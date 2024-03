La deuxième génération du Skoda Kodiaq s'apprête à poser ses roues sur les routes

La deuxième génération du Skoda Kodiaq propose plus d'espace en troisième rangée

Le Skoda Kodiaq de deuxième génération affiche un design plus agressif et offre plus d'espace intérieur, notamment pour les passagers de la troisième rangée.



La deuxième génération du SUV familial de Mladá Boleslav bénéficie d'un concept intérieur comprenant un écran tactile mesurant jusqu'à 12,9 pouces, un levier de vitesse sur la colonne de direction, une combinaison de commandes manuelles et numériques et une console centrale épurée.



A l'instar de la première génération du Kodiaq lancée en 2016, le Kodiaq de deuxième génération est proposé en traction avant (2 roues motrices) et avec une transmission intégrale (4 roues motrices).



A l'heure de l'électromobilité imposée, la gamme de motorisations du Kodiaq comprend deux moteurs à essence et deux moteurs diesel de 110 kW (150 ch) à 150 kW (204 ch), ainsi qu'une version hybride rechargeable.



La version hybride rechargeable offre une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres.



L'équipement de sécurité du Kodiaq comprend des phares Matrix full LED et des systèmes d'assistance avancés.



À la fin du mois de mai 2023, le Skoda Kodiaq s'est vendu à près de 792 000 unités dans un total de 60 pays.



La deuxième génération du SUV familial tchèque est proposée en 5 et 7 places.



Les premières livraisons auront lieu courant mai 2024.



LES DIMENSIONS



Avec une longueur de 4 758 millimètres (largeur: 1 864 mm et hauteur: 1 657 mm), le Kodiaq de deuxième génération dépasse son prédécesseur de 61 millimètres.



Avec l'augmentation de 61 millimètres en longueur et une augmentation de l'empattement à 2 791 millimètres, la deuxième génération offre plus d'espace pour un maximum de sept occupants et une garde au toit supplémentaire de 15 millimètres pour la troisième rangée de sièges optionnelle.



Dans la version sept places, les passagers de la troisième rangée de sièges bénéficient d'une garde au toit de 920 millimètres.



Le volume de coffre atteint 340 litres pour la version sept places (845 litres en configuration cinq places) et 910 litres pour la version cinq places.



LE DESIGN EXTERIEUR



La deuxième génération du Skoda Kodiaq affiche une face avant sculpturale, des passages de roues carrés et des roues de 17 à 20 pouces de diamètre.



Le Kodiaq de deuxième génération est doté d'un capot sculpté qui arbore un logo Skoda révisé avec une finition chrome foncé unique et mate.



Il est assorti au cadre de la calandre hexagonale, qui peut être éclairée par une bande lumineuse entre les phares. Sous la calandre, on retrouve une large prise d'air, encadrée par deux rideaux d'air.



Le Kodiaq est doté de phares Matrix à LED sculptés, rehaussés par l'ajout d'un élément cristallin coloré appelé Crystallinium.



Rappelant le verre de cristal coloré, cet élément accentue les contours des phares, tout en ajoutant un attrait visuel supplémentaire.



La ligne de toit allongée a été optimisée sur le plan aérodynamique et s'incline doucement vers l'arrière.



La partie arrière se caractérise par un grand hayon.



Sous le hayon, on retrouve un grand bouclier arrière avec un large diffuseur intégré.



Le coefficient de traînée du Kodiaq a été réduit à 0,282.



L'AERODYNAMIQUE



D'importantes optimisations aérodynamiques ont été réalisées grâce à une gestion optimisée de l'air pour le refroidissement du moteur et des freins, des rétroviseurs extérieurs aux contours aérodynamiques, des pare-chocs avant et arrière redessinés, des jantes aérodynamiques, un becquet de toit allongé et des barres de toit longitudinales intégrées.



Les principales avancées aérodynamiques ont été obtenues grâce à l'introduction de volets de refroidissement actifs et à la redéfinition des pare-chocs avant et arrière.



LE DESIGN INTERIEUR



L'intérieur redessiné est caractérisé par un écran central de 12,9 pouces, une console centrale épurée, une combinaison de commandes manuelles et numériques et un affichage tête haute.



Le levier de vitesse est situé sur la colonne de direction.



La console centrale est soignée et épurée.



L'écran tactile central mesure 12,9 pouces.



Un affichage tête haute est disponible pour compléter le Digital Cockpit de 10,25 pouces.



Le Kodiaq de deuxième génération se distingue par une combinaison ade commandes manuelles et numériques.



La deuxième rangée de sièges peut être déplacée.



Le Kodiaq est équipé d'un compartiment de rangement arrière, avec un porte-gobelet pour les passagers arrière.



DES MATERIAUX DURABLES



L'intérieur du Kodiaq utilise en partie des matériaux durables. Tous les textiles utilisés pour le revêtement des sièges, les tapis de l'habitacle et du compartiment à bagages ainsi que la garniture de pavillon sont composés intégralement de polyester recyclé ou, dans le cas de l'intérieur « Lounge », d'une combinaison de fils recyclés et de 40% de laine naturelle.



Le cuir de l'intérieur « ecoSuite » est tanné à l'aide de résidus de la transformation des grains de café.



LA CONNEXION PERMANENTE A INTERNET



La connexion Internet permanente du Kodiaq permet des mises à jour « Over the air », la planification d'itinéraires en ligne et des services mobiles connectés Skoda Connect.



LES MOTORISATIONS



Le Kodia est lancé avec deux moteurs.



Le Skoda Kodiaq de deuxième génération offrira une gamme plus large de motorisations.



Deux moteurs à essence, une version hybride rechargeable (qui arrivera plus tard dans l'année 2024) et deux moteurs diesel seront disponibles.



Les puissances des deux moteurs à essence et des deux moteurs diesel vont de 150 ch (110 kW) à 204 ch (150 kW).



La version essence 1.5 TSI d'accès à la gamme, d'une puissance de 150 ch (110 kW), dispose de la technologie mild-hybrid. Le bloc 1.5 TSI fonctionne selon le cycle Miller et est doté d'un turbocompresseur à géométrie variable et de la technologie active des cylindres (ACT plus). Le moteur mild-hybrid 1.5 TSI Evo2 de 150 ch, associé à la boite DSG à 7 rapports, est homologué avec une consommation mixte de 5,9 litres aux 100 km.



Le 2.0 TSI essence, plus puissant, délivre 204 ch (150 kW).



Les deux unités 2.0 TDI produisent respectivement 150 ch (110 kW) et 193 ch (142 kW).



Le 2.0 TDI de 193 ch (142 kW) et le 2.0 TSI de 204 ch (150 kW) sont équipés de série de la transmission intégrale.



Le diesel 2.0 TDI développant 150 chevaux est associé à une boite DSG à 7 rapports. Il affiche une consommation de 5,3 litres aux 100 km.



Toutes les versions du Kodiaq sont équipées de série d'une boîte de vitesses automatique DSG à 7 vitesses.



La version hybride rechargeable, en version 5 places uniquement, développe une puissance de 204 ch (150 kW) et une autonomie de plus de 100 kilomètres en mode tout électrique.



Un moteur 1.5 TSI de 150 ch (110 kW) et un moteur électrique s'associent pour développer une puissance de 204 ch (150 kW), transmise aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses DSG à 6 rapports. Le bloc 1.5 TSI fonctionne selon le cycle Miller et est doté d'un turbocompresseur à géométrie variable.



La batterie haute tension de 25,7 kWh offre une autonomie de plus de 100 kilomètres en mode tout électrique.



Elle peut être rechargée en courant alternatif à 11 kW à partir de boîtiers muraux et de bornes de recharge.



La batterie peut être rechargée encore plus rapidement dans les stations de charge rapide à courant continu, à des débits allant jusqu'à 50 kW.



LA SECURITE



Le Kodiaq compte jusqu'à neuf airbags.



Outre les airbags pour le conducteur et le passager avant, les airbags latéraux avant, les airbags de tête et l'airbag central entre les sièges avant sont inclus de série.



Des airbags latéraux pour les sièges arrière sont disponibles en option, tout comme les fonctions Crew Protect Assist et Emergency Assist.



Dès que les capteurs détectent un freinage d'urgence, de panique ou une collision imminente, le système Crew Protect Assist ferme automatiquement les vitres et, le cas échéant, le toit panoramique. Il active également les feux de détresse et resserre les ceintures de sécurité avant.



L'Emergency Assist réduit le risque d'accident si le conducteur n'est plus en mesure de contrôler le véhicule en cas d'urgence médicale. Si le système détecte une telle situation, il prend en charge le contrôle de la voie, allume les feux de détresse et applique les freins pour arrêter le véhicule en douceur.



LES SYSTEMES D'ASSISTANCE A LA CONDUITE



Le Kodiaq est doté de nombreux systèmes d'assistance à la conduite qui augmentent la sécurité et le confort du conducteur et des passagers. Parmi les nouveaux systèmes d'assistance du Kodiaq de deuxième génération, citons le Turn Assist, le Collision Avoidance Assist, le Crossroad Assist, l'Exit Warning, le freinage d'urgence automatisé et l'Intelligent Park Assist avec les options supplémentaires Trained Parking et Remote Parking.



L'aide au braquage réagit par un avertissement et, le cas échéant, un freinage automatique en cas d'approche d'un véhicule lors d'un virage face à un véhicule venant en sens inverse.



L'aide à la prévention des collisions améliore automatiquement les mouvements de la direction lors de manœuvres d'évitement soudaines.



Le Crossroad Assist utilise des capteurs radar et la caméra frontale pour avertir de la présence de véhicules qui traversent, de cyclistes ou de piétons lorsque le Kodiaq sort d'une voie d'accès ou d'une sortie sans visibilité. Le cas échéant, il déclenche des avertissements visuels et sonores, puis freine automatiquement.



Le système d'avertissement de sortie de route émet un avertissement visuel dans le rétroviseur extérieur ainsi qu'un avertissement sonore lorsque la porte est ouverte alors que des véhicules approchent par l'arrière. Il a une portée de 35 mètres et couvre un angle de 120 degrés.



Des systèmes disponibles sur la première génération, tels que le Side Assist et l'Emergency Assist, bénéficient d'améliorations fonctionnelles significatives.



Avec la dernière version du Side Assist, la distance de détection des véhicules venant de l'arrière est de 90 mètres pour plus de sécurité sur les autoroutes.



Le Travel Assist amélioré offre une meilleure visualisation des autres véhicules à proximité sur le Digital Cockpit et l'affichage tête haute.



Dans le pack Assisted Drive, le Travel Assist comprend l'Adaptive Lane Assist et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Travaillant de concert avec le système de navigation, le régulateur de vitesse adaptatif anticipe les virages, les carrefours et les ronds-points. La vitesse maximale autorisée à tout moment est déterminée par l'assistant de vitesse intelligent, qui utilise l'assistant de reconnaissance des panneaux de signalisation et adapte la vitesse aux restrictions à venir de manière opportune, sans utiliser les freins.



L'assistance en cas de bouchon combine les fonctions du régulateur de vitesse adaptatif et de l'assistant adaptatif de maintien dans la voie. Il permet le démarrage, le freinage et le maintien dans la voie dans les embouteillages jusqu'à une vitesse de 60 km/h en suivant les mouvements des véhicules à proximité.



Le système Crew Protect Assist ferme automatiquement les fenêtres ouvertes et, si nécessaire, le toit panoramique. Il active également les feux de détresse et resserre les ceintures de sécurité avant dès que les capteurs détectent un freinage d'urgence ou de panique, ou une collision imminente à l'avant, sur le côté ou à l'arrière.



L'Emergency Assist réduit le risque d'accident si le conducteur n'est plus en mesure de contrôler le véhicule en raison d'une urgence médicale. Si le système détecte une telle situation, il prend en charge le contrôle du véhicule, allume les feux de détresse et commence à freiner doucement le véhicule jusqu'à l'arrêt. Ensuite, le système déverrouille automatiquement les portes, allume les lumières intérieures et active eCall quelques secondes après l'arrêt du véhicule.



Le Kodiaq est équipé du système d'aide au stationnement à distance, qui permet de se garer à distance à l'aide d'une application.



Le système d'aide au stationnement à distance permet de manœuvrer le Kodiaq dans des espaces de stationnement étroits depuis l'extérieur du véhicule à l'aide d'une application pour smartphone. Le véhicule et le smartphone communiquent par Bluetooth sur une distance pouvant aller jusqu'à cinq mètres. Le Kodiaq peut être déplacé vers l'avant et vers l'arrière en ligne droite en utilisant le smartphone comme télécommande. Pendant la manœuvre de stationnement, le système peut détecter les objets et les piétons qui s'approchent et prévenir automatiquement les collisions.



FINITIONS



Le Kodiaq est lancé avec une seule finition.



Tous les Kodiaq sont équipés de série du Digital Cockpit 10,25 pouces personnalisable, d'une banquette arrière 40/20/40 rabattable et coulissante sur 18 cm, d'une climatisation à régulation automatique tri-zone "Climatronic", de la Phonebox (recharge induction réfrigérée pour 2 téléphones délivrant jusqu'à 15W) d'un hayon de coffre électrique et de sièges avant chauffants.



Outre ces éléments de confort, le Kodiaq reçoit, en termes d'équipements de sécurité, le Front Assist, des radars de stationnement avant et arrière, une caméra de recul, le Side Assist (les détecteurs d'angle mort), le Travel Assist avec maintien du véhicule au centre de la voie et le régulateur de vitesse adaptatif/prédictif ACC.



5 univers de desing intérieur différents sont proposés, 7 dessins de jantes de 17 à 20 pouces et 9 teintes de carrosseries différentes permettent de personnaliser le véhicule.



Les versions Sportline, au look plus dynamique, à l'extérieur comme dans l'habitacle, arriveront plus tard dans l'année 2024.



TARIFS



Le SUV familial Skoda est proposé à partir de 43 970 euros en finition Selection associée à un moteur 1.5 TSI Hybrid développant 150 chevaux (1.5 TSI 150 ch Hybrid DSG7 ACT Selection).



Le passage de 5 à 7 places engendre un surcoût de 1 080 €.



Les prix du Skoda Kodiaq 5 places:



1.5 TSI 150 ch Hybrid DSG7 ACT Selection: 43 970 €

2.0 TDI 150 ch DSG7 SCR Selection: 48 470 €



Les prix du Skoda Kodiaq 5 places:



1.5 TSI 150 ch Hybrid DSG7 ACT Selection: 45 050 €

2.0 TDI 150 ch DSG7 SCR Selection: 49 550 €

EQUIPEMENTS



Les équipements de série du Skoda Kodiaq :



SELECTION



Ligne et design extérieur



Diffuseur arrière noir avec insert Unique Dark Chrome (rendu alu brossé)

Entourage des vitres noir et pilier D noir

Grille de calandre noire avec contour Unique Dark Chrome (rendu alu brossé)

Jantes alliage 17 pouces Paget (ET40 215/65 R17)

Lettrage Unique Dark Chrome (rendu alu brossé) à l'arrière du véhicule

Pare-chocs couleur carrosserie

Jupe avant avec sabot noir

Poignées de porte couleur carrosserie

Protection des passages de roue avant et arrière noir mat (plastique)

Rampes de pavillon noires

Rétroviseurs couleur carrosserie

Spoiler arrière couleur carrosserie



Ligne et design intérieur



Accoudoir central avant

Accoudoir central arrière avec porte-gobelets

Ciel de pavillon gris orage

Design intérieur Loft : sellerie tissu mélange noir et gris recyclé, surpiqûres vertes et noires

Insert décoratif noir grain brillant sur planche de bord / contreportes, inserts en continuité de la poignée de porte noir glossy, habillage tissu mélange noir et gris sur planche de bord / contreportes, poignée de maintien de porte en plastique moussé noire

Pack d'ambiance intérieur à LED incluant le logo d'accueil Skoda projeté sous les portes avant

Poignées de portes intérieures Unique Dark Chrome (rendu alu brossé)

Tapis de sol textile

Volant 2 branches en cuir multifonctions avec palettes



Sièges



Banquette arrière 40/20/40, rabattable et coulissante sur 180 mm

Sièges avant chauffants, réglables séparément

Sièges confort à l'avant

Siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire, et supports lombaires à réglage électrique

Siège passager réglable en hauteur manuellement, et supports lombaires à réglage manuel



Sécurité et conduite



3 appuie-tête arrière

Airbag central avant

Airbags frontaux conducteur et passager (dont passager déconnectable)

Airbags latéraux (thorax) dans les sièges avant

Airbags rideaux (tête) avant et arrière

Appel d'urgence Ecall

Avertisseur de ceinture de sécurité non-bouclée

Ceintures de sécurité avant 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs

Ceintures de sécurité arrière 3 points

Contrôle de la pression des pneus

Crew protect Assist : système pro-actif de protection des passagers avant et arrière, prétend les ceintures de sécurité en cas de danger et ferme presque complètement les vitres latérales pour éviter que des objets extérieurs n'entrent dans l'habitacle

Crossroad Assist (inclus avec le Front Assist) : assistant d'intersection lorsque l'on s'engage sur une route où la vue est obstruée par des obstacles (clôtures, voitures stationnées). L'assistant réagit en cas de danger imminent, si des véhicules ou cyclistes arrivent de côté, en déclenchant une alerte sonore et visuelle, et en activant le freinage d'urgence

Détecteur de fatigue

Direction assistée asservie à la vitesse

Door Opening Alert (inclus avec le Side Assist) : assistant de descente de véhicule via un signal visuel et sonore

Emergency Assist (inclus avec le Travel Assist) : réduit le risque d'accident, en cas de malaise du conducteur la voiture le détecte et l'assistant d'urgence s'active en faisant décélérer la voiture jusqu'à son arrêt complet, en la maintenant sur sa voie avec les feux de détresse, le klaxon et l'éclairage intérieur, tout en prévenant les secours avec le système Ecall

ESC / correcteur électronique de trajectoire (ABS / système antiblocage des roues, MSR / régulateur de couple d'inertie, ASR / antipatinage électronique, EDS / blocage électronique du différentiel, HBA / assistance hydraulique de freinage, DSR / contrebraquage assisté, RBS, EBV / Répartiteur électronique de freinage, MKB / freinage anti-multi collisions)

Fixations ''Isofix'' place passager avant pour sièges enfant

Fixations ''Isofix'' aux places extérieures arrière pour sièges enfant

Frein à main électrique

Front Assist : système de sécurité anticollision, avertissement et aide au freinage d'urgence pour véhicules, piétons et cyclistes

HHC (Hill Hold Control) : aide au démarrage en côte

Klaxon bi-ton

Kit anti crevaison

Lane Assist plus (Travel Assist) : maintien du véhicule au centre de la voie

Préparation pour dispositif d'attelage

Rear Cross Traffic Alert (inclus avec le Side Assist) : assistant de sortie de stationnement et changement de file via un signal visuel et sonore

Régulateur de vitesse adaptatif/prédictif ACC (actif jusqu'à 210 km/h et incluant la fonction limiteur de vitesse prédictif)

Sécurité enfant électrique

Side Assist : détecteurs d'angle mort

Système ''Start & Stop'' avec récupération d'énergie au freinage

Traffic Jam Assist (inclus avec le Travel Assist) : assistant de conduite dans les embouteillages

Traffic Sign Recognition : système de reconnaissance des panneaux de signalisation

Turn Assist (inclus avec le Front Assist) : assistant de virage permettant de surveiller si un véhicule arrive en sens inverse, en cas de danger le véhicule s'immobilise et déclenche le signal d'alerte



Confort et agrément



Banquette arrière rabattable automatiquement depuis le coffre à bagages

Caméra de recul

Climatronic tri-zones

Dispositif Phonebox : recharge par induction réfrigérée pour 2 téléphones délivrant une puissance de 15W par téléphone

Gratte-givre dans la trappe à essence

Hayon de coffre électrique avec 2 lampes dans le hayon

Kessy Advanced avec alarme : système d'accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé avec fonction Walk Away Locking, la voiture se verrouille/déverrouille lorsque vous vous en approchez/éloignez

Pare-brise athermique

Poignées de maintien avant et arrière

Prise 12V dans le coffre

Radars de stationnement avant et arrière avec Manœuvre Assist (stoppe la voiture pour eviter une collision lors d'une manœuvre)

Verrouillage centralisé à distance (2 clés)

Vitres et lunette arrière athermiques

Vitres électriques avant-arrière avec système anti-pincement



Visibilité et éclairage



Détecteur de pluie et de lumière

Eclairage dans le coffre (2 lampes)

Eclairages dans le ciel de toit à l'avant et à l'arrière

Eclairage de l'espace aux pieds avant et arrière

Essuie-glace arrière incluant buse de lavage

Essuie-glace avant à intermittence incluant des buses de lavage

Feu arrière antibrouillard

Feux arrière LED avec bandeau décoratif noir entre les feux (incluant clignotants et fonction welcome effect)

Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs, fonction ''Coming Home'' et ''Leaving Home'' (temporisation de l'éclairage extérieur)

Lunette arrière dégivrante

Pare-soleils avant éclairés avec miroir de courtoisie

Phares avant antibrouillard intégrés "Allweather light" (remplace antibrouillard conventionnels = améliore l'éclairage si visibilité faible) avec fonction Corner lights

Phares avant LED (Feux de route, de croisement, de position et clignotant à LED, système d'éclairage auto-adaptatif AFS)

Rétroviseur intérieur électro chromatique

Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, électro chromatique côté conducteur, rabattables et réglables électriquement, dégivrants indépendamment, convexes et avec rappel de clignotants.



Rangements



4 crochets porte-sacs rabattables situés dans le coffre 2 compartiments de rangement dans le coffre

Aumônières au dos des dossiers des sièges avant

Boîte à gants éclairée côté passager en partie inférieure du tableau de bord

Boîte à gants côté passager en partie supérieure du tableau de bord avec surpiqûres

Compartiment de rangement central fermé et éclairé sous le système d'info-divertissement incluant la Phonebox

Cargo-éléments flexible pour compartimenter le coffre

Console centrale avant intégrant un espace de rangement, porte-gobelets et prise 12V

Jeu de filets dans le coffre avec maintiens SigmaQuick

Porte-bouteilles dans les portes avant et arrière

Range-parapluie dans la porte conducteur (incluant un parapluie côté conducteur)

Support-ticket sur le montant A

Tapis de coffre réversible



Info-divertissement et instrumentation de bord



1 ports USB type C de 15W à l'avant, situé sur le rétroviseur intérieur

4 ports USB type C de 45W (2 dans la console centrale à l'avant et 2 dans la console centrale à l'arrière)

3 Commandes intelligentes "Skoda Smart Dials" : boutons-poussoirs rotatifs personnalisables avec affichage numérique

8 haut-parleurs et 1 haut-parleur central (également pour Ecall)

Commande vocale

Digital Cockpit 10,25 pouces : compteurs digitaux personnalisables

Radio : AM / FM / DAB plus

Ecran d'info-divertissement 13 pouces avec système de navigation et nettoyeur d'écran

Infotainment Online 3 ans et Care Connect 3 ans

Smartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)

Système téléphone mobile Bluetooth



Garantie et assistance



Assistance 24/24 H pendant 7 ans

Garantie 2 ans kilométrage illimité



Liens vidéos:



Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq iV Hybride Rechargeable