La BMW M4 CS se positionne à mi-chemin entre compétition et performances routières

présente une nouvelle édition spéciale basée sur laA mi-chemin entre compétition et performances routières , ladécuple les sensations de conduite pour encore plus d'intensité.La BMW M4 CS sera produite avec les autres variantes de la BMW M4 à l'usine BMW de Dingolfing.Une conception légère et intelligente comprenant un grand nombre de composants en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP), une puissance moteur accrue, un châssis sur mesure, des caractéristiques de conception exclusives et un cahier des charges affiné avec précision, l'ensemble proposant la fonctionnalité et la facilité d'utilisation au quotidien de la BMW M4 Coupé.La BMW M4 CS se positionne à mi-chemin entre la BMW M4 Competition M xDrive Coupé et la BMW M4 CSL édition spéciale produite à 1 000 exemplaires.Les performances de la BMW M4 CS s'expriment sur la route comme sur circuit.Les performances dude la BMW M4 CS, la boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports et la transmission intégrale intelligente M xDrive confèrent à la M4 CS un dynamisme et une assurance de tous les instants.La puissance instantanée et la traction optimisée permettent uneLors des essais sur le circuit de la Nordschleife du Nürburgring, la BMW M4 CS a enregistré un temps officiel de 7 minutes 21,989 secondes pour le tour complet de 20,832 kilomètres.Le moteur six cylindres en ligne de 3.0 litres doté de la technologie M TwinPower Turbo développé pour la gamme BMW M3 et BMW M4 a été conçu pour être performant sur circuit. Il constitue la base du moteur de la BMW M4 GT3.Le moteur de la BMW M4 CS bénéficie du savoir-faire de BMW M en matière de développement et de ses nombreuses années d'expérience en compétition. Le moteur est doté d'un carter de vilebrequin extrêmement rigide, sans manchon et à pont fermé, conçu pour supporter une pression de combustion très élevée. Le vilebrequin léger forgé présente une résistance élevée à la torsion, ce qui contribue à donner au moteur sa puissance et son appétit pour les régimes élevés. Le revêtement en fer pulvérisé par arc électrique des alésages des cylindres réduit les pertes par frottement. La culasse est dotée d'un noyau imprimé en 3D. Ce procédé de fabrication permet d'optimiser la disposition des conduits de refroidissement pour la gestion de la température. Le système d'alimentation en huile, tout comme le système de refroidissement, est conçu pour relever les défis spécifiques du circuit, notamment les régimes élevés et les accélérations latérales extrêmes.La technologie issue de la course automobile constitue la base du potentiel du moteur six cylindres en ligne qui développe une puissance maximale de 405 kW/550 ch sous le capot de la BMW M4 CS. Cela représente une augmentation de 15 kW/20 ch par rapport au moteur de la BMW M4 Competition M xDrive Coupé. Cette augmentation de puissance a été obtenue grâce à des modifications ciblées de la technologie M TwinPower Turbo du moteur. Les ajustements ont principalement consisté à augmenter la pression de charge maximale des deux turbocompresseurs mono-scroll à 2,1 bars et à apporter quelques modifications spécifiques au niveau de la gestion du moteur.Le moteur de la BMW M4 CS déploie un couple maximal de 650 Nm à partir de 2 750 tr/min et jusqu'à 5 950 tr/min. Il développe sa puissance maximale à 6 250 tr/min et présente une ligne rouge à 7 200 tr/min. La réponse instantanée du moteur est due à une fixation du moteur spécifique avec des ressorts plus puissants. La liaison rigide entre l'unité de puissance et la structure du véhicule permet une transmission particulièrement directe de sa puissance à la chaîne cinématique chaque fois que le conducteur appuie sur l'accélérateur.La puissance immédiatement disponible et la capacité du moteur à encaisser les hauts régimes ouvrent la voie à des performances de haut niveau. La BMW M4 CS passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et de 0 à 200 km/h en 11,1 secondes. Le sprint à mi-régime, de 80 à 120 km/h, s'effectue en 2,6 secondes en quatrième vitesse et en 3,3 secondes en cinquième vitesse. La vitesse maximale de l'édition spéciale (livrée de série avec le Pack Expérience M) est limitée électroniquement à 302 km/h.La puissance du moteur est accompagnée par une bande sonore exaltante générée par le système d'échappement à double branche, qui comprend des clapets à commande électrique, un silencieux arrière en titane avec un design qui minimise le poids et, comme le veut la tradition M, deux paires de tuyaux d'échappement peints en noir mat.La présence acoustique du moteur s'adapte à la configuration du groupe motopropulseur sélectionnée dans le menu M Setup. En modes Sport et Sport plus, la sonorité du moteur prend des accents de voiture de course. Cela confère une véritable dimension sonore à l'ensemble, en particulier lors des changements de vitesse et des ajustements de régime qui les accompagnent.Le couple moteur est transmis aux quatre roues de la BMW M4 CS par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports avec Drivelogic. Cette transmission est commandée soit par le levier de vitesse spécifique M situé sur la console centrale, soit par les palettes de changement de rapports en fibre de carbone situées sur le volant. Le bouton Drivelogic intégré au levier de sélection permet de modifier les caractéristiques de changement de vitesse de la transmission, avec un choix de réglages disponibles : un orienté confort, un pour les performances sportives et un optimisé spécifiquement pour la conduite sur circuit.La puissance du moteur est transmise à la route par le système M xDrive. Cette technologie de transmission intégrale utilise un embrayage multidisque à commande électronique dans la boîte de transfert pour répartir en douceur la puissance du moteur entre les roues avant et arrière afin de maximiser la traction, l'agilité et la stabilité directionnelle dans toutes les situations. L'alimentation en huile de l'embrayage multidisque a été optimisée pour garantir l'efficacité du système de transmission intégrale pendant les sessions de piste les plus intenses.Le système M xDrive, qui privilégie les roues arrière et s'associe au différentiel actif M sur l'essieu arrière (dont le fonctionnement est entièrement variable) ajoute à la sensation M caractéristique lors de l'accélération ou de la sortie des virages. Le menu M Setup permet de sélectionner le mode 4WD Sport, qui dirige une proportion plus importante du couple moteur vers les roues arrière. Le conducteur peut désactiver le système DSC (contrôle dynamique de la stabilité) et passer en mode 2 roues motrices.La technologie du châssis de la BMW M4 CS a été adaptée aux caractéristiques de performance du moteur, au concept global du véhicule et à la répartition du poids. La cinématique des essieux, le réglage personnalisé du carrossage des roues, les amortisseurs, les ressorts auxiliaires et les barres antiroulis permettent d'optimiser la précision de la direction, la transmission des forces de contrôle latérales dans les virages, la réponse des ressorts et des amortisseurs ainsi que la position des roues.Les amortisseurs à commande électronique de la suspension M adaptative de la BMW M4 CS sont configurés spécifiquement, tout comme la direction électromécanique M Servotronic à démultiplication variable et le système de freinage intégré.Les réglages du système DSC et du mode M Dynamic ont été adaptés aux exigences spécifiques de la conduite dynamique sur circuit. Le mode M Dynamic donne une plus grande marge de manœuvre pour explorer les limites dynamiques de la voiture en repoussant les seuils d'intervention des différentes mesures de stabilisation du système DSC. Lorsque le conducteur adopte un style de conduite extrêmement sportif, le patinage des roues qui en résulte assure une meilleure transmission de la puissance à la route.La BMW M4 CS est équipée de freins M Composites avec des étriers peints en rouge ou en noir.Les étriers des freins en céramique M Carbon, disponibles en option, peuvent être peints en rouge ou en or mat.La BMW M4 CS est équipée de série de jantes forgées en alliage léger M au design exclusif à rayons en V, disponibles en bronze doré mat ou en noir mat.Les jantes (19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière) sont équipées de pneumatiques de piste pour maximiser les performances sur circuit. Offrant un contrôle latéral et une stabilité directionnelle élevés, une sensation de direction précise et une traction optimale, les pneus de piste (275/35 ZR19 à l'avant et 285/30 ZR20 à l'arrière) sont adaptés à une utilisation sur circuit.Des pneumatiques haute performance adaptés à une conduite quotidienne sur route sont proposés en option gratuite.L'utilisation de composants en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) est d'une importance capitale dans la conception de la BMW M4 CS. Le toit en fibre de carbone est un excellent exemple, son faible poids rapprochant le centre de gravité de la voiture de la route et améliorant l'agilité et la dynamique dans les virages. Le capot, le splitter avant, les prises d'air avant, les coques de rétroviseurs extérieurs, le diffuseur arrière et l'aileron arrière de type Gurney sont également réalisés en fibres de carbone (PRFC).L'adhésion au principe de la conception légère est également évidente dans l'habitacle. Dans le but de réduire le poids à l'intérieur du cockpit, la console centrale, les palettes de changement de vitesse sur le volant et les éléments de décoration intérieure sont fabriqués en fibres de carbone (PRFC).La BMW M4 CS est équipée de sièges baquets M Carbon, dont la construction visant à réduire le poids est soulignée par l'utilisation de fibres de carbone (PRFC) dans les éléments structurels de l'assise et du dossier du siège, ainsi que dans les découpes des renforts latéraux et sous les appuie-têtes.Le système d'échappement de la BMW M4 CS est plus léger de plus de quatre kilogrammes, grâce à l'utilisation d'un silencieux arrière en titane.Au total, les mesures d'allègement permettent de réduire le poids de la voiture d'environ 20 kilogrammes par rapport à la BMW M4 Competition M xDrive Coupé.Une barre anti-rapprochement avant M peut être sélectionnée en option sur la BMW M4 CS afin d'augmenter la rigidité torsionnelle du train avant et améliorer la tenue de route dans les virages. Les éléments en aluminium moulé qui relient les têtes d'amortisseurs avant présentent une géométrie optimisée en termes de poids qui a été précisément adaptée aux forces appliquées dans différentes situations de conduite. La barre anti-rapprochement avant M est en aluminium afin de respecter les crash-test s (la barre en aluminium se déforme alors que le carbone casse en cas de choc).La BMW M4 CS annonce d'emblée son caractère tranchant grâce à une série de caractéristiques de design individuelles.Les peintures spéciales BMW Individual Riviera Blue et Frozen Isle of Man Green Metallic sont disponibles sur cette édition spéciales BMW M.Les surfaces en fibre de carbone apparente du toit et des bandes ciselées dans le capot mettent en évidence la structure distinctive du matériau, tout comme le splitter avant, les prises d'air avant, les coques de rétroviseurs extérieurs M, le spoiler arrière et le diffuseur arrière. Avec les jupes latérales noires et les ouïes M, les éléments en fibres de carbone (PRFC) offrent un contraste avec les peintures. La BMW M4 CS peut également recevoir les teintes extérieures M Brooklyn Grey metallisé et Saphirschwarz metallisé.La face avant est ornée d'une grille de calandre BMW sans cadre qui permet d'économiser du poids et dont l'aspect dépouillé rappelle les machines de course. Conçue spécialement, elle se caractérise par des lignes de contour rouges et l'inscription "M4 CS" sur la partie supérieure des deux barres horizontales de la calandre. Le badge du modèle à l'avant et au niveau du coffre ont des surfaces noires avec une bordure rouge.Les projecteurs et la signature visuelle ajoutent une touche d'exclusivité à la face avant de la BMW M4 CS. Leurs icônes sculpturales s'allument en jaune - aussi bien pendant l'animation lumineuse de bienvenue que pendant l'allumage des feux de croisement ou des feux de route - et font référence aux voitures de course GT. Les feux arrière dotés de la technologie Laserlight se distinguent par des faisceaux de fibres optiques complexes placés à l'intérieur des blocs optiques. Il en résulte un effet 3D.Le cockpit de la BMW M4 CS se concentre sur l'expérience de conduite. Le volant M Alcantara, à trois branches avec la partie inférieure à méplat, offre une combinaison parfaite entre une prise en main idéale en conduite dynamique et un confort élevé sur les longs trajets. Son repère central rouge et ses palettes de changement de vitesse en fibres de carbone (PRFC) ajoutent une touche d'authenticité à l'habitacle.Les panneaux de porte avant et les panneaux latéraux arrière sont entièrement garnis de cuir noir.Le lettrage rouge "CS" sur la console centrale, les ceintures de sécurité M avec surpiqûres contrastées aux couleurs de BMW M, le ciel de pavillon anthracite, les baguettes intérieures en fibre de carbone et les plaques de seuil portant l'inscription "M4 CS" contribuent à l'ambiance exclusive qui règne à l'intérieur de la voiture.Les sièges baquets M Carbon associent les sensations d'une voiture de course et le confort sur les longs trajets. Entièrement électriques et chauffants, ils sont dotés d'appuie-tête intégrés et d'un badge éclairé.Les sièges baquets M Carbon de la BMW M4 CS sont revêtus de cuir Merino et présentent un design exclusif avec une palette de couleurs noir/rouge et des surpiqûres contrastées distinctives. Cette finition bicolore se retrouve également à l'arrière.La dernière version du système d'affichage et de commande BMW iDrive, basé sur le système d'exploitation BMW OS 8.5, permet LE contrôle de nombreuses fonctions du véhicule et de services numériques.L'écran incurvé BMW comporte des affichages spécifiques à M et est orienté vers le conducteur.L'instrumentation se compose d'un écran d'information de 12,3 pouces situé derrière le volant et d'un écran de contrôle d'une diagonale de 14,9 pouces. Les indicateurs de changement de vitesse M apparaissent en haut de l'écran d'information, tandis que le système de stabilité de conduite, le mode M xDrive et l'antipatinage sont tous indiqués dans la partie inférieure de l'écran. Des widgets contenant des informations sur la configuration du véhicule, ainsi que sur la pression et la température des pneus, peuvent être ajoutés à l'écran d'accueil de l'écran de contrôle.Le système BMW iDrive comprend également l'assistant personnel intelligent de BMW. Outre les graphiques spécifiques à la M, le système propose une nouvelle façon d'utiliser la climatisation automatique : les réglages de la température et de la ventilation ainsi que le chauffage des sièges peuvent être commandés soit par le toucher à l'aide d'une option de menu spéciale dans la zone inférieure de l'écran de contrôle, soit par commande vocale.Le bouton Setup spécifique aux modèles BMW M, situé sur la console centrale, permet d'accéder directement aux options de réglage du moteur, du châssis, de la direction, du système de freinage et de M xDrive. Deux setup configurables individuellement peuvent être mémorisées en permanence, de même que les réglages préférés pour la sonorité du moteur, le système DSC, la fonction Start/Stop automatique et les caractéristiques de changement de vitesse de la boîte de vitesses M Steptronic à huit rapports, puis rappelées à l'aide de l'une des deux touches M du volant.La BMW M4 CS est équipée de série du système M Drive Professional. Celui-ci comprend des fonctions optimisées pour le circuit, telles que le M Drift Analyser, qui évalue et enregistre les dérives, et le M Laptimer, qui fournit des données détaillées sur les tours de piste et permet aux conducteurs de partager leurs exploits.La voiture est équipée du système M Traction Control, dont les dix niveaux jouent un rôle dans le plaisir de conduire sur circuit.Le bouton M Mode situé sur la console centrale est un autre outil du pack M Drive Professional et peut être utilisé pour ajuster les réponses des systèmes d'aide à la conduite et le contenu de l'écran d'information et de l'affichage tête haute.Outre les réglages Road et Sport, la BMW M4 CS propose également un mode Track conçu pour une utilisation sur les circuits de course.Les 74 unités disponibles en France sont affichées à 162 000 euros.