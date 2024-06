La plus puissante des Volkswagen Golf GTI en approche

La plus puissante des Volkswagen Golf GTI développe 265 ch

a apporté desà la, avec une nouvelle motorisation, un nouveau design, un nouveau système d'infodivertissement et un nouveau logiciel.A l'extérieur, la compacte sportive est reconnaissable grâce à des nouveaux phares LED et un logo Volkswagen illuminé à l'avant, ainsi que des blocs de feux arrière LED redessinés.L'avant a été redessiné avec un pare-choc spécifique GT arborant de nouveaux projecteurs IQ .Light – Matrix LED surligné par le liseré rouge typique GTI. Avec le logo VW éclairé à l'avant, ils créent un design lumineux et offrent des feux de route avec une porte supérieure de 15% à celle du modèle précédent.La Golf GTI est facilement reconnaissable grâce à son système d'échappement chromé à double sortie, une sortie côté gauche et une côté droit du bouclier arrière.À l'intérieur, la Golf GTI se caractérise par des sièges sport haut de gamme avec appuie-tête intégrés et motif à carreaux caractéristique. Des surpiqûres décoratives rouges sur les sièges, l'accoudoir central, les tapis de sol et le volant multifonction soulignent renforcent l'esprit GTI à bord de cette Golf.Après l'ouverture des portes, le bouton de démarrage émet des impulsions rouges jusqu'à ce que le moteur turbocompressé soit démarré.La GTI est également équipée de pédales en acier inoxydable brossé, d'une garniture de toit noire et du Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces.Les systèmes d'infodivertissement peuvent être utilisés à l'aide d'un écran tactile autonome de 12,9 pouces situé sur le tableau de bord ou par IDA, l'assistant vocal intégrant ChatGPT.Le système de navigation et d'infotainment « Discover » est fourni de série.La plus puissante des Volkswagen Golf GTI affiche une puissance augmentée à 265 ch (195 kW). La nouvelle Golf GTI est 20 ch plus puissante que sa prédécesseur.Le moteur de la GTI délivre sa(265 ch) dans la plage de régime allant de 5 250 à 6 500 tr/min.Le dernier stade d'évolution du moteur turbocompressé de la Golf GTI délivre un couple maximal de 370 Nm sur l'essieu avant, combiné à un blocage électronique du différentiel , et cela à partir d'un régime moteur de 1 600 tr/min. Cette puissance est disponible jusqu'à 4 590 tr/min.La boîte de vitesses DSG à sept rapports permet de transférer la puissance de la Golf GTI à l'essieu moteur sans pratiquement aucune interruption de la traction lors des changements de vitesse.La boîte de vitesses peut être actionnée manuellement à l'aide de palettes situées sur le volant multifonction.La vitesse maximale estLa dernière évolution du moteur de la Golf GTI permet une, elle passe symboliquement pour première fois sous la barre des six secondes.Équipée de série d'une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports (DSG), la Volkswagen Golf GTI peut être commandée en France à partir de