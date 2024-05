La citadine électrique Renault 5 E-Tech electric en approche

Quand la Renault 5 nait en 1972, elle marque son époque avec un design moderne et anticonformiste.Des pare-chocs en plastique, six couleurs vives et des phares qui lui donnent un air malicieux.La Renault 5 a su accompagner en son temps des millions de familles françaises à travers les défis de son époque : la crise pétrolière, la mutation des usages et l'arrivée d'une seconde voiture dans le foyer.Laentend répondre aux défis environnementaux de son époque avec une empreinte carbone réduite pour devenir la citadine de référence de la transition électrique.La commercialisation de la Renault 5 E-Tech electric débutera en septembre 2024.Entièrement produite en France, la petite citadine Renault 5 E-Tech electric démarreUne version dotée d'une petite batterie est annoncée en 2025 au prix d'entrée de gamme de 25 000 euros.Le design de Renault 5 E-Tech electric vit sa vie en marge des codes appliqués aux autres modèles de la marque.Outre les éléments symbolisant le design rétro-futuriste, on retrouve des ingrédients à forte valeur émotionnelle, formant un ensemble à la fois moderne et pop.Le design de Renault 5 E-Tech electric mêle des repères évocateurs de trois modèles : l'allure générale de la Renault 5 et de la Supercinq et l'attitude de la Renault 5 Turbo campée sur la route avec ses ailes élargies.La Renault 5 du XXIe siècle s'inscrit dans une démarche de desiqn « rétrofuturisme ». Couleurs pop, projecteurs au regard malicieux, feux arrière verticaux, ailes sculptées, jonc de toit coloré, grille d'aération du capot, etc.La Renault 5 E-Tech electric multiplie les clins d'œil à son aînée en réinterprétant à l'aune de l'électrique et du XXIe siècle les nombreux détails ancrés dans l'imaginaire collectif des français.La grille d'aération du capot du modèle originel a été réinventée pour être en phase avec son temps. Elle est remplacée par un indicateur de charge dont le graphisme forme un emblématique chiffre 5 qui s'allume quand le conducteur s'approche du véhicule.La signature lumineuse dessine deux rectangles aux coins arrondis positionnés dans le bouclier avant, à l'endroit où se trouvaient les antibrouillards de la Renault 5 Turbo. Elle est complétée par un motif flottant à effet rectangulaire, gravé dans la vitre des projecteurs Full LED.Et si les arches de roue sont bien circulaires, la structuration des ailes fait écho à la forme caractéristiques des arches de la Renault 5 de l'époque. Le jonc coloré qui souligne le pavillon (en noir, rouge ou Warm Titanium), les feux arrière verticaux d'un rouge très profond et les couleurs pop de la carrosserie sont autant d'autres repères évocateurs d'une aptitude à égayer la ville.La Renault 5 E-Tech electric affiche une longueur de 3,92 mètres, une largeur de 1,77 mètre et une hauteur de 1,50 mètre.L'empattement atteint 2,54 mètres, avec des porte-à-faux très courts, soit 4 cm de moins que celui de la Clio , plus longue de 13 cm.La Renault 5 E-Tech electric est chaussée de roues de 18 pouces.L'implantation de la batterie sous le plancher permet de développer un volume de coffre de 326 Iitres (277 dm3 VDA). Le volume de coffre comprend un rangement de 27 dm3 VDA spécialement dédié au câble de recharge. Le coffre est modulable en rabattant la banquette 3 places, fractionnable selon le schéma 60-40.Le design intérieur a été soigné.La Renault 5 E-Tech electric embarque les composantes de plusieurs générations de Renault 5 : une planche de bord matelassée à deux étages face au passager et un bloc d'instrumentation rectangulaire à bord arrondisLe dessin des aérateurs reprend le motif spécifique de la signature lumineuse de la face avant.Le levier de vitesses est situé au volant pour dégager de l'espace dans l'habitacle.Le dessin des sièges s'inspire de celui de la R5 Turbo, avec une structure de décor en « H ».La Renault 5 E-Tech electric dispose d'un double écran horizontal.Le premier écran face au conducteur est un tableau de bord numérique de 10,1 pouces (7 pouces « flush » en entrée de gamme) qui présente toutes les informations liées à la conduite. L'écran multimédia central mesure 10 pouces. Il est animé par le système OpenR Link avec Google intégré sur les finitions Techno et Iconic Cinq.La Renault 5 E-Tech electric est conçue sur la plateforme AmpR Small (anciennement plateforme CMF-B EV) dédiée aux véhicules électriques du segment B. Ce qui en fait un véhicule électrique bénéficiant de caractéristiques marquées : plancher plat, empattement de 2,54 mètres, volume de coffre de 326 litres, centre de gravité abaissé, poids contenu à moins de 1 500 kilos, etc.La plateforme électrique AmpR Small partage avec la plateforme CMF-B des Renault Clio et Renault Captur certains éléments qui n'ont pas d'impact sur la performance électrique, comme le train avant.Le train arrière bénéficie d'une géométrie multi-bras. Il offre plus de dynamisme dans les virages serrés et une stabilité accrue dans les grandes courbes, ainsi qu'un confort amélioré par la réduction des percussions.Les éléments spécifiques à la partie électrique, notamment au niveau de l'intégration du moteur et de la batterie, sont développés sans aucun compromis.La plateforme électrique AmpR Small optimise le carry over sans être une plateforme mixte thermique-électrique.La Renault 5 E-Tech electric propose deux choix de batteries. Elles ont toutes deux recours à une chimie NMC (Nickel Manganèse Cobalt).La conception des modules de ces batteries permet d'augmenter leur densité énergétique sans faire augmenter leur volume.La batterie "autonomie urbaine" de 40 kWh (disponible en 2025) affiche une autonomie en cycle urbain jusqu'à 300 km (soit une autonomie WLTP réduite d'environ 220 km). La batterie de 40 kWh compte 3 modules, intégrés dans le même caisson. Chacun de ces 3 modules comporte 31 cellules pour un poids d'environ 240 kilos.La batterie "autonomie confort" atteint 52 kWh pour une autonomie jusqu'à 410 km WLTP. La batterie de 52 kWh comporte 4 modules réunis dans un caisson. 46 cellules sont assemblées dans chacun des 4 modules dont le poids unitaire est d'environ 55 kg.La batterie est équipée d'un circuit de refroidissement liquide pour réguler sa températureSous le capot, le moteur électrique synchrone à rotor bobiné de la Renault 5 E-Tech electric est plus compact que celui de la Mégane E-Tech electric et du Scénic E-Tech electric dont il est dérivé. Sans aimants permanents, il s'affranchit des terres rares.Le moteur électrique délivre trois niveaux de puissance : 70 kW (95 ch / 215 Nm), 90 kW (120 ch / 225 Nm) ou 110 kW (150 ch / 245 Nm).Les moteurs de 70 kW et 90 kW sont associés à la batterie de 40 kWh.Le moteur de 110 kW est associé à la batterie de 52 kWh. En version 110 kW, la Renault 5 E-Tech electric accélère de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes et passe de 80 à 120 km/h en moins de 7 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 150 km/h.Le convertisseur AC/DC qui transforme les 400 V de la batterie en 12 V et l'accessory box qui pilote la distribution du courant ont été intégrés dans le chargeur. Ce nouveau groupe motopropulseur ne pèse que 105 kg, chargeur compris.Le fluide de refroidissement circule au travers du plancher extrudé.Une pompe à chaleur assure le confort thermique de l'habitacle en épargnant au maximum l'énergie de la batterie de traction, en complément du système HVCH (High Voltage Coolant Heater) de 8 kW. Celui-ci permet d'obtenir une température confortable rapidement après la mise en route lorsque le véhicule électrique est froid.La Renault 5 E-Tech electric est avant tout pensée pour la ville tout en sachant prendre la clé des champs.L'autonomie WLTP va jusqu'à 410 km. C'est insuffisant pour effectuer confortablement et sans tension de longs trajets.La version 70 kW reçoit un chargeur AC 11 kW unidirectionnel.Les versions 90 kW et 110 kW reçoivent un chargeur AC 11 kW bidirectionnel permettant de bénéficier des fonctions V2L (vehicle-to-load) pour brancher un appareil sur la batterie de la voiture et V2G (vehicle-to-grid) pour réinjecter de l'électricité dans le réseau et réaliser des économies sur sa recharge à domicile.La technologie V2L (vehicle-to-load) intégrée au chargeur bidirectionnel Permet de brancher sur la batterie de la voiture (via un adaptateur optionnel) un appareil 220 V, comme un aspirateur, une bouilloire ou un barbecue électrique. La puissance de sortie de cette fonction est de 3 700 watts.Sur une borne AC 11 kW, l'autonomie de la batterie de 52 kWh passe de 10% à 100% en 4 heures 30 de charge. Il faut une heure de moins (3 heures 30 de charge) pour la batterie de 40 kWh.Le groupe motopropulseur 90 kW est équipé d'une prise DC 80 kW pour recharger sa batterie de 40 kWh.Le groupe motopropulseur 110 kW dispose d'une prise DC 100 kW pour recharger sa batterie de 52 kWh.Concernant la recharge rapide par courant continu, c'est la définition technique de la batterie qui détermine la puissance de charge maximale en courant continu, le chargeur lui-même étant intégré dans la borne DC.Dans les deux configurations, la charge DC de 15% à 80 % prend 30 minutes.Le Charge Pass de Mobilize permet d'accéder avec une seule carte à plus de 600 000 points de charge publics dans 25 pays d'Europe. Le tout en mode « mains libres » sur les bornes compatibles du réseau DC où il n'y a qu'à brancher la Renault 5 E-Tech electric pour lancer la recharge et la facturation sécurisée sans sortir de carte ni de code, grâce à la fonction Plug & Charge.La Renault 5 E-Tech electric offre une agilité au meilleur niveau grâce à un train avant optimisé et à un diamètre de braquage réduit. Le train arrière multi-bras garantit une tenue de route de bon niveau.CAPACITE DE REMORQUAGELa citadine électrique est habilitée à tracter un attelage, avec une capacité de remorquage de 500 kg.La Renault 5 E-Tech electric est équipée de la dernière génération du système OpenR Link avec Google intégré, complété par plus de 50 applications et des services pratiques comme l'intégration des recharges électriques dans l'itinéraire planifié.La Renault 5 E-Tech electric intègre des aides à la conduite (ADAS) dont le régulateur de vitesse adaptatif intelligent qui anticipe le contexte de la route et la délégation de conduite de niveau 2 avec l'Active Driver Assist.Le système de surveillance d'attention du conducteur, le freinage automatique d'urgence en marche arrière, la détection avant avec correction de trajectoire d'urgence, la détection arrière avec correction de trajectoire d'urgence et la sortie sécurisée des occupants font partir des équipements Un bouton My Safety Switch, situé à gauche du volant, permet au conducteur en un simple geste d'activer ou désactiver ses préférences de réglage sur cinq ADAS en même temps, en ayant choisi leur activation ou non, leur niveau d'intervention, la présence d'alertes sonores, etc. Ces choix de personnalisation s'effectuent via les réglages du véhicule sur l'écran multimédia.Sur le plan de la conduite, l'Active Driver Assist permet d'affronter en toute décontraction la circulation chargée des retours de week-end. Il donne accès à la délégation de conduite de niveau 2, en combinant les actions du régulateur de vitesse adaptatif contextuel avec « Stop & Go » et de la fonction de centrage dans la voie. Le conducteur a la possibilité de décentrer volontairement le véhicule en cas de trafic ralenti sous 50 km/h, afin de laisser de la place pour les motos ou un corridor de sécurité pour les véhicules de secours.Le régulateur de vitesse adaptatif contextuel permet au véhicule de s'adapter de manière prédictive au tracé de la route, en anticipant les rond-points, les virages, les changements de limitation de vitesse.Le système de freinage automatique post-accident bloque automatiquement les freins du véhicule en cas de collision pour atténuer les conséquences d'une éventuelle collision secondaire et du nouvel impact qui pourrait en résulter.Le parking mains libres facilite la vie en toutes circonstances.La Renault 5 E-Tech electric est produite en France.La batterie sera produite en France à partir de l'été 2025 par le spécialiste chinois Envision AESC.Chaque véhicule et les batteries seront assemblés à la manufacture de Douai avec un moteur (machine électrique, réducteur, électronique de puissance) fabriqué à Cléon et des modules produits dans la Gigafactory de Douai (par Envision AESC) à partir de l'été 2025.La Renault 5 E-Tech electric sera produite en circuit court, dans le Nord de la France, avec un écosystème compact de fournisseurs situés dans un rayon de 300 km autour du pôle ElectriCity.La Renault 5 E-Tech electric atteindra 85% de recyclabilité globale et intègrera 19,4 % de matière recyclée (norme ISO14021) et 26,6 % de matériaux venus de l'économie circulaire, dont 41 kg de polymères recyclés. Les tissus des sièges seront en matière 100 % recyclée sur les finitions Techno et Iconic Cinq. Cette dernière intégrera également des matériaux biosourcés dans son volant et son isolant intérieur.La Renault 5 E-Tech electric sera disponible en 2025 à partir de 25 000 euros avec une petite batterie de 40 kWh.Dans l'immédiat, la Renault 5 E-Tech electric est disponible à partir de 33 490 euros en version techno, avec une batterie " autonomie confort " de 52 kWh pouvant atteindre jusqu'à 410 km d'autonomie WLTP.La Renault 5 E-Tech electric est éligible au bonus écologique 2024 (4 000 euros).La Renault 5 E-Tech electric sera proposée d'ici 2025 en cinq finitions : five, evolution, techno, iconic cinq et la série spéciale Roland-Garros.Les versions techno et iconic cinq. sont dotées :- d'un moteur électrique de 150 ch. Il permet une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes. Il est conçu sans terres rares et fabriqué à l'usine de Cléon, en Seine Maritime.- d'un chargeur bidirectionnel AC 11 kW permettant de bénéficier de la charge bidirectionnelle vehicle to load et de la charge bidirectionnelle vehicle to grid.- d'un chargeur pour courant continu pour se brancher sur les bornes de recharge rapide. Avec un pic de 100 kW DC, trente minutes permettent de recharger de 15 % à 80 % la batterie haute tension.Les versions techno et iconic cinq, sont dotées de série des équipements suivants: pompe à chaleur, chargeur bidirectionnel AC 11 kW, chargeur rapide 100 kW DC, climatisation automatique, jantes alliage 18 pouces, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif ou double écran horizontal avec le tableau de bord numérique 10 pouces et l'écran central 10,1 pouces équipé du système multimédia openR Link avec services Google intégré et planificateur d'itinéraire.La Renault 5 E-Tech electric est disponible en cinq teintes : jaune pop, vert pop, bleu nocturne, blanc nacré et noir étoilé. Ils pourront configurer leur propre Renault 5 E-Tech electric avec une gamme complète de 104 accessoires.A l'extérieur, des décors de personnalisation sur le toit et les portes avants seront proposés en deux versions, chacune disponible en deux couleurs : NumbeR5 en rouge ou en noir et Unlimited 5 en gold et silver.A l'intérieur, les 19 litres d'espaces de rangement dans l'habitacle sont configurables et personnalisables via des accessoires imprimés en 3D à la manufacture de Flins.200 combinaisons sont disponibles via les teintes, jantes, stickers et joncs de toit.