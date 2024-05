Le SUV coupé électrique XPeng G6 offre une autonomie WLTP jusqu'à 570 km

Leaffiche des proportions et un design aérodynamique (Cx de 0,248) arrondi inspirés du Model Y de Tesla.Le G6 est long de, large de 1920 millimètres, et haut de 1 650 millimètres.L'empattement atteint 2 890 millimètres avec un volume deDeux capacités de batterie sont proposées :(LFP / lithium-fer-phosphate) et(NCM / nickel-cobalt-manganèse).Le SUV coupé électrique XPeng G6 se décline en: Propulsion - Autonomie standard, Propulsion - Grande autonomie, et 4 roues motrices - Performance.La version(LFP / lithium-fer-phosphate) développe 255 ch et 440 Nm de couple. La XPeng G6 Propulsion 66 kWh accélère de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et revendique une autonomie WLTP de 435 km.La version(NCM / nickel-cobalt-manganèse) dispose de 280 ch et 440 Nm de couple. La XPeng G6 Propulsion 87,5 kWh accélère de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et offre une autonomie WLTP de 570 km.La version(NCM / nickel-cobalt-manganèse) développe 470 ch et 660 Nm de couple. La XPeng G6 4 roues motrices - Performance 87,5 kWh atteint les 100 km/h départ arrêté en 4,1 secondes et offre une autonomie WLTP de 550 km.Grâce à la recharge rapide et à une, tous les modèles de la XPeng G6 peuvent passer de 10 % à 80 % de charge en 20 minutes sur une borne délivrantLe modèle XPeng G6 est équipé detelles que des phares LED, une assistance au stationnement avec caméra à 360°, les systèmes d' assistance à la conduite Xpilot les récents, le chauffage intégré de l'ensemble des sièges, l'électrification, avec fonction de mémorisation, des réglages des sièges avants, un toit en verre panoramique, des verres fumés, un système de navigation, le système de son surround XPeng, un hayon à commande par capteur, un système sans clé “Start & Stop”, une station de recharge de smartphone par induction, une commande du véhicule par Bluetooth via une application, une climatisation automatique à pompe à chaleur à deux zones, un écran couleur de 10,2 pouces et une commande vocale à quatre zones.Les sièges avant peuvent être ajustés vers l'arrière pour être presque à plat à 180° avec les sièges arrière, et les sièges arrière sont réglables en 12 positions avec un angle maximal de 38,4°.Le G6 est équipé d'un système audio Xopera avec 18 haut-parleurs, offrant une puissance totale de 960 Watts.Grace au(gigag-casting), plus de 300 pièces sont intégrées en une seule, pour offrir une résistance aux chocs accrue, une optimisation du poids et une meilleure protection.En plus d'un poids réduit, cela signifie également que la rigidité de l'ensemble du véhicule atteint 41 600 Nm/deg.La batterie estUne saide à protéger la batterie, et le pilier latéral peut résister à une pression jusqu'à 80 tonnes.Le SUV G6 est commercialisé par 15 concessionnaires XPeng en France.Le SUV G6 de XPeng bénéficie d'une(soit 7 ans et 160 000 kilomètres).La batterie haute tension est couverte par uneXPeng est une entreprise technologique chinoise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions de mobilité. XPeng explore la diversité de la mobilité, y compris les véhicules électriques , les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux et la robotique.