Le grand SUV électrique XPeng G9 embarque la technologie de 800 volts

XPeng Motors, le constructeur automobile chinois spécialiste de la mobilité électrique, arrive en France avec leLe SUV électrique XPeng G9 est, large de 1 937 millimètres et haut de 1 680 millimètres.L'empattement atteint 2 998 millimètres, alors que le volume de coffre s'élève à(1 576 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus).Le grand SUV électrique XPeng revendique une(Processeur NVidia Orin-X, Processeur Qualcomm Snapdragon 8155), unerigoureuse et unede la batterie haute tension.Le grand SUV électrique G9 est disponible en: Autonomie standard à propulsion (Poids à vide: 2 235 kg), Grande autonomie à propulsion (Poids à vide: 2 210 kg) ainsi qu'une version Performance à 4 roues motrices (Poids à vide: 2 340 kg).Les performances vont de(312 ch) pour les versions à propulsion arrière à(550 ch) pour la version à transmission intégrale AWD Performance.Les deux motorisations affichent une vitesse de pointe sur circuit fermé deLes versions à propulsion arrière accélèrent de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes.La version AWD Performance accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.Le SUV électrique G9 est disponible avec desLes autonomies pour le G9 à propulsion arrière sont de(batterie LFP de 78,2 kWh) et(batterie NMC de 98 kWh), respectivement, et la version Performance à 4 roues motrices atteint(batterie NMC de 98 kWh).Grâce à uneet à une, la batterie haute tension du G9 électrique seDans le test NAF (évaluation nationale norvégienne) 2023 de l'Association automobile norvégienne, le G9 en version intégrale "Performance" a surpassé les valeurs WLTP tant en termes d'autonomie qu'en vitesse de charge.Le SUV G9 AWD Performance utilise un système de. Lorsqu'elle est abaissée, le système peut contribuer à augmenter l'autonomie du G9 électrique.Le XPeng G9 a reçu la note de sécuritéLe modèle XPeng répond à toutes les réglementations de cyber sécurité de l'Union Européenne.La charge utile maximale du XPeng G9 est de 550 kg.Autonomie standard (batterie LFP de 78,2 kWh): 59 990 €Autonomie étendue (batterie NMC de 98 kWh): 63 990 €Performance (batterie NMC de 98 kWh): 73 990 €Le modèle XPeng G9 est équipé de fonctionnalités telles que des phares LED, une assistance au stationnement avec caméra à 360°, les systèmes d' assistance à la conduite Xpilot les récents, le chauffage intégré de l'ensemble des sièges, l'électrification, avec fonction de mémorisation, des réglages des sièges avants, un toit en verre panoramique, des verres fumés, un système de navigation, le système de son surround XPeng, un hayon à commande par capteur, un système sans clé “Start & Stop”, une station de recharge de smartphone par induction, une commande du véhicule par Bluetooth via une application, une climatisation automatique à deux zones, un écran couleur de 14,96 pouces et une commande vocale à quatre zones.G9 RWD Autonomie standard : batterie LFP (lithium-fer-phosphate), consommation électrique de 19,4 kWh/100 km, émissions locales de CO2 de 0 g/km, autonomie de 460 km.G9 RWD Autonomie étendue Long Range : batterie NMC (nickel-cobalt-manganèse), consommation électrique de 19,4 kWh/100 km, émissions de CO2 de 0 g/km, autonomie de 570 km.G9 AWD Performance : batterie NMC (nickel-cobalt-manganèse), consommation électrique de 21,3 kWh/100 km, émissions locales de CO2 de 0 g/km, autonomie WLTP de 520 km.Le SUV G9 est commercialisé par 15 concessionnaires XPeng en France.Le SUV G9 de XPeng bénéficie d'uneavec deux ans gratuites et 40 000 kilomètres supplémentaires (soit 7 ans et 160 000 kilomètres).La batterie haute tension est couverte par une