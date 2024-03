La Mazda 2 Hybrid restylée affiche un design Mazda plus marqué

La Mazda 2 Hybrid restylée bénéfice du design des faces avant et arrière des modèles de la marque

Clone de la Toyota Yaris Hybride à son lancement, la2024 restylée reprend leLa Mazda2 Hybrid 2024 bénéfice d'une nouvelle face avant dotée d'un bouclier et d'une calandre redessinés.La Mazda2 Hybrid 2024 reçoit également une face arrière rehaussée d'une moulure de hayon couleur carrosserie.Conçu par le bureau de style européen de la marque Mazda , le restylage confère à la Mazda2 Hybrid, issue d'une collaboration avec Toyota , unet unereflétant le savoir-faire des maîtres-artisans de la marque Mazda.La Mazda2 Hybrid se distingue par lade la Yaris Hybride qui permet de passer du mode thermique (essence) au mode électrique ou à un mode de fonctionnement mixte.La citadine hybride Mazda embarque un moteur trois cylindres essence deh (68 kW), d'une cylindrée de 1 490 cm³, associé à un, ce qui lui vaut une(85 kW) et un couple de 120 nM.La Mazda2 Hybride 2024 deaccélère deet revendique uneLa consommation de carburant en cycle mixte WLTP de la citadine hybride Maza s'élève àpour des(selon la taille des jantes et la finition).Toutes les versions de la Mazda2 Hybride 2024 bénéficient d'unLa dotation sécurité de série comprend un système de pré-collision, un avertisseur de franchissement de ligne, un dispositif de reconnaissance des panneaux de signalisation et un régulateur de vitesse adaptatif.La Mazda2 Hybrid est disponible en: Prime-line, Centre-line et Exclusive-line ainsi que Homura et Homura Plus.La version d'entrée de gamme () reçoit un large éventail de technologies et de fonctions d'agrément parmi lesquelles le système d'entrée sans clé, la connectivité USB-C et l'intégration smartphone avec affichage d'Apple CarPlay et d'Android Auto sur l'écran d'infodivertissement dont la de 9 pouces.La finitionpropose six haut-parleurs supplémentaires pour une expérience sonore plus immersive.La versionreprend les équipements de la finition Centre-line en y ajoutant les rétroviseurs rabattables automatiquement, des jantes alliage de 16 pouces, l'aide au stationnement avant et arrière ainsi que la surveillance des angles morts et la reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière.La finitionrepose sur la dotation de la finition Exclusive-line et y intègre des feux à LED à l'avant et à l'arrière ainsi que des jantes alliage de 17 pouces.Elle hérite de vitres teintées, d'un ciel de pavillon noir, de sièges mi-cuir mi-vinyle, d'une climatisation automatique bizone et d'un éclairage intérieur à LED.La finitionse dote d'un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces, d'un écran d'infodivertissement de 10,5 pouces, d'un affichage tête haute et d'un système de navigation.Cette version hérite également d'un toit vitré panoramique et de miroirs de courtoisie.Les tarifs de la Mazda 2 Hybrid démarrent à partir de(1.5 116 CVT Prime-Line).1.5 116 CVT Prime-Line: 25 350 €1.5 116 CVT Centre-Line: 26 850 €1.5 116 CVT Exclusive-Line: 26 850 €1.5 116 CVT Homura: 30 850 €1.5 116 CVT Homura Plus: 33 250 €EXTÉRIEUR• Jantes acier avec enjoliveurs 15 pouces• Feux avant halogène• Feux arrière à LED• Calandre typée Mazda• Grille de calandre peinte en noir• Rétroviseurs extérieurs noirs• Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement• Poignées de porte extérieures couleur carrosserie• Antenne type « requin » couleur carrosserie• Moulure de vitres latérales noiresCONFORT ET INTÉRIEUR• Sellerie tissu noir• Ciel de pavillon gris• Siège arrière rabattable 60:40• Réglage manuel du siège conducteur en hauteur• Réglage du volant en hauteur et en profondeur• Allumage automatique des feux• Ouverture/fermeture des portes main libre• Poignées de maintien à l'avant• Crochet pour cintres x2 • Climatisation automatique• Accoudoir central avec rangement• Vitres électriques avec commande à impulsion à l'avant• Cache-bagage• Miroir de courtoisie côté passager• Lampe de courtoisie à LED• Prise auxiliaire de courant 12VSÉCURITÉ• Système d'appel d'urgence « e-Call »• Frein à main électrique avec fonction « Auto Hold »• Contrôle dynamique de stabilité• Système de surveillance de pression des pneus• Airbags frontaux et latéraux (conducteur et passager avant)• Airbags rideaux• Assistance au démarrage en côte• Assistance à la direction d'urgence (ESA)• Avertisseur de franchissement de ligne avec système de maintien de trajectoire• Reconnaissance des panneaux de signalisation• Aide au freinage intelligent en mode urbain avec reconnaissance des piétons• Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche avant• Système d'alerte du conducteur• Système de détection des piétons et des cyclistes à l'ouverture des portes• Système de réduction de l'accélération à basse vitesse en cas de danger• Système d'arrêt d'urgence de conduite en cas d'endormissement• Limiteur de vitesse• Régulateur de vitesse adaptatif• Gestion automatique des feux de route• Caméra de recul• Kit de réparation anti-crevaisonTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ• Ordinateur de bord avec compteur de vitesse analogique• Écran central couleur 9 pouces• Système d'indication du mode hybride• Bouton de sélection du mode de conduite : Eco / Power / EV mode• Système audio avec radio numérique DAB, 2 haut-parleurs• Système Bluetooth et audio avec commandes au volant• Apple CarPlay et Android Auto sans fi l• 1 port USB-CEQUIPEMENTS PRIME-LINE plusEXTÉRIEUR• Jantes alliage 15 pouces « Silver »• Becquet de toitCONFORT ET INTÉRIEUR• Sellerie tissu noir imprimée• Sièges avant chauffants• Contour des commandes de climatisation / chauffage chromé• Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir• Vitres électriques avec commande à impulsion pour chaque vitre (avant et arrière)• Miroir de courtoisie conducteur et passager• Essuie-glaces avant automatiques à détecteur de pluie• Poignées de maintien à l'avant et à l'arrièreSÉCURITÉTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ• 6 haut-parleursEQUIPEMENTS CENTRE-LINE plusEXTÉRIEUR• Jantes alliage 16 pouces «Bright»• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquementCONFORT ET INTÉRIEUR• Réglage manuel en hauteur des sièges conducteur et passager• Siège conducteur avec support lombaire renforcé• Volant en cuir chauffant• Démarrage avec bouton "Start"• Ouverture/fermeture intelligente des portesSÉCURITÉ• Aide au stationnement avant et arrière avec freinage d'urgence• Système de surveillance des angles mortsTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉEQUIPEMENTS EXCLUSIVE-LINE plusEXTÉRIEUR• Jantes alliage 17 pouces « Black »• Feux de jour à LED• Clignotants et feux antibrouillard avant à LED• Bouclier arrière peint• Vitres et lunette arrière surteintéesCONFORT ET INTÉRIEUR• Sellerie tissu et synthétique noir• Sièges avant type sport• Compteur de vitesse digital personnalisable 7 pouces• Ciel de pavillon noir• Eclairage d'ambiance intérieur à LED (Portières et console)• Rétroviseur intérieur photochromatique• Miroir de courtoisie avec lumière conducteur et passager• Climatisation automatique bi-zone• Pochette de rangement côté passagerSÉCURITÉTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ• Chargeur à inductionEQUIPEMENTS HOMURA plusEXTÉRIEURCONFORT ET INTÉRIEUR• Compteur de vitesse digital personnalisable 12,3 pouces• Affichage tête haute projeté• Toit Panoramique• Miroir de courtoisie conducteur et passager sans lumièreSÉCURITÉTECHNOLOGIE ET CONNECTIVITÉ• Ecran central 10,5 pouces avec navigation intégrée• Reconnaissance vocale