Le SUV Citroën C3 Aircross prend une nouvelle orientation

Le Citroën C3 Aircross se réinvente.Développé sur la nouvelle plateforme technique Smart Car de la C3 , le modèle C3 Aircross adopte une attitude de SUV robuste ainsi que le nouveau langage stylistique de Citroën Le Citroën C3 Aircross change radicalement de style et de taille pour entrer dans une nouvelle dimension et dans la catégorie des SUV compacts.D'une longueur de 4,39 mètres, le SUV C3 Aircross grandit pour proposer plus d'espace à bord et jusqu'à sept places.Le C3 Aircross partage avec la berline C3 la même identité de style.Le design extérieur révèle un SUV qui exprime de la force.Les modèles C3 et C3 Aircross reposent sur la même plateforme Smart Car favorisant une grande diversité d'offre en termes d'énergie et une maitrise des coûts.Il renforce son confort à bord avec les suspensions Citroën Advanced Comfort, des sièges Citroën Advanced Comfort et l'architecture C-Zen Lounge avec Head-Up Display.En complément d'une offre thermique, le C3 Aircross sera disponible avec une offre hybride ainsi qu'avec une offre électrique.Le C3 Aircross affiche un positionnement prix compétitif. Il est disponible à partir de 19 400 euros en essence et 25 500 euros en Hybride 48V.Le C3 Aircross intègre les nouveaux éléments de langage de style de Citroën. Le concept Oli en était le manifeste et la berline C3 la première réalisation.Le design intègre un langage formel assumé et la nouvelle signature identitaire de la marque aux chevrons.La face avant verticalisée présente le logo Citroën et adopte la signature lumineuse caractéristique en trois segments lumineux.Le motif des chevrons est repris sur certains éléments.En complément de ces graphismes, Citroën joue la personnalisation en cassant la lecture verticale du modèle via une offre de toit bi-ton et au travers de ponctuelles de couleur, les color clips, présents au niveau du bouclier large et de la custode.Le SUV C3 Aircross change radicalement d'attitude avec un style plus anguleux et musclé.Suggérant la robustesse, le C3 Aircross assume un typage SUV avec un capot haut et horizontal, des ailes et des voies élargies, des épaulements bénéficiant de protection qui coiffent des roues de 690 mm de diamètre.La garde au sol de plus de 200 mm permet de proposer une meilleure protection et un accès à bord facilité, ainsi qu'une conduite en hauteur plus confortable.La longue vitre arrière sans déflecteur participe de la bonne luminosité à bord.L'aile arrière amorce la signature des feux arrière.Le C3 Aircross bénéficie d'une palette de six teintes : Noir Perla Nera, Gris Mercurey, Rouge Elixir, Bleu Monte Carlo, Blanc Polaire et Vert Montana, associées aux deux couleurs de toit disponibles (blanc et noir).La carrosserie peut être personnalisée à l'aide de clips de trois couleurs différentes, chacune coordonnée à la couleur de la carrosserie.Le C3 Aircross change de dimension pour atteindre 4,39 mètres de long pour une plus grande habitabilité à bord.L'empattement allongé de 2,67mètres permet d'offrir plus d'espace aux jambes pour les passagers à l'arrière.Le C3 Aircross se décline en deux versions 5 et 7 places aux silhouettes et dimensions extérieures strictement identiques.Grâce à deux sièges escamotables dans le coffre, le C3 Aircross offre la possibilité d'accueillir jusqu'à sept personnes à bord.Le dessin du panneau de custode offre une poupe verticale améliorant l'habitabilité aux occupants de la troisième rangée de sièges.La version 5 places du C3 Aircross adopte une banquette 40/60 reculée de 65 mm par rapport à celle de la version 7 places.La version 5 places offre un coffre de 460 litres.Facile d'accès avec un seuil bas, très carré, le coffre se dote d'un plancher à deux positions qui permet de disposer d'un plan de charge totalement plat lorsque les dossiers de la banquette 40/60 sont repliés.Dans cette configuration le volume offert est alors considérable avec 1 600 litres.La grande porte arrière du C3 Aircross et le basculement aisé des dossiers de la banquette arrière (40/60) facilitent l'accès à la troisième rangée de sièges dotée de deux sièges escamotables dans le plancher.D'une manipulation simple en un seul geste, les deux places additionnelles procurent une grande flexibilité d'usage. Lorsqu'elles ne sont pas déployées, le coffre propose une surface de chargement parfaitement plane.L'implantation de la deuxième rangée de sièges diffère entre les versions 5 et 7 places.Dans la version 7 places, le C3 Aircross propose sur la deuxième rangée de sièges la même longueur aux genoux que celle de la berline C3.Les deux occupants de la troisième rangée de sièges bénéficient d'appuie-tête, d'accoudoirs latéraux, de porte-gobelet, d'une prise USB, d'une cave à pied et de la climatisation.Avec tous les sièges déployés, le volume du coffre est de 40 litres. En configuration 5 places, il et de 330 litres.Le C3 Aircross se dote du concept C-Zen-Lounge avec Head-Up Display et volant multifonction compact et de sièges Citroën Advanced Comfort pour un maintien optimisé.Le confort à bord est renforcé grâce à l'adoption de la suspension Citroën Advanced Comfort avec butées hydrauliques progressives.La suspension Citroën Advanced Comfort est de série sur toutes les versions. La suspension Citroën Advanced Comfort repense les deux fonctions de base d'un système de suspension : assurer un contact optimal entre les roues et la surface de la route, et définir le niveau de confort pour les passagers. Une suspension conventionnelle utilise un ressort et un amortisseur hydraulique pour gérer ces deux fonctions. Le ressort absorbe les bosses de la route, tandis que l'amortisseur soutient le ressort dans sa phase de détente après un impact : une butée en haut de l'amortisseur absorbe la compression du ressort sur ses derniers centimètres. Cette butée protège les composants mécaniques du véhicule mais ne dissipe pas totalement l'énergie, affectant ainsi le confort des passagers. Les ingénieurs de Citroën ont entièrement repensé cette architecture, créant un système de butées hydrauliques progressives. Celles-ci agissent comme un deuxième amortisseur plus petit, logé aux extrémités de l'amortisseur principal. Il y a deux butées progressives par amortisseur, une pour la compression et l'autre pour la détente. Cette construction de suspension assure une plus grande souplesse et un confort sur les petites irrégularités, sans compromettre l'amortissement nécessaire pour maintenir la carrosserie en place lors de la conduite sur une route accidentée. Dans ce cas, le système ralentit progressivement le mouvement à la fin du débattement. Contrairement à une butée mécanique dans un amortisseur conventionnel, qui absorbe l'énergie et réduit le confort en en libérant une partie sous forme de choc, la butée hydraulique progressive absorbe et dissipe cette énergie.Les sièges Advanced Comfort disposent d'une enveloppe consistante et moelleuse au niveau de l'accueil à bord, avec 10 à 15 mm de mousse supplémentaires et ont été retravaillés en termes de maintien latéral pour assurer un bon confort quelle que soit la distance parcourue.La planche de bord horizontale est divisée en deux niveaux : les éléments techniques en partie supérieure et le confort en partie inférieure.En partie haute, l'absence de combiné dégage la vision . Les informations essentielles de conduite sont projetées sur un bandeau : le Citroën Head-Up Display.L'affichage des informations situé à la jonction entre la planche de bord et le bas du pare-brise évite un double affichage et permet au conducteur de disposer des informations nécessaires sans quitter la route des yeux.La version d'entrée de gamme You propose une Smartphone Station qui comprend un support intégré pour smartphone.Le C3 Aircross propose un système d'info-divertissement de dernière génération sur la version supérieureLa version Max du C3 Aircross dispose d'un écran d'info-divertissement couleur de 10,25 pouces légèrement orienté vers le conducteur. Il utilise une architecture de widgets inspirée de celle des smartphones. Elle donne accès par des raccourcis virtuels, aux principales fonctions de navigation, de téléphone, de radio, d'applications et de médias.La fonction WiFi sans fil permet la mise en miroir du smartphone et la compatibilité avec Apple CarPlay et Androïd Auto Un tapis de charge de 15 W est intégré dans un espace de rangement dédié de la console centrale.Le C3 Aircross embarque plusieurs technologies d'aide à la conduite.Active Safety BrakeLe système de freinage d'urgence contribue à réduire les blessures des passagers, des piétons et des cyclistes. Il est opérationnel de jour comme de nuit et est opérationnel à partir de 5 km/h et jusqu'à la vitesse de 135 km/h.Assistance active au maintien de la voieLe système d'assistance au maintien du véhicule dans sa voie aide le conducteur à maintenir un écart correct avec les marquages de la voie. Il est actif à partir de 60 km/h. Lorsque la voiture commence à dériver de sa voie, le mode prend automatiquement des mesures correctives.Alerte Attention ConducteurLe système détecte les oscillations du C3 Aircross qui anticipent la somnolence du conducteur. Après l'avoir détectée, il émet un avertissement visuel et sonore. Si la situation perdure, le système émet un avertissement sonore plus long et maintient l'avertissement visuel pendant 10 secondes.Reconnaissance des panneaux de vitesseLe système d'information sur les limitations de vitesse lit les panneaux et affiche la vitesse sur l'affiche HUD à la base du pare-brise, dans le champ de vision du conducteur afin de l'informer en cas de détection d'une nouvelle limitation de vitesse ou d'un dépassement de vitesse. Le système exploite les données relatives aux limitations de vitesse contenues dans le système de navigation. Il est possible d'activer ou désactiver les avertissement sonores via le tableau de bord.Assistance aux feux de routeAvec l'équipement phares intelligents, la caméra du pare-brise met les phares en veilleuse lorsqu'elle détecte un véhicule à contre sens. Dès que le véhicule est passé, les feux de route sont rétablis.Capteurs d'aide au stationnement avant et arrièreLes capteurs d'aide au stationnement avant et arrière recueillent des données pendant les manœuvres et avertissent le conducteur de la proximité d'obstacles au moyen d'une alerte sonore et d'indications visuelles. Les capteurs d'aide au stationnement arrière sont actifs dès que la marche arrière est engagée.Détection de l'angle mortLa détection de l'angle mort signale, par un pictogramme lumineux dans les rétroviseurs, la présence d'un véhicule dans l'angle mort. Le système fonctionne sur le même principe que les capteurs de stationnement et demeure un atout pour la sécurité. Il est actif à partir de 30 km/h.Caméra de reculLorsque la marche arrière est enclenchée, la caméra logée sur la base du hayon permet d'avoir une vue de l'arrière du véhicule sur l'écran principal. Cette vue comporte des quadrillages de différentes couleurs qui aident le conducteur à identifier la distance entre les obstacles et le véhicule et l'avertissent des collisions possibles.Le SUV Citroën partage avec la berline C3 la plateforme Smart Car capable d'accueillir une offre électrique.Le C3 Aircross propose, aux cotés d'une offre thermique traditionnelle, une offre d'hybridation (Hybride 136 chevaux 48V) dont la polyvalence est adaptée pour ce type de silhouette, et une offre électrique.Le Citroën C3 Aircross essence est animé par un moteur 1.2 litre turbo de 75 kW/100 ch. Ce moteur 3 cylindres Turbo de 100 chevaux est couplé à une transmission manuelle à six rapports et répond aux normes Euro7.Le C3 Aircross électrifié accueille une chaine de traction Hybride 136 dotée d'une boite automatique e-DCT. Cette hybridation 48 V repose sur un bloc thermique 1.2 litre développé spécifiquement pour l'hybridation avec 40 % de pièces nouvelles. D'une cylindrée de 1 199 cm3, le moteur 3 cylindres développe une puissance de 100 kW/136 ch. Il adopte un turbo-compresseur à géométrie variable et une chaîne de distribution. La motorisation à cycle Miller est associée à une transmission automatique à double embrayage électrifiée de type e-CDT qui intègre un moteur électrique de 21 kW/28 ch alimenté par une batterie lithium-ion de 48 V logée sous le plancher. Cette chaine de traction est simple d'utilisation et ne nécessitant pas de recharge. Le moteur électrique (machine synchrone à aimant permanent) permet d'assister le moteur thermique pour réduire la consommation de manière transparente, de rouler en électrique pendant près de 50% de la conduite en milieu urbain et autorise une recharge de la batterie lors des phases de décélération. L'ensemble permet de réduire les émissions de C02 du C3 Aircross Hybride 136 e-DCT à 124 g CO2/km (homologation en cours).Le premier niveau de finition, You, propose de série la suspension Citroën Advanced Comfort, 6 airbags, la climatisation manuelle, la station Smartphone, le freinage actif de sécurité, l'alerte de franchissement de ligne active, l'alerte d'attention au conducteur, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, les radars de stationnement arrière, l'éclairage automatique, le réglage en hauteur du siège conducteur, les vitres avant électriques, la banquette arrière rabattable 40/60, des phares et feux de jour à LED, et des jantes de 16 pouces.Le deuxième niveau, Max, offre en plus des jantes en alliage 17 pouces Aragonite Diamond Cut, des feux arrière 3D LED, un toit teinté blanc ou noir selon la couleur de la carrosserie, la navigation 3D, la recharge sans fil des smartphones, des rétroviseurs extérieurs avec détection d'angle mort, des capteurs de stationnement avant, un rétroviseur intérieur électrochrome, et l'accès à la version 7 places avec le moteur Mild Hybrid 136 eDCT.Le C3 Aircross est produit en Europe à l'usine de Trnava en Slovaquie.Le C3 Aircross essence démarre à moins de 20 000 euros (PureTech 100 You: 19 400 euros).PureTech 100 You: 19 400 €PureTech 100 You Pack Plus: 21 500 €Hybride 48V 136 You Pack Plus: 25 500 €Hybride 48V 136 Max: 27 600 €