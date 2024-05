La cinquième génération du SUV familial Hyundai Santa Fe se singularise par une large baie de hayon

Lede cinquième génération reprend le caractère baroudeur de son prédécesseur, tout en bénéficiant d'évolutions majeures développées en tenant compte des tendances en matière de vie en plein air.Toutes générations confondues, le Hyundai Santa Fe a séduit plus de 53 000 clients sur le marché français 23 ans de carrière.Le SUV familial Hyundai Santa Fe affiche un design arrière anticonformiste caractérisé par une large baie de hayon.Le Santa Fe doit son profil cubique à son empattement allongé et à sa vaste baie de hayon.L'approche anticonformiste repose sur une typologie de design extérieur axée sur le style de vie afin de maximiser la capacité de chargement et de le rendre plus adapté aux activités de plein air.La face avant dégage une impression de grandeur avec un capot surélevé, des projecteurs en forme de ‘H' et des ailes imposantes aux lignes acérées.Les projecteurs en forme de 'H' font écho au profil en 'H' de la partie inférieure du bouclier.Les éléments de design en forme de 'H' se veulent une réinterprétation du logo 'H' de Hyundai.De profil, le SUV doit son look robuste à son empattement allongé, souligné par une ligne de toit étirée, des ailes proéminentes, des passages de roue aux lignes acérées, un porte-à-faux avant court et des jantes de 21 pouces.Les feux arrière en forme de 'H' font écho aux projecteurs en 'H' pour créer une unité et conférer une présence lumineuse distinctive sur la route, de jour comme de nuit.Le SUV Hyundai aux lignes puissantes arbore un design extérieur robuste et soigné tout en offrant un intérieur spacieux qui s'ouvre vers l'extérieur grâce à une large baie de hayon.Le Santa Fe offre une palette de 10 coloris extérieurs: Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sge Pearl, Earthy Brass Metallic Matte et Pebble Blue Pearl.La vaste baie de hayon ouvre sur un immense espace intérieur.Les sièges des deuxième et troisième rangées rabattables à plat garantissent un espace intérieur de tout premier ordre pour sept occupants.Le design intérieur est marqué par des lignes horizontales et verticales, avec un motif en 'H' au niveau de la planche de bord et des ouïes de ventilation qui rehaussent la sensation d'ouverture de l'habitacle.Le raffinement intérieur se perçoit dans toute une série d'équipements high-tech, à l'image de l'affichage panoramique incurvé. L'affichage incurvé connecte le combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces et le système d'infodivertissement, et contribue à améliorer la visibilité du conducteur.Les sièges et le ciel de pavillon de couleur vive créent une sensation d'espace, tandis que les inserts façon bois doux au toucher et les sièges en cuir Nappa délicatement brodés confèrent à l'habitacle un style sophistiqué.Le Sante Fe accueille un affichage incurvé panoramique. La dalle numérique regroupe un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces et le système d'infodivertissement.Les sièges Relaxation avec repose-pied aux places avant permettent de se détendre dans une position confortable tout en ayant la sensation d'être en apesanteur.Sur la version 6 places, les sièges indépendants de la deuxième rangée sont dotés d'une fonction de réglage électrique de l'inclinaison du dossier qui assure une grande commodité d'utilisation aux passagers arrière.Les sièges de deuxième rangée qui sont escamotables électriquement disposent également d'une fonction de réglage de l'inclinaison du coussin d'assise qui permet d'activer le mode Relaxation.Lorsque la vue arrière est obstruée par le contenu du coffre, le rétroviseur central numérique permet au conducteur de distinguer ce qui se passe dans le sillage du véhicule, et de bénéficier d'une vue claire de l'arrière du véhicule en conduite de nuit. En outre, l'alerte de présence de passager arrière (ROA) permet, grâce à un capteur, d'informer le conducteur de tout ce qui passe aux places arrière.La console centrale multifonction bilatérale dispose de rangements à l'avant, de multiples espaces ouverts aux places avant et arrière et d'un casier de rangement à l'arrière.Le sélecteur des rapports est implanté vers la colonne de direction, et offre ainsi une commande de sélection de type électrique.La clé numérique d'accès/de démarrage et de commande à distance du véhicule via le smartphone du conducteur fait appel aux protocoles NFC (Near field Communication), BLE (Bluetooth Low Energy) et UWB (Ultra wideband).Les mises à jour à distance permettent de disposer en permanence des dernières versions logicielles en assurant l'actualisation sans fil des principaux modules de commande embarqués sans avoir à se rendre chez un concessionnaire Hyundai.Le Santa Fe se dote de nombreux systèmes de sécurité et d'aide à la conduite qui contribuent à réduire l'intervention du conducteur.Le système de freinage d'urgence autonome émet une alerte en cas de brusque ralentissement du véhicule qui précède ou de détection d'un risque de collision à l'avant.L'assistance active au suivi de voie fait appel à une caméra montée sur le pare brise pour identifier tout déport du véhicule, et agit légèrement sur la direction pour corriger sa trajectoire et le ramener au centre de sa voie.L'assistance active au maintien de voie émet une alerte si le véhicule roule au dessus d'une certaine vitesse et quitte sa voie de circulation sans que le clignotant n'ait été activé.Le système anticollision avec détection des angles morts émet un avertissement en cas de risque de collision avec un véhicule venant de l'arrière alors même que le conducteur indique son intention de changer de voie en activant le clignotant. Le moniteur d'affichage des angles morts affiche la vue arrière du côté où le clignotant a été activé.Le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse utilise les informations fournies par le panneau de signalisation détecté et le système de navigation pour indiquer au conducteur la vitesse limite autorisée et lui fournir des informations supplémentaires sur la route empruntée, tout en l'aidant à respecter la limitation de vitesse.Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent couplé au système de navigation permet de maintenir une vitesse de sécurité en virage sur autoroute.Le système d'assistance active à la conduite sur autoroute permet de maintenir une vitesse et une distance prédéfinies par rapport au véhicule qui précède. Il assiste également le conducteur lors de ses changements de voie sur autoroute et permet de centrer le véhicule dans sa voie de circulation.La fonction de détection de fatigue du conducteur (DAW) analyse l'attention du conducteur et émet un avertissement si nécessaire.Le système de surveillance du conducteur (DMS) analyse les signes vitaux du conducteur afin de garantir une sécurité de conduite optimale.Le système de gestion intelligente des feux de route règle automatiquement la portée des projecteurs (basculement des feux de route aux feux de croisement) en fonction de l'intensité lumineuse des projecteurs des autres véhicules et des conditions de circulation.La caméra de recul fournit au conducteur des images en temps réel de tous les obstacles potentiellement présents à l'arrière du véhicule.La caméra 360° affiche une vidéo de l'environnement du véhicule pour un stationnement en toute sécurité.Le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage émet une alerte en cas de risque de collision avec un objet situé à l'arrière du véhicule lors de manœuvres en marche arrière, et active automatiquement le freinage d'urgence en cas de risque accru de collision.L'alerte de distance de stationnement avant/arrière assiste le conducteur lors de ses manœuvres de stationnement en déclenchant un signal sonore en cas de détection d'un objet à une distance de 100 cm en avant et de 120 cm en arrière du véhicule. Le système d'aide au stationnement à distance permet au conducteur de stationner son véhicule ou de quitter une place de stationnement à distance, depuis l'extérieur du véhicule.L'assistance à la sortie en sécurité détecte les véhicules en approche et verrouille les portes pour éviter aux passagers de se mettre en danger en descendant du véhicule.Le Santa Fe sera disponible en Europe au choix avec un bloc hybride turbo de 1.6 litre (Gamma III 1.6T GDI HEV avec transmission automatique à 6 rapports) développant une puissance maximum de 180 ch pour un couple maximum de 265 Nm, et un bloc hybride rechargeable turbo essence de 1.6 litre (Gamma III 1.6T GDI PHEV avec transmission automatique à 6 rapports) développant une puissance maximum de 160 ch pour un couple maximum de 265 Nm.Le SUV Hyundai intègre de nombreux matériaux durables.Le ciel de pavillon en suédine, les tapis de sol et les dossiers de sièges de deuxième et troisième rangées sont fabriqués à partir de plastique recyclé, tandis que les rembourrages de sécurité et les garnissages de porte sont réalisés en similicuir écologique.Le Hyundai Santa Fe PHEV démarre à partir de 59 500 euros (Plug-in 265 HTRAC 7 places Intuitive).Plug-in 265 HTRAC 7 places Intuitive: 59 500 €Plug-in 265 HTRAC 7 places Creative: 62 500 €Plug-in 265 HTRAC 7 places Executive: 66 500 €Plug-in 265 HTRAC 7 places Calligraphy: 69 500 €Peinture métallisée: 1 000 €Peinture mate: 1 500 €Intuitive7 placesAccoudoir central arrière avec portes-gobeletsAide au stationnement avant et arrièreAllumage automatique des feuxAssistance active à la conduite sur autorouteAssistance active au maintien et au suivi de voieCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesClimatisation automatique bi-zoneCommande de climatisation automatique à l'arrièreCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto (sans fil)Détection de fatigue du conducteurDétection intelligente des zones à faibles émissionsFeux avant bi-LEDFeux arrière à LEDFeux de route intelligentsFrein de parking électrique avec fonction auto-holdFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton, cycliste et fonction intersectionFreinage régénératif intelligentHayon mains-libres intelligentLimiteur de vitesse intelligentJantes alliage 20 poucesRails de toit noir brillantReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)Rétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueRétroviseurs rabattables électriquementServices connectés Bluelink avec mises à jour à distance (OTA)Siège conducteur avec support lombaire électriqueSièges arrière inclinables et coulissantsSièges avant chauffantsSystème d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographieTerrain Mode (Neige, Sable, Boue)Volant chauffantVolant gainé cuirCreative ajoute à la version Intuitive :Accoudoirs (central avant et portes) avec habillage cuirCiel de toit alcantaraChargeur sans fil pour téléphone compatibleCompteur numériques 12,3 poucesEclairage d'ambiance intérieure à LED personnalisablePare-soleil intégrés dans les portes arrièrePlanche de bord avec habillage cuirSellerie cuir (dossier et assise)Sièges avant réglables électriquementSiège passager réglable en hauteurSki avant grain métalVitres arrière surteintéesExecutive ajoute à la version Creative :Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voieAssistance à la sortie du véhiculeAide au stationnement arrière avec fonction freinageAffichage caméra des angles mortsAffichage tête-haute sur pare-briseAlerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinageCaméra 360° avec lignes de guidage dynamiquesChargeur sans fil double pour téléphone compatibleCommande à distance de sortie de stationnement via télécommande (avant/arrière)Feux avant bi-LED type projection avec clignotants à LEDPrise 220V à l'arrièrePrise USB en rang 3Siège conducteur à mémoireSièges arrière chauffantsSièges avant ventilésSurveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieSystème audio premium Bose avec subwoofer et amplificateurCalligraphy ajoute à la version Executive :Boîte à gants avec fonction de désinfection par UV-CCalandre finition noireEntourage de vitres noir brillantJantes 20 pouces noiresPoignée extérieure d'accès au toitProtections de bas de caisse noires brillantesProtections de seuils de portes grain métalRails de toit noir grain métal foncéSellerie cuir nappa (dossier et assise)Sièges avant multi-confort avec dossiers inclinables et repose-molletsSki avant grain métal foncéVolant gainé cuir bi-ton