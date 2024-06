La Lancia Ypsilon électrique représente le premier pas de la renaissance de la marque

Après une lente agonie, la marque italienneentend rebondir avec la nouvelle berline électrique du segment BAvec 117 ans d'histoire, Lancia est synonyme d'élégance italienne.La Lancia Ypsilon est le premier des trois modèles annoncés dans le plan stratégique de la marque italienne.La première voiture premium du segment B de Lancia repose sur une stratégie d'électrification, un modèle de distribution spécifique et une nouvelle identité visuelle.L'Ypsilon représente le premier pas de la renaissance de Lancia selon une stratégie d'électrification ambitieuse.La Lancia Ypsilon réinterprète avec modernité la calandre historique Lancia à l'aide de trois rayons de lumière. Elle met également en exergue le lettrage Lancia et les feux arrière ronds à LED inspirés de la Lancia Stratos.La Lancia Ypsilon est une citadine intelligente. Grâce aux caméras et aux capteurs avant et arrière, son système d'aide au stationnement la rend plus facile à conduire et à manœuvrer en ville.Ses deux écrans de 10,25 pouces (combiné d'instrumentation et radio numérique) affichent les informations et peuvent être personnalisés en termes de disposition et de coloris.La dotation technologique est complétée par le système d'ouverture et de démarrage sans clé, un chargeur de téléphone sans fil et les systèmes Android Auto/Apple CarPlay.La Lancia Ypsilon est la première voiture de série à appliquer les principes esthétiques du concept Lancia Pu plus Ra Design (dénomination combinant " pur " et " radical ") destiné à perdurer dans le temps.Mêlant tradition et innovation, la Lancia Ypsilon fait entrer la marque italienne dans une nouvelle ère en utilisant un vocabulaire atypique pour l'industrie automobile : les volumes sont créés en superposant des couches successives, en ajoutant et en croisant des formes basiques telles que des cercles, des rectangles et des triangles. La carrosserie associe des formes douces, pures et sensuelles évoquant l'Aurelia et la Flaminia, à des expressions plus modernes et radicales inspirées de certains modèles sportifs de la marque, telles les Stratos et Delta , mais également au langage issu des mondes de l'architecture, de l'ameublement ou de la mode.La référence à la Stratos apparaît clairement sur la partie arrière de la voiture : la Lancia Ypsilon est dotée de projecteurs ronds à LED. Les deux feux contiennent la lettre Y, réaliséE en acier inoxydable brossé et dont la police de caractère originale s'inspire du monde de la mode.Le lettrage Lancia sur la face avant noire brillante de l'Ypsilon, inspirée de la Lancia Beta Montecarlo. L'inscription Lancia se détache au-dessus d'une réinterprétation moderne de la calandre historique, le "calice", poussée vers l'avenir par trois rayons de lumière LED futuristes qui la rendent reconnaissable de loin, de jour comme de nuit.La Lancia Ypsilon est une citadine qui se distingue dans l'environnement urbain par un ensemble d'équipements d'infodivertissement.Le pilier de ce concept est S.A.L.A., une interface virtuelle et intelligente qui intègre les paramètres essentiels pour créer une expérience de conduite confortable. En italien, Sala signifie " salon ", mais dans ce cas il s'agit de Sound Air Light Augmentation, un système d'infodivertissement qui regroupe les fonctions audio, la climatisation et l'éclairage d'ambiance.Le système S.A.L.A. permet à la Lancia Ypsilon de s'adapter à l'humeur du moment, en modifiant la musique, l'air et la lumière à l'intérieur de l'habitacle.Le système S.A.L.A. est également équipé des systèmes Bluetooth Apple CarPlay et Android Auto , d'un chargeur de téléphone sans fil et de trois ports USB-C.Le " salon " italien exprime également son agrément par ses sièges électriques réglables, massants et chauffants, par un système d'accès et de démarrage sans clé ou l'aide au stationnement.Citons aussi un double écran numérique de 10,25 pouces. Le tout dans un grand confort acoustique à bord.La Lancia Ypsilon électrique embarque un moteur de 156 ch/115 kW et une batterie de 51 kWh.L'Ypsilon électrique embarque une batterie de 51 kWh.La consommation est comprise entre 14,3 et 14,6 kWh aux 100 km.L'Ypsilon électrique affiche une autonomie de 403 km en cycle mixte WLTP.La carte de recharge Free2move Charge Go donne accès à plus de 600 000 points de recharge publics en Europe, avec un seul compte et un paiement simplifié.La batterie de 51 kWh se recharge de 20 à 80% en 24 minutes ou en 10 minutes pour parcourir 100 km.La Lancia Ypsilon est équipée du système de conduite autonome de niveau 2 qui peut être activé entre 30 et 150 km/h et ajuste automatiquement la vitesse de croisière et la trajectoire, grâce au régulateur de vitesse adaptatif et au système de centrage dans la voie ou à la fonction d'assistance dans les embouteillages.Le modèle de distribution prévoit 50 % des ventes en ligne et un nombre très restreint de concessionnaires.À partir du premier semestre 2024, Lancia sera de retour dans plusieurs pays avec un réseau de plus de 70 concessionnaires dans 70 grandes villes européennes.A la suite de l'Italie, les premiers marchés concernés seront la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, suivis de l'Espagne et de la France puis, en 2025, de l'Allemagne.La France comptera 20 concessionnaires et 80 points de service.Longueur : 4,08 mLargeur : 1,76 mHauteur : 1,44 mPoids : 1 584 kgMotorisation : électriqueCouple moteur : 260 NmUnité de puissance : 115 kW/156 chBatterie: 51 kWhTemps de charge : 24 minutes de 20% à 80%Consommation d'énergie : De 14,3 à 14,6 kWh/100 kmAutonomie : Jusqu'à 403 kmLa Lancia Ypsilon électrique débute à partir de 34 800 euros.Les prix de la Lancia Ypsilon électrique:115 kW/156 ch 51 kWh Ypsilon : 34 800 €115 kW/156 ch 51 kWh LX : 37 800 €115 kW/156 ch 51 kWh Cassina: 39 500 La Lancia Ypsilon est disponible en trois finitions : Ypsilon, LX et Cassina.Six teintes sont disponibles pour les deux premiers niveaux de finition, plus les variantes bicolores qui se distinguent par leur combinaison avec un toit noir : Grigio Granito, Nero Ardesia, Bianco Marmo, Blu Lancia, Verde Giada, Oro.