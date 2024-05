L'réintroduit la sportivité propre à Alfa Romeo dans le segment B.Le SUV Alfa Romeo Junior (né Milano) représente la porte d'entrée dans le monde Alfa Romeo pour tous ceux, Alfistes et autres, qui attendent le retour de la marque italienne sur le segment B.L'Alfa Romeo Junior est sportive dans l'âme et italienne au premier regard.Le SUV italien Junior revendique un style séduisant et une technologie avancée en termes de confort, de connectivité et de dynamique de conduite.L'Alfa Romeo Junior sera disponible en version thermique et en version électrique.Dans la configuration « Ibrida », l'Alfa Romeo Junior offre une variante à transmission intégrale Q4 avec gestion automatisée de l'essieu arrière.En configuration « Elettrica », l'Alfa Romeo Junior se décline en deux variantes de puissance avec 156 ch et une autonomie allant jusqu'à 410 km, ainsi qu'une version plus sportive Veloce de 240 ch.L'Alfa Romeo Junior revendique la beauté fonctionnelle et l'expression du style italien dans le domaine de l'automobile.Le design moderne made-in-Italy du Centro Stile Alfa Romeo, typique de la marque italienne, se traduit par l'équilibre des proportions, la pureté des lignes et l'attention portée à la qualité des surfaces.Les stylistes Alfa Romeo ont modelée la « peau » sur les parties mécaniques pour donner vie à un design sinueux qui capte l'attention. Cela crée un lien émotionnel avec la voiture , au point de susciter l'envie de la toucher. Les proportions sont exprimées par des éléments stylistiques hérités de la tradition Alfa Romeo, tels que les porte-à-faux contenus, les passages de roues musclés et le coda tronca, rappelant la Giulia TZ.La "simplicité" du style italien et d'Alfa Romeo, cache un processus créatif complexe.Le regard déterminé de la face avant, avec les phares « 3 plus 3 » et les blocs optiques adaptatifs Full Led Matrix , contribuent à renforcer la personnalité du SUV urbain Alfa Romeo Junior.Le style Alfa Romeo se caractérise par la qualité des surfaces, lesquelles créent des reflets harmonieux grâce à de forts contrastes volumétriques.La « peau » de l'Alfa Romeo Junior repose sur des dimensions de SUV urbain du segment B: 4,17 mètres de long, 1,78 mètre de large et 1,5 mètre de haut.L'Alfa Romeo Junior dispose d'un coffre à bagages d'une capacité de 400 litres, accessible par un balayage du pied grâce à la technologie mains libres « hands free ».L'Alfa Romeo Junior est équipée d'un compartiment range-câbles situé sous le capot, permettant de ranger le câble de recharge de la version électrique.L'esprit sportif se retrouve à l'intérieur de la voiture avec des commandes à portée de main du conducteur et le combiné d'instruments « cannocchiale », qui crée une connexion visuelle directe invitant à prendre le volant en main et à démarrer le moteur.Le système d'écran tactile de 10,25 pouces, implanté au centre du tableau de bord et orienté vers le conducteur, a été développé pour fonctionner avec des composants graphiques (des widgets) conçus pour une interaction intuitive avec l'ensemble des fonctionnalités de la voiture, et qui peuvent être personnalisés par un « glisser-déposer ». Chaque conducteur peut créer sa propre page d'accueil, où chaque fonctionnalité devient une application à part entière. Les buses de climatisation en forme de quadrifoglio (trèfle à quatre feuilles), symbole de la sportivité Alfa Romeo, marquent l'intérieur.Les sièges sport Sabelt se caractérisent par un dossier enveloppant alliant haute résistance mécanique, ergonomie et légèreté structurelle.La technologie d'accès de proximité (« Key-Less entry ») permet d'ouvrir et de fermer la voiture en s'approchant ou en sortant du véhicule, sans aucune intervention.L'habitacle est d'inspiration typiquement italienne de part le soin apporté aux détails, la qualité des revêtements et la sensation enveloppante de se trouver dans une zone de confort au caractère sportif.L'Alfa Romeo Junior offre une palette d'aides au conducteur, qui permettent la conduite autonome de niveau 2 (contrôle longitudinal et latéral du véhicule : centrage dans la voie et maintien de la distance avec le véhicule qui précède), ainsi que la caméra arrière à 180° qui, avec les capteurs de stationnement à 360°, surveille la zone environnante et permet un système de stationnement semi-autonome.L'Alfa Romeo Junior revendique une dynamique de conduite Alfa Romeo sur la version Veloce avec une répartition optimale des masses.L'équipe chargée de la dynamique de conduite est celle qui a développé la Giulia GTA au centre expérimental de Balocco (VC).La direction est directe (14,6) et précise, avec un calibrage ad hoc pour améliorer les qualités de tenue de route.Sur la version Veloce, la configuration est sportive et abaissée de 25 mm. Les barres antiroulis avant et arrière ont un calibrage plus sportif pour permettre des virages rapides et précis en toute stabilité. Le système de freinage comprend des disques de plus de 380 mm à l'avant avec des étriers monoblocs à 4 pistons. Le différentiel Torsen offre une traction efficace dans toutes les conditions. Les pneus de 20 pouces sont spécialement conçus pour les véhicules électriques à hautes performances et offrent des niveaux élevés d'adhérence.Le système Alfa D.N.A. est disponible sur l'Alfa Romeo Junior : le mode « Dynamic », grâce à des réglages spécifiques de la direction et de l'accélérateur, offre des performances élevées. Le mode « Natural » est conçu pour une utilisation quotidienne, tandis que le mode « Advanced Efficiency » est calibré pour une efficience énergétique maximale en réduisant les consommations électrique.Sur la version hybride Q4, un quatrième mode, appelé Q4, est disponible pour les conditions de faible adhérence.Le système connecté EV Routing est intégré au système de navigation et gère la question de la recharge électrique. Il suffit au conducteur de définir sa destination, puis le système de navigation calcule automatiquement les arrêts nécessaires le long de l'itinéraire, avec un accès à plus de 600 000 points de charge en Europe. Le système EV Routing assure la surveillance en temps réel du trafic routier, de la batterie et du style de conduite.Grâce à la technologie over-the-air (OTA), les cartes et les softwares de la voiture sont mis à jour.L'assistant virtuel Hey Alfa intègre le Chat GPT (A.I), qui, grâce à la reconnaissance vocale, permet de disposer à bord d'un « copilote » de voyage utile et discret, capable d'informer, de conseiller et de satisfaire les demandes du conducteur.La version électrique de l'Alfa Romeo Junior combine un moteur électrique (Hybrid Synchronous Motor) et une batterie de 54 kWh. L'Alfa Romeo Junior Elettrica est disponible en deux versions de puissance : 156 ch et 240 ch. La batterie lithium-ion de 54 kWh assure une autonomie de 410 km en cycle WLTP dans la version 156 ch.Dans les stations de recharge rapide de 100 kW DC, il faut moins de 30 minutes pour recharger les batteries de 10 à 80 %.L'Alfa Romeo Junior Ibrida propose deux solutions de transmission pour la version hybride : la traction avant ou la transmission intégrale Q4 (disponible ultérieurement). L'Alfa Romeo Junior Ibrida adopte une architecture hybride 48v VGT (Variable Geometry Turbo) de 136 ch. L'unité thermique adopte un moteur 3 cylindres de 1.2 litre à cycle Miller avec turbocompresseur à géométrie variable et chaîne de distribution. Le composant électrique se compose d'une batterie lithium-ion de 48 volts et d'un moteur électrique de 21 kW intégré dans une boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports qui travaille en collaboration avec l'onduleur et l'unité de contrôle de la transmission.L'Alfa Romeo Junior Ibrida permet une conduite électrique jusqu'à plus de 50 % en ville, non seulement pendant les manœuvres de stationnement ou à faible vitesse dans les zones urbaines, mais aussi en dehors de la ville avec une charge limitée jusqu'à 150 km/heure.La marque premium mondiale Alfa Romeo propose avec le SUV urbain Junior cinq finitions richement dotées, fonctionnelles et émotionnelles, à partir de 29 500 euros pour Junior Ibrida et 38 500 euros pour Junior Elettrica.Chaque finition est disponible aussi bien en version Ibrida (mHEV 136 ch 48V) qu'en version Elettrica (156 ch, 54kw/h).Seule la finition Veloce dispose de sa propre motorisation de 240 ch et d'équipements de performance exclusifs.Première étape dans l'univers d'Alfa Romeo, la finition « Junior » offre déjà tout ce dont un Alfiste et un automobiliste ont besoin : le design fort d'une voiture Italienne de caractère (Jantes 17 pouces de série pour Junior Ibrida, 18 pouces pour Junior Elettrica, deux calandres distinctives selon la motorisation, feux LED avec signature lumineuse, compteur digital personnalisable « Cannocchiale ») ainsi que la sécurité du au occupants (6 airbags, ABS et ESC, assistance ECall, détection de la fatigue) autant qu'aux autres usagers (aide au maintien dans la voie, détection des usagers vulnérables, freinage d'urgence autonome).L'avant du véhicule s'orne du scudetto « Legenda » : une calandre inspirée des première Alfa Romeo ou le nom de la marque s'écrit en toute lettre avec la calligraphie de l'époque.Cette finition permet de bénéficier d'équipements de confort (climatisation automatique mono zone, régulateur de vitesse adaptatif, radar de recul, phares et essuies glaces automatiques) et de technologies connectées (Apple Carplay et Android Auto sans fil, Services connectés, Système d'info-divertissement 10,1 pouces tactile, prises USB A et C).L'intérieur appelé Icona s'habille d'accents de bleu sur le tableau de bord, les sièges et les contreportes, d'un volant en matières synthétiques dotés d'inserts chromés. L'habitacle est paré de matériaux dit « Soft touch » sur les contreportes, le tableau de bord et le tunnel central.Un sélecteur de modes de conduite appelé DNA permet de configurer le véhicule selon trois modes (Dynamic, Natural, Advanced efficiency) agissant sur la direction, l'accélérateur ou encore la gestion du moteur et de la boite de vitesse.Pour ceux qui en demandent plus à leur voiture, la finition techno ne fait aucun compromis sur les équipements . En conservant le design de la finition Junior, elle vient enrichir un contenu déjà fourni. Le confort augmente avec la navigation réplicable sur les compteurs, la recharge par induction du smartphone, mais aussi des radars 360° accompagnés d'une caméra de recul. Le déverrouillage du véhicule se fait sans clé et le hayon s'électrifie avec une fonction ouverture main-libres. La sécurité progresse encore avec un assistant à la conduite autonome en trafic dense ou autoroutier (gestion de la distance, maintien et centrage dans la voie, fonction stop & go), la détection des angles morts et des projecteurs full LED qui deviennent matriciels.La finition Premium offre des éléments de design distinctifs.L'intérieur appelé « Spiga » évolue vers des tons de rouge qui ornent également une sellerie bi-matière en TEP et tissu et le volant se part de cuir véritable. Des tapis de sol font leur apparition, les pédales et les seuils de portent se parent d'aluminium tandis que le coffre se voit doté d'un plancher ajustable sur trois niveaux. Le siège conducteur devient électrique chauffant et massant, tandis qu'un éclairage d'ambiance s'invite dans les aérateurs latéraux, sur le tunnel central et derrière le compteur « Cannocchiale ». Le style extérieur s'affirme avec des vitres arrière surteintées et un kit carrosserie noir brillant.Embrassant pleinement l'ADN sportif d'Alfa Romeo, la finition Sport troque le luxe pour le dynamisme.Avec l'intérieur « Corsa » les sièges bi-matière se voient remplacés par des baquets Sabelts sculpturaux (électrique et chauffant côté conducteur) et l'habitacle se pare d'Alcantara qui se substitue aux matériaux dit « soft touch » sur le tunnel central, la planche de bord et les contreportes pour une ambiance radicale. De même le volant complète son cuir avec de l'alcantara.A l'extérieur le body kit devient Noir Matt et la calandre Legenda est remplacée par une autre plus sportive appelée progresso qui met en scène le logo de la marque en grand format.La finition Veloce incarne la vision Alfa Romeo de la sportivité électrique de demain.Equipée d'un moteur de 240 ch et de 345 nm de couple, l'Alfa Romeo Junior Veloce accélère de 0 à 100 km/h en 6 secondes et affiche une vitesse maximum de 200 km/h sur circuit. Mais la puissance seule ne suffit pas et grâce au travail des équipes qui ont précédemment œuvré sur les Giulia GTA et GTAm, la Junior Elettrica Veloce peut se targuer d'offrir un comportement dynamique pour une compacte sportive électrique du segment B. Elle s'équipe d'un différentiel à glissement limité, d'étriers de freins avant Brembo peints, de barres anti-roulis renforcées et d'un châssis rabaissé de 25 mm. La direction bénéfice d'un développement spécifique, de même que les pneus qui ornent les jantes de 20 pouces. Ces pneus sont conçus pour résoudre le paradoxe d'une voiture électrique et sportive, cherchant à maximiser son adhérence et ses performances tout en préservant au maximum son autonomie.Mélange des genres et finition à part, la Junior Veloce se part de l'intérieur Spiga de la finition premium, de l'extérieur de la finition sport (kit carrosserie noir matt, scudetto progresso) et de jantes de 20 pouces exclusives. Cette finition peut être agrémentée d'un pack techno (aides à la conduite, équipements de confort) et d'un pack sport (sièges baquets Sabelt et inserts alcantara). Un chargeur embarqué de 11 kw équipe de série cette finition contre 7 kw pour le reste de la gamme.Pour sa première année de commercialisation, l'Alfa Romeo Junior se part d'une série de lancement baptisée « Speciale ». Elle reprend le meilleur du reste de la gamme en une synthèse équilibrée incarnant complètement la marque Alfa Romeo : l'équipement de la finition Techno, l'intérieur Spiga de la finition Premium, des jantes de 18 pouces et l'extérieur de la finition Sport.Cette finition peut être complété de deux pack : un pack sport apportant l'intérieur « Corsa » et un pack techno complétant la dotation de série (BLIS, radar 360 degrés, projecteurs LED matriciels…).