L'Audi A3 Berline à coffre séparé mise à jour affiche un design plus affûté

L'Audi A3 Berline à coffre séparé mise à jour s'offre un design plus affûté sportif

Ladevient plus sportive, plus confortable et plus numérique que jamais grâce à un design plus sportif et une extension de la dotation de série.L'extérieur de l' A3 Berline d'Ingolstadt se veut plus sportif que jamais après sa mise à jour.La calandre Singleframe hexagonale et sans contour présente une nouvelle structure plus plate et élargie. Elle domine l'avant et, en plus des grandes prises d'air latérales angulaires, symbolise le caractère sportif de la berline compacte à hayon.L'aileron avant confère à l'Audi A3 Berline l'impression d'être plus basse.L'arrière est plus sportif avec un bouclier retravaillé et un diffuseur spécifique.Partiellement inspirés des modèles RS, les éléments de design progressifs sont particulièrement efficaces sur la finition extérieure S line.Il est possible de sélectionner et de basculer jusqu'à quatre signatures numériques différentes de feux diurnes dans l'interface MMI.Sur les phares LED et Matrix LED, 24 éléments pixels répartis sur trois rangées sur le bord supérieur du boîtier constituent les feux de jour numériques. Les phares soulignent le caractère sportif de l'Audi A3 Sportback avec leur design cunéiforme et plat ainsi que leur large graphisme lumineux.L'intérieur de l'A3 Berline a été revu. Plusieurs améliorations ont été apportées, du design du levier de vitesses et des bouches d'aération aux incrustations décoratives en tissu en passant par les éclairages intérieurs.Le design des grilles d'aération, dont la surface extérieure est chromée, fait paraître plus minces les bouches d'aération du système de climatisation.La console centrale est équipée d'un accoudoir réglable en longueur et en inclinaison..Le levier de vitesses compact, qui permet d'accéder facilement aux fonctions de base de la boîte S tronic, a été repensé. Grâce à son design plus plat, il se fond parfaitement dans la console centrale.La dotation de série de l'A3 Berline a été élargie. En plus du volant en cuir à trois branches multifonctions plus, l'équipement de série comprend la climatisation monozone, l'éclairage d'ambiance et l'accoudoir central avant.Outre la radio numérique DAB plus, un écran tactile de 10,1 pouces, l'Audi virtual cockpit et un chargeur de smartphone par induction sont tous de série. En plus des deux ports de charge USB-C à l'avant dans la console centrale, il y a deux ports supplémentaires à l'arrière de série.De série, l'Audi A3 Berline est dotée d'un niveau de sécurité élevé. Audi pre-sense front, l'évitement des collisions et l'aide au changement de direction, ainsi que le système d'alerte de franchissement de ligne offrent un haut niveau de sécurité sur la route. Le régulateur de vitesse adaptatif, qui aide au contrôle longitudinal et latéral a été complété par une fonction de changement de voie assisté qui améliore le confort de conduite. Le système gère l'accélération, le freinage et la direction à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h, et aide également pour le changement de voie à des vitesses supérieures à 90 km/h sur autoroute. Activé via le MMI, le système utilise les données du radar arrière pour afficher des flèches blanches sur le tableau de bord et l'affichage tête haute afin d'indiquer s'il est possible de changer de voie et dans quelle direction. Si le conducteur initie le changement de voie en actionnant le clignotant, le système l'aide activement à se diriger.En ville, le système d'aide au stationnement avec le système « park assist plus » (de série ou en option selon les modèles) aide le conducteur à se garer et à sortir d'une place de parking en effectuant des manœuvres de direction ciblées. Les systèmes d'alerte de changement de voie, d'alerte de sortie de route et d'assistance au trafic transversal arrière utilisent les radars arrière pour surveiller le trafic à l'arrière et à côté du véhicule en offrant une sécurité et un confort accrus.L'Audi A3 Berline est d'abord lancée en trois versions de moteur/transmission.La version 30 TFSI avec un moteur de 1.5 litre d'une puissance de 85 kW (116 ch) est disponible en version automatique avec la boîte S tronic à sept vitesses et la technologie mild hybrid.Le 1.5 TSI 116 ch quatre cylindres délivre un couple de 220 Nm entre 1 500 et 3 000 tr/min. Il entraîne l'A3 Berline 1.5 TSI 116 à une vitesse de pointe de 210 km/h et permet à la voiture d'accélérer de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes.La version 35 TFSI avec un moteur de 1.5 litre d'une puissance de 110 kW (150 ch) est disponible en version automatique avec la boîte S tronic à sept vitesses et la technologie mild hybrid.Le 1.5 TSI 150 ch, associé à une boîte S-tronic à double embrayage à 7 rapports, délivre un couple de 250 Nm entre 1 500 et 3 500 tr/mn. Il entraîne l»Audi A3 Berline 1.5 TSI 150 S-tronic 7 à une vitesse de pointe de 232 km/h et atteint une vitesse de 100 km/h en 8,4 secondes. Deux des quatre cylindres sont désactivés aussi souvent que possible et de manière imperceptible grâce à la gestion active des cylindres, ce qui réduit. Un turbocompresseur à géométrie de turbine variable (VTG) veille en parallèle à une dynamique efficace sur chaque plage de régime.Le moteur diesel est une version 35 TDI de 110 kW (150 ch) avec une boîte S tronic à sept vitesses.Le 2.0 diesel TDI quatre cylindres 150 ch, associé à une boîte S-tronic à 7 rapports, délivre un couple de 360 Nm entre 1 600 et 2 750 tr/mn. Le moteur TDI développe une puissance 150 ch entre 3 500 et 4 000 tr/min. Il entraîne l'A3 Berline 2.0 TDI 150 S-tronic 7 à une vitesse de pointe de 228 km/h.D'autres versions essence de l'A3 Berline suivront au deuxième trimestre 2024.Un modèle hybride rechargeable viendra compléter la gamme à la fin de l'année 2024.Tous les modèles de l'Audi A3 Berline sortent des chaînes de l'usine principale d'Audi à Ingolstadt.Le tarif de l'Audi A3 Berline démarre à partir de 37 345 euros (30 TFSI Mild Hybrid 116 S tronic 7 Design).Essence30 TFSI Mild Hybrid 116 S tronic 7 Design: 37 345 €30 TFSI Mild Hybrid 116 S tronic 7 Business Executive: 38 645 €30 TFSI Mild Hybrid 116 S tronic 7 S line: 42 295 €35 TFSI Mild Hybrid 150 S tronic 7 Design: 38 645 €35 TFSI Mild Hybrid 150 S tronic 7 Business Executive: 39 945 €35 TFSI Mild Hybrid 150 S tronic 7 S line: 43 595 €S3 TFSI quattro 333 S tronic 7 S3: 63 565 €Diesel35 TDI 150 S tronic 7 Design: 41 165 €35 TDI 150 S tronic 7 Business Executive: 42 465 €35 TDI 150 S tronic 7 S line: 46 115 €De série sur l'ensemble de la gamme dès la finition DesignDesign extérieur• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de carrosserie• Jantes 17 pouces en alliage léger, 5 branches parallèlesDesign intérieur• Applications intérieures en style aluminium• Ciel de pavillon en tissu• Sièges Tissu "Intention"• Volant en cuir style 3 branches avec multifonctions plusConfort et vie à bord• Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant• Accoudoir central coulissant en longueur, avec inclinaison réglable• Audi drive select• Clé à fréquence radio (sans safelock)• Verrouillage central "Keyless-Go" verrouille et déverrouille les portes, le capot de coffre et la trappe à carburant ; incluant ouverture/fermeture confort des vitres• Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse• Dossier de banquette arrière rabattable en 40:60• Pare-brise à vitrage acoustique• Câbles de recharge pour téléphone portable Compatibles Apple et Android• Hold Assist• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants• Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre• Sièges avant réglables manuellement- Hauteur et du positionnement en longueur- Inclinaison de dossier- Hauteur des appuie-tête et des ceintures• Sièges classiques à l'avant avec réglage manuel de la hauteur et du positionnement en longueur, de l'inclinaison de dossier, de la hauteur des appuie-tête et des ceintures• Tapis de sol à l'avant et à l'arrièreAudio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement• Système audio Audi• Audi connect Appel d'urgence & Service• Audi virtual cockpit plus• Audi phone box light• MMI Radio plus• MMI Navigation plus avec MMI touch• Réception radio numérique (DAB)• 2 ports de charge USB à l'arrière• Audi smartphone interface• Audi connect Navigation & InfotainmentÉclairage et visibilité• Détecteur de pluie et de luminosité• Pack éclairage d'ambiance• Phares avant halogènesSécurité active et passive du véhicule• Audi park assist• Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête• Appel d'urgence Audi connect• Audi pre sense front• Commande de désactivation de l'airbag passager avant• Contrôle de la pression de pneus• Dispositif de limitation de vitesse• Écrous de roues antivol• I-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs• Kit de réparation• Outillage de bord• Rappel de ceinture de sécurité avec dispositif arrière de détection d'occupation du siège• Sécurité enfant électrique• Trousse de secours• Triangle de présignalisation et 2 vestes de sécurité• Détection de signalisation routière par caméraFinition DesignÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport aux équipements de sérieDesign extérieur• Jantes 17 pouces en alliage léger, 5 branches parallèlesDesign intérieurConfort et vie à bord• Sellerie Tissu "Intention"• Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant• Réglages électrique, horizontal et vertical• Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique, sans cadre• Rétroviseurs extérieurs• Réglables, dégivrants et rabattables électriquement avec fonction rabat automatique. Permet de basculer le rétroviseur côté passager avant vers le bas au passage de la marche arrière pour apporter au conducteur une meilleure vision du trottoirAudio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement• 2 ports de charge USB à l'arrière• Audi smartphone interface• Audi Phone box light• Audi virtual cockpit plusÉclairage et visibilitéSécurité active et passive du véhicule• Audi park assist• Radars de stationnement avant et arrière. Cherche à l'aide de capteurs à ultrasons les places de stationnement (bataille et créneau) appropriées le long de la chaussée, calcule le créneau idéal et gère le braquage automatiquementFinition Business ExecutiveÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport aux équipements de sérieDesign extérieur• Jantes 17 pouces en alliage léger, 5 branches parallèles• Phares à LED avec clignotants dynamiques à l'arrière• Pack Brillance extérieurDesign intérieur• Pack intérieur #1- Sellerie en tissu "Konsens"- Applications intérieures en style aluminium- Sièges standard à l'avant- Dossier de banquette arrière rabattable- Pavillon en tissu- Enjoliveurs de seuil de porte avec insert en aluminium à l'avantConfort et vie à bord• Pack confortComprend :- Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant- Rétroviseurs intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre- Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquementAudio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement• Pack connectivitéComprend :- Audi virtual cockpit plus- MMI Navigation plus- Audi Connect- Audi sound system- Audi Smartphone InterfaceÉclairage et visibilitéSécurité active et passive du véhicule• Pack assistance MComprend :- Caméra de reculFinition S lineÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport aux équipements de sérieDesign extérieur• Jantes 18 pouces en alliage léger 5 branches en Y, Gris Graphite, tournées brillantes• Phares à LED avec clignotants dynamiques à l'arrièreDesign intérieur• Pack intérieur S lineComprend :- Sièges sport à l'avant- Sellerie combinaison tissu Pouls/en matériaux synthétiques avec estampagne S- Applications intérieures en style aluminium- Pédalier en acier inoxydable- Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant- Dossier de banquette arrière rabattable- Application de volant en style chrome, emblème S, poignées de volant en cuir perforé et couture contrastée- Pavillon en tissu noir- Accoudoir en matériaux synthétiquesConfort et vie à bord• Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, sans cadre• Rétroviseurs extérieurs• Réglables, dégivrants et rabattables électriquement avec fonction rabat automatique. Permet de basculer le rétroviseur côté passager avant vers le bas au passage de la marche arrière pour apporter au conducteur une meilleure vision du trottoir• Pack éclairage d'ambiance multicolore• Clé confortAudio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement• 2 ports de charge USB à l'arrière• Pack ConnectivitéComprend :- Audi virtual cockpit plus- MMI Navigation plus- Audi connect- Audi sound system- Audi Smartphone InterfaceÉclairage et visibilitéSécurité active et passive du véhicule• Pack assistance MComprend :- Caméra de reculAudi S3Équipements additionnels par rapport aux équipements de sérieDesign extérieur• Vitres arrières surteintées• Pack esthétique noir plus• Jantes 18 pouces style à 5 branches double, gris graphite• Boitiers de rétroviseurs extérieurs style aluminium• Extérieur Sport spécifique S3• Seuils de portes avec inserts en aluminium éclairés à l'avantDesign intérieur• Applications décoratives en tissu textile "Impressum" noir• Ciel de pavillon en tissu noir• Sellerie en Tissu "Pouls" / en matériaux synthétiques monopur• Pack Aluminium intérieur• Volant cuir Sport multifonctions plus• 3 branches avec méplat et palettes de commande au volantConfort et vie à bord• Accoudoir central coulissant en longueur, avec inclinaison réglable• Audi drive select• Clé confort• Climatiseur automatique confort 2 zones• Direction progressive- Augmente la dynamique et le confort de conduite grâce à une réponse plus discrète de la direction- Démultiplication variable asservie à la direction ainsi qu'une assistance asservie à la vitesse• Dossier de banquette arrière rabattable en 40:60• Rétroviseurs extérieurs réglables dégivrants et rabattables électriquement avec fonction rabat automatique. Permet de basculer le rétroviseur côté passager avant vers le bas au passage de la marche arrière pour apporter au conducteur une meilleure vision du trottoir• Pack Rangement- Boîte à gant à verrouillage- Compartiment de rangement côté conducteur- Filet de rangement à l'arrière des sièges avant- Prise de 12 volts dans la console centrale arrière- Prise de 12 volts dans le coffre- Filet de compartiment bagages- Deuxième lumière LED à gauche du coffre à bagages• Pare-brise à vitrage acoustique• Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, sans cadre• Sièges avant réglables manuellement- Hauteur et positionnement en longueur- Inclinaison de dossier- Hauteur des appuie-tête et des ceintures• Sièges Sport à l'avant• Tapis de sol à l'avant et à l'arrièreAudio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement• Audi sound system• Audi connect Appel d'urgence & Service• Audi Connect plus• Audi virtual cockpit plus• Audi phone box light• MMI navigation plus avec MMI touch inclus en plus du MMI Navigation• Réception radio numérique (DAB)Éclairage et visibilité• Lave-phares haute pression• Pack éclairage d'ambiance plus• Phares full LEDSécurité active et passive du véhicule• Alerte de sortie de voie avec assistant d'urgence• Appel d'urgence Audi connect• Audi hold assist• Audi park assist• Radars de stationnement avant et arrière. Cherche à l'aide de capteurs à ultrasons les places de stationnement (bataille et créneau) appropriées le long de la chaussée, calcule le créneau idéal et gère le braquage automatiquement• Audi pre sense front• Contrôle de la pression de pneus• Dispositif de limitation de vitesse• Caméra de recul