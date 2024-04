Le Toyota Land Cruiser est conçu pour affronter les conditions les plus difficiles

Leperpétue la capacité à, la durabilité et la fiabilité qui ont fait la réputation du modèle depuis plus de 70 ans.Laaugmente la rigidité de la carrosserie et du châssis.Le Toyota Land Cruiser combine l'ADN du Land Cruiser avec de nouvelles technologies pour offrir des performances élevées sur route et hors-piste.Le Land Cruiser est né il y a 72 ans, le 1er août 1951, sous le nom de « Toyota BJ ».Devenu le premier véhicule à monter jusqu'à la sixième station sur les pentes du mont Fuji, le Land Cruiser s'est vendu à 11,3 millions d'unités dans plus de 170 pays et régions.Au fil des années, le Land Cruiser a évolué en trois séries parallèles :- Le Station Wagon, la série 300, disponible dans des régions comme l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique.- Le Heavy Duty, la série 70, disponible en Afrique, au Moyen-Orient et dans la région Pacifique.- Le Light Duty, dont fait partie la série 250, qui est le principal modèle pour l'Europe.Le premier modèle de la série « Light Duty » a rejoint la gamme des Land Cruiser en 1985. Depuis, son évolution l'a amené à se rapprocher du Land Cruiser Station Wagon 300. Pour le développement du modèle 2024 de la série 250, la décision a été prise de faire renouer le Land Cruiser avec ses origines en se concentrant sur sa qualité fondamentale de véhicule pratique et abordable.L'ingénieur en chef Keita Moritsu explique : « Nous avons changé notre perception et pensons que ce modèle de Land Cruiser doit être proposé comme un tout-terrain pratique et abordable. Nous avons décidé que le retour à nos racines serait au cœur de la marque Land Cruiser à l'avenir. »Doté d'un, le Land Cruiser " Light Duty" recevra, début 2025, une motorisation hybride légère 48V.Les premières livraisons du Land Cruiser sont prévues au premier semestre 2024.Les designers de Toyota ont puisé dans la tradition et la modernité pour créer un style qui exprime la capacité du véhicule à résister aux conditions difficiles.Le design trapu et robuste exprime le « retour aux sources » du Land Cruiser.Sur le Land Cruiser, « la forme suit la fonction », comme pour les outils professionnels.Les performances en tout-terrain sont favorisées par des porte-à-faux plus courts, des angles sculptés et un bas de caisse plus étroit.Les pièces de carrosserie sont conçues pour résister à des conditions difficiles et être faciles à remplacer en cas de dommage.De profil, le design extérieur est typiquement Land Cruiser, avec des lignes horizontales appuyées.La silhouette fait référence aux lignes des premiers Land Cruiser (notamment les séries 40 et 70) avec un axe horizontal fort, un long capot, un pare-brise vertical, un porte-à-faux avant court et des passages de roues trapézoïdaux distinctifs.Les pièces fonctionnelles sont regroupées au centre avec des phares surélevés pour éviter les dommages dans les conditions de conduite difficiles. Les extrémités de pare-chocs sont faciles à remplacer si elles sont endommagées.Le Land Cruiser reçoit en série un ensemble de trois projecteurs LED inclus dans un fin bandeau horizontal ou un projecteur bi-LED classique rond, avec dans les deux cas des clignotants disposés verticalement aux extrémités de la face avant. Les antibrouillards avant sont profondément encastrés dans la partie supérieure du pare-chocs, les extrémités avant et arrière du véhicule sont chanfreinées (ce qui le rend aussi plus maniable), et les sections inférieures de la porte ont une surface concave recouverte d'une protection pour éviter les dommages.Le capot présente des parties latérales surélevées qui facilitent la localisation des coins du véhicule, et une section centrale abaissée qui améliore le champ de vision vers l'avant, réduisant notamment l'angle mort situé immédiatement devant le véhicule.Pour améliorer la vision latérale, le montant A est placé plus verticalement, les rétroviseurs sont fixés aux portes et la ceinture de caisse a été abaissée d'environ 30 mm par rapport au modèle actuel.La carrosserie associe surfaces anguleuses et arrondies. L'effet global est celui d'un Land Cruiser sculpté dans un seul bloc de métal pur. La silhouette large de la voiture , les ailes avant et arrière évasées et la forme étroite de la carrosserie se combinent pour évoquer les performances.À l'arrière, les feux sont regroupés dans des blocs optiques compacts et verticaux.Les proportions sont fidèles à l'héritage du design du Land Cruiser, avec un habitacle étroit et très carré placé derrière l'axe vertical de la voiture.La configuration et les proportions des éléments frontaux donnent un look typiquement Land Cruiser.La longueur totale du véhicule est de 4 920 mm, la largeur de 1 980 mm et la hauteur de 1 870 mm.L'empattement est de 2 850 mm.Le design extérieur intègre une série d'éléments destinés à améliorer les performances aérodynamiques. Il s'agit notamment d'un volet dans la partie supérieure de la calandre qui se ferme à haute vitesse pour stopper le flux d'air dans le compartiment moteur, réduisant ainsi la résistance à l'air et la portance. D'autres éléments situés devant les roues avant réduisent le flux d'air frappant les pneus et l'orientent pour refroidir les disques de frein. Ils sont déformables et peuvent affronter les chemins les plus difficiles.D'autres mesures incluent une réduction de la différence entre les niveaux des montants avant et des gouttières, ainsi qu'un calcul précis du positionnement des rétroviseurs extérieurs et de leur forme pour supprimer les turbulences. Des moulures ont été ajoutée sur les portes pour guider le flux d'air le long des flancs du véhicule. Un aileron arrière permet d'éloigner le flux d'air de la poupe et de réduire la portance.L'intérieur offre un choix de configurations à cinq ou sept places.Le design intérieur évoque la force et la fonctionnalité d'un authentique tout-terrain.Le tableau de bord est disposé horizontalement et les commandes sont conçues pour une utilisation facile, même lors de la conduite sur des terrains difficiles.La forme des commandes et leur fonctionnement ont été unifiés (elles se basculent ou se poussent) afin que le conducteur puisse les actionner facilement sans avoir à détourner le regard du volant ou à changer de position.La vision panoramique a été privilégiée, avec un capot bas, un tableau de bord horizontal et une ceinture de caisse abaissée au bénéfice de vitres latérales généreuses.Les rembourrages des portes au niveau des genoux et des épaules offrent une protection supplémentaire sur les terrains difficiles. La partie supérieure du panneau de porte présente un profil échancré afin que le conducteur dispose d'un espace libre pour le mouvement de ses coudes.Le design du volant reflète le style extérieur, avec de larges ouvertures pour éviter de se blesser aux doigts en cas de retour violent dans la direction. Les commandes de différentes fonctions sont disposées de manière rationnelle sur les branches latérales.Le combiné d'instruments et l'écran central multimédia sont placés en hauteur pour une parfaite visibilité. La console centrale positionne les commandes pour une utilisation rapide et intuitive. Le combiné d'instruments numérique (de 9 ou 12,3 pouces selon les versions) présente les compteurs et les données avec des graphismes nets et faciles à lire dans toutes les conditions d'éclairage. Le système multimédia est accessible via un écran tactile haute définition (8 ou 12,3 pouces). Le système multimédia le plus évolué (selon les versions) intègre une navigation basée dans le cloud, qui bénéficie d'informations en temps réel sur les conditions de circulation, et l'assistant vocal « Hey Toyota » qui permet de commander par la voix plusieurs fonctions et systèmes.Pour un accès optimal au coffre, le Land Cruiser reçoit un hayon avec ouverture par le haut qui peut être motorisé et équipé d'une vitre à ouverture indépendante.Dans le modèle cinq places, y a suffisamment de place pour trois valises de 86 cm plus une de 81 cm et une de 75 cm.Dans le modèle 7 places , il y a de l'espace derrière les sièges du rang 3 pour deux valises de 55 cm. Une fois le rang 3 replié, il y a suffisamment de place pour trois valises de 86 cm plus une de 81 cm et une de 69 cm.Des qualités fondamentales améliorées avec la plateforme GA-FLe Land Cruiser conserve son architecture qui associe une carrosserie à un châssis classique et robuste.La plate-forme Toyota GA-F à carrosserie sur châssis offre un comportement plus efficace, sur route comme en tout-terrain.En même temps, le Land Cruiser est facile à manœuvrer et plus confortable en conduite conventionnelle sur route.Le châssis est 50 % plus rigide, et la rigidité combinée de la carrosserie et du châssis est augmentée de 30 %. Cela contribue à améliorer la réactivité, l'agilité et le confort de conduite.Les performances de la suspension ont également été optimisées, notamment pour garantir une meilleure articulation des roues en tout-terrain.Le Land Cruiser reçoit un système de direction assistée électrique (EPS). Celui-ci réduit les retours parasites dans le volant que l'on peut ressentir en conduite tout-terrain et offre, à toutes les vitesses, une direction plus douce, plus directe et plus précise.L'utilisation du système de direction assistée électrique (EPS) permet au Land Cruiser de recevoir l'assistant de suivi de voie.Les capacités en tout-terrain du Land Cruiser sont augmentées avec l'adoption d'une barre anti-roulis avant déconnectable. Cette technologie SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism) permet au conducteur de modifier l'état de la barre antiroulis avant à l'aide d'un interrupteur sur le tableau de bord. Ce dispositif permet de concilier une meilleure efficacité lors de la conduite sur des terrains accidentées avec un plus grand confort et une conduite plus facile sur route.La suspension avant est dotée d'un système indépendant à double triangulation avec débattement allongé qui permet de conjuguer un comportement routier et des capacités tout-terrain élevées. Les organes de la suspension sont constitués de composants légers et à haute résistance pour une durabilité et une fiabilité élevées.Un angle de chasse accru permet d'offrir un comportement routier serein tandis que la stabilité au freinage est améliorée par une réduction de l'angle de décalage du pivot central et une augmentation de l'angle anti-plongée.À l'arrière, l'essieu rigide à quatre bras bénéficie d'optimisations pour obtenir des réactions plus fluides et plus linéaires tout en réduisant le poids et en améliorant la fiabilité. L'augmentation de l'angle anti-soulèvement permet d'éviter le soulèvement des roues arrière. L'ensemble de la géométrie a été optimisé pour que le mouvement de chaque élément soit fluide et linéaire.L'optimisation du moniteur Multi-Terrain offre une assistance supplémentaire lors de la conduite hors-piste. Utilisant une caméra et un écran haute résolution, le Moniteur Multi-Terrain donne au conducteur une vision claire de la zone immédiatement autour et sous le véhicule.L'optimisation du moniteur Multi-Terrain Select offre une assistance supplémentaire lors de la conduite hors-piste.Le système Multi-Terrain Select adapte automatiquement les performances du Land Cruiser aux exigences des différentes conditions de conduite hors-piste.En Europe de l'Ouest, le Land Cruiser est commercialisé avec une motorisation turbodiesel de 2.8 litres. Conçue pour un bon équilibre entre efficience et performances, la motorisation offre une puissance de 204 ch (150 kW). Associée à une transmission automatique Direct Shift à huit rapports, le Land Cruiser est capable de tracter des charges allant jusqu'à 3 500 kg.Une motorisation électrifiée combinant un moteur Diesel avec une technologie hybride légère 48 volts sera disponible début 2025. La version hybride légère combine le moteur turbodiesel 2 litres avec un moteur-générateur électrique de 48V, une batterie lithium-ion 48V et un système stop & start . L'ensemble améliore l'agrément de conduite en offrant des performances plus douces et plus silencieuses, et aussi plus dynamiques, tout en conservant la capacité à affronter des conditions difficiles.La transmission intégrale permanente du Land Cruiser est dotée d'une structure d'arbre optimisée pour une durabilité supérieure et une réduction des bruits de fonctionnement. Des modifications ont également été apportées aux différentiels Torsen : l'unité centrale a été modifiée pour améliorer les performances et l'efficience, le différentiel arrière optionnel a été renforcé pour plus de fiabilité. Tous deux sont réglés pour offrir le meilleur équilibre entre motricité hors-piste et stabilité sur route.Le blocage du différentiel est assuré par un système à solénoïde offrant une réponse 85 % plus rapide (environ 0,15 seconde).La boîte de transfert a été optimisée pour une durabilité améliorée, une augmentation du couple du moteur de l'actionneur et une meilleure résistance à la corrosion. La commande permettant de sélectionner les gammes H4 ou L4 et la commande de verrouillage du différentiel sont situées sur la console centrale, à côté du levier de vitesses.Le Crawl Control du Land Cruiser peut être utilisé pour maintenir une vitesse basse en conduite tout-terrain ou en descente. Il contrôle le couple moteur et la pression de freinage, évitant ainsi le patinage et le blocage des roues et permettant ainsi au conducteur de se concentrer sur la direction.Le Crawl Control fonctionne sur le rapport L4. A l'aide du sélecteur situé sur la console, le conducteur peut choisir parmi les cinq vitesses préréglées celle qui est la mieux adaptée au terrain et à la penteLa construction robuste du Land Cruiser 250 offre une solide protection en cas d'impact.Le modèle bénéficie de tous les systèmes Toyota Teammate pour aider à prévenir les accidents et assurer la protection de toutes les personnes à bord si un impact est inévitable.L'ensemble comprend la dernière génération de Toyota Safety Sense. Le Land Cruiser reçoit l'extension du Système Pré-Collision qui inclut l'Assistance à l'Evitement des Collisions aux Intersections, la Suppression de l'Accélération qui corrige l'utilisation soudaine de l'accélérateur en conduite à basse vitesse, et l'Assistance d'Urgence à la Direction. L' Assistance à la Conduite Proactive offre une assistance supplémentaire à basse vitesse, détectant les dangers tels que les véhicules stationnés et les piétons sur la chaussée, et favorisant en douceur une action sur la direction et une décélération à l'approche d'un véhicule qui précède ou lors de la conduite dans un virage.Les autres nouvelles fonctionnalités sont un Système d'Arrêt de Conduite d'Urgence. Lorsque l'Assistance au Suivi de Voie est activée, il détecte lorsque le conducteur a cessé d'actionner la direction, le freinage et l'accélérateur pendant un certain temps et émet alors une alerte. S'il n'y a toujours pas de réponse, le système arrête le véhicule en douceur et active les feux de détresse. L'Assistance à la Sortie Sécurisée avertit s'il existe un risque qu'une porte s'ouvre sur la trajectoire d'un véhicule ou d'un vélo approchant par l'arrière.Les systèmes Toyota Safety Sense peuvent être mis à jour à distance par liaison radio, évitant ainsi au client d'avoir à amener le véhicule chez un concessionnaire.La gamme du Land Cruiser est proposée à partir de 69 000 euros en version Le Cap.204 D-4D BVA LeCap: 69 000 €204 D-4D BVA Life: 72 000 €204 D-4D BVA Légende: 80 000 €204 D-4D BVA Lounge: 87 000 €204 D-4D BVA First Edition: 92 000 €