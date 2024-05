Le SUV compact Hyundai Tucson de quatrième génération bénéficie d'améliorations

Lede quatrième génération s'offre un, notamment un design modernisé, de nouvelles technologies, une gamme de motorisations actualisées et des prestations générales optimisées.Le SUV compact Hyundai Tucson est un succès sur le marché européen depuis son lancement en 2004.C'est le champion des ventes de la marque coréenne sur le continent. Pour la seule année 2023, ce sont 158 056 exemplaires du SUV compact Hyundai qui ont été immatriculés en Europe.Jusqu'au mois de mars 2024, 746 836 unités de la quatrième génération du Tucson ont été produites pour le marché européen dans l'usine Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC).En Europe, les trois principaux marchés du Tucson sont l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni.Le Tucson actualisé se dote de boucliers redessinés à l'avant comme à l'arrière, associés à de nouveaux skis de protection.À l'avant, le design en forme "d'aile d'ange" a été repensé pour intégrer des feux de jours élargis, tandis que la technologie des demi-miroirs intégrés à la calandre, a été optimisée grâce à la précision de la découpe laser et a un nouveau traitement de surface.La finition N Line bénéficie d'éléments de design plus raffinés, dont des boucliers avant et arrière spécifiques, un maillage de calandre revisité, des jantes alliage N Line de 19 pouces, et des passages de roue et des flancs couleur carrosserie.Côté intérieur, à l'exception des sièges et des garnissages de porte centraux, l'habitacle a été entièrement revu, notamment la planche de bord, la console centrale, le volant et l'accoudoir central.Le tableau de bord adopte en partie haute un profil horizontal et intègre un casier de rangement ouvert.L'affichage de la climatisation bizone avec régulation automatique de la température a été modernisé.Le double affichage incurvé de 12,3 pouces intègre le combiné d'instrumentation et le système d'infodivertissement.Parmi les autres évolutions intérieures, citons un nouveau volant, un nouvel accoudoir, un sélecteur de rapport à commande électrique de type commodo implanté derrière le volant et de nouveaux garnissages en partie supérieure des portes.Les sièges restylés pour proposent un nouveau motif ainsi que de nouvelles options de matériaux (garnissage en tissu et cuir).La version N Line bénéficie de toute une série d'attributs intérieurs spécifiques, tels que des surpiqûres et des inserts rouges, un cerclage rouge autour du bouton de démarrage et d'arrêt du moteur, et un garnissage en suédine et cuir de couleur Obsidian Black.L'entretien et les mises à jour logicielles de Tucson sont plus simples grâce à la technologie de contrôle électronique qui autorise les mises à jour à distance (OTA). Avec cette fonction, lz véhicule est équipé des logiciels les plus récents. La technologie OTA permet d'accéder aux solutions de navigation et d'infodivertissement les plus en pointe et aux fonctions payantes à la demande (FOD).Un large affichage tête haute de 12 pouces projette les informations les plus pertinentes directement dans le champ de vision du conducteur.L'alerte de présence de passager arrière (ROA) fait appel à une technologie radar pour avertir le conducteur en cas de détection d'un mouvement ou d'une respiration sur la banquette arrière lorsqu'il quitte son véhicule.Le système d'éclairage avant intelligent (IFS) offre une qualité d'éclairage sans précédent.La technologie Matrix LED adapte automatiquement l'intensité de l'éclairage en fonction des conditions de conduite afin de garantir au conducteur une visibilité optimale tout en réduisant le risque d'éblouissement pour les autres usagers de la route.Le contrôle de stabilité par vent de travers (CWC) permet de lutter contre les vents violents à vitesse élevée en appliquant un freinage partiel et un contrôle du couple de braquage, en vue d'améliorer la stabilité du véhicule.Le Tucson est proposé en versions hybride (à deux roues ou quatre roues motrices) et hybride rechargeable à deux roues motrices.En mode Eco, les versions hybride et hybride rechargeable proposent une fonction de réglage du niveau de récupération d'énergie au freinage. Cette fonction permet au conducteur de régler l'intensité du freinage régénératif à l'aide de palettes dédiées au volant, et offre trois niveaux de contrôle de la décélération.Le mode de conduite « zone verte », disponible sur la version hybride rechargeable, permet au Tucson de passer en mode tout électrique lorsqu'il pénètre dans des zones à faibles émissions ou soumises à des restrictions en matière d'émissions.Le Hyundai Tucson démarre à partir de(Hybrid 215 Initia).Les prix du Hyundai Tucson Hybrid 215 Initia: 36 900 €Hybrid 215 Intuitive: 38 800 €Hybrid 215 Creative: 41 800 €Hybrid 215 N Line Creative: 42 800 €Hybrid 215 Executive: 47 800 €Hybrid 215 N Line Executive: 48 800 €Hybrid 215 HTRAC Executive: 49 800 €Hybrid 215 HTRAC N Line Executive: 50 800 €Plug-in 253 Creative: 47 000 €Plug-in 253 N Line Creative: 48 000 €Plug-in 253 Executive: 53 000 €Plug-in 253 N Line Executive: 54 000 €Les options du Hyundai Tucson:Peinture métallisée: 650 €Toit et rétroviseurs extérieurs contrastés Abyss Black: 550 €Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique: 990 €Suspensions pilotées: 800 €Le Tucson est proposé en: Initia, Intuitive, Creative, N Line Creative, Executive et N Line Executive.7 airbagsAide au stationnement arrière et avantAllumage automatique des feux avec feux de route intelligentsAssistance active au maintien et au suivi de voieCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesClimatisation automatique bi-zoneCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto (sans fil)Eclairage additionnel en virageFrein de parking électrique avec fonction auto-holdFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cyclisteFreinage régénératif intelligentJantes alliage 17 poucesLimitateur de vitesse intelligentReconnaissance des panneaux de limitation de vitesseRégulateur de vitesseRétroviseurs rabattables électriquementSystème audio RDS, MP3, 4 HP et 2 tweetersSièges avant réglables en hauteurServices connectés Bluelink avec mises à jour à distance (OTA)Système d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographieSystème multimédia avec écran tactile 12,3 pouces et reconnaissance vocale en ligneajoute à la version Initia :Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinageAssistance à la sortie du véhiculeChargeur sans fil pour téléphone compatibleDossier arrière rabattable 40/20/40 à distance avec commande depuis le coffreFeux de route intelligentsFilet de coffreFrein de parking électrique avec fonction auto-holdRails de toitRétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueSiège conducteur avec support lombaire électriqueSurveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieVolant et pommeau de levier de vitesses gainés cuirajoute à la version Intuitive :Assistance active à la conduite sur autorouteCalandre finition chromée « Parametric Dynamics »Compteurs numériques 12,3 poucesEclairage d'ambiance intérieur à LED personnalisableFeux arrière à LED avec bandeau lumineuxFeux de jour et de position avant à LED à effet miroirFreinage d'urgence autonome avec fonction intersectionJantes alliage 18 poucesPare-soleils intégrés dans les portes arrièreRégulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)Sellerie cuir / tissuSièges avant chauffantsVitres arrière surteintéesVolant chauffantajoute à la version Creative :Boucliers avant / arrière / calandre «N Line»Ciel de toit noirDouble sortie d'échappementJantes alliage 19 pouces N LinePassages de roues et bas de caisse couleur carrosseriePédalier façon aluminiumPlanche de bord avec insert rouge «N Line»Sellerie « N Line » cuir / alcantara avec surpiqûres rougesVolant sport « N Line » gainé cuirajoute à la version Creative :Affichage caméra des angles mortsAffichage tête hauteAide au stationnement arrière avec fonction freinageAlerte de présence de passager arrière avec système radarCaméra 360° avec vue 3DCommande à distance de sortie de stationnementFeux Matrix LED intelligentsHayon mains-libres intelligentJantes alliage 19 poucesOuïes de ventilation à l'arrièreSellerie cuir (dossier et assise)Sièges arrière chauffantsSièges avant réglables électriquement, à mémoire côté conducteurSièges avant ventilésSurveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieSystème audio premium Krell avec subwoofer et amplificateurTerrain Mode (Neige, Sable, Boue) - HEV HTRACToit ouvrant panoramique avec volet occultant électriqueajoute à la version Executive :Boucliers avant / arrière / calandre « N Line »Ciel de toit noirDouble sortie d'échappementJantes alliage 19 pouces N LinePassages de roues et bas de caisse couleur carrosseriePédalier façon aluminiumPlanche de bord avec insert rouge « N Line »Sellerie «N Line» cuir / alcantara avec surpiqûres rougesVolant sport « N Line » gainé cuir