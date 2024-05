La citadine MG3 Hybrid plus est la proposition « full hybrid » la plus accessible du marché

Lainaugure laconçue par MG Motor.La production full-hybrid de MG Motor s'appuie sur une capacité de batterie plus importante et un moteur électrique plus puissant que la concurrence hybride sur le segment B.La MG3 est disponible dans toute l'Europe. Auparavant la citadine du segment B MG était uniquement disponible outre-Manche.Tout comme le reste de la gamme MG, la MG3 bénéficie d'uneLes designers MG sont partis d'une feuille blanche pour donner de nouvelles proportions à la citadine MG3, à la fois plus longue et plus large que le modèle qu'elle remplace.Dessinée dans les bureaux de style de Shanghai, sous la houlette du Français Oleg Son, directeur du design MG Motor, la MG3 arbore des éléments de style, comme des jantes en alliage et des signatures lumineuses à LED.Sept teintes de carrosserie sont proposées sur la MG3 : Pebble Black, Dover White, Cosmic Silver, Pastel Yellow, Diamond Red, Hampstead Grey et Como Blue.La MG3 inaugure la chaîne de traction « Hybrid plus » de MG Motor, il s'agit là de la première MG hybride non rechargeable.Cinq éléments essentiels composent la chaine de traction Hybrid plus : moteur thermique, boite de vitesses, batterie, moteur électrique et générateur.La MG3 Hybrid plus embarque un moteur thermique 1.5 litre de 102 ch (75 kW), fonctionnant sous un cycle Atkinson, et un moteur électrique de 136 ch (100 kW).Le groupe motopropulseur de la MG3 délivre 195 ch (143 kW) en combinant le moteur thermique et le moteur électrique.La chaîne de traction Hybrid plus permet à la citadine hybride MG3 d'accélérer de 0 à 100 km/h en 8 secondes.Les reprises sont plus toniques avec une reprise de 80 à 120 km/h effectué en 5 secondes.La MG3 hybride reste sobre avec une consommation mixte WLTP de 4,4 litres aux 100 km et des émissions de 100 g de CO2 par km. Ces consommations sont atteintes grâce à une batterie de 1,83 kWh, permettant une conduite électrique plus fréquente, ce qui a un impact important sur la consommation.Un générateur embarqué permet une large palette de modes de fonctionnement.- EV: Entrainement uniquement par le moteur électrique, dès lors que le niveau de charge le permet- Série: Le moteur thermique active le générateur qui alimente le moteur électrique pour entrainer la voiture - Série et Charge: Fonctionnement série, avec recharge de la batterie pendant les phases de faible et moyenne charge- Propulsion directe et Charge: Le moteur thermique entraine les roues, et charge la batterie dans le même temps via le générateur- Parallèle: Les deux moteurs, électriques et thermique, entrainent la voiture de concertLe moteur 4 cylindres 1.5 litre fonctionnant sous cycle Atkinson produit 102 chevaux (75 kW), et offre une efficacité thermique de 41%.Associé au moteur électrique de 136 chevaux (100 kW), il forme le groupe motopropulseur Hybrid plus et délivre des performances élevées sur toute sa plage d'utilisation.Grâce au groupe propulseur, la plupart des fortes sollicitations sont supportées par le moteur électrique, avec le concours du moteur thermique qui vient en support ou prend le relai à haute vitesse.Le moteur thermique est couplé à une boite automatique à 3 vitesses, qui permet une efficience optimale. Sur la route, la réponse à l'accélérateur de la MG3 est instantanée, tout en proposant des passages de rapports sans à-coups.Le conducteur peut adapter le comportement de la MG3 en choisissant parmi trois modes de conduite: Eco, Standard et Sport.Le mode Eco est optimisé pour une efficience maximale, avec une sensibilité de l'accélérateur plus douce.Le mode standard est un compromis entre efficience et performance adapté à la conduite au quotidien.Le mode sport donne le maximum de puissance en combinant les deux propulsions afin d'obtenir des performances élevées.Avec ses proportions compactes et des réglages privilégiant l'agilité, la MG3 perfectionne son comportement, tout en conservant le toucher de route amusant qui fait la réputation de MG.L'emploi de matériaux à haute résistance sur le châssis, et les éléments de suspension allégés permettent d'obtenir un poids contenu et d'améliorer naturellement le grip de la MG3.La MG3 peut rouler sur la seule énergie électrique pendant de courtes périodes au bénéfice de l'agrément et du silence à bord. Les ingénieurs MG ont porté une attention toute particulière aux silent-blocs moteurs et aux suspensions, les dotant de matériaux atténuant les sons. La transmission est conçue pour réduire les bruits et les vibrations.La MG3 embarque les dernières technologies d'assistance à la conduite (ADAS).La technologie MG Pilot inclut le maintien actif dans la voie (LKA) avec alerte de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), l'alerte de collision frontale (FCW) et l'assistant de conduite en embouteillages (TJA).La citadine hybride MG3 Hybrid plus est disponible à partir de(finition Standard). C'est la proposition « full hybrid » la plus accessible du marché français.Standard: 19 990 €Comfort: 21 490 €Luxury: 23 490 €La MG3 Hybrid plus est garantie 7 ans ou 150 000 km.La finitionde la MG3 Hybrid plus intègre les équipements de sécurité, de confort et de connectivité suivants :Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction limiteurAide au maintien dans la voie actifCapteurs de stationnement arrière avec caméra de reculClimatisation automatiqueFeux automatiques avec signature visuelle LEDCompteur numérique 7 poucesEcran d'Infodivertissement tactile 10,25 pouces avec connectivité Android Auto/CarPlay, iSmart Lite et navigation intégrée avec 4HP4 vitres électriquesLe niveau de finition intermédiaireajoute les éléments suivants :Démarrage sans cléJantes alliage 16 pouces6 Hauts ParleursEssuie-glace arrièreRétroviseurs extérieurs électriques et chauffantsLa finition supérieurereçoit les équipement suivants :Surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversaleCaméra 360°Phares 100% LEDCapteur de pluieAccès et démarrage sans cléSièges avant chauffants et sellerie similicuir/tissuVolant en cuir microfibre chauffantSur les sept teintes disponibles, le « Dover White » est de série, les autres peintures métallisées, sont facturées 650 EUROS : Pebble Black, Pastel Yellow, Como Blue, Diamond Red, Cosmic Silver et Hampstead Grey.