feux de détresse à déclenchement automatique

Système de contrôle de la pression des pneus

Aide au démarrage en côte

Système "Chassis Control" (contrôle actif de la trajectoire et de l'assiette)

Points d'ancrage de siège enfant ISOFIX à l'arrière

Avertisseur de ceintures de sécurité

Kit de réparation de pneumatique

Alarme périmétrique

Système de détection de fatigue intelligent

Frein à main électrique et automatique avec aide au stationnement / démarrage

Bouton d'accès rapide aux réglages des aides à la conduite



VISIBILITÉ



Feux avant et arrière LED

Feux diurnes LED

Allumage intelligent des feux

Clignotants à trois clignotements

Éclairage d'accompagnement automatique



STYLE



Jantes acier 17 pouces avec enjoliveurs bi-ton

Antenne aileron de requin Noir

Poignées de porte extérieures noires

Spoiler arrière

Rétroviseurs extérieurs noirs

Poignées intérieures d'ouverture de porte chromées

Sellerie Tissu Noir

Contre-portes et tableau de bord en TEP noir

Ciel de toit Gris



TECHNOLOGIE



Technologie e-Pedal Step (sur Hybrid)

Mode EV (sur Hybrid)

Système Stop/Start

Combiné d'instrumentation avec écran couleur TFT 7 pouces

Commandes au volant : contrôle de l'ordinateur de bord, audio, téléphone, régulateur et limiteur de vitesse

Prise 12V à l'avant

Système mains libres Bluetooth

Double port USB à l'avant et à l'arrière (USB-A et USB-C)

Système audio radio avec écran 12,3 pouces

4 haut-parleurs (portes avant et portes arrière)

Caméra de recul



CONFORT



Climatisation manuelle (sur Essence)

Climatisation automatique (sur Hybrid)

Vitres électriques à l'avant et à l'arrière (avec mode impulsionnel côté conducteur)

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement avec indicateurs de changement de direction

Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel

Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" avec bouton Start / Stop (sur Hybrid)

Bouton de démarrage Start / Stop (sur Hybrid)

Sièges avant avec appuis-tête intégrés

Siège conducteur réglable en hauteur

Banquette arrière rabattable 60/40

3 appuis-tête arrière réglables

Volant réglable en hauteur et profondeur

Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie

Bacs de rangement dans les contre-portes avant avec porte-bouteilles

Porte-gobelets (x2)

Liseuses à l'avant et à l'arrière

Éclairage de coffre

Accoudoir central avant



BUSINESS EDITION ÉQUIPEMENTS EN PLUS D'ACENTA



SÉCURITÉ



VISIBILITÉ



STYLE



Peinture métallisée

Vitres arrière teintées



TECHNOLOGIE



Caméra de recul avec radars de stationnement arrière



CONFORT



N-CONNECTA ÉQUIPEMENTS EN PLUS D'ACENTA



SÉCURITÉ



VISIBILITÉ



Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique



STYLE



Jantes alliage 17 pouces

Vitres arrière teintées

Sellerie mixte TEP / Tissu Noir et Gris

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir

Repose-genoux en TEP noir

Ciel de toit noir

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie



TECHNOLOGIE



Combiné d'instrumentation digital 12,3 pouces

Système de navigation NissanConnect avec écran tactile 12,3 pouces :

- Live Traffic et cartes 3D

- Navigation porte-à-porte

- Recherche par Points d'Intérêt

- Google Street View, Vue Satellite et Météo

- Mise à jour des cartes et logiciels

- Prix des carburants

Commandes vocales

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

NissanConnect Services : services télématiques avec accès à distance depuis un smartphone

- Service de commandes à distance

- Géolocalisation du véhicule

- Historique de conduite et de navigation

- Rapports sur l'état de santé du véhicule et alertes de dysfonctionnement

- Rappel des pas d'entretien

- Aide et assistance Nissan

- Point d'accès Wi-Fi (service payant)

Chargeur à induction pour smartphone

Caméra de recul avec radars de stationnement avant et arrière

6 haut-parleurs (avant, portes avant et portes arrière)



CONFORT



Climatisation automatique (sur Essence)

Système d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key" avec bouton Start / Stop (sur Essence)

Fonction de verrouillage / déverrouillage à l'approche du véhicule

Sélection du mode de conduite (Eco, Standard et Sport)

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables automatiquement

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Poignées de maintien pour passager avant et passagers arrière

Vitre électrique avec mode impulsionnel côté passager



N-SPORT ÉQUIPEMENTS EN PLUS DE N-CONNECTA



SÉCURITÉ



VISIBILITÉ



Phares antibrouillard avant LED



STYLE



Peinture bi-ton

Jantes alliage 19 pouces Akari noires



TECHNOLOGIE



Système audio Bose Personal Plus avec 10 haut-parleurs :

- 6 haut-parleurs (avant, portes avant et portes arrière)

- 4 haut-parleurs intégrés aux appuis-tête conducteur et passager avant

- Réglage de l'immersion sonore



CONFORT



Éclairage d'ambiance (contre-portes et levier de vitesses)

Poche aumônière au dos des sièges conducteur et passager

Plancher de coffre modulable



PERSONNALISATION



Pack Intérieur exclusif Icon : TEP Noir / Alcantara Jaune / surpiqûres Jaune (matériaux partiellement recyclés)

- Sellerie

- Tableau de bord

- Contre-portes

- Accoudoir central

Pack Extérieur

- Toit et Rétroviseurs Noir ou Gris

- Baguettes latérales, Inserts de boucliers avant et arrière Noir

- Lame de pare-chocs avant Gris satiné



