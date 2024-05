Le Nissan Townstar Evalia propose sept places dans un habitacle modulable

Avec seset laqui lui permettent d'offrir jusqu'à 3 750 litres de volume de chargement, le Townstar Evalia fait preuve d'une polyvalence élevée.Le Townstar Evalia est proposé avec unet dans une déclinaisonLe Nissan Townstar Evalia se distingue par ses côtés pratiques, avec un empattement allongé et une capacité de cinq ou sept sièges.Avec ses larges portes coulissantes, qui facilitent l'accès aux sièges des deuxième et troisième rangées de sièges, le Townstar Evalia facilite la vie quotidienne des familles nombreuses.Les cinq sièges arrière peuvent être retirés. Ils peuvent aussi coulisser individuellement d'avant en arrière, offrant ainsi de multiples possibilités d'aménagements pour répartir les passagers et les bagages.Le Townstar Evalia reçoit plusieurs technologies d'aides à la conduite, telles que la vision intelligente à 360° (Around View Monitor), l'avertisseur d'angle mort (Blind Spot Warning) et le freinage d'urgence intelligent (Intelligent Emergency Braking).D'autres fonctionnalités sont plus spécifiquement conçues pour assister le conducteur au quotidien, notamment l'avertisseur de somnolence, le capteur de pression des pneus, l'assistance au maintien de la voie, les aides au stationnement avant et arrière et le système d'appel d'urgence.Une fois les sièges passagers retirés, le Townstar Evalia passe d'un véhicule de transport de personnes à un utilitaire léger offrant un volume de chargement qui peut atteindre 3 750 litres.Les dossiers des sièges peuvent être repliés à plat pour accueillir des bagages hors gabarit comme une planche de surf ou des skis.Comme toutes les voitures Nissan , le Townstar Evalia bénéficie d'une1.3 130 Acenta: 30 180 €1.3 130 N-Connecta: 32 880 €1.3 130 Tekna: 35 880 €Enjoliveurs intégraux 16 poucesClimatisation auto régulée bi-zoneRégulateur-limiteur de vitesseAllumage automatique des feux LEDCapteurs de pluieRadar de reculRéglage hauteur du siège conducteurVitres avant électriquesAlerte franchissement de ligne blancheAide au maintien dans la voieSystème de prévention de la fatigue conducteurReconnaissance des panneaux de signalisationFreinage d'urgence intelligent / alerte distance de sécuritéAcenta plusEcran tactile multimédia 8 pouces compatible Apple Car Play et Android AutoCaméra de reculPhares antibrouillard avant LEDRétroviseurs extérieurs électriques et rabattables automatiquementVitres arrières électriquesBoîte à gants "Tiroir"Support smartphoneVolant similicuirSystème d'ouverture et de démarrage sans clé "Intelligent Key"Réglage hauteur et lombaire du siège conducteurConsole centrale de rangement avec accoudoir entre sièges avantTablettes aviationPoches aumônières au dos des sièges avantSystème de surveillance des angles morts intelligentN-Connecta plusEnjoliveurs intégraux 16 poucesSystème de navigation NissanConnectNissan AVM - vision intelligente à 360°Alerte dépassement de limite de vitesseCommutation automatique des feux de croisement / routeStationnement mains-libres intelligentChargeur à inductionBarres de toit modulableSièges avant chauffants