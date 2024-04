Le Porsche Cayenne GTS équipé d'un moteur V8 délivre une puissance de 500 ch

complète la gamme, entièrement revue en 2023, avec l'arrivée de la, au caractère résolument dynamique.Le Cayenne GTS est équipé d'un moteur(368 kW) associé à des systèmes de réglage du châssis axés sur la performance.Le modèle GTS bénéficie d'éléments de design distinctifs et d'une dotation de série étendue.Chez Porsche, GTS signifieL'appellation GTS se traduit par un surcroît de dynamisme avec l'Le châssis spécifique à la version GTS bénéficie d'unet d'unLe modèle GTS est équipé de série d'une, avec système Porsche Active Suspension Management (PASM), et du Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Tous les éléments du châssis et les systèmes de contrôle, tels que le Porsche Traction Management (PTM) et le Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), disponible en option, ont été développés pour optimiser les performances sur route.La gestion active de la suspension avec technologie à deux valves confère à la voiture un amortissement sportif et un confort de conduite hors pair. Les paliers de pivot sur le train avant du modèle Cayenne GTS, issus du Cayenne Turbo GT (modèle non proposé en Europe), augmentent le carrossage négatif de 0,58° par rapport au Cayenne. La suspension pneumatique à deux chambres permet une agilité remarquable dans les virages et une dynamique de conduite élevée.Outre le réglage optimisé du châssis, le bloc V8 contribue à forger le caractère résolument sportif du Cayenne GTS. Entièrement revisité sur le plan technique, le, développé par Porsche et fabriqué à Zuffenhausen, affiche une puissance sensiblement augmentée. Le moteur développe une puissance de(368 kW). Le couple maximal est deLaaméliore les performances de conduite grâce à des temps de réponse et de changement de rapport plus courts en mode Sport et Sport Plus.Ces caractéristiques confèrent à la sportive à quatre portes des performances élevées. Le Cayenne GTS. La vitesse de pointe sur circuit est deLaPorsche Traction Management (PTM) est dotée d'un circuit de refroidissement à eau indépendant. Cette technologie, issue du Cayenne Turbo GT, permet de stabiliser la capacité de charge admissible, notamment sur circuit ou sur routes de montagne.Le modèle GTS de Porsche se distingue par unCette signature stylistique se manifeste par la présence d'un monogramme « GTS » en Noir sur les flancs et à l'arrière de la voiture, par un bouclier avant doté de prises d'air élargies, par des feux avant et arrière teintés, et par des étriers de frein rouges. Ces éléments de design typiques d'un modèle GTS confèrent à la voiture son style caractéristique.Les éléments de carrosserie, notamment les jupes latérales, les inserts décoratifs à l'avant, le contour des vitres latérales et les élargisseurs d'ailes au niveau des passages de roues, qui font partie du pack Sport Design proposé de série, sont déclinés en Noir finition brillante.Les sorties du système d'échappement Sport sont de couleur Bronze foncé.Pour rehausser encore le design de la version GTS du Cayenne, des jantes RS Spyder de 21 pouces arborent une teinte Gris anthracite.Le Cayenne GTS est équipé de série d'un volant sport GT chauffant.L'habitacle est agrémenté d'un habillage en Race-Tex. Le ciel de pavillon, les accoudoirs et les panneaux de porte, ainsi que les bandes centrales des sièges Sport 8 réglages sont habillés du tissu suédé Race-Tex. Les renforts latéraux ont été rehaussés pour améliorer le maintien latéral dans les virages.Le modèles GTS bénéficie de la mise à jour complète du Cayenne, qui inclut le nouveau concept de commande et d'affichage à bord Porsche Driver Experience, avec combiné d'instruments numérique incurvé de série et écran passager, en option.De série, le Cayenne GTS est équipé du Pack Sport Design, des phares HD matrix LED teintés, de la suspension pneumatique, d'un système audio surround Bose et d'un éclairage d'ambiance.Le Cayenne GTS est proposé en France au prix de 141 400 euros.Les premières livraisons en Europe sont prévues pour l'été 2024.