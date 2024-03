L'Opel Combo Life Electric arbore la face avant caractéristique Opel Vizor

Le ludospace électrique polyvalentrenouvelé s'offre la face avant caractéristique Opel Vizor.Le Combo propose une habitabilité XXL, tant pour les occupants que pour les bagages.L'Opel Combo Life Electric est adapté aux loisirs et aux familles nombreuses.Selon la configuration, le Combo peut accueillir jusqu'à sept personnes.Deux longueurs de véhicule sont proposées : la version de 4,41 mètres (L1) offre de l'espace pour cinq personnes, tandis que la version de 4,76 mètres (L2) peut accueillir en option jusqu'à sept occupants sur trois rangées.Le Combo Life Electric offre une flexibilité supplémentaire avec trois sièges individuels sur la deuxième rangée.Les passagers peuvent de plus profiter d'une visibilité optimale grâce au toit panoramique avec protection solaire activable électriquement.27 espaces de rangement d'une capacité totale de 186 litres apportent beaucoup d'espace complémentaires dans l'habitacle.Selon la configuration des sièges, le Combo Life Electric offre entre 775 (L1) et 4 000 litres (L2) de volume de chargement.Le ludospace électrique polyvalent Opel Combo Life affiche la face avant caractéristique Opel Vizor.Le cockpit a été redessiné.Le poste de conduite entièrement numérique héberge un système d'info-divertissement avec un écran tactile couleur de 10 pouces basé sur la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies (de série sur la version Elegance Pack).Le combiné d'affichage conducteur de 10 pouces entièrement numérique fournit toutes les informations importantes (y compris celles du système de navigation) ainsi que les données sur la consommation d'énergie et le niveau de charge.Les fonctions importantes peuvent être commandées par la reconnaissance vocale naturelle "Hey Opel".Les smartphones compatibles peuvent être connectés sans fil aux systèmes multimédias du véhicule grâce à Apple CarPlay et Android Auto et rechargés par induction.Le ludospace électrique de Rüsselsheim est propulsé par un moteur électrique de 100 kW/136 ch pour un couple de 270 Nm.Le Combo Life Electric peut atteindre une vitesse maximale de 135 km/h.Le conducteur peut choisir entre les modes de conduite Eco, Normal et Power.Le Combo Life Electric est doté d'un système de freinage régénératif qui peut être réglé sur trois niveaux de récupération à l'aide des palettes situées derrière le volant afin d'adopter une conduite économe en énergie.Le Combo Life Electric reçoit une batterie de 51 kWh, située sous le plancher, permettant de parcourir jusqu'à 345 km (selon la norme WLTP combinée) sur une seule charge, soit environ 50 kilomètres de plus que le modèle précédent. Cela a été rendu possible grâce au perfectionnement de la chaîne de traction électrique.Une pompe à chaleur (en option) permet de sauvegarder l'autonomie de la batterie par basses températures.Grâce au chargeur embarqué de 11 kW, la batterie peut être rechargée de 20 à 80 % en 30 minutes sur une borne de recharge de 100 kW.Le Combo Life Electric propose jusqu'à 18 systèmes d'aide à la conduite.Citons le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go ou la caméra de recul à 180 degrés.Des capteurs avant, arrière, et sur les côtés ainsi qu'un avertisseur d'angle mort facilitent les manœuvres.D'autres équipements tels l'alerte d'attention du conducteur, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistance au maintien de la trajectoire ou l'alerte de collision avant avec freinage d'urgence complètent la gamme.Le système Intelli-Grip avec contrôle de descente améliore l'adhérence en conditions difficiles (neige, boue ou sable).Le Combo Life Electric est équipé de l'éclairage matriciel adaptatif et anti-éblouissant IntelliLux LED. Au total, 14 éléments LED (sept de chaque côté) assurent un éclairage optimal sans éblouir les autres usagers.Le Combo Life Electric démarre à partir de 36 850 euros (100 kW 50 kWh Elegance).Les prix de l'Opel Combo Life Electriq:100 kW 50 kWh Elegance: 36 850 €100 kW 50 kWh Elegance Pack: 40 800 €100 kW 50 kWh Elegance: 37 850 €100 kW 50 kWh Elegance Pack: 41 800 €L'Opel Combo Life Electrique est proposé en deux finitions: Elegance et Elegance Pack.Les principaux équipements de série de l'Opel Combo Life Electriq:ABS, AFU, ESP, ESC, ASR et Aide au démarrage en penteAide au stationnement arrièreAirbags frontaux Conducteurs et passager avant, latéraux avant et rideauxAllumage automatique des feux de croisement et Commutation automatique en feux de routeBanquette de deuxième rangée escamotable en 2/3 - 1/3 avec fixations IsofixCâble de recharge Wallbox 7,4kW monophasé Mode 3 pour prise Type 2Chargeur embarqué 7kW (AC) / 100kW (DC)Climatisation manuelleCondamnation centralisée avec 2 plip HFCoques de rétroviseurs extérieurs noires verniesDétection de sous-gonflageEssuie-vitre avant automatiqueFeux de jourFrein de stationnement électriqueJantes tôles avec enjoliveur pleine roue et pneumatiques 205/60/R16 96HLève-vitres Conducteur et passager avant électriquesOpel Connect SOS & AssistancePack Safety : Alerte risque collision & Freinage d'urgence, Lecture des panneaux de vitesse, Détection & Alerte somnolence, Alerte franchissement de ligne avec correctionPavillon avec capucinePorte latérale coulissante droiteProjecteurs antibrouillard avantProjecteurs avant Matrix LEDRadio numérique DAB avec écran tactile couleur 10 pouces, Bluetooth, Mirror Screen sans fil (Android Auto et Apple CarPlay)Rangements : Boîte à gants Top Box réfrigérée, Boîte à gants inférieure fermée côté passager,Rangement fermé derrière le combiné conducteurRégulateur - limiteur de vitesseRétroviseurs extérieurs à réglages électriques et chauffantsSiège conducteur avec réglage lombaire et accoudoirSiège passager avant rabattable avec accoudoirTablette arrière cache-bagages à 2 positionsTablette aviation au dos des sièges avantVitres entrebâillantes en deuxième rangéeVitres fixes en troisième rangéeVolant multifonctionVolet arrière avec vitre fixe, dégivrage et essuie-vitre(en plus)3 sièges individuels en deuxième rangée, escamotables avec fixation IsofixBarres de toit longitudinales Noir BrillantCaméra de recul avec Top Rear Vision Climatisation automatique bizoneCombiné numérique 10 pouces couleurJantes alliage 16 pouces avec pneumatiques 205/60/R16 96HLève-vitres avant et deuxième rangée électriques et séquentielsLunette arrière ouvrante surteintéePortes latérales coulissantes droite et gaucheRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSécurité enfant électriqueSurteintage des vitrages arrièreTendelet arrière cache-bagages (sur Taille XL)Volant cuir multifonction