Le SUV urbain Renault Captur restylé s'affirme avec un design plus dynamique

Lerestylé s'offre une face avant plus statutaire.Le style retravaillé du Captur se caractérise par un design plus dynamique, des lignes tendues et des détails précis.La face avant joue sur la lumière et les matières pour une perception plus dynamique.Captur est « la voiture à vivre » du segment B de Renault . Polyvalent, il est à la fois compact à l'extérieur (4,23 mètres de long), habitable à l'intérieur, modulable, à l'aise en ville comme en dehors des sentiers battus.Sa position de conduite haute appréciée permet un accès aisé au véhicule et une bonne visibilité de la route.Depuis ses débuts en 2013, plus de 2 millions d'exemplaires du Captur ont été vendus dans 90 pays à travers le monde.Le Renault Captur restylé est produit à l'usine de Valladolid en Espagne.Les premières livraisons du Renault Captur restylé auront lieu au début de l'été 2024.La motorisation TCe90 sera disponible ultérieurement.Capot plus haut et plus horizontal, calandre facettée, logo intégré d'une pièce dans la calandre, le design de la face avant est plus technologique.En partie haute de la calandre, les reliefs aux formes diverses associés au contraste entre le noir brillant du fond et la transparence des pampilles jouent avec la lumière. De multiples reflets animent la calandre telle une onde se propageant du losange au centre vers les projecteurs et vers le bouclier dans lequel de petits parallélogrammes sont embossés.Pour le refroidissement moteur, la face avant comporte une entrée d'air horizontale située au- dessus de la lame aérodynamique et une autre dans le bouclier. Deux écopes à chaque extrémité du bloc avant, aux côtés des feux diurnes, jouent un rôle aérodynamique et de refroidissement des freins avant.Les optiques avant sont dotés de la technologie full LED sur toutes les finitions. La forme en demi- losange vertical des feux de jour à LED est une inspiration libre du logo de la marque.Six couleurs de carrosserie sont proposées : Blanc Nacré, Gris Cassiopée, Noir Étoilé, Gris Rafale, Bleu Iron et Rouge Flamme.Disponible en option, la teinte biton permet le toit et les rétroviseurs peints au choix en Gris highland, Noir Étoile ou en Grège Perle.L'habitacle du Captur accueille (selon les finitions) le système multimédia OpenR Link avec Google intégré et Android Automotive.Au centre de la console centrale, l'écran tactile vertical de 10,4 pouces (960 x 1280 pixels) permet de profiter de contenus interactifs et de services.Le système OpenR Link de Google est simple d'utilisation et hyperconnecté.L'interface est compatible avec Android Auto et Apple Carplay pour la connectivité smartphone.Comme sur un smartphone, les services de Google, tels que Google Maps, Google Assistant et plus de 50 applications sur Google Play sont à portée de main.Les réglages MULTI-SENSE sont accessibles sur l'écran central tactile et grâce à un bouton situé sur le volant. Ils permettent de choisir entre quatre vues pour le tableau de bord numérique, cinq widgets (applications ou vignette interactives), huit coloris d'éclairage de l'écran du compteur et 48 couleurs pour les bandeaux LED sur les panneaux de porte composant la lumière d'ambiance « Living Lights ».La banquette arrière coulissante sur 16 cm permet de privilégier l'espace de chargement ou la place disponible pour les occupants des places arrière.Le coffre est modulaire grâce à la banquette arrière coulissante sur 16 cm et un plancher amovible permettant d'obtenir un niveau plat.Lorsque les sièges arrière sont rabattus (découpage 2/3-1/3), la longueur de chargement atteint 1,57 m.Le coffre du Captur propose un volume maximal de 616 litres en configuration banquette arrière avancée au maximum.L'habitacle offre un total de 24,7 litres de rangement dont une boite à gants d'une contenance de 7 litres et, selon les versions, des poches aumônières derrière les sièges avant.Sous le capot, trois types de carburation (Essence, GPL , E-Tech full hybrid) et 6 moteurs sont disponibles :Essence :• 1.0 TCE turbo 90 ch - 160 Nm de couple, moteur 3 cylindres associé à une boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Consommation : 5,8 - 5,9 litres aux 100 km.• 1.3 TCE turbo 160 ch mild hybrid 12V - 270 Nm de couple, moteur 4 cylindres associé à une boîte de vitesses automatique type EDC Consommation : 5,8 - 5,9 litres aux 100 km.GPL :• 1.0 TCE turbo 100 ch - 160 Nm de couple (170 Nm au GPL), moteur 3 cylindres bicarburation essence - GPL associé à une boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Consommation : 6,0 – 6,1 litres aux 100 km au sans-plomb et de 7,7 - 7,9 litres aux 100 km au GPL. La motorisation bicarburation essence-GPL permet d'économiser environ 10 % de CO₂ par rapport à un moteur essence équivalent et offre une autonomie jusqu'à 1 100 km grâce à la présence de deux réservoirs.E-Tech full hybrid :• 1.6L 145 ch - 205 Nm de couple, moteur de 4 cylindres associé à une boîte de vitesses automatique à crabots. Consommation : 4,7 - 4,9 litres aux 100 km.La motorisation E-Tech full hybrid de 145 chevaux est plébiscitée par plus de 41 % des clients en France.Accessible via l'écran central, les réglages Multi-Sense permettent d'accéder à quatre modes de conduite : Eco, Sport, Confort et Perso. Selon le choix effectué, les sensations de conduite (effort de direction, réactivité du moteur et agilité du châssis), la couleur de l'éclairage de l'habitacle et l'affichage du tableau de bord sont modifiés.Disponible selon les versions, le système Extended Grip optimise la motricité quelles que soient les conditions de route.Sur l'écran multimédia, dans l'onglet « modes de conduite », l'Extended Grip (en option) offre deux modes spécifiques : Snow (« neige ») et All-terrain (« tout-terrain »). Ce choix permet d'optimiser la motricité selon les conditions de roulage en agissant t sur les paramètres de l'ESP.L'Extended Grip est disponible avec la motorisation E-Tech hybrid 145 ch associée exclusivement à une monte pneumatique en 18 pouces.Le Captur est équipé de 28 aides à la conduite (ADAS) réparties dans trois catégories : sécurité, conduite et parking.L'Active Driver Assist est un équipement accessible avec la navigation et le pack Advance. L'assistant autoroute et trafic devient contextuel pour élargir son champ d'application au-delà des seules voies rapides. Il permet au conducteur d'appréhender les éléments rencontrés sur tout type de route dans les meilleures conditions. Il s'agit d'une prestation de délégation de conduite de niveau 2, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec « Stop & Go », la fonction d'assistant de centrage dans la voie, les données de géolocalisation et une cartographie spécifique permettant au véhicule de s'adapter au tracé de la route.Intégrée à l'Active Driver Assist, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse (OSP) peut aussi être utilisée seule. L'Adaptation intelligente de la vitesse affiche la vitesse maximale autorisée sur le tableau de bord et sur l'écran de navigation. Dans le cas où la vitesse du véhicule serait supérieure à la vitesse reconnue, une alerte visuelle s'affiche. Un bouton situé sur le volant permet d'activer le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse ou le régulateur de vitesse adaptatif intelligent pour s'adapter automatiquement ou non à la vitesse légale selon la distance de suivi.Disponible en option, la conduite hybride prédictive maximise l'utilisation de l'énergie électrique sur le parcours. Les données de la cartographie connectée telle que la topographie de la route sur les sept prochains kilomètres (trajet le plus probable si aucune destination n'est enregistrée) fournissent des informations anticipées au système de gestion de la batterie afin que l'énergie motrice électrique soit utilisée autant que possible.Les autres aides à la conduite disponibles:• Pour la sécurité : Freinage automatique d'urgence en marche avant avec la fonction intersection (Active Emergency Braking System soit AEBS) / Avertisseur d'angle mort (Blind Spot Warning soit BSW) / Assistant de maintien dans la voie (Lane Keeping Assist soit LKA) / Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning soit LDW) / Système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Attention Alert soit DAA)• Pour la conduite : Régulateur et limiteur de vitesse / Régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop & Go (Adaptative Cruise Control soit ACC) / Distance de suivi (Distance Warning soit DW) / Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist, HSA)• Pour les manœuvres de parking : Caméra 360° (grâce à 4 caméras), Aides au parking avant, arrière et latéraux, Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière (Rear Cross Traffic Alert pour RCTA) / Alerte de sortie sécurisée des occupants (Occupant Safe Exit Alert soit OSE).En option, le pack « driving and safety » comprend les avertisseurs d'angles morts (BSW), l'avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière (RCTA), l'alerte de sortie sécurisée des occupants (OSE) et l'Activ Driver Assist (ADAS disponible uniquement associé à la boite automatique).Un bouton My Safety Switch, situé à gauche du volant, permet au conducteur en un simple geste d'activer ou désactiver ses préférences de réglage sur pas moins de cinq ADAS en même temps, en ayant choisi par exemple leur activation ou non, leur niveau d'intervention, la présence d'alertes sonores, etc. Ces choix de personnalisation s'effectuent via les réglages du véhicule sur l'écran multimédia.Le Captur se décline sur trois niveaux d'équipements : Evolution, Techno et Esprit Alpine.Le Captur restylé est proposé à partir de 24 900 euros en motorisation TCe 90 et version Evolution.Le Captur en motorisation GPL et version Evolution démarre à partir de 25 300 euros.Comptez 28 900 euros pour le Captur E-Tech full hybrid 145 en version Evolution.ESSENCETCe 90 Evolution: 24 900 €TCe 90 Techno: 27 500 HYBRIDE ESSENCE LEGERMild Hybrid 160 EDC Evolution: 27 200 €Mild Hybrid 160 EDC Techno: 29 800 €Mild Hybrid 160 EDC Esprit Alpine: 32 100 €GPLTCe 100 GPL Evolution: 25 300 €TCe 100 GPL Techno: 27 900 €HYBRIDE ESSENCEE-Tech Full Hybrid 145 Evolution: 28 900 €E-Tech Full Hybrid 145 Techno: 31 500 €E-Tech Full Hybrid 145 Esprit Alpine: 33 800 €