Le combispace électrique Peugeot E-Rifter affiche un typage extérieur outdoor marqué

Leadopte la face avant de la marque au lion, qui accueille en son centre l'emblème Peugeot, tout en conservant un typage extérieur outdoor marqué.L'usage outdoor est marqué par de larges passages de roues, d'imposantes protections latérales, des barres de toit et une importante garde au sol.Le combispace E-Rifter reçoit une planche de bord qui s'articule autour du Peugeot i-Cockpit, d'un volant compact et d'un écran tactile haute définition de 10 pouces dans sa partie centrale supérieure.Le E-Rifter est disponible en deux longueurs: Standard (4,40 mètres) et Long (4,75 mètres). Cette dernière ajoute de la longueur en empattement et en porte à faux.Chacune des longueurs est proposée en deux versions: 5 et 7 places Le E-Rifter dispose de deux portes latérales coulissantes et d'un large hayon arrière, avec une lunette ouvrante.Chacun des trois sièges individuels de la deuxième rangée peut s'escamoter dans le plancher.Les batteries du E-Rifter sont situées sous le plancher du véhicule.Le coffre offre un espace chargement allant de 775 litres sous tablette pour la version 5 places en longueur Standard à 4 000 litres sous pavillon avec les sièges rabattus sur le E-Rifter Long.Plusieurs espaces de rangement sont présents dans l'habitacle.Le transport d'objets longs est facilité par un siège passager avant escamotable dans le plancher.Le E-Rifter est équipé d'une motorisation électrique développant une puissance maximale de 136 ch (100 kW) et un couple maximal de 270 Nm.Le combispace Peugeot affiche une vitesse de pointe de 135 km/h et réalise le zéro à 100 km/h en 11,2 secondes.Trois modes de conduite sont disponibles : Eco (pour maximiser l'autonomie), Power (pour maximiser les performances) et Normal.Le système de freinage régénératif peut être activé selon trois niveaux de régénération, grâce à des palettes situées derrière le volant, pour optimiser l'autonomie.Une pompe à chaleur équipe le E-Rifter pour optimiser l'autonomie.L'autonomie en cycle mixte WLTP du E-Rifter, doté d'une batterie de 50 kWh utile, s'élève à 343 km.Le E-Rifter est livré avec un chargeur embarqué de 7,4 kW et en option avec un chargeur triphasé de 11 kW.La charge en courant continu accepte jusqu'à 100 kW.Les temps de recharge estimatifs de la batterie de 50 kWh utile sont :Sur une prise domestique renforcée 16A : recharge complète en 15 heures.Sur une wallbox 7,4 kW : recharge complète avec le chargeur embarqué 7 kW en 7 heures 30.Sur une wallbox 11 kW : recharge complète avec le chargeur embarqué 11 kW en 5 heures.Sur une borne publique 100 kW : recharge de 0 à 80 % en 30 minutes.La carte Free2Move Charge permet d'accéder à un réseau de plus de 580 000 bornes de recharge publiques en Europe.Le E-Rifter bénéficie de 18 systèmes d'aide à la conduite. L'ensemble d'aides à la conduite comprend un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien dans la voie, le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes, un limiteur de vitesse, la lecture des panneaux de signalisation, une alerte de fatigue du conducteur, etc.L'assistance au stationnement repose sur douze capteurs répartis entre l'avant et l'arrière, alors que le système VisioPark 180° est équipé d'une caméra de recul haute définition.Le Peugeot E-Rifter est proposé en versions Allure et GT.Le tarif du Peugeot E-Rifter démarre à partir de 37 950 euros (M 100 kW 50 kWh Allure).e-Rifter M100 kW 50 kWh Allure: 37 950 €100 kW 50 kWh GT: 42 550 €e-Rifter XL100 kW 50 kWh Allure: 38 950 €100 kW 50 kWh GT: 43 250 €