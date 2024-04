La Dacia Spring électrique mise à jour propose un rapport prestation / prix compétitif

Laaffiche un design extérieur et intérieur renouvelé.La métamorphose est spectaculaire à l'intérieur, où l'ensemble des éléments ont été redessinés, comme à l'extérieur où le toit est la seule pièce de carrosserie qui a été conservée du modèle précédent.La Spring affiche un style robuste et affirmé.Techniquement, la petite voiture électrique Dacia n'évolue pas, dans un segment de marché qui évolue à la vitesse de l'éclair, au risque d'être dépassée sur le plan technologique.La Dacia Spring embarque un moteur électrique de 65 ch et reste efficiente grâce à un poids maîtrisé.La Spring affiche une consommation sur cycle mixte WLTP de 14,6 kWh aux 100 km.La Spring restylée dispose d'un tableau de bord numérique et personnalisable avec un écran 7 pouces et un écran central multimédia 10 pouces.Premier modèle électrique de Dacia , la Spring a rendu la mobilité zéro émission plus accessible au prix de spécifications techniques basiques.Avec près de 30 000 unités vendues, la Spring a pris la première place des véhicules électriques les plus vendus à particuliers sur le marché français.Lancée en 2021, la Spring a été, en 2022 et 2023, la troisième voiture électrique la plus vendue aux particuliers en Europe.Au total, plus de 140 000 Dacia Spring ont été immatriculées en Europe depuis son lancement.Les données remontées grâce à la connectivité du véhicule électrique connecté montrent que les trajets quotidiens effectués par les conducteurs de Spring sont en moyenne de 37 km à une vitesse de 37 km/h. Dans 75 % des cas, la voiture est rechargée à domicile. C'est essentiellement la seconde voiture d'un foyer multi-motorisé.La voiture électrique la plus abordable du marché en 2023 doit affronter en 2024 une concurrence beaucoup plus virulente et abordable, à commencer par la Citroën ë-C3, qui sera suivi par la Fiat Panda électrique et les déclinaisons des différentes marques de Stellantis.Rappelons que la Dacia Spring n'est plus éligible au bonus écologique 2024 de 4 000 euros, bonus écologique qui représente près de 20% du prix du véhicule électrique de la marque roumaine fabriqué en Chine.Les premières livraisons de la nouvelle Dacia Spring interviendront à partir du mois de septembre 2024.Les volumes très structurés donnent une nouvelle force visuelle à la Spring.Les lignes sont simples et épurées.Le capot est très sculpté.Les deux bandeaux noirs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, se répondent selon un traité d'aspect brillant, avec des stries mattes spécifiques à l'arrière. Les deux bandeaux sont encadrés par la signature lumineuse en « Y » de la marque roumaine. avec les feux de jour à l'avant et les feux de position à l'arrière, tous à LED.Des stickers au graphisme contemporain habillent les boucliers avant et arrière sur la finition Extreme.Les roues de 15 pouces sont en série sur les versions dotées de la motorisation 65 ch et habillées d'enjoliveurs au style travaillé.La Spring est disponible dans une gamme de six teintes extérieures.La planche de bord adopte une architecture horizontale et des écrans digitaux.La Spring reçoit un tableau de bord numérique et personnalisable avec un écran 7 pouces sur toutes les versions et un grand écran central multimédia de 10 pouces sur les versions supérieures.Les matériaux de l'habitacle minimisent la diversité pour maîtriser les coûts. Des éléments blancs teintés dans la masse contribuent à créer une ambiance fraîche. Ils sont situés autour du combiné d'instruments, du levier de vitesses et des bacs de portes. Le « Y » emblématique de Dacia, positionné au cœur des aérateurs centraux, est blanc (ou Cuivre sur la finition Extreme). La pièce de décor centrale du tableau de bord varie selon les finitions : Gris Alto sur Essential, Rouge Brique sur Expression, Lichen kaki sur Extreme.Les aspects pratiques sont au cœur de la Spring, en lieu et place des coûts maitrisés et des prix bas.L'écran multimédia tactile a été positionné le plus haut possible pour une ergonomie optimale.Le graphisme du tableau de bord numérique et personnalisable avec un écran 7 pouces a été conçu pour privilégier la simplicité permettant au conducteur d'accéder rapidement aux informations essentielles.La Spring est passée du concept porteur de voiture électrique pas chère (voiture électrique la plus abordable du marché) à celui de voiture électrique à la portée du plus grand nombre.La Spring revendique d'être la voiture électrique la moins chère du marché (hors subventions gouvernementales).La Spring offre un volume de chargement de 308 litres et de 1 004 litres sièges arrière rabattus.Les rangements additionnels (double boîte à gants et bacs de portières, etc.) offre un volume global de près de 33 litres.Un bac (en accessoires) se logeant sous le capot avant permet d'ajouter 35 litres de volume.La Spring bénéficie d'un tableau de bord numérique et personnalisable avec un écran 7 pouces. Situé derrière le volant réglable en hauteur, l'écran couleur affiche de façon les informations essentielles. Il peut être personnalisé pour faire apparaître des données supplémentaires comme l'autonomie restante, la consommation électrique ou les aides à la conduite . Lorsque la Spring est en charge, le tableau de bord numérique affiche le niveau de la batterie et le temps restant pour atteindre une charge complète.Monté en série sur la finition Expression, le système Media Control est un système multimédia pilotable depuis les commandes au volant, avec affichage des informations média et des appels téléphoniques sur le tableau de bord numérique. Il intègre aussi deux haut-parleurs, une connexion Bluetooth et un port USB.Lorsqu'il est connecté à l'application Dacia Media Control, le conducteur peut piloter les fonctions radio/média et accéder à d'autres fonctionnalités comme la navigation depuis l'écran de son smartphone.Le système Media Nav Live, en série sur la finition Extreme, offre un écran central tactile de 10 pouces qui intègre une navigation connectée (pendant 8 ans), avec les conditions de circulation en temps réel et une cartographie Europe toujours à jour. Le système permet de piloter les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le système Media Nav Live est associé à deux ports USB.De nouvelles aides à la conduite règlementaires (ADAS imposées par la réglementation européenne) viennent enrichir l'équipement de la Spring pour répondre aux dernières normes européennes de sécurité : le freinage automatique d'urgence (urbain / péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos), la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l'aide au parking arrière, le signal d'arrêt d'urgence, l'alerte de changement de voie, l'aide au maintien dans la voie, le système de surveillance de l'attention du conducteur et l'appel d'urgence (eCall). Et pour faciliter la vie de ses clients.La Spring équipée du moteur électrique de 65 ch/48 kW accélère de 0 à 100 km/h en près de 14 secondes.La Dacia Spring met la légèreté au service de l'efficience avec une petite batterie haute tension.La voiture électrique Dacia pèse moins d'une tonne (984 kg en masse à vide). À finition comparable, le poids de la voiture a augmenté de 6 kg par rapport à la précédente version malgré les nombreux nouveaux ADAS imposés par la réglementation européenne ainsi que l'amélioration de la finition et de l'équipement de série.La Spring affiche une consommation d'énergie de 14,6 kWh aux 100 km (homologation en cours).La batterie compacte de 26,8 kWh offre une autonomie limitée de 225 km (homologation en cours).Pour « optimiser » l'autonomie limitée, la Dacia Spring est dotée d'un système de freinage régénératif qui s'actionne en sélectionnant un mode « B » grâce à la commande de la boîte de vitesses.La Dacia Spring est équipée en série d'un chargeur en courant alternatif 7 kW qui permet une charge de 20 à 100% de la batterie sur une prise domestique en moins de 11 heures, ou en 4 heures sur une wall box 7 kW.Un chargeur en courant continu 30 kW est disponible en option pour une charge rapide de 20% à 80 % en 45 minutes.La Dacia Spring offre une capacité de charge bi-directionnelle V2L (vehicle to load) qui permet de l'utiliser comme source d'énergie pour alimenter des appareils électriques. Un adaptateur spécifique qui se branche sur le connecteur de recharge de la voiture, situé sous la calandre, met à disposition une prise 220V/16A traditionnelle.Bénéficiant du savoir-faire design-to-cost de la marque roumaine, la Spring électrique reste sous la barre des 20 000 euros avec une autonomie en cycle WLTP mixte de 225 km.La Spring restylée est lancée en version Expression 65 ch à partir de 18 900 euros et Extreme 65 ch à partir de 19 900 euros.Le premier niveau de finition Essential et la motorisation 45 ch ne seront pas proposés en France.Du fait de sa fabrication en Chine, la Spring électrique est exclue du bonus écologique.Expression 65 ch: 18 900 €Extreme 65 ch: 19 900 €La Spring se décline en finitions Expression et Extreme.A partir du niveau, la Spring est équipée d'un tableau de bord digital de 7 pouces, de roues de 15 pouces, de la climatisation manuelle et de lève-vitres électriques à l'avant.La version Expression propose également le système multimédia Media Control pilotable depuis les commandes au volant, avec affichage des informations média et des appels téléphoniques sur le tableau de bord numérique. Il intègre aussi deux haut-parleurs, une connexion Bluetooth et un port USB.Le système Media Nav Live, en série sur la finition Extreme et en option sur Expression, offre un écran central tactile de 10 pouces qui intègre une navigation connectée pendant 8 ans, avec les conditions de circulation en temps réel et une cartographie Europe à jour. De plus, il permet de piloter les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le système Media Nav Live est associé à deux ports USB-C.La Spring bénéficie de nouvelles aides à la conduite pour répondre aux dernières normes européennes de sécurité (GSR 2) : le freinage automatique d'urgence (urbain/péri-urbain avec détection véhicules, piétons, cyclistes et motos), la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l'aide au parking arrière, le signal d'arrêt d'urgence, l'alerte de changement de voie, l'aide au maintien dans la voie, le système de surveillance de l'attention du conducteur et l'appel d'urgence (eCall).Dacia associe à ses aides à la conduite un bouton appelé « My Safety » qui permet un accès rapide à sa configuration d'aides à la conduite préférées.DESIGN INTERIEUR :Sellerie tissu bi-ton avec surpiqûres Rouge Brique et embossage du logo DaciaPoignées de porte intérieures Gris AcierPièces décor blanches teintées dans la masse : combiné d'instrumentation, levier de vitesses et bacsde portesPièce décor centrale Rouge Brique et aérateurs "Y" blancsThème Gris Acier (par exemple : buses d'aération latérales, boutons de chauffage)DESIGN EXTERIEUR :Feux de jour à LEDFeux arrière avec signature Dacia en YNouveau logo Dacia blanc sur la calandreLettrage Dacia blanc sur le hayonRétroviseurs extérieurs noir grainé avec clignotants intégrésInsert Gris Mégalithe sur les boucliers avant et arrièreStrippings latérauxPoignées de porte extérieures couleur carrosserieEnjoliveurs 15 pouces ResiaEQUIPEMENTS :Equipements principauxCombiné d'instrumentation numérique 7 pouces ' personnalisable (infos batterie, autonomie, etc.)Media Control (Radio commandes au volant, bluetooth et support téléphone, 2 haut-parleurs, 1 USB-C)Climatisation manuelle avec recyclage d'airNouveau levier de vitesses "E-Shifter" avec mode B régénératifLève-vitres avant électriquesSécurité6 airbags : frontal conducteur et frontal passager / latéraux thorax / rideaux têteAEBS : freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et cyclistesESP : dispositif électronique de contrôle de la trajectoireEBD : répartiteur électronique de freinageAFU : aide au freinage d'urgenceLKA : aide au maintien dans la voieLDWS : alerte de changement de voieISA : reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesseDDAW-UPA : système de surveillance de l'attention du conducteurRPA : aide au parking arrièreAppel d'urgence (eCall)Aide au parking arrièreLimiteur / Régulateur de vitesseAllumage automatique des feuxBouton "My Safety"Prédisposition EthylotestRescue codeConduiteDirection assistée électriqueMode EcoFreinage régénératif (mode "B")RechargeChargeur AC 7 kWCâble de charge domestique mode 2 (10 A de 5 mètres)Autres équipementsRéglage manuel des rétroviseurs extérieursLève-vitres arrière manuelsVolant Dacia à 3 branches avec réglage de la hauteurBanquette arrière rabattable 1/1Prise 12V à l'avant2 clés à radio fréquenceLunette arrière dégivrante / essuie-vitre arrièreVerrouillage automatique des portesVerrouillage centralisé= EXPRESSION PLUSDESIGN INTERIEUR :Pièce décor centrale Kaki Lichen et aérateurs "Y" Brun CuivréSellerie mixte TEP/Tissu spécifique Extreme avec surpiqûres Brun Cuivré et embossage DCAérateurs "Y" et buses d'aération latérales Brun CuivréTapis avant en caoutchouc et seuils de porte avant avec motifs topographiquesDESIGN EXTERIEUR :Enjoliveurs 15 pouces DanubeStickers latéraux custode avec mention SpringPack extérieur Brun Cuivré (rétroviseurs extérieurs, cabochons de roue et lettrage Dacia sur le hayon)Stickers décoratifs sur boucliers avant et arrièreEQUIPEMENTS :Equipements principauxMedia Nav Live :- Ecran 10,1 pouces- Navigation avec trafic en temps réel- Services connectés (Programmation de charge embarquée et à distance avec l'application MY Dacia,qui permet aussi de : localiser le véhicule, connaître l'état de la charge, programmer la charge, lancer à distance la climatisation ou le préchauffage (réglés aupréalable dans le véhicule))- 2 ports USB-C rétro-éclairésLève-vitres arrière électriquesRéglage électrique des rétroviseurs extérieursConduiteCaméra de reculRechargeCapacité de charge bi-directionnelle V2L (vehicle to load)