Le SUV coupé électrique Cupra Tavascan affiche des proportions athlétiques

Len est le premier modèle d'une nouvelle èrepour la marqueLe Cupra Tavascan inaugure unExtérieurement, le Tavascan affiche desLe Cupra Tavascan affiche des dimensions de, 1 861 mm de large, 1 597 mm de haut et un empattement de 2 766 mm.À l'avant, lesavec la signature lumineuse en forme d'œil formé par trois triangles est immédiatement reconnaissable.L'habitacle se singularise avec une colonne vertébrale centrale caractéristique, et des aérateurs fins presque invisibles.Basée sur la, le Cupra Tavascan intègre les technologies Volkswagen les plus récentes.Orienté vers le plaisir de conduite, le SUV coupé électrique Cupra Tavascan est équipé du, d'une suspension sport et d'une direction progressive.Le SUV coupé électrique Cupra est décliné dans286 ch (210 kW) et 340 ch (250 kW).La variante à propulsion arrière délivregrâce à un moteur électrique placé sur l'essieu arrière.La gamme est chapeautée par la version VZ dequi transfère toute la puissance à la route grâce à un système de transmission intégrale à deux moteurs. Avec ses deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière, le Cupra Tavascan VZ délivre une traction maximale.Les deux versions seront dotées d'unede capacité nette capable de stocker suffisamment d'énergie pour parcourir jusqu'à 568 km sur une seule charge pour la version de 286 ch et jusqu'à 522 km pour la version de 340 ch.Le SUV coupé électrique Cupra est équipé d'un système d'infodivertissement de 15 pouces intégrant une interface homme-machine (IHM) de dernière génération.Le Cupra Tavascan intègre un système audio Hi-Fi fort de 12 haut-parleurs développé par la firme audio premium Sennheiser.Le Cupra Tavascan embarque un ensemble de(ADAS).Le Connected Travel Assist améliore les performances du système grâce aux données reçues du Cloud sur les routes dépourvues de marquage au sol.Le changement de voie automatisé sur autoroute est disponible.Le Cupra Tavascan comprend des fonctionnalités de stationnement avancées, notamment l'aide au stationnement à distance (RPA).Cupra prévoit de vendre plus de 70 000 Tavascan par an.Les livraisons débuteront après l'été 2024.Le Cupra Tavascan présente le nouveau langage de design extérieur spectaculaire qui sera décliné sur les prochaines voitures électriques de la marque émotionnelle espagnole.Le SUV coupé électrique Cupra Tavascan affiche un style atypique reposant sur des lignes fortes et une posture athlétique.L'avant sculptural du Cupra Tavascan est riche en détails. La signature lumineuse en forme d'œil formé par trois triangles représente le point de convergence. Les triangles lumineux bénéficient de la fonction Matrix LED qui s'accompagne d'un système d'éclairage entièrement automatique évitant d'éblouir les autres véhicules, qu'ils circulent dans le même sens ou dans la direction opposée. Avec le concept d'éclairage de Cupra, le SUV coupé électrique est instantanément reconnaissable.Le look est rehaussé par le logo Cupra illuminé qui orne fièrement le capot avec ses surfaces sculptées.La face avant du Cupra Tavascan améliore l'aérodynamisme avec des lignes sur la partie basse du véhicule qui se prolongent dans les prises d'air. L'air est ainsi canalisé vers l'intérieur afin d'améliorer le refroidissement du SUV coupé électrique.Le côté athlétique et les proportions sportives du Cupra Tavascan apparaissent sur les flancs. Le design met l'accent sur les performances et sur la sensation de vitesse. Le résultat est obtenu grâce à un langage de design qui étire la ligne directement du "nez de requin" jusqu'au hayon.À cela s'ajoute le concept "visière de casque" dans lequel le montant A noir poli relie le pare-brise aux vitres latérales. il génère un effet panoramique similaire à celui de la visière du casque des pilotes de course. La sensation de performance est ainsi accrue.Le profil en mouvement du Cupra Tavascan est souligné par le design des roues dotées de jantes en alliage usiné et forgé de 19, 20 ou 21 pouces.Le dessin aérodynamique des roues dirige mieux le flux d'air, réduisant ainsi les turbulences et aidant le Cupra Tavascan à maximiser son efficience.A l'arrière, le design du Cupra Tavascan est centré sur la forme des feux arrière et le concept d'éclairage. Sa représentation graphique en trois triangles ainsi que le logo Cupra éclairé occupent le devant de la scène. Même lorsqu'elle n'est pas allumée, la signature lumineuse distinctive indique clairement qu'il s'agit d'une Cupra.Le concept d'éclairage reconnaissable s'intègre aux proportions de l'arrière du Cupra Tavascan.Les réflecteurs augmentent l'effet de largeur, alors que le diffuseur arrière donne de la largeur au véhicule tout en améliorant les performances aérodynamiques.Le Tavascan est disponible en cinq couleurs différentes : Bleu Tavascan, Gris Argent Blanc, Sable Atacama, Gris Urano et Century Bronze Mat.Les lignes extérieures sculptées se retrouvent dans l'habitacle du véhicule.La « colonne vertébrale » représente l'élément central du design intérieur non conventionnel. Cette pièce structurelle centrale soutient l'ensemble de l'habitacle et aide à définir le caractère de tous les éléments flottants.La « colonne vertébrale » de l'habitacle unit le corps de la console au tableau de bord du Cupra Tavascan.Le Cupra Tavascan est équipée de série de sièges baquets sport. Des sièges CUP Bucket seront également proposés.L'architecture sculpturale des sièges met à profit une structure légère.Les sièges intègrent un choix de matériaux durables : du textile (avec jusqu'à 90 % de polyester recyclé) ou de la microfibre (avec jusqu'à 50 % de microfibre recyclée).Le tissu Mesh paramétrique 3D enrichit l'aspect, tout en renforçant la légèreté visuelle de l'habitacle.Le Cupra Tavascan est équipée d'un écran central flottant d'infodivertissement de 15 pouces orienté vers le conducteur.L'interface homme-machine (IHM) a été conçue pour rendre le système d'infodivertissement plus intuitif.Plus fines, les buses d'aération centrales permettent à l'écran central de prendre place plus naturellement, alors qu'un Digital Cockpit est intégré derrière le volant.La technologie LED est utilisée dans tout l'habitacle. L'éclairage d'ambiance émotionnel est intégré pour souligner les éléments flottants de l'habitacle tels que le tableau de bord et la console centrale.Des éléments décoratifs en Copper apportent la touche Cupra à l'habitacle. Le mélange de Noir Asphalte avec un choix de coloris Dark Prune ou Gris Acier au niveau des inserts de portière, de la colonne vertébrale centrale et d'autres zones, rehausse le contraste.Le Tavascan Endurance bénéficie d'une motorisation montée sur l'essieu arrière (propulsion arrière) pour délivrer une puissance de 210 kW (286 ch) avec 545 Nm de couple.Le Tavascan VZ dispose d'une configuration électrique à deux moteurs (un moteur arrière de 210 kW et un moteur avant de 80 kW). Jusqu'à 30 % du couple peut être envoyé aux roues avant lorsque le besoin de traction est plus conséquent. La puissance totale du véhicule peut atteindre 250 kW (340 ch) avec un couple respectivement de 545 Nm (moteur arrière) et de 134 Nm (moteur avant).Les modes de conduite Cupra qui peuvent être sélectionnés (Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual et Traction - uniquement sur la version à transmission intégrale -) personnalisent l'expérience du conducteur.Le système de transmission intégrale repose sur un moteur synchrone à aimants permanents, intégré au-dessus de l'essieu arrière, devant l'axe des roues, dont la vitesse maximale est supérieure à 13 000 tr/min. Le couple est transféré par le biais d'une transmission à une vitesse associée à un différentiel, qui permet de lisser la répartition.Lorsque l'unité de contrôle embarquée détecte une perte de motricité, le moteur avant s'active pour assister le moteur arrière.Le moteur asynchrone avant affiche des pertes énergétiques minimales lorsqu'il est inactif, et l'ensemble monté de manière coaxiale affiche un poids de 60 kg. Aucune liaison mécanique n'est requise entre les deux essieux du véhicule électrique : ni arbre de transmission, ni embrayage, ni différentiel, ce qui rend le système rapide et efficient.Les deux moteurs se répondent instantanément, gérant rapidement les charges de manière optimisée. Chacun d'eux reçoit de nouvelles commandes toutes les millisecondes par l'intermédiaire de leur électronique de puissance embarquée. Le transfert de couple entre les essieux se fait en douceur, de sorte à ce que ces ajustements soient imperceptibles pour les passagers.La possibilité de répartir le couple entre les quatre roues augmente la maniabilité et la tenue de route de la voiture , mais aussi son accélération.Le Cupra Tavascan VZ peut atteindre les 50 km/h en 2,4 secondes, et passer de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes.La batterie lithium-ion est au cœur du Cupra Tavascan. Elle intègre des modules de cellules prismatiques qui sont refroidies par eau et logées dans une structure en aluminium. Celle-ci fait partie intégrante de la structure du véhicule électrique, ce qui augmente la rigidité tout en concentrant le poids à un niveau bas et central.La version Endurance en propulsion arrière du Cupra Tavascan est dotée d'une batterie de 77 kWh de capacité nette, qui lui confère une autonomie WLTP d'environ 550 km.Le CUPRA Tavascan VZ à transmission intégrale avec ses deux moteurs électriques bénéficie d'une autonomie d'environ 520 km grâce à sa batterie d'une capacité nette de 77 kWh.L'efficience est renforcée par le système de gestion thermique embarqué, qui maintient la température de la batterie et veille à ce qu'elle reste optimisée. La batterie est équipée d'une plaque sur sa base qui intègre des canaux qui sont reliées au circuit de refroidissement par eau.Le Cupra Tavascan peut être équipée en option d'une pompe à chaleur. Cette technologie permet de chauffer plus efficacement l'habitacle, notamment lorsque la température extérieure baisse fortement.En relâchant l'accélérateur, le moteur agit comme un générateur qui va renvoyer de l'énergie dans la batterie (dès lors que le mode "B" est sélectionné plutôt que le mode "D").Le niveau de récupération d'énergie peut également être géré par le biais des palettes au volant, ces dernières offrant 4 niveaux différents.Le Cupra Tavascan propose différentes options de recharge.La voiture électrique Cupra peut être branchée sur les réseaux de recharge en courant alternatif ou en courant continu.Le véhicule électrique Cupra peut récupérer 100 km d'autonomie en 7 minutes de charge sur une borne de recharge d'au moins 135 kW. 30 minutes permettent de passer d'une capacité de 10 % à 80 % de batterie sur une borne de recharge d'au moins 135 kW.L'application Cupra Easy Charging centralise tout ce qui se rapporte la recharge.Basée sur la plateforme MEB de Volkswagen, la matrice modulaire d'entraînement électrique a été conçue pour permettre aux ingénieurs de concevoir un véhicule maniable.Les jambes de force MacPherson à l'avant et le système multibras à l'arrière ont été mis au point pour s'assurer que le Cupra Tavascan réagit en souplesse aux sollicitations de la direction. Et ce aussi bien à vitesse élevée sur autoroute que sur les petites routes plus techniques.La batterie est intégrée entre les essieux au centre du véhicule, ce qui permet une répartition des masses d'environ 50 % (49/51).La masse est positionnée très bas, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité, et ainsi d'améliorer l'agilité.La direction progressive offre un contrôle total au conducteur, au même titre que le système de freinage et la sensation à la pédale.Le Cupra Tavascan est long de 4 644 mm, large de 1 861 mm, haut de 1 597 mm de haut et offre un empattement de 2 766 mm.Le coffre est doté d'un hayon électrique qui peut être ouvert à l'aide du système Virtual Pedal, et qui offre un volume de 540 litres.L'écran de 15 pouces, qui prend place sur la console centrale, combine les avantages de la dalle tactile avec une Touch Bar rétro-éclairée, qui donne un accès direct aux réglages de climatisation et du volume, ainsi qu'à la commande vocale. Il est possible de choisir jusqu'à trois widgets configurables pour adapter le système d'infodivertissement.Le Cupra Tavascan est équipée du système Wireless Full Link, afin de bénéficier à la fois d'Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil dans la voiture.Un digital cockpit de 5,3 pouces épaule l'écran central d'infodivertissement.Un affichage tête haute en réalité augmentée projette des informations sur le pare-brise. Les indicateurs d'aide à la conduite, la vitesse du véhicule et les informations du système de navigation sont directement affichées dans le champ de vision du conducteur.Proposé gratuitement pendant trois ans après la livraison du véhicule, l'accès aux services en ligne est immédiat : info trafic, calcul d'itinéraires en ligne, points d'intérêt dynamiques.L'application mobile My Cupra App donne accès aux contrôles à distance de la climatisation, à la gestion de la charge de la batterie et au verrouillage et déverrouillage à distance de la voiture.Le Cupra Tavascan embarque une gamme complète de systèmes embarqués d'aides à la conduite : régulateur de vitesse adaptatif prédictif, reconnaissance des panneaux de signalisation, adaptation intelligente de la vitesse, Side Assist, Lane Assist, Exit Warning, Exit Assist, Fatigue Detection et Rear View eSmart Camera.À cela s'ajoutent des fonctions de sécurité active telles que Front Assist avec aide à l'évitement et assistance dans les virages, qui prévient ou atténue les dommages qui peuvent être occasionnés dans une situation d'urgence, en surveillant les autres usagers de la route qu'il s'agisse des voitures , des piétons ou des vélos.Le système Car2x autorise la communication entre différents véhicules, le partage d'informations routières sur les secours alentours, les véhicules en panne, les accidents, etc. permettant de prévenir les situations critiques bien à l'avance.Les systèmes embarqués utilisent les données qui sont fournies par un ensemble de capteurs intégrés, qu'il s'agisse de radars , de caméras ou d'ultrasons, ainsi que des informations provenant de sources extérieures.Lorsque la route le permet, la technologie Travel Assist est associée au régulateur de vitesse adaptatif. Les performances sont améliorées grâce aux informations qui sont obtenues à partir du Cloud. L'ensemble des données permet de maintenir activement le véhicule au centre de la voie, en adaptant la vitesse dans les virages et s'accompagne de l'assistance au changement de voie automatique sur autoroute.Les fonctions Side Assist (surveillance d'angles morts) et Exit Assist (assistant de sortie de stationnement) émettent un avertissement visuel et sonore lorsqu'un véhicule se déplace dans un angle mort.L'Exit Warning émet un avertissement sonore si un véhicule s'approche de la Cupra Tavascan alors que le véhicule est garé et qu'un passager s'apprête à ouvrir la portière du véhicule.Le système Emergency Assist (arrêt d'urgence) s'assure que le conducteur reste concentré sur la conduite et qu'il n'est pas distrait. En cas d'inactivité prolongée, le système utilise des avertissements visuels et sonores pour attirer l'attention du conducteur. S'il ne réagit pas, le système Emergency Assist peut donner des coups de frein. En l'absence de réaction de la part du conducteur, le véhicule peut aller jusqu'à s'arrêter complètement et activer les feux de détresse. Une fois stoppé, il est capable de contacter directement les secours grâce au système eCall.Le Park Assist avec apprentissage peut totalement remplacer le conducteur lorsque la voiture se trouve à 50 mètres en amont d'une place de parking qui aura été préalablement mémorisée.Le Connected Park Assist permet d'effectuer des manœuvres de stationnement à distance simplement à l'aide d'un smartphone.Le SUV coupé électrique Cupra Tavascan est produit dans l'usine Volkswagen de Anhui en Chine.Le Cupra Tavascan est proposé en deux versions : le V 286ch (210kW) en propulsion arrière ainsi que le VZ 340ch (250kW) en transmission intégrale et deux moteurs électriques.Le SUV coupé électrique Cupra Tavascan est proposé à partir de 46 990 euros dans sa version V 286 ch (210 kW) et à partir de 64 930 euros) dans sa version VZ 340 ch (250 kW).210 kW 77 kWh: 46 990 €250 kW 77 kWh: 64 930 €Tavascan V 286 ch (210kW)Puissance maximale : 210 kW (286 ch)Motorisation (avant / arrière) : 210 kW (arrière)Couple maximal : 545 NmBatterie : 77 kWh (capacité nette)Autonomie (WLTP) : 568 - 542 km Consommation : 15.2 – 16.0 kWh/100km0 à 50 km/h : 3.0 sec0 à 100 km/h : 6.8 secVitesse maximale : 180 km/hTavascan VZ 340 ch (250 kW)Puissance maximale: 250 kW (340 ch)Motorisation (avant / arrière): 80 kW (avant) / 210 kW (arrière)Couple maximal: 545 NmBatterie: 77kWh (capacité nette)Autonomie (WLTP): 522 - 512 kmConsommation: 16.5 – 16.8 kWh/100 km0 à 50 km/h: 2.4 sec0 à 100 km/h: 5.5 secVitesse maximale: 180 km/hUne offre complémentaire de 4 packs optionnels permet aux clients de personnaliser leur véhicule selon leurs besoins et leurs envies : Immersive, Adrenaline, Extreme et Hiver.Immersive : système audio Sennheiser, Top View camera 360º, Pack Ambien Light XL, sièges baquets bleu pétrole en suédine Dinamica recyclée, sièges avant électriques, chauffants et en microfibres recyclées, jantes en alliage 20'', accoudoir central arrière avec trappe à skis, double plancher de coffre, rétroviseurs rabattables électriquement avec vue bordure. De série sur VZ ou 7 205 euros sur V.Adrenaline : pack Immersive avec en plus : jantes en alliage en cuivre 21 pouces, phares matrix LED, affichage tête haute à réalité augmentée, DCC Sport, toit panoramique et alarme antivol. De série sur VZ ou 10 390 euros sur V.Extreme : pack Adrenaline avec en plus : jantes en alliage forgé en cuivre 21 pouces, pneus performance, sièges avant Cup Bucket, sièges avant électriques, chauffants et ventilés. Disponible uniquement sur VZ au prix de 6 850 euros.Hiver : Pompe à chaleur, sièges avant et arrière chauffants, pare-brise chauffant, Disponible sur V et VZ au prix de 1 500 euros.Pack Immersive : 7 205 €Pack Adrenaline : 10 390 €Pack Extreme : 6 850 €Pack Hiver: 1 500 €Liens vidéos