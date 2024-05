Le Nissan Townstar Evalia électrique sept places offre jusqu'à 265 km d'autonomie WLTP

Avec seset laqui lui permettent d'offrir jusqu'à 3 750 litres de volume de chargement, le Townstar Evalia électrique fait preuve d'une polyvalence élevée.Le Townstar Evalia EV est proposé avec un(90 kW) offrantLe Townstar Evalia EV est équipé d'une pompe à chaleur et d'un refroidissement liquide pour préserver l'efficience et l'autonomie.Doté d'une, le Townstar Evalia électrique offreLa batterie du Townstar Evalia électriqueAvec un chargeur rapide DC de 80 kW, le temps de recharge est réduit à 37 minutes.Mise à part son autonomie réduite, le Nissan Townstar Evalia électrique se distingue par ses côtés pratiques, avec un empattement allongé et une capacité de cinq ou sept sièges.Avec ses larges portes coulissantes, qui facilitent l'accès aux sièges des deuxième et troisième rangées de sièges, le Townstar Evalia électrique facilite la vie quotidienne des familles nombreuses.Les. Ils peuvent aussi, offrant ainsi de multiples possibilités d'aménagements pour répartir les passagers et les bagages.Le Townstar Evalia électrique reçoit, telles que la vision intelligente à 360° (Around View Monitor), l'avertisseur d'angle mort (Blind Spot Warning) et le freinage d'urgence intelligent (Intelligent Emergency Braking).D'autres fonctionnalités sont plus spécifiquement conçues pour assister le conducteur au quotidien, notamment l'avertisseur de somnolence, le capteur de pression des pneus, l'assistance au maintien de la voie, les aides au stationnement avant et arrière et le système d'appel d'urgence.Une fois les sièges passagers retirés, le Townstar Evalia électrique passe d'un véhicule de transport de personnes à un utilitaire léger offrant unLes dossiers des sièges peuvent êtrepour accueillir des bagages hors gabarit comme une planche de surf ou des skis.Comme toutes les voitures Nissan , le Townstar Evalia EV bénéficie d'uneLa batterie haute tension du véhicule électrique Nissan Townstar Evalia EV est spécifiquement couverte par une90 kW 45 kWh Acenta: 41 160 €90 kW 45 kWh N-Connecta: 43 560 €90 kW 45 kWh Tekna: 45 960 €Câble de recharge Mode 3 32ACâble de recharge Mode 2 10AChargeur embarqué 22kWPompe à chaleurClimatisation manuelleRégulateur-limiteur de vitesseAllumage automatique des feux LED et capteurs de pluieRadar de reculFrein de stationnement électriqueKit anticrevaisonRéglage hauteur du siège conducteurVitres avant électriquesAlerte franchissement de ligne blancheAide au maintien dans la voieSystème de prévention de la fatigue conducteurReconnaissance des panneaux de signalisationFreinage d'urgence intelligent / alerte distance de sécuritéAcenta plusEcran tactile multimedia 8 pouces compatible Apple Car Play et Android Auto NissanConnect ServicesCaméra de reculAides au stationnement avant et flancsPhares antibrouillard avant LEDVitres arrière électriquesRétroviseurs extérieurs électriques et rabattables automatiquementBoîte à gants "Tiroir"Volant similicuirSystème d'ouverture/fermeture et de démarrage sans clé "Intelligent Key"Miroir anti angle mort dans le pare-soleil passagerRéglage hauteur et lombaire du siège conducteurConsole centrale de rangement avec accoudoir entre sièges avantSupport smartphoneSystème de surveillance des angles morts intelligentN-Connecta plusSystème de navigation NissanConnectNissan AVM - vision intelligente à 360°Alerte dépassement de limite de vitesseCommutation automatique des feux de croisement / routeChargeur à inductionStationnement mains-libres