Le SUV électrique du segment D Byd Seal U affiche une autonomie WLTP jusqu'à 500 km

La(U signifiant Utility) est undu segment D deConçue sur la plateforme de le Byd Song, la Byd Seal U peut transporter cinq passagers tout en offrant une capacité de chargement de 570 litres spacieuse et pratique.Le SUV Byd Seal U revendique des spécifications élevées et un rapport prestations-prix favorable pour un véhicule électrique Comme pour la berline de taille intermédiaire Byd Seal et la Byd Dolphin, le SUV Byd Seal U utilise le langage stylistique de Byd inspiré de l'océan.Le SUV Byd Seal U utilise la dernière(Cell-to-Body) de Byd qui intègre le corps et la batterie Blade pour des niveaux élevés de résistance structurelle.Le SUV Byd Seal U bénéficie du dernier iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) de Byd pour des performances avancées de stabilité et de sécurité.La version Confort propose une batterie Byd Blade deavec une autonomie WLTP de 420 km.La version Design est montée avec une batterie Byd Blade deet offre une autonomie WLTP de 500 km.L'habitacle est conçu autour d'un écran pivotant de 15,6 pouces de diagonale.Le SUV Byd Seal U concurrence le Tesla Model Y.Après la Byd Seal et la Byd Dolphin, la Byd Seal U est le prochain membre de la série Ocean de Byd, conçu selon le langage de conception "Ocean Aesthetics" de la marque chinoise.Le SUV se caractérise par une face avant en forme de X, avec un design arrondi et courbé. Les phares en forme de U s'intègrent dans le capot, tandis que les doubles lentilles renforcent l' aspect visuellement high-tech.Le design fluide aux proportions équilibrées se poursuit sur les côtés.La puissante ceinture de caisse supérieure s'étend des phares aux feux arrière.La vue latérale est embellie par les jantes en alliage de 19 pouces avec des rayons noirs polis et une finition brillante.Le design large de la partie arrière complète la rondeur de la partie avant.Le pare-chocs arrière est rehaussé de détails noirs et argentés.Le design du feu arrière à LED de type traversant s'inspire d'éléments de gouttes d'eau, en référence au langage de conception "Ocean Aesthetics".L'intérieur de la Byd Seal U est un mélange de design moderne, de surfaces douces au toucher, de finitions de haute qualité et d'un éclairage d'ambiance multicolore.Les sièges, certaines parties du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale sont recouverts de cuir végétal avec des surpiqûres doubles contrastées.Le "Legacy Gearshift Panel", qui comprend un pommeau de levier de vitesse en cristal, reflète le thème du design inspiré de l'océan.Les sièges avant sont réglables électriquement à plusieurs niveaux, chauffés et ventilés de série.Les deux écrans numériques contribuent à l'ergonomie et à la commodité à bord, grâce à leur lisibilité claire et à leur fonctionnement tactile.Le toit ouvrant électrique panoramique rend l'habitacle lumineux et aéré.Le filtre intérieur PM2.5 inclue un système de purification de l'air dans la version étendue et permet à tous les occupants de respirer un air frais.Positionnée sous le SUV sept places Byd Tang dans la gamme européenne de Byd, la Byd Seal U est un SUV cinq places du segment D.Le SUV cinq places du segment D de Byd mesure 4 785 mm de long, 1 890 mm de large et 1 668 mm de haut.Le SUV électrique de Byd affiche un empattement de 2 765 mm et dispose d'un plancher plat.La banquette arrière peut être rabattue en deux parties en 60/40, ce qui permet d'augmenter le volume de chargement de 552 à 1 440 litres.La praticité est soulignée par les compartiments de rangement, deux porte-gobelets dans la console centrale, quatre ports USB et la capacité de charge sans fil pour deux smartphones simultanément.Le groupe motopropulseur électrique 8 en 1 intègre huit composants clés, ce qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et d'obtenir une efficacité du système de 88 %.La Byd Seal U est entraînée par un moteur électrique synchrone à aimants permanents qui passe par les roues avant. Avec une puissance maximale de 160 kW et un couple pouvant atteindre 330 Nm à l'arrêt, la Seal U est capable d'atteindre une vitesse maximale de 175 km/h sur circuit.La Byd Seal U est équipée de la Blade Battery de Byd, sans cobalt, développée dans le but d'optimiser la sécurité, la durabilité, la longévité, les performances et l'utilisation de l'espace.La batterie se compose de cellules minces et allongées qui ressemblent à des lames.La technologie Blade Battery de Byd utilise du phosphate de fer lithié (LFP) comme matériau de cathode pour accroître la sécurité, la durabilité et la stabilité thermique.La batterie du SUV Seal U offre une densité d'énergie de 145 Wh/kg.Le groupe motopropulseur électrique 8 en 1 de Byd travaille en étroite synergie avec un système de pompe à chaleur à haut rendement pour une régulation précise de la température de la batterie, afin de tirer le meilleur parti de la batterie en toutes circonstances et dans toutes les conditions météorologiques.La version Confort dispose d'une batterie de 71,8 kWh et d'une autonomie de 420 kilomètres (WLTP mixte).La version Design dispose d'une batterie de 87 kWh et d'une autonomie allant jusqu'à 500 kilomètres (WLTP mixte).La byd seal U est équipée de série d'un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif triphasé et peut atteindre des vitesses de charge en courant continu allant jusqu'à 140 kW.Il faut 27 à 28 minutes pour charger la batterie Blade de 30 % à 80 % de sa capacité.La batterie de la Byd Seal U prend en charge le V2L (Vehicle-to-Load), ce qui permet d'utiliser la voiture comme une source d'alimentation portable pour les appareils électriques dans les zones où il n'y a pas de prise de courant disponible.L'un des principaux éléments de la Seal U est la connectivité et l'info-divertissement intelligents.Le système de cockpit intelligent de Byd est commandé par l'écran de 12,8 ou 15,6 pouces pivotant électriquement tandis qu'une variété d'informations est affichée sur le tableau de bord LCD de 12,3 pouces.L'Intelligent Cockpit System offre une connexion 4G, une navigation Spotify et Here intégrée, une intégration smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay et une commande vocale qui peut être activée par la commande vocale "Hi Byd".Le système utilise des mises à jour Over-The-Air (OTA) pour se maintenir à jour.Outre l'utilisation intensive d'acier à haute résistance et d'une structure de panneaux en nid d'abeille ultra résistante pour protéger la batterie, la Seal U offre également une dynamique de châssis solide et une tenue de route sûre grâce à une suspension avant MacPherson et à une suspension arrière multibras.Pour surveiller la circulation, avertir le conducteur ou intervenir pour prévenir un accident de la route, la Byd Seal U est équipée d'une large gamme de systèmes avancés d'aides à la conduite (ADAS) qui utilisent quatre radars et une caméra.Il s'agit notamment de l'alerte de collision avant, du freinage d'urgence automatique, du régulateur de vitesse adaptatif, de l'alerte de collision arrière, de l'alerte de trafic transversal arrière, de l'assistance au changement de voie, du contrôle intelligent des limites de vitesse et du système de détection des angles morts.La version Design est également équipée d'un système d'affichage tête haute.En conduite de nuit, la technologie d'éclairage Full LED améliore la visibilité, y compris les feux de route et les phares adaptatifs de série.Pour aider le conducteur à manœuvrer, une caméra panoramique offre une visibilité à 360 degrés sur l'écran central, depuis le dessus et autour de la voiture grâce à une voiture animée. En combinant les images de plusieurs caméras grand angle, on a l'impression d'observer à courte distance la façon dont on manœuvre soi-même la voiture.La Byd Seal U permet de contrôler plusieurs fonctions du véhicule à distance via l'application Byd sur un smartphone ou un autre appareil mobile. Il est possible de verrouiller et déverrouiller les portes, fermer les fenêtres ouvertes et actionner la climatisation, le chauffage/ventilation des sièges, les feux clignotants et le klaxon. Il est aussi possible de vérifier le temps de charge restant et l'autonomie.La Byd Seal U est proposée de série avec une garantie constructeur de 6 ans ou 150 000 km, une garantie de 8 ans ou 200 000 km sur au moins 70 % de la capacité d'origine de la batterie, ainsi qu'une garantie de 8 ans ou 150 000 km sur le moteur électrique.La Byd Seal U est proposée en deux niveaux de finition (Confort et Design), tous deux avec leur propre configuration de groupe motopropulseur.La Byd Seal U est commercialisée à partir de 41 890 euros (160 kW 71,8 kW Confort).160 kW 71,8 kW Confort: 41 890 €160 kW 71,8 kW Design: 45 390 €Dimension (L/l/H): 4 785 / 1 890 / 1 668 mmEmpattement: 2 765 mmVolume de coffre: 552 - 1 440 litresTransmission: Traction (FWD)Puissance maximale: 160 kWVitesse maximale: 175 km/hAccélération de 0 à 100 km/h: 9.3 secondes (Comfort) / 9.6 secondes (Design)Type de batterie: Byd Blade Battery (LFP)Capacité brute: 71.8 kWh (Comfort) / 87.0 kWh (Design)Autonomie (WLTP mixte): 420 km (Comfort) / 500 km (Design)Puissance de charge (AC): 11 kW ACPuissance de charge (DC): 115 kW (Comfort) / 140 kW (Design)Temps de charge DC (SOC 30-80%): 27 min (Comfort) / 28 min (Design)Pompe à chaleur: SérieFonction V2L: SérieTaille des pneus: 235/50 R19