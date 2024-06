Le SUV électrique 7 places Peugeot E-5008 grande autonomie offre jusqu'à 660 km d'autonomie

D'une longueur totale de 4,79 mètres, lepeut accueilliravec un empattement de 2,90 mètres.Reposant sur laet bénéficiant d'une, le E-5008 électrique revendique uneProduit exclusivement dans l'usine de Sochaux, le Peugeot E-5008 est commercialisé à partir de l'automne 2024.Les batteries ACC sont fabriquées dans la Gigafactory de Douvrin, en France.La gamme de motorisations du E-5008 s'articule autour de(210 ch, 230 ch grande autonomie et 320 ch Dual Motor à 4 roues motrices).Le Peugeot E-5008 est le seul SUV électrique de son segment pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers.Le 5008 sera également disponible avec deux motorisations électrifiées, hybride 48V (Hybrid 136 e-DCS6) et hybride Plug-In (Plug-in Hybrid 195 e-DCS7).Les dimensions du SUV E-5008 sont celles d'un SUV de taille intermédiaire (longueur: 4,79 mètres, largeur: 1,89 mètre, hauteur: 1,69 mètre, empattement: 2,90 mètres).Le Peugeot E-5008 affiche une posture forte et dynamique et une silhouette aérodynamique.La ceinture de caisse relativement haute et les épaulements marqués du E-5008 lui confèrent une forte présence sur la route.Le design du E-5008 suggère le mouvement avec une calandre sans délimitation qui se fond dans un dégradé de la couleur de la carrosserie et une lunette arrière, dont l'inclinaison est soulignée par des éléments de design latéraux sophistiqués.L'esthétique high-tech de la calandre est soulignée par un bandeau de couleur noir qui enveloppe toute la partie avant du E-5008 et intègre des projecteurs à LED.Le E-5008 GT reçoit la technologie Pixel LED de Peugeot qui adapte automatiquement le faisceau des phares aux conditions de circulation, en maintenant un éclairage optimal sans gêner les autres usagers de la route.Le E-5008 affiche des flancs très lisses, très épurés et très verticaux.Le nombre d'inserts décoratifs sur la carrosserie est réduit et les pièces chromées sont bannies au profit de touches de laque sur certains éléments : Gris Météore sur la jupe avant et le bouclier arrière, Noir Orbital sur les coques des rétroviseurs et la partie inférieure de la ceinture de caisse.Le E-5008 est disponible dans une palette de six couleurs : Bleu Obsession, Bleu Ingaro, Blanc Okenite, Noir Perle, Gris Artense et Gris Titane. Sur la version GT, une peinture bi-ton avec un toit noir brillant est proposée.A l'intérieur, l'écran panoramique flottant de 21 pouces du Peugeot Panoramic i-Cockpit installe les passagers dans une ambiance high-tech. L'écran panoramique incurvé est constitué d'une dalle en haute définition de 21 pouces qui s'étend de l'extrémité gauche de la planche de bord jusqu'à l'aplomb de la console centrale. Cet écran panoramique lévite au-dessus de la planche de bord. L'effet « flottant » est accentué par l'éclairage d'ambiance à LEDS dont la source est située sous l'écran.L'éclairage d'ambiance à LEDS est personnalisable selon 8 couleurs différentes.Sur la partie gauche de l'écran panoramique, le combiné d'instruments rassemble, au-dessus du volant compact, toutes les informations liées à la conduite (vitesse, powermètre, aides à la conduite , flux d'énergie...)Sur la partie droite de l'écran panoramique, au centre de la planche de bord, la partie tactile est accessible aussi bien au conducteur qu'à son passager. Elle permet de gérer les systèmes de chauffage/climatisation, de navigation, de médias/connectivités, etc.Sur le E-5008 en version Allure, le Peugeot i-Cockpit est constitué de deux dalles numériques de 10 pouces sur un seul support.Le dessin du volant compact modernisé intègre un coussin central redessiné plus petit et « isolé » des branches du volant pour donner un effet de lévitation.Les commandes situées sur le volant compact détectent automatiquement les doigts du conducteur mais ne se déclenchent que si celui-ci appuie, pour éviter toute fausse manœuvre.Le Peugeot Panoramic i-Cockpit inaugure derrière le volant compact deux commodos ainsi que des palettes pour le freinage régénératif.La partie centrale de la planche de bord accueille des touches tactiles entièrement personnalisables i-Toggles qui permettent de programmer un accès rapide à 10 fonctions préférées de l'utilisateur : appeler un contact, lancer la navigation vers une destination fréquente, régler la radio sur une station appréciée, fixer la température idéale de la climatisation, etc.La finition Allure bénéficie du système Peugeot i-Connect qui offre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto ).La commande « OK Peugeot » de reconnaissance vocale en langage naturel permet l'accès aux fonctions de l'info-divertissement, du chauffage et de la climatisation, ainsi qu'au téléphone. Cette reconnaissance vocale est capable de dissocier les commandes effectuées par le conducteur et le passager.L'intelligence artificielle, ChatGPT, permet une interaction entre les occupants et le véhicule.Les mises à jour du système se réalisent « over the air ».Dans l'habitacle, le décor en aluminium véritable s'étend sur l'ensemble de la planche de bord et sur les portes avant et il est prolongé sur les portes arrière.Les décors mêlent éclairage d'ambiance, aluminium véritable et tissu chiné.Le E-5008 est capable de s'adapter à tous les besoins de la famille, en offrant de 2 à 7 places Les sièges de la deuxième rangée s'articulent en une banquette 60/40 coulissante avec des dossiers rabattables en 40/20/40.Les dossiers des sièges de la deuxième rangée sont inclinables indépendamment selon 5 crans pour le confort des passagers sur long trajet.L'accessibilité aux sièges de la troisième rangée est facilitée par un système Easy Access. Celui-ci permet de basculer complètement et de faire coulisser vers l'avant les sièges de la deuxième rangée. Cette cinématique améliore l'accessibilité aux sièges de la troisième rangée. La manœuvre est facilitée par une commande située sur la partie supérieure du dossier des sièges. Conjugué à la large ouverture offerte par les grandes portes arrière, ce système permet à des passagers de toute taille de s'installer aux places de la troisième rangée.La troisième rangée offre une véritable banquette dotée de deux dossiers indépendants équipés d'appuie-tête réglables. Ces places offrent un réel confort pour des adultes: épaisseur et moelleux des assises, hauteur des dossiers augmentée, garde au toit optimisée.Le E-5008 offre un volume de coffre de 259 dm3 VDA (348 litres) en configuration 7 places, 748 dm3 VDA en configuration 5 places (916 litres) et jusqu'à 1 815 dm3 VDA (2 232 litres) en configuration 2 places.L'architecture des sièges permet de multiplier les configurations d'aménagement entre la deuxième rangée (banquette 60/40, dossiers 40/20/40) et la troisième rangée (dossiers 50/50). Lorsque l'ensemble des sièges arrière sont rabattus, le E-5008 offre un plancher plat et jusqu'à 2 mètres de longueur de chargement.Dans la configuration 7 places, le E-5008 affiche une longueur de coffre de 42 cm, ce qui lui permet de loger des objets et des bagages.Le plancher du coffre situé derrière la troisième rangée peut s'ouvrir, se ranger verticalement derrière les sièges, et dégager un espace supplémentaire en profondeur permettant d'accueillir verticalement valises et bagages cabine.Un espace de rangement additionnel se situe sous les sièges de la troisième rangée. D'environ 80 litres, cet espace permet de ranger différents objets à l'abri des regards. Un tiroir spécifique est proposé en accessoire pour l'exploiter de façon optimale.Le tendelet cache bagages, positionnable derrière la deuxième rangée de sièges bénéficie d'un espace de rangement dédié sous le plancher de coffre.Le grand toit vitré panoramique offre une luminosité optimale avec une partie avant ouvrante.Les sièges avant sont équipés du Maintien Latéral Adaptatif, un système qui permet de gonfler ou dégonfler électriquement des inserts dans les parties latérales du dossier pour s'adapter à la morphologie du passager.L'assise des sièges avant intègre un plan de forme accueillant et une mousse à haute densité.Sur la version GT, les sièges avant sont ventilés et massant, et le chauffage est étendu aux sièges arrière.Conçu dès l'origine comme un modèle électrique, le E-5008 bénéficie d'une gamme de moteurs électriques synchrone à aimants permanents offrant de 502 à 660 km, incluant une version Dual Motor AWD et une version grande autonomie.Les versions 2 roues motrices disposent de 157 kW (345 Nm) ou 170 kW (345 Nm).La version 4 roues motrices à 2 moteurs fournit une puissance de 237 kW au total (157 kW à l'avant et 80 kW à l'arrière). Le moteur avant délivre un couple de 345 Nm et le moteur arrière 170 Nm.La batterie haute tension Lithium-ion de 400V, de composition chimique NMC (Nickel, Manganèse et Cobalt), est placée sous le plancher et alimente le moteur électrique pour la traction du véhicule.Les autres consommateurs électriques (feux, info-divertissement...) sont alimentés par une batterie 12V, elle-même alimentée par la batterie haute tension via un convertisseur.La gestion thermique de la batterie utilise la circulation de liquide de refroidissement. Cela permet une charge ultra-rapide, une autonomie optimisée et une meilleure durée de vie.Une pompe à chaleur participe au confort thermique des occupants tout en préservant l'énergie de la batterie.La batterie haute tension Lithium-ion de 73 kWh permet 502 km d'autonomie (cycle WLTP mixte).La plateforme STLA Medium « BEV-by-design » dispose d'une énergie embarquée entre les roues jusqu'à 98 kWh qui permet au E-5008 d'offrir une autonomie allant jusqu'à 660 km.La batterie est garantie 8 ans (ou 160 000 km) pour 70% de sa capacité de charge.La prise de charge située sur l'aile arrière gauche propose des connections de type Mode 2/3 (courant alternatif) et de type Mode 4 (courant continu).Pour la recharge en courant alternatif, deux types de chargeurs embarqués sont disponibles, répondant à tous les usages et toutes les solutions de recharge des clients, avec de série un chargeur triphasé de 11 kW et en option un chargeur triphasé de 22 kW.La batterie haute tension Lithium-ion de 73 kWh accepte une puissance jusqu'à 160 kW sur les supers-chargeurs permettant de regagner 100 km d'autonomie en 10 minutes, et de recharger de 20% à 80% en 30 mn.Pour la recharge en courant continu de la batterie de 98 kWh, via des supers-chargeurs, la prise Mode 4 du E-5008 accepte une puissance jusqu'à 160 kW. Cela permet de regagner 100 km d'autonomie en 10 minutes, et de recharger de 20 % à 80 % en 30 mn.Plus de 40 systèmes d'aide à la conduite et équipements de sécurité sont proposés.Avec le système Drive Assist Plus 2.0, le Peugeot E-5008 assiste le conducteur en s'appuyant sur l'ensemble des capteurs de la voiture (caméras, radars …) et sur les informations du système de navigation connectée.Les systèmes d'assistance sont destinés à alléger la charge de travail du conducteur sur les axes à voies multiples de type autoroutes ou voies rapides :- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et aide au maintien de la position dans la voie : Gère la direction et la vitesse du E-5008 pour le maintenir dans une file et à une allure prédéfinie par le conducteur.- Changement de voie semi-automatique : Assiste le conducteur pour réaliser le changement de file. Il suffit d'actionner le clignotant et d'appuyer sur le bouton « ok » situé sur le volant pour que le système pilote la direction vers la voie de circulation souhaitée.- Préconisation anticipée de la vitesse : Détecte tout changement de limitation de vitesse en lisant les panneaux de signalisation et en recueillant les informations du système de navigation connecté propose au conducteur d'adapter le réglage de l'Adaptative Cruise Control. Si de la pluie est détectée, le dispositif suggère immédiatement de réduire l'allure conformément aux limites de vitesse, par exemple de 130 à 110 km/h sur autoroute.Ces systèmes de conduite semi-autonome nécessitent la validation du conducteur. Des capteurs veillent à ce que celui-ci conserve en permanence les mains sur le volant.Pour faciliter les manœuvres, le E-5008 est équipé d'une caméra arrière proposant deux angles au conducteur : vue arrière ou vue d'oiseau. Cette caméra est équipée d'une buse de nettoyage pour conserver une image parfaite dans toutes les conditions.Le E-5008 peut recevoir le système Peugeot VisioPark 360° qui, grâce à 4 caméras positionnées au plus proche des roues avant et arrière ainsi que 12 capteurs répartis autour de la voiture, offre une vision à 360° de l'environnement pour éviter tout obstacle proche du véhicule.Le Peugeot E-5008 utilise plus de 500 kg de matériaux verts dans l'ensemble du véhicule (métaux et polymères) :- L'acier et l'aluminium verts représentent 60% de la masse totale des matériaux verts,- Plus de 30 pièces en polymère sont produites avec des matériaux verts,- Le plastique recyclé est utilisé dans les pare-chocs, les déflecteurs, les bacs de rangement ainsi que pour les tapis.Les matériaux recyclés représentent 23% de la masse totale du véhicule.Le moteur électrique du E-5008 est fabriqué et produit par la joint-venture Stellantis-Nidec à Trémery (France).Le réducteur est fabriqué et produit par Stellantis à Valenciennes (France).Le E-5008 bénéficie des batteries ACC fabriquées dans la Gigafactory de Douvrin Billy-Berclau (France). ACC est une coentreprise dédiée à la conception et à la fabrication de batteries haute tension pour l'automobile, créée par Stellantis, Mercedes et Saft. Le E-5008 reçoit également des batteries fournies par d'autres prestataires.Le E-5008 est produit à Sochaux en France.L'ensemble des motorisations électriques est disponible en deux niveaux de finition, Allure et GT.Principaux équipements de série de la finition Allure : entrée et démarrage sans clé, caméra arrière-HD, capteurs de stationnement arrière, projecteurs et feux à LED, jantes en alliage 19 pouces, Peugeot i-Cockpit avec deux dalles numériques de 10 pouces, système d'information connecté Peugeot i-Connect...Principaux équipements de série de la finition GT (en plus de ceux de la finition Allure) : peinture bicolore avec toit noir, jantes en alliage de 20 pouces, projecteurs Pixel LED, capteurs de stationnement avant, hayon motorisé, sièges avant et volant chauffants, sellerie en Alcantara, chargeur de smartphone à induction, éclairage d'ambiance personnalisable, Peugeot Panoramic i-Cockpit avec écran incurvé de 21 pouces, i-Toggles personnalisables, système d'information connecté Peugeot i-Connect Advanced...Le Peugeot E-5008 210 ch (157 kW) associé à une batterie haute tension lithium-ion de 73 kWh (502 km d'autonomie) est affiché à partir de 46 990 euros en finition Allure. Il est éligible au bonus écologique de 4 000 euros.Le Peugeot E-5008 210 ch (157 kW) associé à une batterie haute tension lithium-ion de 73 kWh (502 km d'autonomie) en finition GT est disponible au prix de 51 490 euros.Le Peugeot E-5008 210 ch (157 kW) associé à une batterie haute tension lithium-ion de 73 kWh (502 km d'autonomie) bénéficie du programme Peugeot Allure Care qui couvre l'ensemble du véhicule (dont le moteur électrique, le chargeur, la transmission et les principaux composants électriques et mécaniques) jusqu'à 8 ans ou 160 000 kilomètres. La couverture Peugeot Allure Care est activée automatiquement pour 2 ans ou 25 000 km après chaque entretien réalisé dans le réseau Peugeot.La couverture Peugeot Allure Care complète la garantie Peugeot qui s'applique à la batterie haute tension pour une durée de 8 ans/160 000 km.