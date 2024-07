La berline haute performances Volkswagen Golf R revendique une dynamique de conduite optimisée

présente la nouvelleen première mondiale.La plus puissante des Golf développe une puissance de(333 ch). La puissance maximale a augmenté de 10 kW (13 ch) par rapport au modèle précédent.La Golf R revendique une dynamique de conduite optimisée.Le moteur turbo detransmet jusqu'à 245 kW (333 ch) de puissance à uneet à laavec répartition vectorielle du couple R-Performance.La transmission intégrale améliore la stabilité et l'agilité de la version R en distribuant la puissance motrice individuellement aux roues arrière pour optimiser la tenue de route.Le couple est deLa vitesse de pointe dede la berline compacte hautes performances peut être augmentée de 20 km/h supplémentaires pour atteindreavec le pack R-Performance en option.La Golf R devient le modèle de production Volkswagen le plus rapide au monde, aux côtés de l'Arteon R Shooting Brake.La nouvelle Golf R est basée sur la huitième génération de la Golf, qui a reçu une mise à jour cette année.La version restylée de la Golf R se remarque par des phares LED Plus, un badge VW illuminé, des « rideaux d'air » dans le pare-chocs et des feux arrière à LED revus.Des jantes forgées "Warmenau" de 19 pouces sont disponibles en option. Elles offrent un design épuré, un poids de 8 kg par jante et un refroidissement efficace des freins pour la conduite sur circuit.Le système d'infodivertissement a également été revu. Il offre un écran d'une diagonale de 32,8 cm. Son utilisation a été repensée grâce à une nouvelle structure de menu pour l'écran tactile. Le contrôle des curseurs tactiles éclairés pour la climatisation automatique et le contrôle du volume, ainsi que l'assistant vocal IDA, qui accède au logiciel basé sur l'IA "ChatGPT" pour répondre aux questions, ont été développés.La réactivité du volant tactile a été optimisée.Le modèle Golf R est équipé de série du Digital Cockpit Pro avec une diagonale de l'écran de 26 cm).En plus des vues classiques, le Digital Cockpit Pro de la Golf R propose une interface Sport, avec un compte-tours central rond au design spécifique R, ainsi que l'interface R-View avec un affichage horizontal du régime moteur.L'intérieur du modèle Golf R est ergonomiquement conçu pour le conducteur et exclusivement raffiné dans le style "R".Le conducteur et le passager avant sont installés sur des sièges sport avec appuie-têtes intégrés.Un intérieur en cuir nappa noir avec des éléments à l'apparence de carbone, avec des applications bleues sur les côtés et un "logo R" sur le dossier des sièges est proposé en option.Des applications intérieures en véritable carbone sont également disponibles en option.La vitesse de pointe de 250 km/h peut être augmentée de 20 km/h supplémentaires pour atteindre 270 km/h avec le pack R-Performance en option. En plus de la vitesse de pointe plus élevée, leoffre deux modes supplémentaires pour les amateurs de sport automobile qui conduisent sur route et sur piste : Drift et Special.Lea été spécialement adapté aux conditions du Nürburgring Nordschleife. Une force d'appui supplémentaire est fournie par un spoiler de toit plus grand à travers lequel le flux d'air est dirigé.Le pack R-Performance comprend également le chronomètre GPS et l'accéléromètre, qui sont tous deux affichés dans le Digital Cockpit Pro.Le gestionnaire de comportement dynamique du véhicule optimise l'expérience de conduite.Le(DCC) est une technologie qui réagit en continu à la surface de la route et à la situation de conduite, tout en tenant compte de divers éléments, y compris les manœuvres de direction, de freinage et d'accélération. Les composants dynamiques latéraux du châssis DCC sont coordonnés et optimisés par le gestionnaire de la dynamique du véhicule. Le DCC offre un haut niveau de confort de conduite et de dynamiques de conduite. Cela permet au modèle R de trouver facilement un équilibre entre la conduite quotidienne et la sportivité à tout moment.La Volkswagen Golf R est disponible à partir de 53 795 euros en Allemagne.