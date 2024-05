La mini-citadine Kia Picanto restylée adopte un look plus audacieux

Le design de larestylée adopte lade Kia Le design extérieur de la mini-citadine coréenne restylée a été repensé pour intégrer uneetLe look est plus audacieux.La face avant affiche un. Le capot se pare de, la calandre ‘Tiger Nose' redessinée court jusqu'aux projecteurs avant verticaux qui intègrent la signature lumineuse de Kia, et le bouclier avant associé aux prises d'air latérales renforce l'esprit baroudeur de la citadine A l'arrière, les feux intègrent une signature lumineuse distinctive qui confère à la Picanto une allure plus imposante.Le design arrière est renforcé par les feux antibrouillard, le bouclier et le diffuseur arrière.La Picanto est disponible dans une palette de neuf coloris : Bleu Denim, Bleu Azur, Rouge Grenadine, Beige Latte, Vert Lichen, Noir Ebène, Gris Météore, Gris Acier et Blanc Céleste.Dans l'habitacle, la Kia Picanto offre unLa Picanto présente un combiné d'instrumentation à affichage numérique haute résolution de 4,2 pouces et un système de navigation à écran tactile flottant de 8,0 pouces. Le système est compatible avec les services Kia Connect et offre une connexion sans fil à Android Auto et Apple CarPlay, permettant de connecter simultanément jusqu'à deux appareils mobiles. L'introduction de ports USB-C à l'avant et à l'arrière (selon la finition) complète l'esprit high-tech de la mini -citadine coréenne.La Picanto permet les mises à jour à distance (OTA), qui assurent au conducteur un accès aux dernières mises à jour de système et de cartographie, sans se déplacer chez son distributeur Kia. Les mises à jour à distance (OTA) sont offertes pendant 12 mois.La Picanto embarque un large éventail de systèmes avancés d'aides à la conduite (ADAS). Elle est équipée de série de la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse avec régulation de vitesse (ISLA), de la gestion intelligente des feux de route (HBA), de l'alerte de vigilance du conducteur (DAW), du système de freinage d'urgence autonome avec détection des voitures , piétons et cyclistes (FCA) et de l'assistance active à la conduite (LFA/LKA).Pour faciliter les manœuvres de stationnement, la caméra de recul ainsi que les radars de parking arrière sont livrés de série.La gamme optimisée de la Picanto est structurée en trois niveaux de finition et deux motorisations essence.Le moteur, est disponible en boîte manuelle sur toutes les finitions, tandis que le moteur 1.2 DPi 79 ch, disponible en boîte manuelle ou en boîte robotisée, est proposé en finition Active et GT line.Dès le premier niveau de finition, la Picanto propose un large éventail d'équipements de confort et de sécurité, tels que l'écran tactile flottant 8 pouces avec système de navigation, la caméra de recul, les radars de parking arrière, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, le système de gestion intelligente des feux de route (HBA) ou encore la reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA). De série, le véhicule est équipé de jantes en acier de 14 pouces.La finitionse pare d'éléments de design et de sécurité supplémentaires tels que la climatisation manuelle, le siège conducteur réglable en hauteur ou encore l'alerte de présence des passagers arrière. Des jantes en alliage de 14 pouces sont proposées en option.La finitionoffre un look extérieur GT-Line spécifique visible à travers les feux LED à l'avant comme à l'arrière où les deux feux sont reliés par un bandeau lumineux horizontal, une ligne de vitre chromée et des jantes en alliage de 16 pouces dédiées. L'intérieur se dote d'une sellerie en matière synthétique noire, d'inserts noir laqué et d'un pédalier en finition aluminium. La finition GT-Line offre des connectiques USB à l'avant ainsi qu'à l'arrière et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.La finition GT-Line peut être équipée du Pack Confort incluant la climatisation automatique, l'accès et le démarrage sans clé « Smart Key » ainsi que le système de recharge par induction pour smartphone.La Kia Picanto est disponible à partir de, assortie de lade Kia.Les premiers véhicules seront livrés en juillet 2024.En 2023, la Kia Picanto figurait au troisième rang des véhicules les plus vendus par Kia en France avec 6 484 immatriculations (5,7% de part du segment des mini-citadines pour la Kia Picanto en 2023).Avec le lancement de ce nouvel opus, Kia conforte son offre généraliste dans le marché des mini-citadines, dont de plus en plus de constructeurs se détournent.Kia France table sur une croissance de 30% des ventes de la Kia Picanto, en 2024.1.0 DPi 63 Motion: 15 990 €1.0 DPi 63 Active: 17 090 €1.0 DPi 63 GT-Line: 17 990 €1.0 DPi 79 Active: 17 590 €1.0 DPi 79 GT-Line: 18 490 €1.0 DPi 79 BVMA Active: 18 590 €1.0 DPi 79 BVMA GT-Line: 19 490 €SÉCURITÉ- Aide au maintien dans la file (LKA)- Airbags frontaux, latéraux et rideaux- Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité- Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)- Caméra de recul- Contrôle électronique de trajectoire (ESC)- Kit de dépannage en cas de crevaison- Système de freinage d'urgence autonome avec détection des voitures, piétons et cyclistes (FCA)- Système de gestion intelligente des feux de route (HBA)- Radars de parking arrière- Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)EXTÉRIEUR- Jantes en acier 14 pouces avec enjoliveurs- Projecteurs antibrouillard arrière à LED- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserieINTÉRIEUR- 5 Places- Banquette arrière rabattable 60/40- Pare soleil avec miroir de courtoisie- Poches aumônières à l'arrière des sièges conducteur et passager- Sellerie en tissu noirCONFORT- Condamnation centralisée (clé)- Connectique USB à l'avant- Lève-vitres électriques avant et arrière- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants- Système audio avec 6 haut-parleurs dont 2 tweeters à l'avantTECHNOLOGIE EMBARQUÉE- Combiné d'instrumentation digital 4,2 pouces- Ecran tactile 8 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil- Système de navigation et services connectés Kia Connect Live et services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans- Système de téléphonie mains-libres BluetoothFinition Motion plusSÉCURITÉ- Alerte de présence des passagers arrièreEXTÉRIEUR- Poignées de portes extérieures couleur carrosserieINTÉRIEUR- Volant en matière synthétique- Poignées de portes intérieures finition aluminium- Pommeau de levier de vitesses gainé cuir (sur boîte manuelle) / en matière synthétique (sur boîte DCT)CONFORT- Climatisation manuelle- Siège conducteur réglable en hauteurFinition Active plusEXTÉRIEUR- Boucliers avant et arrière, moulures de bas de porte dédiés GT-line- Feux de jour avant à LED intégrant la signature lumineuse horizontale GT-line- Feux arrière à LED- Jantes GT-line en alliage 16 pouces- Ligne de vitre chromée- Projecteurs avant à LED- Vitres et lunette arrière surteintéesINTÉRIEUR- Console centrale avec accoudoir et compartiment de rangement intégré- Inserts finition noir laqué- Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé côté conducteur- Pédalier finition aluminium- Sellerie en matière synthétique noire- Volant à méplat gainé matière synthétique GT-lineCONFORT- Connectique USB à l'avant et à l'arrièrePeinture métallisée: 570 €Jantes en alliage 14 pouces: 300 €Pack Confort (Climatisation automatique, Ouverture et démarrage sans clé «Smart Key» et Système de chargement du smartphone par induction): 900 €