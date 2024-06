Le break sportif Cupra Leon Sportstourer affiche l'ADN de la marque avec un visage revu

Leaffiche l'ADN de la marque avec un visage revu avec une face avant en forme de nez de requin, un badge Cupra intégré au capot, des feux matrix LED triangulaires et un logo Cupra éclairé qui intégré dans le feu arrière.La qualité perçue du break compact sportif espagnol fait un bond en avant dans l'habitacle avec de nouveaux matériaux.L'habitacle bénéficie d'une interface homme-machine (HMI) améliorée.La gamme de moteurs comprend une nouvelle génération de technologie hybride rechargeable (eHybrid), qui développe jusqu'à 272 ch (200 kW) et offre plus de 100 km d'autonomie en mode électrique.Des améliorations apportées au comportement dynamique du véhicule tant au niveau du châssis que du moteur contribuent à renforcer une expérience de conduite sportive.Conçue, développée et produite à Barcelone, au siège de la marque à Martorell, la Cupra Leon Sportstourer sera commercialisée au troisième trimestre 2024.Le break Cupra Leon Sportstourer affiche l'ADN de la marque espagnole avec un nouveau visage.La Cupra Leon Sportstourer bénéficie du nouveau langage de design de la marque, avec une face avant en nez de requin, des phares matrix LED triangulaires et un grand bouclier.La face avant affiche une posture déterminée, avec le logo Cupra directement intégré dans le capot, juste au-dessus de la calandre.Les phares matrix LED (en option) bénéficient de la signature lumineuse caractéristique avec trois triangles lumineux, eux même intégrés dans un triangle.À l'arrière, la Cupra Leon Sportstourer voit sa posture renforcée par le volume du hayon en forme de V, qui se rattache à la paroi arrière qui s'étire sur le flanc de la voiture Musclé, le pare-chocs bicolore contribue à rabaisser visuellement le break Cupra.Le logo Cupra intégré prend place au centre entre les deux feux arrière.Les réflecteurs arrière triangulaires s'intègrent dans la philosophie du design de la famille Cupra.La palette de couleurs comprend neuf couleurs différentes: Century Bronze Mat, Gris Encelade Mat, Bleu Fjord, Noir Minuit, Blanc Nevada, Gris Magnétique, Gris Graphène, Gris Taïga et Gris Magnétique Mat.Le volant Supersports Cupra avec ses boutons satellites permet de maximiser le contrôle et la facilité d'utilisation.Le confort et la stabilité des sièges sport ou baquets, l'architecture numérique et les choix de matériaux sont autant d'éléments qui soulignent le caractère sportif de la Cupra Leon.Les surfaces du tableau de bord utilisent des motifs paramétriques en 3D pour rehausser leur aspect tactile et visuel.La console centrale redessinée affiche une plus grande précision dans chacun de ses détails, avec des matériaux améliorés pour accroître la qualité de l'habitacle.Plusieurs touches de cuivre sont réparties partout à bord, y compris sur les buses d'aération.Les différentes options de sièges disponibles permettent de s'adapter aux attentes et au caractère du conducteur. Les sièges Sport bénéficient d'une sellerie en textile tandis que les sièges baquets peuvent être habillés de microfibre recyclée à 73 % avec une perforation progressive au laser ou de cuir.Le digital cockpit qui est intégré derrière le volant bénéficie d'une interface homme-machine (HMI) revue.Le système d'infodivertissement est doté d'une barre d'applications améliorée, de widgets et d'une barre de commande de climatisation qui simplifient l'interface utilisateur. Le contrôle de la climatisation est intégré dans l'écran principal.La Cupra Leon Sportstourer est équipée (en option) d'un système audio Hi-Fi qui a été développé en collaboration Sennheiser Mobility. Avec ses 12 haut-parleurs et une puissance de 390 watts, celui-ci plonge le conducteur et les passagers dans une expérience sonore immersive. La technologie audio intègre le logiciel Ambeo Concerto de Sennheiser, qui est capable de restituer tous les éléments fondamentaux de la musique, notamment les différents instruments et les informations sur l'écoute.La Cupra Leon Sportstourer est disponible avec quatre technologies moteur différentes : TSI (essence), eTSI Hybrid (hybridation légère), TDI (diesel) et eHybrid (hybride rechargeable).TSI (essence)Les traditionnelles motorisations thermiques sont un pilier essentiel de la gamme de la Cupra Leon Sportstourer. Le moteur bénéficie d'une injection directe avec turbo, avec une puissance de 150 ch (110 kW).eTSI Hybrid (hybridation légère)La Cupra Leon Sportstourer est disponible dans une version à hybridation légère (eTSI Hybrid). Le système est disponible avec le bloc essence de 1.5 litre et 150 ch (110 kW), est associé exclusivement à une transmission DSG. Cette version permet de profiter de l'efficience de l'électrification en combinant la technologie d'hybridation légère de 48V au moteur thermique.Le système repose sur un alterno-démarreur de 48 V et une batterie lithium-ion de 48 V. Les gains d'efficience obtenus sont en partie dus au fait que le système autorise la Cupra Leon à rouler en roue libre avec le moteur éteint pendant certaines phases de conduite, mais aussi de récupérer de l'énergie au freinage et de soutenir le moteur thermique avec une assistance électrique. Le système peut démarrer grâce au système 48V.TDI (diesel)Le diesel fait partie de la gamme de motorisations pour certaines catégories de clients. Le 2.0 litres TDI est associé à une boîte de vitesses DSG à 7 rapports. Il développe une puissance de 150 ch (110 kW).eHybrid (hybride rechargeable)La Cupra Leon Sportstourer est proposée dans deux versions eHybrid: 204 ch (150 kW) et 272 ch (200 kW).Toutes deux sont équipées d'un bloc 1.5 TSI, d'un moteur électrique et d'une batterie qui offre une capacité nette de 19,7 kWh. Ainsi équipée, la Cupra Leon Sportstourer offre une autonomie en mode tout électrique de plus de 100 km. La batterie peut être rechargée sur autoroute avec une puissance jusqu'à 50 kW (charge en courant continu), ou à domicile sur une Wallbox de 11 kW (charge en courant alternatif).La Cupra Leon Sportstourer est équipée d'un servo-frein électrique qui offre un temps de réponse plus rapide qu'un système conventionnel, mais aussi la possibilité de récupérer l'énergie générée au freinage grâce à la fonction Blending (spécifique aux versions hybrides rechargeables), et une meilleure sécurité active grâce à la duplication des systèmes (ESC et servo-frein électrique).Basée sur la plateforme MQB Evo, la Cupra Leon Sportstourer bénéficie de nombreuses technologies.Les jambes de force MacPherson à l'avant et la configuration multi bras à l'arrière représentent les éléments fondamentaux du châssis. Les ressorts et les amortisseurs sont réglés pour garantir un équilibre entre les exigences de confort et de réactivité lorsque la conduite devient plus dynamique.La direction progressive offre une agilité maximale en faisant le lien entre le conducteur et la route par l'intermédiaire du volant.La suspension pilotée DCC modifie les réglages en quelques millisecondes.Plusieurs modes de conduite sont disponibles: Confort, Performance, Cupra et Individual. Ces profils modifient le caractère du véhicule, pour privilégier le confort au quotidien ou pour profiter d'une conduite plus dynamique. Le passage d'un mode à l'autre s'effectue grâce à un curseur de commande DCC. En mode Individual, ce dernier permet de sélectionner avec précision le profil souhaité (jusqu'à 15 niveaux).Le digital cockpit prend place derrière le volant. Les écrans haute résolution sont parfaitement lisibles. Le système peut afficher les informations les plus importantes dans le champ de vision du conducteur.L'écran du système d'infodivertissement central de 12,9 pouces est conçu pour que tout soit à portée de main. Doté d'un nouveau système d'exploitation, l'affichage personnalisable associe les avantages de la saisie tactile à une barre sensitive rétro-éclairée qui permet de régler la climatisation et le volume du système audio. Le système d'infodivertissement peut être adapté aux besoins de chacun grâce à la possibilité d'inclure des widgets configurables.Le système Full Link sans fil permet d'intégrer la vie numérique des passagers dans l'habitacle, qu'il s'agisse de la cartographie, de la musique ou d'autres fonctionnalités compatibles grâce à Apple CarPlay et Android Auto Les smartphones peuvent être rechargés grâce au socle de charge rapide sans fil de la nouvelle. Ce dernier délivre une puissance jusqu'à 15 W tout en étant associé à une technologie de refroidissement.L'application My Cupra permet un contrôle total sur le véhicule (avec des fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles sur les versions eHybrides). La climatisation, la gestion de la charge de la batterie, le verrouillage et le déverrouillage sont contrôlables à distance.La carte SIM intégrée permet de bénéficier du service eCall. En cas d'accident, le véhicule peut directement contacter les secours, manuellement ou automatiquement. Dans les situations les plus graves, le véhicule peut transmettre des données importantes telles que sa géolocalisation, le type de moteur et le nombre de passagers, ce qui facilite l'intervention des secours.La Cupra Leon Sportstourer bénéficie de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Les différentes technologies intégrées viennent assister le conducteur sans interférer avec l'expérience du conducteur.Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC), Travel Assist, Side and Exit Assist et Emergency Assist sont quelques-uns des systèmes de sécurité de la Cupra Leon.Le système ACC prédictif peut localiser le véhicule en fonction de l'itinéraire et des données GPS fournies par le système de navigation, ce qui lui permet de corriger sa vitesse en fonction du tracé de la route - virages, ronds-points, carrefours, limitations de vitesse et agglomérations. En outre, grâce aux informations qui sont fournies par la caméra montée à l'avant et à la reconnaissance des panneaux de signalisation, il peut ajuster l'allure du véhicule au fur et à mesure des changements de limites de vitesse.La fonction Travel Assist utilise les informations fournies par l'ACC et le Lane Assist pour maintenir en permanence le véhicule au centre de la voie, tout en adaptant son allure au flux de la circulation et cela sur toute la plage de vitesse.La technologie Side and Exit Assist détecte tout ce que le conducteur n'est pas en mesure de voir grâce à la surveillance des angles morts.Au moment de quitter le véhicule, Exit Warning va émettre un avertissement sonore et visuel si quelqu'un ou quelque chose s'approche.La fonction Emergency Assist veille à ce que le conducteur reste toujours concentré sur la conduite et ne se laisse pas distraire, grâce à des avertissements visuels et sonores. Si le conducteur ne réagit pas, le système peut donner des coups de frein. En l'absence de réaction, le véhicule peut complètement s'arrêter et activer les feux de détresse. Une fois garée, la Cupra Leon Sportstourer peut contacter directement les secours grâce au système eCall.Tous ces systèmes avancés d'aide à la conduite sont renforcés par l'intégration de sept airbags, dont un airbag central avant.Deux motorisations sont disponibles sur la Cupra Leon Sportstourer : un essence micro-hybridée 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG et un diesel 2.0 TDI 150 DSG.Le 1.5 eTSI Hybrid 150 DSG est disponible à partir de 42 010 euros. La version optimisée de la motorisation essence micro-hybridée permet de réduire les rejets de CO2 de 20 grammes (à partir de 126 g).Le 2.0 TDI 150 DSG est disponible à partir de 44 810 euros.1.5 eTSI Hybrid 150 DSG : 42 010 €2.0 TDI 150 DSG : 44 810 €La Cupra Leon Sportstourer est proposée en finition V. Celle-ci passe au stade supérieur avec un niveau d'équipement de série enrichi d'un point de vue technologique et d'aides à la conduite : volant Supersports, écran tactile de 12.9 pouces, projecteurs Full LED, hayon électrique à ouverture mains libres, régulateur adaptatif ACC.Conçue pour susciter des émotions, la Cupra Leon Sportstourer est équipée d'un système audio Hi-Fi avec 12 haut-parleurs et une puissance de 425 watts, qui a été développé en collaboration avec Sennheiser. Elle est également dotée d'un système d'infodivertissement de nouvelle génération.La finition VZ sera disponible à la commande d'ici fin mai 2024, avec la motorisation 1.5 eHybrid 272 DSG bénéficiant d'une technologie d'hybridation offrant plus de 100 km d'autonomie en mode électrique. Celle-ci est compatible avec la charge rapide jusqu'à 50 kW en courant continu.Les autres motorisations seront disponibles fin 2024.