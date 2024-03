La quatrième génération de la citadine Suzuki Swift affiche un design expressif

L'emblématiquese transforme en unedestinée à la mobilité du quotidien.La quatrième génération de la Swift se distingue par unet desLe modèle s'appuie sur l'héritage de ses devancières pour offrir uneet unDepuis son lancement en 2004, la Swift a été commercialisée dans 169 pays et régions avec des ventes cumulées de(dont 190 000 unités en France).Tout en s'inspirant des proportions et du style des précédentes générations, le design de la Suzuki Swift de quatrième génération bénéficie d'une refonte qui la porte dans une autre dimension esthétique.Le design extérieur avant de la Swift est marqué par une calandre noir laqué et des feux de jour en forme de « L » insérés dans des blocs optiques qui se prolongent sur les ailes aux formes arrondies et évasées.Sur les flancs, les contours musculeux de la Swift et le design flottant du pavillon donnent une sensation de légèreté.A l'arrière, les feux tridimensionnels et le large bouclier confèrent à la Swift un design qui se démarque sur la route.La palette de couleurs de carrosserie de la Suzuki Swift offre le choix entre neuf teintes unies et quatre combinaisons bi-ton.La citadine japonaise est longue de 3 860 millimètres, large de 1 735 millimètres et haute de 1 495 millimètres.La Suzuki Swift propose un habitacle spacieux (empattement de 2 450 millimètres) équipé de fonctionnalités ergonomiques qui optimisent l'expérience de conduite.La planche de bord est conçue pour offrir une expérience de conduite ergonomique. Elle est dotée d'une console centrale et de commandes légèrement inclinées vers le conducteur.Enveloppantes et traitées dans une finition bicolore noir et gris clair, avec des placages satinés et des touches argent foncé satiné, la planche de bord et les garnitures des portes avant confèrent à l'habitacle une ambiance résolument moderne.Le système multimédia se pilote grâce à un écran central tactile HD de 9 pouces. Il permet une connexion sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto , une reconnaissance vocale, une connectivité Bluetooth et permet d'afficher les informations de l'ordinateur de bord.Les systèmes de sécurité disponibles sur la Suzuki Swift sont:- Aide au maintien dans la voie (Lane Keep Assist / LKA)- Alerte de franchissement de ligne (Lane departure warning)- Alerte de trafic en marche arrière (Rear Cross Traffic Alert / RCTA)- Appel d'urgence eCall- Détection d'angle mort (Blind Spot Monitor / BSM)- Freinage actif d'urgence DSBS II (Dual Sensor Brake Support II / DSBS II)- Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptative Cruise Control / ACC)- Système de reconnaissance des panneaux de signalisation routière (Traffic Sign Recognition / TSR)- Système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Monitoring System / DMS)Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, l'aide au maintien dans la voie (LKA) aide le conducteur à maintenir la Swift au centre de sa voie. S'il détecte qu'un véhicule ou un obstacle à proximité, comme une barrière de chantier, est trop proche de la Swift, il active une assistance à la direction pour aider à maintenir une distance de suffisante.Un radar à ondes millimétriques et une caméra monoculaire sont utilisés pour détecter les véhicules, les cyclistes et les piétons devant la Swift, et contribuer à atténuer les collisions frontales, diagonales et latérales.Si une possible collision est détectée, des signaux sonores et visuels sont émis pour alerter le conducteur. Si le conducteur freine avec une force insuffisante, l'assistance au freinage s'enclenche automatiquement pour contribuer à ralentir davantage la Swift. Si la probabilité d'une collision augmente, le système applique un freinage pour aider à réduire la vitesse d'impact et à atténuer les dommages.Une caméra intégrée au tableau de bord surveille les yeux et le visage du conducteur. Si le système détecte que celui-ci est somnolent, s'endort ou ne regarde pas la route, il déclenche une alarme et affiche un message d'alerte sur l'écran d'information.Le moteur essence 3 cylindres 1.2 litre de la Swift bénéficie de plusieurs améliorations, combinant une consommation de carburant et des émissions réduites avec un couple plus élevé à bas régime.Le moteur est associé à un système hybride léger SHVS 12V pour des performances environnementales améliorées.Le système hybride léger SHVS 12V convertit en électricité l'énergie cinétique générée lors de la décélération, la stocke dans la batterie lithium-ion pour assister le moteur lors de l'accélération.La motorisation 1.2 litre avec système hybride léger SHVS 12V développe une puissance de 82 ch à 5 700 tr/min avec un couple de 111,8 Nm disponible à 4 500 tr/min.La technologie Suzuki Allgrip Auto est un système de transmission intégrale automatique qui s'active dès qu'il détecte une perte de traction des roues avant. Lorsqu'un patinage des roues avant est détecté, un viscocoupleur s'enclenche pour transférer le couple aux roues arrière, offrant ainsi une propulsion supplémentaire pour la conduite sur chaussée enneigée ou glissante.La Swift à motorisation hybride léger SHVS et boîte de vitesses manuelle affiche une consommation mixte de 4,4 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 98-99 g/km (cycle mixte WLTP).La Swift à motorisation hybride léger SHVS et boîte de vitesses automatique CVT affiche une consommation mixte de 4,7 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 106-107 g/km (cycle mixte WLTP).La Swift Allgrip Auto (transmission 4 roues motrices) à motorisation hybride léger SHVS et boîte de vitesses manuelle affiche une consommation mixte de 4,9 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 110-111 g/km (cycle mixte WLTP).La Swift à motorisation hybride léger SHVS et boîte de vitesse manuelle de 919 kg atteint une vitesse de pointe de 165 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 12,5 secondes.La Swift à motorisation hybride léger SHVS et boîte de vitesse automatique CVT de 957 kg atteint une vitesse de pointe de 170 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 11,9 secondes.La Swift Allgrip Auto (transmission 4 roues motrices) à motorisation hybride léger SHVS et boîte de vitesses manuelle de 995 kg atteint une vitesse de pointe de 160 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 13,8 secondes.L'application Suzuki Connect utilise le module de communication de données (DCM) du véhicule pour connecter les utilisateurs à leur Suzuki Swift en permanence, leur permettant ainsi de profiter de fonctions pratiques via l'application pour smartphone Suzuki Connect. Certaines fonctionnalités Suzuki Connect sont disponibles via l'écran central tactile HD 9 pouces de la Swift.Les principales fonctionnalités de l'application Suzuki Connect :- Localisation du stationnement.- Historique de conduite.- Notification de trajet/ zone et période prédéfinies.- Notifications de sécurité.- Notifications d'alerte véhicule.- Notifications de maintenance.- Notifications concernant l'état du véhicule.La version d'entrée de gamme demeure sous les 19 000 euros.La citadine japonaise démarre à partir de(1.2 hybride SHVS 12V Avantage) .Comptez 21 390 euros avec une boîte automatique (1.2 hybride SHVS 12V Automatique Privilège) et 21 690 euros avec une transmission intégrale (1.2 hybride SHVS 12V Allgrip Auto Privilège) .1.2 hybride SHVS 12V Avantage: 18 990 €1.2 hybride SHVS 12V Privilège: 20 190 €1.2 hybride SHVS 12V Pack: 21 090 €1.2 hybride SHVS 12V Automatique Privilège: 21 390 €1.2 hybride SHVS 12V Automatique Pack: 22 290 €1.2 hybride SHVS 12V Allgrip Auto Privilège: 21 690 €1.2 hybride SHVS 12V Allgrip Auto Pack: 22 590 €La Suzuki Swift est proposée en trois versions : Avantage, Privilège et Pack.Les technologies sont plus nombreuses dès l'entrée de gamme.La Swift bénéficie de technologies de confort et de sécurité sur tous les niveaux de finition.Toutes les Swift reçoivent un système multimédia de dernière génération, avec navigation incluse sur toute la gamme, piloté via un écran central tactile HD de 9 pouces. S'y ajoute la connexion sans fil Apple CarPlay et Android Auto.La technologie Suzuki Connect app (de série) permet de profiter de fonctions pratiques, sur l'écran du véhicule ou via l'application pour smartphone Suzuki Connect et notamment la localisation du stationnement, l'historique de conduite, la notification de trajet selon zone et période prédéfinies ; des notifications de sécurité, et des notifications sur le statut et d'alertes du véhicule ou encore de maintenance.La Suzuki Swift se distingue par une dotation d'équipements de sécurité active sophistiqués. Elle reçoit notamment en série le freinage actif d'urgence amélioré (DSBS II avec détection des piétons, cyclistes et motos), l'aide au maintien dans la voie (Lane Keep Assist, LKA) et le système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Monitoring System, DMS).Principaux équipements de série de la Swift Avantage : régulateur de vitesse adaptatif, alertes de changement de trajectoire et de franchissement de ligne, capteurs de stationnement arrière, allumage automatique des phares, gestion automatique des feux de croisement/feux de route, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement avec détecteurs d'angles morts, caméra de recul, dispositif d'ouverture et de démarrage sans clé, air conditionné manuel avec affichage digital, lève-vitres électriques avant et arrière, prise accessoire 12V, prises USB et AUX, système multimédia avec écran tactile HD 9 pouces, connexion sans fil Apple CarPlay et Android Auto, système de navigation, reconnaissance vocale...Swift Privilège : Swift Avantage plus régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (CVT), jantes en alliage léger 16 pouces, vitres arrière surteintées, sièges avant chauffants, prises avant supplémentaires type-A 2.4 Ah et type-C 3.0 Ah, volant 3 branches gainé cuir...Swift Pack : Swift Privilège plus jantes en alliage léger 16 pouces polies, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant, air conditionné à régulation automatique, réglage de la hauteur des ceintures de sécurité aux places avant, palettes au volant (CVT), ornement de la planche de bord, du levier de vitesses et des contre-portes en gris foncé satiné...SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIESFreinage actif d'urgence DSBS II avec détection des piétons, vélos et motosRégulateur de vitesse adaptatif ACC (Adaptive Cruise Control)Limiteur de vitesseABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)6 airbags (frontaux, latéraux, rideaux)Antivol électroniqueAssistance au freinage d'urgenceAide au démarrage en côteAlerte de changement de trajectoireAlerte de franchissement de ligneAide à la correction de trajectoirePrédisposition pour l'installation d'un éthylotest antidémarrageReconnaissance des panneaux de signalisationAdaptation intelligente à la vitesseSystème de surveillance du conducteurDétection d'angles morts et alerte de trafic en marche arrièreAppel d'urgence e-callCapteurs de stationnement arrière ( x4 Contrôle de pression des pneumatiques TPMS (tyre pressure monitoring system)ESPFixations Isofix aux places arrière pour sièges enfants ( x2 Système de désactivation de l'airbag passager avantPRÉSENTATION EXTÉRIEUREJantes en acier et enjoliveurs 15 pouces, pneumatiques 175/65Montant de portes et de pare-brise de couleur noireBecquet de toitOuverture du hayon électromagnétiquePoignées de porte avant et arrière ton carrosserieCalandre supérieure noire laquée en nid d'abeillesCalandre inférieure noireVISIBILITÉFeux de jour à LED intégrés dans les projecteursProjecteurs et feux arrière à LEDAllumage automatique des pharesGestion automatique des feux de croisement / feux de routeRéglage manuel de la hauteur des projecteursFonction «Guide me home» (1)Rétroviseur intérieur réglable manuellementRétroviseurs extérieurs ton carrosserie, réglables électriquement, dégivrants avec détecteurs d'angles mortsINSTRUMENTATIONOrdinateur de bord avec écran couleur LCD 4.2 pouces:- Horloge- Consommation (instantanée / moyenne)- Autonomie restante- Température extérieure- Vitesse (instantanée / moyenne)- Reconnaissance des panneaux de signalisation- Régulateur de vitesse adaptatif- Pression des pneumatiques- Flux d'énergie du système Hybrid SHVS- Indicateur de rapport engagé (CVT)- Indicateur de changement de rapport (BVM)Volant 3 branches avec réglagesCommandes audio et téléphone mains-libres au volantContrôle du régulateur et du limiteur de vitesse sur le volantONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITEDispositif d'ouverture et de démarrage sans cléAir conditionné manuel avec affichage digitalCommande de fermeture centralisée côté conducteurLève-vitres électriques avant (impulsionnel côté conducteur)Lève-vitres électriques arrièrePrise accessoire 12V - Prise USB et AuxSystème audio avec haut-parleurs aux places avant et connexionBluetoothSystème multimédia avec écran tactile 9 pouces : Connectivité Smartphone sans fil compatible Mirrorlink, Android Auto et Apple CarPlay- Caméra de recul- Navigation cartographie Europe, monuments 3D- Reconnaissance vocaleSELLERIEAppuis-tête arrière ( x3 Sellerie tissu noireSièges arrière rabattables 60/40(AVANTAGE plus…)Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (CVT)Vitres arrière surteintéesJantes en alliage léger 16 pouces et pneumatiques 185/55Pare-soleil côté passager avec porte ticket & miroir de courtoisieSièges avant chauffantsSiège avant réglable en hauteur (côté conducteur)Sellerie tissu noire et grisePrises avant supplémentaires type-A 2.4 Ah et type-C 3.0 AhHaut-parleurs aux places arrièreTweeters avantVolant 3 branches gainé cuirOrnement du volant gris foncé satiné(PRIVILEGE plus…)Air conditionné à régulation automatiqueEclairage de plaque d'immatriculation à LEDJantes 16 pouces en alliage léger polies et pneumatiques 185/55Buses d'aération aux places arrièrePoignées de maintien côté passager arrière (x2)Réglage de la hauteur des ceintures de sécurité aux places avantRétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotantPalettes au volant (sur boîte de vitesses CVT)Ornement du levier de vitesse gris foncé satinéOrnement de la planche de bord gris foncé satinéOrnement des contre-portes gris foncé satinéCompte-tenu de l'équipement de série complet, seules deux options sont proposées sur la Suzuki Swift Hybrid: la peinture métallisée (570 euros) et la peinture métallisée So'Color avec toit noir ou gris (850 euros, disponible sur les niveaux de gamme Privilège et Pack).