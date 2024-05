Le véhicule polyvalent du segment C Renault Symbioz revendique l'ADN des voitures à vivre

Learbore le nouveau langage design de la marque Renault et met en avant une continuité avec les derniers Scénic E-Tech electric et Captur Le design du Renault Symbioz associe des volumes sensuels à des lignes de caractère dynamiques, traitées avec précision.Long de 4,41 mètres, le Symbioz se positionne à l'entrée du segment C, entre le Renault Captur et le Renault Austral Avec les Renault Arkana Renault Mégane E-Tech electric, Renault Austral et Renault Scénic E-Tech electric, le Renault Symbioz complète la gamme compacte de Renault sur le segment C ».Avec une banquette coulissante, la mise en plancher plat de la banquette arrière et un volume de coffre jusqu'à 624 litres, le Symbioz joue la carte de la modularité.Les premières livraisons interviendront début septembre 2024.L'équilibre des proportions du Renault Symbioz est obtenu par la générosité du porte-à-faux arrière qui répond à la verticalité de la face avant. Deux zones où se développe le nouveau langage stylistique de Renault.Dessiné sur la version allongée de la plateforme CMF-B de la Renault Clio et du Renault Captur (segment B) mais aussi du Renault Arkana (segment C), le Symbioz présente des proportions équilibrées.Le porte-à-faux arrière allongé, garant du volume de coffre, apporte de la fluidité à la ligne générale.La poupe trouve son équilibre avec la proue moderne, où se rejoignent un capot haut horizontal et une face avant très verticale.Les lignes sculpturales du langage design de Renault, visibles sur les faces avant et arrière du Symbioz, encadrent des flancs qui bénéficient d'un traitement tout en sobriété.Les faces avant et arrière affichent des arêtes marquées.Le logo Renault est omniprésent. Il peut être complet, au centre de la calandre, coupé verticalement en deux pour former la signature lumineuse ou être le motif de l'animation graphique de la calandre.Les projecteurs étirés horizontalement donnent à la voiture Renault un regard perçant. Ils sont reliés par un bandeau noir qui vient alléger visuellement la surface frontale de la face avant tout en élargissant le véhicule Renault La poupe verticale présente un volume sculpté avec des mouvements de lumière. Les feux étirent au maximum la largeur de la voiture , maximisant son assise visuelle, tout en préservant sa faculté de se faufiler dans les passages étroits.Le Symbioz se décline dans une palette de sept teintes: Rouge Flamme (teinte proposée gratuitement), Bleu Mercure, Blanc Nacré, Gris Cassiopée, Noir Étoilé, Gris Rafale et Bleu Iron).L'habitacle du Renault Symbioz partage la structure de sa planche de bord avec le Captur.Le Symbioz offre un espace intérieur modulable grâce à une banquette coulissante sur 16 cm. La banquette arrière coulissante permet d'offrir aux passagers arrière un rayon aux genoux de 221 mm, tout en préservant dans cette configuration un volume de coffre de 492 litres. Lorsque les places arrière ne sont pas occupées par des adultes, on peut avancer la banquette et ainsi obtenir un volume de coffre jusqu'à 624 litres. Et jusqu'à 1 582 litres en configuration deux places lorsque l'on rabat totalement les sièges arrière (2/3-1/3).L'accès au plancher plat est facilité par l'absence de rebord.Un toit en verre opacifiant Solarbay est un équipement emblématique des « voitures à vivre » de Renault. Il fait partie de la dotation proposée sur le Symbioz. Le toit panoramique Solarbay s'affranchit de la présence d'un vélum grâce à sa technologie « AmpliSky ». Il s'agit d'un système actif complet qui s'opacifie par segments à la demande, selon la technologie PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal, cristaux liquides dispersés de polymère), basée sur un déplacement de molécules provoqué par un champ électrique. La protection solaire est maximale et immédiate. L'effet « waouh » est garanti par l'animation créée par l'opacification en séquence des neuf segments qui recouvrent la surface du toit vitré. Le toit en verre intelligent peut se piloter à la voix via Google Assistant ou par l'intermédiaire d'un bouton situé au niveau du plafonnier. Le conducteur et ses passagers peuvent choisir entre quatre positions : toit entièrement transparent, toit entièrement opaque, toit transparent dans sa partie avant et opaque dans sa partie arrière, et toit transparent dans sa partie arrière et opaque dans sa partie avant. Le toit vitré opacifiant Solarbay limite l'effet de serre dans l'habitacle et préserve le confort thermique à bord en été comme en hiver, plus efficacement qu'un rideau mécanique. Il passe automatiquement en mode opaque lorsque le conducteur coupe le contact et sort du véhicule. Au redémarrage du véhicule, Solarbay reprend sa dernière position. La sensation d'ouverture et de luminosité est amplifiée grâce à une plus grande surface vitrée et plus d'espace pour la tête.Dans sa version Iconic, le Symbioz est équipé de 6 airbags et de 29 aides à la conduite (ADAS).Parmi elles, l'Active Driver Assist (délégation de conduite de niveau 2) et l'adaptation intelligente de la vitesse comptent parmi les plus évoluées du segment.Le système de délégation de conduite de niveau 2 Active Driver Assist est une évolution de l'Assistant autoroute et trafic de Renault. Son principe consiste à combiner les actions du régulateur de vitesse adaptatif (avec « Stop & Go »), de l'assistant de centrage dans la voie et de la reconnaissance des panneaux. En les associant à des données de géolocalisation et à une cartographie spécifique, le véhicule peut rouler de manière autonome dans les embouteillages, même si le conducteur doit réglementairement maintenir le contact avec le volant.La fonction de reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse affiche sur le tableau de bord et l'écran de navigation la vitesse maximale autorisée sur la portion de route où le véhicule circule. Dans le cas où la vitesse du véhicule serait supérieure à la vitesse reconnue, une alerte visuelle s'affiche. Un bouton situé sur le volant permet d'activer le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse ou le régulateur de vitesse adaptatif intelligent pour s'adapter automatiquement ou non à la vitesse légale.Le système de freinage automatique d'urgence fonctionne également lors des manœuvres en marche arrière. Lorsque les capteurs à ultrasons détectent un obstacle potentiel (qu'il s'agisse d'un piéton, d'un cycliste, d'un poteau, etc.), le système alerte le conducteur visuellement et par des signaux sonores. En cas d'absence de réaction, le système déclenche un freinage d'urgence de deux secondes pour éviter toute collision. Le dispositif est opérationnel lorsque la marche arrière est effectuée à une vitesse comprise entre 3 et 10 km/h.Autres aides à la conduitePour la sécurité- Freinage automatique d'urgence aux intersections (Automatic Emergency Braking System Junction Function)- Avertisseur d'angle mort (Blind Spot Warning soit BSW)- Assistant de maintien dans la voie (Lane Keeping Assist soit LKA)- Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning soit LDW)- Système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Attention Alert soit DAA)Pour la conduite- Régulateur et limiteur de vitesse- Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (Intelligent Adaptative Cruise Control soit IACC)- Alerte de distance de sécurité (Distance Warning soit DW)- Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist soit HSA)Pour le stationnement- Caméra Vision 360° (360° Around View Camera)- Aides au parking avant, arrière et latérale (Rear, Front and Side Park Assist- Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière (Rear Cross Traffic Alert, soit RCTA)- Alerte de sortie sécurisée des occupants (Occupant Safe Exit Alert soit OSE)A partir de la version Techno, le Symbioz est équipé du système multimédia OpenR Link avec Google intégré, basé sur Android Automotive 12. Le système multimédia accompagne le conducteur dans son quotidien grâce à des services qui s'adaptent à tous ses besoins de connectivité. Le système OpenR Link offre une expérience aussi intuitive que celle d'un smartphone. En plus des services offerts par Google, tels que Google Maps ou Google Assistant, de nombreuses applications sont disponibles (50 et plus selon pays et versions) via le catalogue Google Play.Avec la technologie FOTA (firmware over the air), le système d'exploitation du véhicule reçoit les mises à jour automatiquement.La motorisation E-Tech hybrid 145 apporte le silence de la conduite électrique en ville, avec zéro contrainte de recharge.L'architecture hybride dite « série-parallèle » combine deux moteurs électriques (un « e-moteur » de 36 kW et un démarreur haute tension de type HSG - High-Voltage Starter Generator- de 18 kW) et un moteur thermique essence 4 cylindres 1.6 litre de 69 kW (94 ch), associés à une boîte de vitesses multimode à crabots sans embrayage et une batterie de 1,2 kWh.La boîte de vitesses dispose de 4 rapports pour le moteur à essence et de 2 rapports pour le moteur électrique principal. La motorisation E-Tech hybrid 145 offre i jusqu'à 14 combinaisons de fonctionnement entre le moteur thermique et le moteur électrique.Tous les démarrages s'effectuent en électrique et il est possible de rouler jusqu'à 80 % du temps en tout électrique en ville, pour un gain de consommation pouvant aller jusqu'à 40 % par rapport à un moteur thermique essence classique en cycle urbain.Sur autoroute, l'architecture du groupe motopropulseur permet au moteur thermique d'entraîner directement les roues, sans la déperdition qui consiste à faire tourner en vain les machines électriques, comme sur les système hybrides classiques.La technologie hybride Renault permet d'obtenir une consommation sur l'ensemble des terrains avec un cycle WLTP calculé à 4,6 litres aux 100 km.La fonction « E-Save » permet d'améliorer le confort de conduite et d'optimiser la consommation en maintenant le niveau de charge de la batterie à 40 % minimum, de manière à toujours disposer de suffisamment d'énergie électrique.La conduite hybride prédictive permet de maximiser l'utilisation de l'énergie électrique par rapport à l'énergie thermique, au bénéfice de la consommation. La fonction est basée sur les données de la cartographie connectée (Google Maps) et tient compte de la topographie (côtes, descentes, etc.), du temps de trajet et du trafic Les données sont traitées en anticipation par le système de gestion de la batterie afin que l'énergie électrique soit utilisée autant que possible.Le Renault Symbioz est industrialisé dans l'usine Renault de Valladolid en Espagne.Le Renault Symbioz dispose de quatre niveaux d'équipements : Evolution (la finition Evolution sera disponible ultérieurement), Techno, esprit Alpine et Iconic.Dans sa version Iconic, le Symbioz est équipé de 29 aides à la conduite.Le tarif d'entrée de gamme s'affiche à partir de 34 900 euros pour la version Techno avec la motorisation E-Tech full hybrid 145.La version Esprit Alpine est à partir de 36 400 €, tandis que la gamme est chapeautée par la version Iconic disponible à partir de 37 900 €.Plus tard dans l'année 2024, la gamme sera complétée avec une version Evolution E-Tech full hybrid 145.La commercialisation de deux motorisations mild hybrid dont une à partir de 30 000 euros est annoncée courant 2025.E-Tech full hybrid 145 Techno: 34 900 €E-Tech full hybrid 145 Esprit Alpine: 36 400 €E-Tech full hybrid 145 Iconic: 37 900 €.