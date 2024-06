Le crossover Nissan Qashqai de troisième génération s'offre un design extérieur revu

Un peu plus de trois ans après son lancement, les'offre un restylage.Le pionnier des crossovers bénéficie d'unet d'une ambiance intérieure plus raffinée.Le Qashqai restylé reçoit de nouvelles, d' assistance à la conduite et d'infodivertissement.La troisième génération du Qashqai s'est vendue à plus de 350 000 exemplaires en Europe en un peu plus de trois ans.Inspirée des motifs des anciennes armures japonaises, la calandre se compose de dizaines d'éléments en relief en forme de virgule peints en noir brillant, qui semblent flotter dans l'espace compris entre la lèvre du capot et le support de la plaque d'immatriculation. Autour de la partie centrale, les « virgules » forment un motif triangulaire depuis les phares jusqu'à un point situé sur le côté de la plaque d'immatriculation et reçoivent une finition « chrome satiné » sur les versions supérieures.Les flancs du bouclier sont de la couleur de la carrosserie et une bande noir brillant court sous la plaque d'immatriculation jusqu'aux coins inférieurs du bouclier.On retrouve un spoiler de la même couleur que la carrosserie sous la prise d'air.Le bouclier arrière présente une couleur harmonisée (soit noir brillant sur les versions supérieures, soit couleur carrosserie sur les versions N-Design et N-Design plus).Vues de profil, les versions supérieures du Qashqai bénéficient d'une finition noir brillant sous les portes et les passages de roue.Les projecteurs reçoivent des feux de route adaptatifs avec une optique plus petite qui permet une distribution plus large du faisceau lumineux pour améliorer la vision dans des conditions de faible luminosité et par temps de brouillard.Sous la lentille principale, les feux de jour se composent de cinq petites lentilles de la même forme que les « virgules » de la calandre. Les feux de jour rejoignent la fine lumière située au-dessus de l'optique et encerclent la lentille principale du phare. L'élément supérieur des feux de jour devient le clignotant lorsqu'il est activé.À l'arrière, la forme des feux est inchangée, mais leur architecture interne a été redessinée. Quatre éléments lumineux rouges reprennent la forme des « virgules » de la calandre. Ils semblent flotter dans le bloc du feu arrière et sont d'une teinte rouge « super red ». Les verres des feux arrière sont transparents, ce qui permet de mieux voir les éléments d'éclairage qui les constituent. Le mince élément d'éclairage en boomerang qui encadre la partie supérieure du bloc optique intègre le clignotant séquentiel.L'habitacle des versions supérieures bénéficie d'Alcantara sur le tableau de bord, les inserts de porte, les accoudoirs de porte et l'accoudoir central.La console centrale autour de la commande de boîte de vitesses ainsi que l'insert sur la planche de bord, au-dessus de la boîte à gants, reçoivent des matériaux avec des motifs décoratifs l'artisanat japonais.Sur les versions supérieures, des LED rouge/vert/bleu discrètement placées offrent aux occupants un large choix de personnalisation de l'éclairage intérieur en fonction.Le Qashqai tire partie des avancées réalisées dans les domaines de la technologie numérique.Le moniteur de vue panoramique (Around View Monitor, AVM) a été amélioré. Lorsque la marche arrière est enclenchée, les images de quatre caméras externes sont combinées pour donner une vue d'ensemble du véhicule et faciliter les manœuvres de stationnement. Le moniteur de vue panoramique offre une vue dans toutes les conditions de luminosité. Le système AVM est doté d'une fonction 3D qui permet au conducteur de voir la voiture non seulement d'en haut, mais aussi de sélectionner l'un des huit points de vue permettant de visualiser la voiture de l'avant, de l'arrière, des côtés ou des coins, afin d'identifier potentiellement tout danger extérieur invisible. Le système fonctionne en tandem avec le système de détection des objets en mouvement de Nissan (Moving Object Detection System), qui émet une alerte lorsqu'il perçoit un objet en mouvement à proximité du Qashqai.La fonction appelée « Invisible Hood View » permet au conducteur de voir la position des roues avant comme si son capot était invisible ou qu'il était assis juste derrière celles-ci. Cela donne une précision supplémentaire pour les manœuvres dans les endroits exigus, tels que les parkings où il y a des bordures en béton. La vue utilise la technologie du machine learning pour créer une image sur la base de ce que la caméra frontale peut voir à l'avant, avec les roues superposées dans la vue pour donner une image en perspective.La « Mémoire des emplacements de parking » (Parking Spot Location Memory) permet d'enregistrer les emplacements de parking utilisés fréquemment afin que la voiture les reconnaisse automatiquement à l'aide du GPS. La voiture se souvient alors de la position précise de l'emplacement pour faciliter le stationnement à chaque fois.La technologie AVM peut être utilisée pour aider le conducteur à s'engager dans une sortie difficile vers une route où la visibilité est limitée. Elle utilise une caméra frontale grand angle pour projeter une vue issue de l'avant du capot sur l'écran central du tableau de bord.L'ensemble des systèmes d'aide à la conduite a été modernisé afin d'apporter un niveau supérieur d'efficacité.Les fonctions de freinage d'urgence autonome (Autonomous Emergency Braking) ont été recalibrées afin d'affiner la détection des risques et de réagir plus rapidement en cas de risque de collision. Cela s'applique aux fonctions Freinage d'urgence intelligent et Freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons, cyclistes et intersections (Front Emergency Brake, Pedestrian Front Emergency Brake, Front Emergency Brake Cyclist, and Intelligent Emergency Brake.)En cas de freinage d'urgence, le signal d'arrêt d'urgence (Emergency Stop Signal) est activé. Il active un clignotement des feux stop arrière pour attirer l'attention des véhicules qui suivent lorsqu'une pression de freinage soudaine est exercée à plus de 60 km/h.Le système de maintien dans la voie (Emergency Lane Keep System) est automatiquement activé au démarrage. Il déclenche le fonctionnement des systèmes d'alerte et de prévention de sortie de voie à une vitesse supérieure à 60 km/h. Il consiste en une vibration du volant lorsque le système détecte que la voiture est trop proche des lignes centrales ou du bord de la route.Le système d'assistance intelligente à la vitesse (Intelligent Speed Assistance) aide le conducteur à adapter sa vitesse à la réglementation en vigueur en utilisant à la fois une caméra pour lire les panneaux de limitation de vitesse et les données GPS. Une icône clignotante attire l'attention du conducteur lorsqu'il dépasse la vitesse autorisée et une alarme se déclenche s'il ne la réduit pas.Le mode d'assistance personnalisée au conducteur (Driver Assist Custom Mode) permet d'adapter le niveau d'intervention des différentes technologies d'assistance en fonction de la préférence de chacun. Cela se fait en deux commandes, via le bouton de raccourci situé sur la branche gauche du volant et le bouton « OK ».Le Qashqai restylé est équipé de la suite de services intégrés de Google, qui permet une interaction transparente entre la vie numérique du conducteur et son véhicule.Le Qashqai est équipé de Google Maps et, une fois connecté, le conducteur peut accéder à ses lieux et points d'intérêt favoris grâce à son compte Google personnel. Cela réduit la dépendance à l'égard d'un téléphone portable et d'un réseau de téléphonie cellulaire. Des mises à jour en temps réel garantissent que les informations cartographiques sont toujours actualisées.L'Assistant Google permet au conducteur de commander plusieurs fonctions par la voix, en conservant donc les mains sur le volant. En disant « Ok Google », il peut par exemple contrôler la climatisation, les sièges et le pare-brise chauffants ou le système de navigation. En outre, il peut passer des appels téléphoniques et écouter des informations données par la voiture sans quitter la route des yeux.Les conducteurs ont également accès à un écosystème d'applications téléchargeables sur Google Play.Le système Nissan Connected Services surveille le Qashqai pour le compte du conducteur. Il peut lui rappeler s'il a oublié de verrouiller la voiture ou de fermer les vitres si elles restent ouvertes une minute après l'arrêt du moteur. Le conducteur peut fermer les fenêtres et verrouiller la voiture à partir de l'application dédiée. Le système l'avertit également si la voiture a été abîmée ou remorquée. En cas de suspicion de vol, la voiture peut être immobilisée et les autorités peuvent être informées afin de la récupérer.Le Qashqai est proposé en version e-Power avec un moteur thermique générant l'électricité utilisée pour la propulsion. Il n'y a pas de boîte de vitesses. Les roues sont entraînées directement par le moteur électrique. L'entraînement direct des roues par le moteur électrique signifie un couple élevé ainsi qu'une réponse linéaire et instantanée. La motorisation e-Power offre une sensation de conduite électrique sans qu'il soit nécessaire de recharger la batterie avec une consommation de véhicule hybride (5.1-5.3 l/100 km, 117-120 g/km, Cycle mixte WLTP en attente d'homologation).Le seul rôle du moteur 3 cylindres turbo à taux de compression variable est de produire de l'électricité, qui est envoyée via l'onduleur soit au moteur électrique de 140 kW (190 ch), soit à la batterie de 1,8 kWh (ou aux deux, selon les conditions de conduite). Le moteur fonctionne silencieusement en arrière-plan pour fournir la charge nécessaire à la batterie et au moteur. Il a été programmé pour produire de l'électricité en fonction de la vitesse du véhicule afin d'éviter toute déconnexion déconcertante entre le bruit de fond et la progression du véhicule.Le système e-Power peut exploiter le freinage ou la décélération pour renvoyer de l'électricité à la batterie. Le conducteur peut également sélectionner le mode B sur la commande de boîte de vitesses pour maximiser le freinage régénératif.La fonction e-Pedal Step de Nissan permet au conducteur de conduire en utilisant uniquement l'accélérateur : un freinage significatif est obtenu dès le relâchement de la pédale d'accélérateur. Au bout de quelques minutes, rouler avec e-Pedal Step activé devient une seconde nature en milieu urbain. L'e-Pedal Step freine le véhicule jusqu'à ce qu'il atteigne une vitesse « lente », comme une boîte de vitesses automatique traditionnelle. Pour un arrêt complet, le freinage est nécessaire. Le frein peut être nécessaire dans certaines circonstances imprévues.Toutes les versions du Qashqai bénéficient d'un équipement de série enrichi.Les Qashqai Acenta/Business reçoivent un écran central de 12,3 pouces, une connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des feux avant et arrière 100 LED, l'Intelligent Key…Les Qashqai N-Connecta sont équipés notamment du système de conduite semi-autonome ProPilot, du système de vision 360° AVM 3D, de radars de stationnement 360°, d'un éclairage d'ambiance personnalisable et de Google intégré…Les Qashqai Tekna comptent en plus un siège conducteur électrique à mémoire, un éclairage d'ambiance personnalisable), une signature lumineuse avant à 2 étages, des feux arrière « super-red », des clignotants avant et arrière séquentiels …Les Qashqai Tekna plus reçoivent en série la peinture métallisée/spéciale et bi-ton et des inserts en Alcantara sur les sièges et la planche de bord.Les finitions N-Design et N-Design plus ont un style plus affirmé. Pare-chocs et bas de caisse couleur carrosserie, sellerie en cuir et Alcantara et jantes plus grandes avec des motifs différents.Le Qashqai N-Design se distingue par des éléments de design uniques : les bas de caisse et pare-chocs couleur carrosserie, des rails de toit et inserts noir brillant, le toit et rétroviseurs noirs, ainsi que de nouvelles jantes en alliage de 20 pouces. A l'intérieur, le Qashqai N-Design offre notamment une sellerie en cuir et Alcantara.Le Qashqai N-Design plus est au sommet de la gamme Qashqai, aux côtés de la version Tekna plus. En plus du Qashqai N-Design, le N-Design plus offre en série les sièges avant électriques à mémoire et massants, le pack hiver (sièges avant, volant, pare-brise chauffants), l'affichage tête haute, le système audio Bose Premium ou encore le hayon électrique.Les tarifs des Qashqai en versions Acenta/Business et Tekna sont inchangés alors que celles-ci bénéficient d'améliorations de leur équipement de série valorisées respectivement de 1 000 euros et 1 500 euros.Les tarifs des versions N-Connecta augmentent de 200 euros alors qu'elles reçoivent 2 000 euros d'équipements de série supplémentaires.Les tarifs des Qashqai Tekna plus augmentent de 600 euros alors que leur dotation de série est améliorée à un équivalent de 1 800 euros.Mild Hybrid 140 Acenta: 34 700 €Mild Hybrid 140 Business Edition: 35 800 €Mild Hybrid 140 N-Connecta: 36 900 €Mild Hybrid 140 Tekna: 39 800 €Mild Hybrid 140 N-Design: 40 200 €Mild-Hybrid 158 Xtronic Acenta: 37 800 €Mild-Hybrid 158 Xtronic Business Edition: 38 900 €Mild-Hybrid 158 Xtronic N-Connecta: 40 000 €Mild-Hybrid 158 Xtronic Tekna: 42 900 €Mild-Hybrid 158 Xtronic N-Design: 43 300 €Mild-Hybrid 158 Xtronic Tekna plus: 46 500 €Mild-Hybrid 158 Xtronic N-Design plus: 46 500 €e-Power 190 Acenta: 39 600 €e-Power 190 Business Edition: 40 700 €e-Power 190 N-Connecta: 41 800 €e-Power 190 Tekna: 44 700 €e-Power 190 N-Design: 45 100 €e-Power 190 Tekna plus: 48 300 €e-Power 190 N-Design plus: 48 300 €Business Edition: Version réservée aux clients professionnels.Peinture métallisée (de série sur Business Edition) : 700 €Peinture métallisée spéciale (de série sur Business Edition, Tekna plus et N-Design plus) : 900 €Bi-ton sur N-Connecta et Tekna (de série sur Tekna plus, N-Design, N-Design plus) : 400 € (à ajouter au prix de la peinture métallisée)Roue de secours temporaire (de série sur Business Edition) : 200 €Jantes alliage 19 pouces sur Tekna plus (option gratuite) : 0 €Toit Panoramique sur N-Connecta et Tekna : 750 €Pack Hiver sur N-Connecta et Tekna (sièges avant, volant et pare-brise chauffants) : 750 €