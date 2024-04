La Mercedes-Benz CLE Cabriolet quatre places capitalise sur le plaisir de rouler « à ciel ouvert »

Lese décline enLa série indépendante CLE reprend des éléments conceptuels et techniques de la Classe C et de la Classe E pour suivre sa propre route.L'du CLE Cabriolet repose sur un empattement long, un pilier A fortement incliné, un porte-à-faux avant court et un porte-à-faux arrière légèrement plus long, ainsi que des épaules prononcées et de grandes roues.Lesdu CLE Cabriolet sont indissociables de la marque Mercedes-Benz.Le CLE Cabriolet associe ces proportions sportives au langage stylistique moderne de Mercedes-Benz à une capote en tissus.La partie avant progressivement inclinée vers l'avant ("nez de requin") avec un capot bas, les phares plats à LED et la calandre tridimensionnelle garantissent une apparence athlétique sophistiquée.Les dômes de puissance aux contours prononcés sur le long capot font référence aux moteurs comptant jusqu'à six cylindres.Sur le côté, une ligne de démarcation distinctive structure le volume. Cette ligne de caractère va du phare au rétroviseur extérieur et du feu arrière à la poignée de porte.L'arrière musclé est caractérisé par des surfaces fluides, des transitions douces et des feux LED en deux parties avec des corps lumineux tridimensionnels.Insonorisée, multicouche et compatible avec les stations de lavage, laest disponible en noir, rouge ou gris.Avec le CLE Cabriolet, Mercedes-Benz poursuit sa longue tradition de voitures à quatre places et toit découvrable.Le modèle est basé sur le modèle sportif CLE Coupé La capote acoustique classique en tissu et d'autres détails lui confèrent un caractère qui lui est propre.Le CLE Cabriolet capitalise sur le plaisir de rouler « à ciel ouvert » à tout moment de l'année.Le CLE Cabriolet associe des caractéristiques de conduite dynamiques à un niveau élevé de confort pour profiter du « plein air » tout au long de l'année.Le système de déflecteur de vent électrique Aircap et le système de chauffage de la nuque Airscarf font partie de l'équipement standard. Les deux systèmes rendent la conduite à ciel ouvert plus agréable lorsque les températures extérieures sont fraîches.Lese compose de deux éléments : le déflecteur de vent situé sur le pare-brise dirige le flux d'air au-dessus de la tête des occupants. Il se déploie sur simple pression d'un bouton. Le déflecteur automatique situé derrière les appuie-tête arrière réduit plus efficacement les turbulences.Leproduit un flux d'air plus chaud autour du cou et de la gorge des occupants des sièges avant, même lorsque les conditions de vent sont défavorables.Laen tissu contribue à l'utilisation du cabriolet CLE tout au long de l'année.Laà isolation poussée garantit un confort thermique optimal en toutes saisons.Elle réduit également le bruit du vent et de la conduite.La capoteAvec ses, ses 1 861 millimètres de large et ses 1 424 millimètres de haut, le cabriolet deux portes CLE est le plus grand cabriolet du segment des véhicules de taille intermédiaire.Grâce à son empattement de 2 865 millimètres, le CLE Cabriolet offre plus d'espace que le cabriolet de la Classe C.Le véhicule est plus spacieux que la Classe C Cabriolet. Les passagers arrière bénéficient des 25 millimètres supplémentaires de l'empattement. Ils disposent de 72 millimètres d'espace supplémentaire aux genoux et de 19 millimètres d'espace supplémentaire aux épaules et aux coudes.Le coffre offre un volume de(295 litres lorsque la capote est rabattue).Si nécessaire, le coffre peut être agrandi à l'aide des dossiers rabattables des sièges arrière.Les occupants du CLE Cabriolet peuvent rabattre les sièges arrière depuis le coffre dans une proportion de 60:40.L'accès au compartiment à bagages se fait sans contact et de manière entièrement automatique grâce au système Hands-Free Access.Le Keyless-Go fait également partie de l'équipement de série. Les portes du véhicule se verrouillent et se déverrouillent par simple pression sur la poignée.Les éléments qui attirent l'attention dans l'habitacle sont l'écran d'affichage entièrement numérique de 12,3 pouces, l'écran central de 11,9 pouces orienté vers le conducteur, au format portrait, et l'éclairage d'ambiance dynamique de 64 couleurs.L'écran central peut être incliné électriquement de 15 à 40 degrés pour éviter les reflets gênants lorsque la capote est abaissée.L'éclairage d'ambiance peut s'étendre de la console centrale jusqu'au-dessous des bouches d'aération extérieures. Des bandes lumineuses partent du cockpit, passent par les portes et les panneaux latéraux arrière et se prolongent derrière les sièges arrière.Dans chacune des portes, une bande lumineuse suit les contours de l'accoudoir et de la ceinture de caisse jusqu'à l'arrière.Le haut du tableau de bord, les ceintures de sécurité et le couvercle de rangement de la capote sont recouverts d'un cuir nappa noir. À cela s'ajoutent les garnitures chromées qui font le tour de l'habitacle.Pour éviter que les sièges en cuir optionnels ne chauffent trop en été, ils sont dotés d'un revêtement spécial qui réfléchit les rayons infrarouges proches du soleil. Le cuir reste ainsi jusqu'à 12 degrés plus frais en plein soleil que le cuir standard non traité. Même lorsque la capote est fermée, l'habitacle se réchauffe moins grâce aux housses de sièges froides.Les sièges avant sport intégral sont développés exclusivement pour le CLE. Associés au système de sonorisation surround Burmester 3D en option, ils disposent chacun de deux haut-parleurs au niveau des appuie-tête. Le système de sonorisation Burmester 3D Surround compte au total 17 haut-parleurs.Les sièges avant se déverrouillent à l'aide d'une boucle en cuir Nappa située sur le bord supérieur du dossier.Le CLE Cabriolet reprend l'architecture électronique de la Classe E et la troisième génération du système d'infodivertissement MBUX.La troisième génération du système d'infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) permet l'utilisation d'applications tierces telles que la plateforme de divertissement "TikTok", le système de vidéoconférence "Zoom" ou "Audials", un fournisseur de radio Internet et de podcasts.Ledu cabriolet CLE permet de conduire avec plaisir sur les routes sinueuses tout en offrant un confort de conduite élevé sur les longs trajets.Lesurbaissé de 15 mm avec système d'amortissement sélectif associé à la direction directe sport sont montés de série. Il associe une conduite confortable à une maniabilité réactive.La suspension Dynamic Body Control (en option) permet une expérience de conduite réglable, allant d'une conduite sportive à une conduite confortable, grâce à un amortissement continu et adaptatif à l'avant et à l'arrière. La suspension active contrôle individuellement les caractéristiques d'amortissement de chaque roue en conjonction avec les caractéristiques du moteur, de la transmission et de la direction. Elle tient compte de la situation de conduite, de la vitesse et de l'état de la route.Le commutateur Dynamic Select permet au conducteur de choisir entre un réglage confortable ou plus ferme et plus sportif.Tous les moteurs sont des hybrides légers dotés d'un générateur de démarrage intégré et d'un système électrique de 48 volts.La gamme propose un choix deainsi qu'unde 3.0 litres en haut de la gamme (Mercedes-Benz CLE 450 4Matic).Leest animé par un moteur 2.0 litres essence de 204 ch et par un bloc électrique de 23 ch. Le moteur thermique 4 cylindres délivre un couple de 320 Nm alors que le bloc électrique débite 200 Nm dès le démarrage. Le CLE Cabriolet 200 9G-Tronic de 1 925 kg atteint une vitesse de pointe de 236 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,9 secondes.Leest animé par un moteur 2.0 litres essence de 258 ch et par un bloc électrique de 23 ch. Le moteur thermique 4 cylindres délivre un couple de 400 Nm alors que le bloc électrique débite 200 Nm dès le démarrage. Le CLE Cabriolet 300 9G-Tronic 4MATIC de 1 985 kg atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,6 secondes.Leest animé par un moteur 3.0 litres essence de 381 ch. Le moteur thermique 6 cylindres délivre un couple de 500 Nm. Le CLE Cabriolet 450 9G-Tronic 4MATIC de 2 080 kg atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 4,7 secondes.Leest animé par un moteur 2.0 litres essence de 197 ch et par un bloc électrique de 23 ch. Le moteur thermique 4 cylindres délivre un couple de 440 Nm alors que le bloc électrique débite 200 Nm dès le démarrage. Le CLE Cabriolet 220d 9G-Tronic de 2 000 kg atteint une vitesse de pointe de 234 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,9 secondes.De nombreuxoffrent une assistance adaptée à chaque situation de conduite.L'équipement de série comprend le système d'aide active au maintien de la distance Distronic et les systèmes Attention Assist, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist et le pack de stationnement avec caméra de recul.Les premières livraisons du CLE Cabriolet débuteront au cours du second semestre 2024.200 9G-Tronic AMG Line: 74 650 €300 9G-Tronic 4MATIC AMG Line: 77 900 €450 9G-Tronic 4MATIC AMG Line: 86 550 €220d 9G-Tronic AMG Line: 76 500 €EXTERIEURCalandre en forme de A avec motif Mercedes-Benz et étoile Mercedes intégrée ainsi que lamelle gris foncé mat avec insert chromé et cadre de calandre noirCapote en tissu noir :- Insonorisée, multicouche, compatible avec les stations de lavage- Cadre léger en magnésium, acier et aluminium- Ouverture et fermeture en 20 secondes environ, à une vitesse allant jusqu'à 60 km/h- Commande de l'intérieur par le commutateur de la capote sur la console centrale ou de l'extérieur par la clé du véhiculeJantes alliage AMG 19 pouces multibranches optimisation aérodynamiqueJupe arrière AMG façon diffuseur avec insert noirJupe avant AMG avec prises d'air sportives et insert décoratif chroméPeinture noireSystème d'échappement à deux enjoliveurs de sortie d'échappement intégrés au pare-chocsINTERIEURBaguettes de seuil éclairées avec monogramme « Mercedes-Benz »Boîte à gants éclairéeBuses d'aération avec éléments chromés argentésCiel de pavillon en tissu noirConsole centrale noir brillantDossiers arrière rabattablesEclairage d'ambianceGarnitures en Artico / microfibre Microcut noirInserts décoratifs en structure métalliquePartie supérieure de la planche de bord et lignes de ceinture en Artico noirPédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirsPortes avec inserts décoratifs noir brillant, bordure chromée argentée et commutateurs chromés argentésSièges avec design sportif exclusif et appuie-tête intégréTapis de sol noirs avec inscription AMGUnité de commande du toit en finition noir brillantVolant sport multifonction en cuir Nappa avec doubles branches horizontales, méplat dans la partie inférieure, perforé dans la zone de préhension, avec cache et palettes de changement de rapport chromées argentéesINFODIVERTISSEMENT & CONNECTIVITECapteur d'empreinte digitaleConnexion Bluetooth pour téléphone portableÉcran central tactile LCD haute résolution de 30,2 cm (11,9 pouces) légèrement incliné vers le conducteur, en liaison avec système multimédia MBUXÉcran conducteur LCD de 31,2 cm (12,3 pouces)Fonctionnalités élargies MBUX :- Personnalisation (profils) et fonctions prédictives- Assistant vocal MBUX avec compréhension vocale naturelle / activation via « Hey Mercedes »- Fonction d'apprentissage de l'assistant vocal MBUX- Borne Wi-Fi- Radio internetIntégration pour smartphone Android Auto et AppleCarPlayModule de communication (5G) pour l'utilisation des servicesMercedes me connectNavigation MBUX Premium :- Navigation par disque dur- Navigation haute résolution avec vue satellite- Live Traffic Information et communication Car-to-X (utilisable gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activation)- Calcul rapide de l'itinéraire en ligne avec prise en compte des informations routières actualisées en continu le long de l'itinéraire (utilisation gratuite pendant 3 ans à partir de l'activation)- Fonction Send2Car : envoie des adresses sélectionnées via l'application au système de navigation du véhicule- Mise à jour des données cartographiques (utilisable gratuitement jusqu'à 7 ans à partir de l'activation)- Services de navigation (utilisables gratuitement pendant 3 ans à partir de l'activation) : recherche libre de lieux et d'adresses au choix, vue détaillée de la carte avec informations météo (température) et possibilités de stationnement actuellesPack USB : 2 ports USB-C sous l'accoudoir central, permettant la transmission de donnéesPrééquipement pour la remise de clé numérique (Service gratuit pendant 3 ans à partir de l'activation)Réception radio numérique DABINFODIVERTISSEMENT & CONNECTIVITEServices à distance :- Interrogation à distance de l'état du véhicule : indique le kilométrage, la pression des pneus, le niveau de liquide lave-glace, etc.- Chauffage additionnel/ventilation à l'arrêt- Verrouillage et déverrouillage à distance des portes- Toit ouvrant/vitres avec fermeture et ouverture à distance et fonction d'aération- Personnalisation : enregistre dans le profil de conducteur personnalisé des réglages tels que les stations de radio ou les destinations de navigation et permet de les importer dans des véhicules dotés de la même génération télématique- Emplacement du véhicule : indique l'emplacement du véhicule garé dans un périmètre d'environ 1,5 km- Localisation du véhicule : transmet les coordonnées géographiques du véhicule en mouvement via le GPS (peut être désactivé dans le véhicule à tout moment, selon le modèle)- Géolocalisation du véhicule : sélectionne une certaine zone et informe par message Push quand le véhicule quitte une zone définie au préalable ou y pénètre- Alerte voiturier : informe via l'application lorsque le contact est mis/coupé et lorsque le véhicule se déplace en dehors d'un rayon défini (1 km, 2,5 km ou 5 km)- Localiser le véhicule : les clignotants sont activés par le biais de l'application pour attirer l'attention sur le véhicule, par exemple dans un grand parking où il est difficile de se repérer- Dépassement de la vitesse autorisée : établit également une liste indiquant quand et où la vitesse définie préalablement a été dépassée- Fonction Send2Car : envoie via l'application des adresses sélectionnées au système de navigation du véhiculeSystème de recharge sans fil pour appareils mobiles dans le vide-poches de la console centrale avantCONFORT ET FONCTIONNALITESApproche-ceintureClimatisation automatique Thermatic à 2 zones avec filtre à charbons actifs contre la poussière, la suie, le pollen et les mauvaises odeursFonction d'accès et de démarrage sans clé Keyless GoHands-Free Access : Ouverture sans contact du coffre par un mouvement de pied sous le pare-chocs arrièreIndicateur de température extérieureLève-vitres électriques ( x4 ) à commande séquentielle et dispositif anti-pincementManuel d'utilisation en françaisPack Confort Cabriolet :Aircap :- Déflecteur à déploiement électrique dans le cadre du pare-brise- Filet entre le déflecteur et le pare-brise- Pare-vent électrique derrière les appuie-têtes arrière (places arrière utilisables y compris lorsque le pare-vent est activé)Airscarf :- Elément chauffant avec soufflante et orifices d'échappement d'air dans les appuie-têtes du conducteur et du passager- Thermocontacteur à 3 niveaux dans la porte- Cache automatique pour le coffre à bagages restantPack Mémoire :- Sièges conducteur et passager, colonne de direction et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec fonction Mémoire- Réglage électrique de l'approche des sièges et de la hauteur des appuie-têtes- 3 possibilités d'enregistrement des réglages pour le conducteur et le passager avant- Soutien lombaire (4 réglages) côtés conducteur et passager- Réglage de la profondeur d'assise avec coussins sans interstice- Fonction de positionnement Pre-Safe pour le siège passagerPack Rangement :- Filet à bagages à gauche sur l'habillage latéral du coffre- Caisse pliante sous le plancher du coffre- Double porte-gobelet sur la console centrale (2 x 750 ml - Poches aumônières au dos des sièges avantPack Rétroviseurs :- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement- Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique- Eclairage de proximité du rétroviseur extérieur pour l'éclairage de la zone d'accès, avec projection du logo Mercedes-BenzPack Stationnement avec caméra de recul :- 12 capteurs à ultrasons : 6 sur le pare-chocs avant, 6 sur le pare-chocs arrière- Caméra de recul- Assistant de stationnement actif avec Parktronic :- Détecte les places de stationnement en deçà de 35 km/h et régule le braquage, peut vous aider à accélérer, freiner et changer de rapport- Signale, jusqu'à une vitesse d'environ 10 km/h, la présence d'obstacles détectée devant ou derrière le véhicule, le système déclenche une alerte sonore et visuelle- Rear Cross Traffic Alert : Peut alerter le conducteur s'il détecte de la circulation transversale lors d'une sortie de stationnement en marche arrière. Si nécessaire, il déclenchera alors automatiquement un freinage d'urgence- Aide au départ Away Assist : peut réduire brièvement la vitesse de démarrage en cas de détection d'un obstacle situé à moins d'un mètre environ lors d'un changement de rapport à l'arrêtSièges conducteur et passager avant chauffantsSECURITE ET TECHNIQUEABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)Adaptive Brake avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en cas de pluieAffichage de l'état des ceintures arrière (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instrumentsAirbag central entre le conducteur et le passager avantAirbag genoux pour le conducteurAirbags frontaux pour le conducteur et le passagerAirbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés thorax et bassin)Airbags rideauxAlterno-démarreur intégré avec réseau de bord 48VAssistant de feux de route :- Allumage et extinction automatique des feux de route- Caméra derrière le pare-brise- Détection des véhicules éclairés circulant devant ou arrivant en sens inverseAssistant de franchissement de ligne actif :- Intervention de braquage active : dans une plage de vitesse entre 60 et 200 km/h- Alerte : perceptible par le biais d'une vibration au niveau du volant- Assistant d'arrêt d'urgence actif : freine le véhicule jusqu'à immobilisation s'il ne constate aucune intervention pendant une longue périodeAttention Assist : système de détection de somnolenceBoîte de vitesses automatique 9 rapports 9G-TronicCapot moteur actif pour la protection des piétonsCapteur de pluie et de luminositéCeintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur d'effort (x4)Clignotants à commande confort par impulsionsColonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeurContrôle de la pression des pneumatiquesDésactivation automatique de l'airbag passagerDynamic Select avec les programmes de conduite « Eco », « Confort », « Sport » et « Individual »ESP (régulation de comportement dynamique) avec assistant de conduite dynamique en virageEssuie-glaces avec détecteur de pluieFeux de stop adaptatifsFixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures arrièreFonction d'arrêt/redémarrage "Stop/Start Eco" avec commutateur de désactivation manuelleFrein de stationnement électrique (désactivation automatique lors du démarrage)Frein multicollisionFreinage d'urgence assisté actif (alerte visuelle et sonore en cas de risque de collision avec des véhicules, cyclistes et piétons, et freinage d'urgence autonome dans certaines conditions)Gilet de sécurité fluorescent pour conducteurKit TirefitPalettes de changement de rapport au volantPneu étéProjecteurs LED Hautes Performances avec Assistant de feux de routeRégulateur de vitesse Tempomat avec limiteur de vitesseRéservoir de carburant de 66 litresSécurité enfant avec verrouillage manuel des portes arrière et électrique des vitres arrièreSystème d'appel d'urgence Mercedes-BenzSystème de contrôle de la pression des pneusSystème de freinage avec disques de frein avant surdimensionnésSystème Pre-SafeTrain de roulement sport avec direction directe sport (possibilité de choisir le train de roulement confort surbaissé)